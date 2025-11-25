গুগল প্লে বেস্ট অ্যাওয়ার্ড ২০২৫: প্লে স্টোরের সেরা অ্যাপ ও গেম

টি এইচ মাহির
বিশ্বের স্মার্টফোন ব্যবহারকারীদের অধিকাংশই অ্যান্ড্রয়েডে অপারেটিং সিস্টেম ব্যবহার করে। এই অপারেটিং সিস্টেমে আছে অন্যতম বড় অ্যাপ মার্কেট গুগল প্লে স্টোর। স্মার্টফোনের অ্যাপ মার্কেটের অধিকাংশই তার দখলে। গুগল প্লে স্টোর প্রতিবছর তাদের সেরা অ্যাপ এবং গেমের তালিকা প্রকাশ করে। বিভিন্ন বিভাগে সেরা অ্যাপগুলোকে পুরস্কৃত করা হয়। ইতিমধ্যে ২০২৫ সালের সেরা অ্যাপগুলোর তালিকা প্রকাশ করেছে গুগল।
সেরা অ্যাপ
গুগল প্লেতে সামগ্রিকভাবে এ বছর সেরা নির্বাচিত হয়েছে ‘ফোকাস ফ্রেন্ড হ্যাঙ্ক গ্রিন বাই’ নামের অ্যাপটি। এটি মূলত স্মার্টফোনে আসক্তি কমানো এবং কাজে মনোযোগী করার অ্যাপ। যেকোনো কাজে মনোযোগ ধরে রাখতে সহায়তা করে অ্যাপটি। এর ডেভেলপার হ্যাঙ্ক গ্রিন একজন লেখক। অ্যাপটি ৪ দশমিক ৫ রেটিং পেয়েছে। অ্যাপটি ১ লাখের বেশি ডাউনলোড হয়েছে।
সেরা গেম
এ বছরের সেরা গেম নির্বাচিত হয়েছে ‘পোকেমন টিসিজি পকেট’। জনপ্রিয় গেম পোকেমনের একটি কার্ড গেম এটি। বিশ্বের প্রায় ১৫০টি দেশের খেলোয়াড় আছে গেমটিতে। কার্ড সংগ্রহের আনন্দ ও গেমের বিভিন্ন ধাপ পার করার আনন্দে মাতেন গেমাররা। গুগল প্লেতে কার্ড গেমগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে এটি। একই প্ল্যাটফর্ম থেকে প্রায় ৫ কোটি বার ডাউনলোড হয়েছে পোকেমন টিসিজি পকেট। ৪ দশমিক ৪ রেটিং পেয়েছে দেড় লাখের মতো গেমারের হতে।
সেরা মাল্টি ডিভাইস অ্যাপ
ল্যাপটপ, ট্যাবলেট কিংবা স্মার্টফোন—সব ডিভাইসের একসঙ্গে কাজ করে এমন অ্যাপের মধ্যে সেরা অ্যাপ হয়েছে ‘লুমিনার ফটো এডিটর’। অ্যান্ড্রয়েড ও ক্রোম ওএস উভয় জায়গায় কাজ করে অ্যাপটি। ল্যাপটপ ও স্মার্টফোনে একসঙ্গে একই সময়ে কাজ করা যাবে এটি দিয়ে। অ্যাপটিতে এআই-চালিত বিভিন্ন টুল রয়েছে। এ ছাড়া এর ইন্টারফেস ছবি সম্পাদনা সহজ করে দিয়েছে। তাই এ বছরের সেরা মাল্টি ডিভাইস অ্যাপ নির্বাচিত হয়েছে লুমিনার ফটো এডিটর।’
সেরা মাল্টি ডিভাইস গেম
ডিজনি স্পিডস্টর্ম এ বছরের সেরা মাল্টি ডিভাইস গেম নির্বাচিত হয়েছে। পিসি, ট্যাবলেট বা মোবাইল ফোনে ব্যবহারের জন্য এই গেমটি ডেভেলপ করা হয়েছে। এটি মূলত রেসিং গেম। মাল্টি প্লেয়ারসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে খেলা যাবে গেমটি। পিসিতে গেমটি খেলতে ন্যূনতম ৮ জিবি র্যাম ও ৪ কোরের প্রসেসর দরকার হবে। প্লে স্টোরে ১ মিলিয়নের বেশি ডাউনলোড হওয়া এই গেমটি ৪ দশমিক ৫ রেটিং পেয়েছে।
অন্যান্য অ্যাপ
‘বেস্ট ফর ফান’ বিভাগে সেরা অ্যাপ নির্বাচিত হয়েছে ইনস্টাগ্রামের ‘এডিটস’। প্রতিদিন ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যাপ নির্বাচিত হয়েছে ‘ওয়াইজার’। এটি অডিও বুকভিত্তিক অ্যাপ। ডিভাইসভেদে ঘড়ির জন্য সেরা অ্যাপ ‘স্লিপিসোলবিও’। বড় স্ক্রিনের জন্য সেরা ‘গুডনোটস’। গাড়ির জন্য সেরা অ্যাপ ‘সাউন্ড ক্লাউড’। হেডসেটের জন্য সেরা অ্যাপ ‘ক্লাম-স্লিপ’।
