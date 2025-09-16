বিনা মূল্যে স্পটিফাই ব্যবহারকারীদের জন্য সুখবর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
গান শোনার জনপ্রিয় অ্যাপ স্পটিফাই ফ্রি ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন সুবিধা চালু করেছে। এবার থেকে বিনা মূল্যের ব্যবহারকারীরাও নির্দিষ্ট গান বেছে শুনতে পারবেন। এত দিন তাঁদের শুধু প্লেলিস্ট শাফল করে গান শোনার সুযোগ ছিল এবং গান স্কিপ করার ওপরও ছিল সীমাবদ্ধতা।
স্পটিফাই জানিয়েছে, ব্যবহারকারীরা এখন থেকে নির্দিষ্ট গান সার্চ করে চালাতে পারবেন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করা গান লিংকও খুলে শুনতে পারবেন। নতুন এই সুবিধাগুলো গতকাল সোমবার থেকে বিশ্বব্যাপী চালু হয়েছে।
স্পটিফাইয়ের মোট ব্যবহারকারীর একটি বড় অংশ—প্রায় ৬০ শতাংশই ফ্রি ব্যবহারকারী। চলতি বছরের জুলাইয়ে প্রতিষ্ঠানটি জানায়, তাদের মাসিক সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬৯৬ মিলিয়ন, যার মধ্যে ২৭৬ মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার (প্রিমিয়াম গ্রাহক)।
তবে ফ্রি ব্যবহারের অভিজ্ঞতা এখনো সীমিত কিছু শর্তে বাধা। প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট টেকক্রাঞ্চকে স্পটিফাইয়ের একজন মুখপাত্র জানান, ফ্রি ব্যবহারকারীদের প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ ‘অন ডিমান্ড টাইম’ দেওয়া হবে। এই সময়সীমা অতিক্রম করার পর ব্যবহারকারীদের আগের মতো নির্দিষ্টসংখ্যক গান স্কিপ করার নিয়ম মেনে চলতে হবে।
‘অন ডিমান্ড টাইম’ কতক্ষণ থাকবে—এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি স্পটিফাই।
স্পটিফাইয়ের বিজ্ঞাপন অভিজ্ঞতা ফ্রি ব্যবহারকারীদের জন্য বদলাবে কি না, সে বিষয়েও প্রতিষ্ঠানটি কিছু জানায়নি।
এই পরিবর্তনগুলো আসছে ঠিক তখনই, যখন স্পটিফাইয়ের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন মৌসুম শুরু হতে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি জুলাইয়ের আয়ের প্রতিবেদনে জানায়, চতুর্থ প্রান্তিকে তাদের বিজ্ঞাপন আয় সবচেয়ে বেশি হয়, কারণ, ছুটির মৌসুমে বিজ্ঞাপনের চাহিদা বেশি থাকে।
এ ছাড়া জুলাইয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্পটিফাইয়ের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১২ শতাংশ এবং ফ্রি ব্যবহারকারী ১০ দশমিক ৫ শতাংশ বেড়েছে।
চলতি বছরের সর্বশেষ প্রান্তিকে প্রতিষ্ঠানটির আয় আগের বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২০ কোটি ইউরো, যা প্রায় ৪৯৫ কোটি মার্কিন ডলার।
গত এক বছরে স্পটিফাইয়ের শেয়ারের দাম বেড়েছে প্রায় ১০৮ শতাংশ।
তথ্যসূত্র: বিজনেস ইনসাইডার
গান শোনার জনপ্রিয় অ্যাপ স্পটিফাই ফ্রি ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন সুবিধা চালু করেছে। এবার থেকে বিনা মূল্যের ব্যবহারকারীরাও নির্দিষ্ট গান বেছে শুনতে পারবেন। এত দিন তাঁদের শুধু প্লেলিস্ট শাফল করে গান শোনার সুযোগ ছিল এবং গান স্কিপ করার ওপরও ছিল সীমাবদ্ধতা।
স্পটিফাই জানিয়েছে, ব্যবহারকারীরা এখন থেকে নির্দিষ্ট গান সার্চ করে চালাতে পারবেন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করা গান লিংকও খুলে শুনতে পারবেন। নতুন এই সুবিধাগুলো গতকাল সোমবার থেকে বিশ্বব্যাপী চালু হয়েছে।
