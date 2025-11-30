Ajker Patrika
প্রযুক্তি

উইন্ডোজের বিকল্প অপারেটিং সিস্টেম আনছে গুগল, পিসিতেই মিলবে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ৩০ নভেম্বর ২০২৫, ১২: ০৩
অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম চালানো যাবে কম্পিউটারে। ছবি: অ্যান্ড্রয়েড অথোরিটি
অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম চালানো যাবে কম্পিউটারে। ছবি: অ্যান্ড্রয়েড অথোরিটি

দীর্ঘদিন ধরে চলা জল্পনার অবসান ঘটিয়ে এবার ব্যক্তিগত কম্পিউটার (পিসি) বাজারে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিল গুগল। ক্রোমওএস-কে অ্যান্ড্রয়েডের সঙ্গে একীভূত করে একটি নতুন অপারেটিং সিস্টেম তৈরি করছে সংস্থাটি। অভ্যন্তরীণভাবে এই প্রকল্পের নাম দেওয়া হয়েছে ‘অ্যালুমিনিয়াম ওএস’।

গত সেপ্টেম্বরে কোয়ালকমের সিইও ক্রিশ্চিয়ানো অ্যামন গুগলের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট রিক অস্টারলো-কে সঙ্গে নিয়ে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী পরিকল্পনার কথা প্রকাশ্যে আনেন। এই নতুন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে গুগল সরাসরি পিসি বাজারকে টার্গেট করছে। এর মূল আকর্ষণ থাকবে জেমিনি, অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ ইকোসিস্টেম এবং একটি শক্তিশালী ডেভেলপার কমিউনিটি।

সম্প্রতি প্রকাশিত একটি চাকরির বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই প্রকল্পের অভ্যন্তরীণ নাম ‘অ্যালুমিনিয়াম ওএস’ বা ‘এএলওএস’ সামনে এসেছে। এটি সম্ভবত ক্রোমিয়াম-এর মতো একটি প্ল্যাটফর্ম হবে। এই চাকরির বিজ্ঞাপনটি ছিল ‘অ্যান্ড্রয়েড ল্যাপটপ এবং ট্যাবলেট’-এর জন্য একজন সিনিয়র প্রোডাক্ট ম্যানেজারের। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, অ্যালুমিনিয়াম ওএস হলো ‘অ্যান্ড্রয়েড-ভিত্তিক’ এবং এটির ‘মূলে রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)’।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, নতুন অপারেটিং সিস্টেমটি শুধু প্রথাগত ল্যাপটপেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। অ্যালুমিনিয়াম ওএস বাণিজ্যিক বাজারে ল্যাপটপ, ডিটাচেবল, ট্যাবলেট এবং ক্রোমবক্সসহ বিভিন্ন ফর্ম ফ্যাক্টরে প্রবেশ করবে। বাজার ধরার জন্য এটিকে বিভিন্ন স্তরে ভাগ করা হবে, যেমন এএল এন্ট্রি, এএল ম্যাস প্রিমিয়াম এবং এএল প্রিমিয়াম।

তবে আপাতত অ্যালুমিনিয়াম ওএস এবং ক্রোমওএস প্ল্যাটফর্ম দুটি সমান্তরালভাবে চলতে থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর কারণ বিদ্যমান ডিভাইসগুলোর সাপোর্ট লাইফ সাইকেল। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, প্রিমিয়াম বাজারে শক্তিশালী উপস্থিতি নিশ্চিত করতে গুগল সম্ভবত এই নতুন সিস্টেমটির জন্য ব্র্যান্ডিংয়ে পরিবর্তন আনতে পারে অথবা এটিকে ক্রোমওএস নামেই নতুনভাবে বাজারজাত করতে পারে।

হার্ডওয়্যার ফ্রন্টে, কোয়ালকমের দ্বিতীয় প্রজন্মের স্ন্যাপড্রাগন এক্স২ এলিট চিপ অ্যালুমিনিয়াম ওএস-ভিত্তিক পিসিগুলোতে ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে। কোয়ালকমের সিইওর মন্তব্যের কারণে এই অনুমান আরও জোরদার হয়েছে। এই নতুন প্ল্যাটফর্ম পিসি বাজারে উইন্ডোজের জন্য তৈরি স্ন্যাপড্রাগন চিপগুলোর চেয়েও বেশি সুবিধা ক্রোমওএসের জন্য নিয়ে আসতে পারে বলে মনে করছেন প্রযুক্তি বিশ্লেষকেরা।

সূত্র: অ্যান্ড্রয়েড অথরিটি

বিষয়:

অ্যাপতথ্যপ্রযুক্তিউইন্ডোজগুগল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...