অন্যান্য গেম
গল্পের জন্য সেরা গেম নির্বাচিত হয়েছে ডিসকো এলিসিয়াম। বন্ধুদের সঙ্গে খেলার মতো সেরা মাল্টিপ্লেয়ার গেম নির্বাচিত হয়েছে ‘ডাঙ্ক সিটি ডাইনেস্টি’ নামের বাস্কেটবল গেমটি। সেরা ইন্ডি গেম ‘সেনার চ্যান্টস’। আবার কম্পিউটারে গুগল প্লের জন্য সেরা গেম নির্বাচিত হয়েছে ‘ওডিন: ভালহাল্লা রাইজিং’।
সূত্র: গুগল ব্লগ
পল্লব শাহরিয়ার
দ্রুত বদলে যাচ্ছে পৃথিবী। প্রযুক্তির হাত ধরে আমাদের প্রতিদিনের জীবন যেন এক নতুন পথ খুঁজে পাচ্ছে। যেসব ধারণা একসময় কল্পনার জগতে ছিল—ঘরে বসে অফিস, বই না খুলেই পড়াশোনা, দোকানে না গিয়েও পণ্য ঘুরে দেখা, দূরে থেকেও মানুষের সঙ্গে একই জায়গায় থাকার অনুভূতি, সেগুলো এখন আর কল্পনা নয়, বাস্তব। ২০২৫ সালে এসে এই পরিবর্তনগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভার্চুয়াল মহাবিশ্ব আর ডিজিটাল জগৎ এখন শুধু প্রযুক্তির খেলা নয়, আমাদের অভ্যাস, স্বপ্ন, কাজ, সম্পর্ক—সবকিছুর ভরসার জায়গা হয়ে উঠেছে।
এই নতুন সময়ে আমরা একদিকে সুবিধা আর স্বাধীনতা পাচ্ছি, অন্যদিকে শিখছি নতুন নিয়ম, নতুন দায়িত্ব। মানুষ যখন ভবিষ্যতের কথা ভাবে, তখন অনেকেই ভেবে নেয়, এসব যেন খুব দূরের গল্প। কিন্তু সত্য হলো, ভবিষ্যৎ এখন আমাদের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। তার ছায়া আমরা প্রতিদিন দেখছি, অনুভব করছি। আর সেই আলোছায়া মিলেই তৈরি হচ্ছে ভবিষ্যতের ভার্চুয়াল ও ডিজিটাল জীবনের নতুন ছবি।
অফিস যেন ঘরেই
প্রথাগত অফিস ব্যবস্থা অনেকটাই বদলে গেছে। করোনা মহামারির সময় অফিসে না গিয়েও কাজের ধারা শুরু হয়েছিল, মেটাভার্স তাকে পরবর্তী ধাপে নিয়ে গেছে। কর্মীরা এখন শারীরিকভাবে অফিসে না গিয়েও, তাঁদের ডিজিটাল অবয়ব বা প্রতিরূপ (অ্যাভাটার) ব্যবহার করে ভার্চুয়াল কর্মক্ষেত্রে যোগদান করছেন। এই ভার্চুয়াল অফিসগুলোতে বাস্তব অফিসের মতোই সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলা, সভা করা এবং দলগতভাবে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। এর ফলে ভৌগোলিক দূরত্ব কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না এবং কাজের দক্ষতাও বেড়েছে। বড় বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এখন ভার্চুয়াল সভা আয়োজনকে সাধারণ অভ্যাসে পরিণত করেছে।
পড়াশোনায় নতুন মজা
