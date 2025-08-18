Ajker Patrika
> প্রযুক্তি

চাঁদ ও মঙ্গল অভিযানে মহাকাশযানে চিকিৎসা সহায়তা দেবে এআই

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মহাকাশে থাকা অবস্থায়ই মহাকাশচারীদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে পারবে এই এআই। ছবি: নাসা
মহাকাশে থাকা অবস্থায়ই মহাকাশচারীদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে পারবে এই এআই। ছবি: নাসা

দীর্ঘ সময়ের মহাকাশ অভিযানে অনেক সমস্যার মুখে পড়তে হয় নভোচারীদের। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় একটি সমস্যা হলো, পৃথিবীর সঙ্গে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ করা যায় না। যেমন—মঙ্গল গ্রহ থেকে পৃথিবীতে একবার বার্তা পাঠাতে বা পেতে সময় লাগতে পারে প্রায় ৪৫ মিনিট। এমন পরিস্থিতিতে হঠাৎ কেউ অসুস্থ হলে পৃথিবীর চিকিৎসকের সঙ্গে দ্রুত পরামর্শ নেওয়া সম্ভব হয় না।

এ সমস্যার সমাধানে একসঙ্গে কাজ করছে নাসা ও গুগল। তারা এখন একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) চিকিৎসা সহকারী তৈরি করছে, যা মহাকাশে থাকা অবস্থায়ই মহাকাশচারীদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে পারবে।

নাসা ও গুগল যৌথভাবে একটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চালিত মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি করেছে, যার নাম ক্রিউ মেডিকেল অফিসার ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট (সিএমও–ডিএ)। এটি একটি ক্লিনিক্যাল ডিসিশন সাপোর্ট সিস্টেমের (সিডিএসএস) আদলে তৈরি, যা মহাকাশচারীদের স্বাস্থ্যগত সমস্যার তাৎক্ষণিক বিশ্লেষণ ও চিকিৎসা পরামর্শ দিতে পারবে।

গত ৮ আগস্ট দেওয়া এক বিবৃতিতে গুগল জানিয়েছে, ‘মহাকাশযাত্রা সম্পর্কিত গবেষণালব্ধ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রশিক্ষিত এআই সিস্টেমটি উন্নত প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ (এনএলপি) ও মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে মহাকাশচারীদের স্বাস্থ্য ও পারফরম্যান্স বিশ্লেষণ করতে সক্ষম।’

গবেষণার প্রাথমিক ফলাফল বলছে, রোগীর বর্ণিত উপসর্গের ভিত্তিতে নির্ভরযোগ্য রোগ নির্ণয়ের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। বর্তমানে নাসা ও গুগল চিকিৎসকদের সহায়তায় মডেলটির আরও উন্নয়ন ও পরীক্ষার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

নাসার আর্টেমিস প্রোগ্রামকে কেন্দ্র করে এ প্রকল্পটির গুরুত্ব বেড়েছে। কারণ, চাঁদ কিংবা মঙ্গল অভিযানে, বিশেষ করে মঙ্গল গ্রহে, পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে আলো পৌঁছাতে সময় লাগে সর্বোচ্চ ৪৫ মিনিট পর্যন্ত। ফলে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ এক কথায় অসম্ভব।

এই প্রেক্ষাপটে মহাকাশযানে এআই সহকারী থাকা মানে হলো—চিকিৎসা সহায়তা গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি বড় ফাঁক পূরণ করা। শুধু তা-ই নয়, পৃথিবীর প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকাতেও যেখানে প্রশিক্ষিত চিকিৎসকের উপস্থিতি নেই, সেখানেও এই প্রযুক্তি হতে পারে কার্যকর সমাধান।

তথ্যসূত্র: স্পেসডট কম

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাএআইমহাকাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

ইউরোপে ‘অবাধ্য’ পর্যটকদের গুনতে হবে মোটা অঙ্কের জরিমানা

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

গোসলখানার পরিচ্ছন্নতায় যে কয়টি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

আমরা দখল করি লঞ্চঘাট-বাসস্ট্যান্ড, জামায়াত করে বিশ্ববিদ্যালয়: আলতাফ হোসেন চৌধুরী

জুলাই জাতীয় সনদ: কমতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

জুলাই জাতীয় সনদ: কমতে পারে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

সিলেটে পাথর লুটে জড়িত দুই দলের ৩৫ নেতা

সম্পর্কিত

অ্যাপলের লোগোতে কামড়ের চিহ্নের সঙ্গে আদম-হাওয়ার গল্পের সম্পর্ক আছে কি

অ্যাপলের লোগোতে কামড়ের চিহ্নের সঙ্গে আদম-হাওয়ার গল্পের সম্পর্ক আছে কি

চাঁদ ও মঙ্গল অভিযানে মহাকাশযানে চিকিৎসা সহায়তা দেবে এআই

চাঁদ ও মঙ্গল অভিযানে মহাকাশযানে চিকিৎসা সহায়তা দেবে এআই

গুগলের বিরুদ্ধে এবার অস্ট্রেলিয়ায় মামলা, বড় অঙ্কের জরিমানা

গুগলের বিরুদ্ধে এবার অস্ট্রেলিয়ায় মামলা, বড় অঙ্কের জরিমানা

টিকটকে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে আয় করবেন যেভাবে

টিকটকে অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ের মাধ্যমে আয় করবেন যেভাবে