স্পটিফাইয়ের মোট ব্যবহারকারীর একটি বড় অংশ—প্রায় ৬০ শতাংশই ফ্রি ব্যবহারকারী। চলতি বছরের জুলাইয়ে প্রতিষ্ঠানটি জানায়, তাদের মাসিক সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬৯৬ মিলিয়ন, যার মধ্যে ২৭৬ মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার (প্রিমিয়াম গ্রাহক)।
তবে ফ্রি ব্যবহারের অভিজ্ঞতা এখনো সীমিত কিছু শর্তে বাধা। প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট টেকক্রাঞ্চকে স্পটিফাইয়ের একজন মুখপাত্র জানান, ফ্রি ব্যবহারকারীদের প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ ‘অন ডিমান্ড টাইম’ দেওয়া হবে। এই সময়সীমা অতিক্রম করার পর ব্যবহারকারীদের আগের মতো নির্দিষ্টসংখ্যক গান স্কিপ করার নিয়ম মেনে চলতে হবে।
‘অন ডিমান্ড টাইম’ কতক্ষণ থাকবে—এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি স্পটিফাই।
স্পটিফাইয়ের বিজ্ঞাপন অভিজ্ঞতা ফ্রি ব্যবহারকারীদের জন্য বদলাবে কি না, সে বিষয়েও প্রতিষ্ঠানটি কিছু জানায়নি।
এই পরিবর্তনগুলো আসছে ঠিক তখনই, যখন স্পটিফাইয়ের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন মৌসুম শুরু হতে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি জুলাইয়ের আয়ের প্রতিবেদনে জানায়, চতুর্থ প্রান্তিকে তাদের বিজ্ঞাপন আয় সবচেয়ে বেশি হয়, কারণ, ছুটির মৌসুমে বিজ্ঞাপনের চাহিদা বেশি থাকে।
এ ছাড়া জুলাইয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্পটিফাইয়ের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১২ শতাংশ এবং ফ্রি ব্যবহারকারী ১০ দশমিক ৫ শতাংশ বেড়েছে।
চলতি বছরের সর্বশেষ প্রান্তিকে প্রতিষ্ঠানটির আয় আগের বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২০ কোটি ইউরো, যা প্রায় ৪৯৫ কোটি মার্কিন ডলার।
গত এক বছরে স্পটিফাইয়ের শেয়ারের দাম বেড়েছে প্রায় ১০৮ শতাংশ।
তথ্যসূত্র: বিজনেস ইনসাইডার
গুগলের জেমিনি চ্যাটবটের ন্যানো ব্যানানা ফিচার ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। ফিচারটি উন্মোচনের পর থেকে ব্যবহারকারীরা এআইয়ের মাধ্যমে একের পর এক চমকপ্রদ ছবির ট্রেন্ডে অংশ নিচ্ছেন। কেউ নিজেকে তুলে ধরছেন ছোট ফিগারিন রূপে, আবার কেউ শাড়ি পরিহিত অবতারে—সবই তৈরি হচ্ছে অত্যাধুনিক জেমিনি এআই১ ঘণ্টা আগে
আগামী ১৪ অক্টোবর থেকে উইন্ডোজ ১০ এর জন্য আনুষ্ঠানিক সব সমর্থন বন্ধ করে দেবে মাইক্রোসফট। এই সময়ের পর থেকে অপারেটিং সিস্টেমটি আর নিরাপত্তা আপডেট, মেইনটেন্যান্স, এবং প্রযুক্তিগত সহায়তা পাবে না। তবে আশার কথা, মাইক্রোসফট ‘এক্সটেন্ডেড সিকিউরিটি আপডেটস (ইএসইউ) ’ নামের একটি প্রোগ্রামের আওতায় উইন্ডোজ ১০ ব্যব৫ ঘণ্টা আগে
অ্যাপলের আইওএস ২৬ সফটওয়্যার আপডেট গতকাল সোমবার থেকে আইফোন ১১, আইফোন এসই ২ এবং পরবর্তী মডেলগুলোর জন্য উন্মুক্ত হয়েছে। আইওএস ২৬-এর প্রধান আকর্ষণ হলো অ্যাপলের লিকুইড গ্লাস ডিজাইন, যেখানে স্ক্রিনের উপাদানগুলো যেন কাঁচের মতো স্বচ্ছ এবং ঝলমলে দেখায়।৬ ঘণ্টা আগে
গুগলের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি জেমিনির ‘ন্যানো ব্যানানাশাড়ি ট্রেন্ড’ এখন ইনস্টাগ্রামের মতো সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতো ভাইরাল। তবে এই ট্রেন্ডের মাঝেই এক নারী ভয়ংকর এক অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে ইন্টারনেটে আলোচনার ঝড় তুলেছেন।৭ ঘণ্টা আগে