শিক্ষাব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষার্থীরা এখন আর শুধু বই বা ফ্ল্যাট স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে শেখে না। ভার্চুয়াল শ্রেণিকক্ষগুলো বাস্তব পরিবেশের মতো করে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে শিক্ষার্থীরা ত্রিমাত্রিক (থ্রিডি) পরিবেশে বিষয়বস্তু শিখতে পারছে। যেমন, জীববিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা মানবদেহের ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো বাস্তবে দেখার মতো করে পরীক্ষা করতে পারছে অথবা ইতিহাসের শিক্ষার্থীরা প্রাচীন রোমে ভ্রমণ করে সেখানকার জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করতে পারছে। এ ধরনের নিমগ্ন (ইমারসিভ) অভিজ্ঞতা শেখার প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর ও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এ ছাড়া, বিপজ্জনক কাজ বা জটিল যন্ত্রাংশ পরিচালনার প্রশিক্ষণে মেটাভার্স ব্যবহৃত হচ্ছে, যেখানে বাস্তব ঝুঁকি ছাড়াই প্রশিক্ষণ সম্ভব।
ভার্চুয়াল বাজারের ভিড়
আগে অনলাইন কেনাকাটা ছিল ছবি ও লেখা দিয়ে সীমাবদ্ধ। এখন ক্রেতা ভার্চুয়াল দোকানে হেঁটে ঘুরে দেখছেন, পণ্য হাতে নেওয়ার মতো অভিজ্ঞতা পাচ্ছেন। এতে বিশেষ করে পোশাক, আসবাবপত্র ও গৃহসজ্জার জিনিস বিক্রি করার ধরন বদলেছে। এসএমই বা মাঝারি ও ছোট ব্যবসায়ীরাও নিজেদের ভার্চুয়াল দোকান খুলছেন। এতে শুরুর খরচ কমতে পারে, কিন্তু প্রযুক্তি চালু রাখার, ডিজিটাল প্রদর্শনী সাজানোর ও গ্রাহক সেবা দেওয়ার সময় ও দক্ষতা দরকার। ডেলিভারি ও পণ্য ফেরত নীতি—এসবই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। ভার্চুয়ালি দেখা ভালো হলেও বাস্তবে পণ্য কেমন এবং অপছন্দের পণ্য পছন্দ না হলে তা ফেরত নেওয়ার নিয়ম ভালো না হলে ভোক্তা ক্ষুব্ধ হবে। বিশ্বাস তৈরির জন্য প্রতিষ্ঠানগুলো দেখাচ্ছে কাস্টমার রিভিউ, বিস্তারিত ভিডিও, লাইভ প্রদর্শনী। একই সঙ্গে প্রতারণা রোধে অধিকতর পরিচয় যাচাই, নিরাপদ পেমেন্ট ব্যবস্থা আর গ্রাহক অধিকার সংরক্ষণে আইন-নীতিও জোরদার করা হচ্ছে।
বাড়িতে প্রযুক্তির ছোঁয়া
ঘরগুলোয় এখন আলো, তাপমাত্রা, সুরক্ষা ব্যবস্থা—সবই স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করে। রান্নাঘরের যন্ত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করে রেসিপি পরিচালনা হয়। এতে জীবন সহজ হয়েছে, বিশেষ করে ব্যস্ত পরিবারগুলোর জন্য সুবিধা অনেক। বয়স্ক ও শারীরিকভাবে অসুবিধাগ্রস্ত মানুষেরা এখন এসব সুবিধার মাধ্যমে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারছে।
তথ্য নিয়ে সতর্কতা
ডিজিটাল-নির্ভরতা বাড়ার সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সংবেদনশীল তথ্যের নিরাপত্তা বড় চ্যালেঞ্জ। ২০২৫ সালে বহু তথ্য ফাঁস ও সাইবার আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে। ফলে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও দেশের ক্ষতি হয়েছে। সে জন্য আইনপ্রণেতা, প্রতিষ্ঠান ও ব্যবহারকারী—এই তিন অংশের দায়িত্ব বেড়েছে। ব্যক্তিগতভাবে নিরাপদ থাকার জন্য নিয়মিত পাসওয়ার্ড পরিবর্তন, দ্বিস্তরের শনাক্তকরণ এবং অনলাইন লেনদেনের সতর্কতা প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবশ্যই তথ্য সংরক্ষণ ও অবহিতকরণ নীতিমালা দিতে হয়। সরকারি পর্যায়ে কঠোর নিয়ন্ত্রণ, তথ্য অধিকার আইন ও ভোক্তা সুরক্ষা নিশ্চিত করা জরুরি।
ডিজিটাল লেনদেন
নগদ কমে ডিজিটাল লেনদেন বেড়েছে। এতে লেনদেন দ্রুত ও সহজ এবং অনেক ক্ষেত্রে নিরাপদ। গ্রামের বাজার থেকে করপোরেট, বিনিময়—সবকিছুই ডিজিটাল। ফলে অর্থনীতির গতিশীলতা বাড়ছে এবং অনেক মানুষ ব্যাংকিং সেবার আওতায় চলে এসেছে। তবে প্রতারণা, দুর্নীতি প্রতিরোধ, আর্থিক অধিকার রক্ষা—এসব চ্যালেঞ্জ থেকে রেহাই পেতে নয়; লেনদেনের সঠিক হিসাব রাখা, নাগরিকদের আর্থিক সক্ষমতা বাড়ানো, অবাঞ্ছিত ট্রানজেকশন থামাতে তৎপর নজরদারি করতে হবে। সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষার নীতিও সময়োপযোগী করা জরুরি।
চিকিৎসায় প্রযুক্তির হাতে-গড়া পরিবর্তন
দূরবর্তী চিকিৎসা পরামর্শ, স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ ও ভার্চুয়াল পরীক্ষালয়—এসব এখন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। রোগীর বসার জায়গা থেকে চিকিৎসক রোগের লক্ষণ দেখে পরামর্শ দিচ্ছেন; প্রচুর রোগীর নিয়মিত ডেটা নেটে জমা রেখে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে। প্রযুক্তিকে চিকিৎসার সহায়ক হিসেবে গ্রহণ করে রোগীর নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করতে হবে।
প্রযুক্তি যেমন আমাদের জীবন সহজ করে দিচ্ছে, তেমনি এটি আমাদের জীবনযাপনের গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হয়ে উঠছে। ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত প্রযুক্তির মধ্যেই আমাদের বসবাস। এটা যেমন একদিকে ভালো, তেমনি অন্যদিকে এ বিষয়ে সতর্কতাও জরুরি। আমাদের বুঝে বাছাই করতে হবে কোনটা আমাদের জন্য ভালো আর কোনটা খারাপ।
ফিচার ডেস্ক
প্রযুক্তি আমাদের জীবন সহজ করেছে। কিন্তু একই সঙ্গে খুলে দিয়েছে অপরাধের নতুন দিগন্ত। ফেসবুক হ্যাকিং, অনলাইন প্রতারণা, ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস, ভুয়া আইডি থেকে হুমকি, এসব এখন নিত্যদিনের ঘটনা। অনেকেই এমন ঘটনার শিকার হলেও জানেন না কীভাবে দ্রুত পুলিশের সহায়তা পাওয়া যায়।
বাংলাদেশ পুলিশ এখন সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষিত জনবল ব্যবহার করছে। সঠিক উপায়ে অভিযোগ জানালে যে কেউ ঘরে বসে দ্রুত প্রতিকার পাবেন।
কোথায় অভিযোগ করবেন
সাইবার অপরাধের অভিযোগ জানাতে এখন আর থানায় যাওয়ার প্রয়োজন হয় না। পুলিশের অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলোই এখন নাগরিকের প্রথম সহায়তা কেন্দ্র।
১. ‘পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর সিটিজিন’ ফেসবুক পেজে সরাসরি ইনবক্সে অভিযোগ পাঠানো যায়।
২. ‘পুলিশ সাইবার সাপোর্ট ফর উইমেন’ নারীদের জন্য বিশেষ ও গোপনীয় সহায়তা প্ল্যাটফর্ম।
৩. ওয়েবসাইটের সাইবার অভিযোগ বিভাগে ফরম পূরণ করে অভিযোগ করা যায়।
৪. জরুরি প্রয়োজনে ৯৯৯-এ ফোন করে তাৎক্ষণিক সহায়তা পাওয়া সম্ভব।
অভিযোগের সঙ্গে অবশ্যই স্ক্রিনশট, সংশ্লিষ্ট লিংক, মেসেজ বা প্রমাণ যুক্ত করতে হবে। এতে তদন্তপ্রক্রিয়া দ্রুত এবং অপরাধী শনাক্ত করা সহজ হবে।
পুলিশ কীভাবে ব্যবস্থা নেয়
অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট বিষয়টি যাচাই করে এবং প্রযুক্তিগতভাবে অপরাধীর ডিজিটাল অবস্থান শনাক্ত করে। গুরুতর অপরাধের ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। প্রয়োজনে ফেসবুক, গুগল, ইনস্টাগ্রামসহ আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রমাণ সংরক্ষণ করা হয়। আর্থিক প্রতারণার ক্ষেত্রে পুলিশ ব্যাংক, বিকাশ, নগদ ও অন্যান্য এমএফএস প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় করে প্রতারকদের লেনদেন বন্ধ করতে পারে।
দ্রুত সহায়তা পেতে করণীয়
পুলিশ যেন দ্রুত ব্যবস্থা নিতে পারে, এ জন্য ভুক্তভোগীর কিছু পদক্ষেপ জরুরি—
সাইবার অপরাধ ঠেকাতে পুলিশের পাশাপাশি নাগরিকেরও দায়িত্ব রয়েছে। কিছু সহজ পদক্ষেপে আপনি নিজেকে অনেক নিরাপদ রাখতে পারেন—
সাইবার অপরাধ এখন বাস্তব হুমকি। তবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বাংলাদেশ পুলিশের সাইবার ইউনিট দিনরাত কাজ করছে নাগরিকদের সুরক্ষায়। অনলাইন প্রতারণা বা হ্যাকিংয়ের শিকার হলে দেরি না করে পুলিশের সহায়তা নিন।
প্রকৌশলী মো. নাজমুল হুদা মাসুদ, রক্ষণাবেক্ষণ প্রকৌশলী, সাইবার সিকিউরিটি অ্যানালিস্ট, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, বাংলাদেশ পুলিশ ও জয়েন্ট সেক্রেটারি (একাডেমিক)
ফিচার ডেস্ক
গাড়ি চালানোর সময় মোবাইল ফোন ব্যবহার করা দিন দিন আরও সহজ হচ্ছে। গুগল তাদের নতুন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা জেমিনি অ্যান্ড্রয়েড অটো চালু করেছে। অ্যান্ড্রয়েড অটোর কারণে ব্যবহারকারীর অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোনের নেভিগেশন, মিউজিক, মেসেজিং এবং অন্যান্য ফিচার গাড়ির ডিসপ্লেতে দেখতে পাবেন। এবার থেকে জেমিনি ধীরে ধীরে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্সের জায়গা দখল করবে।
ব্যবহার ও সুবিধা
জেমিনির মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা স্বাভাবিক ভাষায় কথোপকথন করতে পারবেন এবং গাড়ি চলাকালীন আরও জটিল কাজ করতে পারবেন। ব্যবহারকারী চাইলে জেমিনিকে রোড ট্রিপের পথে ভালো বারবিকিউ রেস্টুরেন্ট খুঁজে দেওয়ার মতো কাজও করতে বলতে পারেন। জেমিনি আশপাশের রেস্টুরেন্টের বিস্তারিত তথ্য দিয়ে দেবে। এ ছাড়া একে ব্যবহার করে সহজে মেসেজ পাঠানো বা অন্যের কাছে ট্রাফিক আপডেটও পাঠানো যাবে। এমনকি মেসেজের বার্তাকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদও করা যাবে। জিমেইল-এর ই-মেলও গাড়ি চলাকালীন পড়া এবং সারাংশ পাওয়া সম্ভব।
সংগীত ও বিনোদন নিয়ন্ত্রণ
জেমিনি ব্যবহার করে গাড়িতে সংগীতও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। ব্যবহারকারী চাইলে জেমিনি তার পুরো রোড ট্রিপের জন্য পছন্দের গানের প্লে লিস্ট তৈরি করে দেবে। জেমিনি ইউটিউব মিউজিক, স্পটিফাইসহ অন্যান্য স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এসব সুবিধা দিতে পারে।
লাইভ কথোপকথন এবং তথ্য অনুসন্ধান
জেমিনিতে ব্যবহারকারীদের সঙ্গে লাইভ কথোপকথনের সুবিধা রয়েছে। ব্যবহারকারী চাইলে জেমিনিকে কোনো জায়গা সম্পর্কে তথ্য জানতে, নতুন কিছু শেখার জন্য বা পরিকল্পনা করতে সাহায্য চাইতে পারে।
রোলআউট এবং ব্যবহারের পদ্ধতি
জেমিনি অ্যান্ড্রয়েড অটোতে বিশ্বব্যাপী ৪৫টি ভাষায় চালু হচ্ছে। এটি ব্যবহার করতে হলে মোবাইল ফোনে জেমিনি অ্যাপ থাকতে হবে। একবার এটি সক্রিয় হলে গাড়ির ডিসপ্লেতে এর ফিচারগুলো দেখা যাবে। ব্যবহার শুরু করতে ‘হাই, গুগল’ বলে মাইক্রোফোন বোতাম চাপতে হবে অথবা স্টিয়ারিং হুইলের ভয়েস কন্ট্রোল বোতাম দীর্ঘ সময় ধরে রাখতে হবে।
জেমিনি গাড়ি চালানোর সময় শুধুই তথ্য দেবে না, এটি ব্যবহারকারীর জন্য স্মার্ট অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করবে। নেভিগেশন, মেসেজ, ই-মেইল, সংগীত, তথ্য অনুসন্ধান—সবই এখন গাড়ি চালানোর সময় আরও সহজ ও নিরাপদে করা যাবে।
ফিচার ডেস্ক
মোবাইল ফোনে ইন্টারনেটের খরচ দিন দিন বাড়ছে। অনেক সময় ১ জিবি প্যাকেজ মুহূর্তেই শেষ হয়ে যায়। স্মার্টফোনের নানা ফিচারের কারণে এই অতিরিক্ত খরচ হয়। তবে কিছু সহজ নিয়ম মানলে আপনি মোবাইল ফোনের ডেটার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন।
অ্যাপের ব্যাকগ্রাউন্ড ডেটা বন্ধ করুন
ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামসহ অনেক অ্যাপ ব্যাকগ্রাউন্ডে ডেটা ব্যবহার করে। সেটিংসে গিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড ডেটা ব্যবহার বন্ধ অপশন চালু করলে এই খরচ কমানো যায়। প্রয়োজন ছাড়া মোবাইল ফোনে ডেটা বন্ধ রাখাও খরচ কমাতে সাহায্য করবে।
হাই রেজল্যুশন ভিডিও এড়িয়ে চলুন
ভিডিওর মান যত বেশি হবে, ডেটা ব্যয় তত বেশি হয়। ডেটা বাঁচাতে রেজল্যুশন কমিয়ে ভিডিও দেখুন। এ ছাড়া ভিডিও ডাউনলোড না করা বা কম ডেটা ব্যয়ের মোড ব্যবহার করাও উপকারী।
অফলাইন মুড ব্যবহার করুন
অনেক অ্যাপেই অফলাইন সুবিধা আছে। যেমন গুগল ম্যাপে নির্দিষ্ট এলাকার মানচিত্র আগেই ডাউনলোড করে রাখা যায়। ইউটিউব ভিডিও ওয়াই-ফাইতে ডাউনলোড করে অফলাইনে দেখা সম্ভব।
ডেটার লিমিট ঠিক করুন
ফোনের সেটিংসে ডেটা লিমিট নির্ধারণ করে দিলে নির্দিষ্ট পরিমাণ ব্যবহারের পর মোবাইল ডেটা ব্যবহার স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।
অপ্রয়োজনীয় অ্যাপ সরান
অনেক অ্যাপ ব্যবহার না করলেও ব্যাকগ্রাউন্ডে চলতে থাকে। এতে ডেটা খরচ করে। তাই অপ্রয়োজনীয় অ্যাপগুলো মোবাইল ফোন থেকে মুছে ফেলুন।
সূত্র: লাইফওয়ার
