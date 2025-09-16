Ajker Patrika
বিনা মূল্যে স্পটিফাই ব্যবহারকারীদের জন্য সুখবর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
গত এক বছরে স্পটিফাইয়ের শেয়ারের দাম বেড়েছে প্রায় ১০৮ শতাংশ। ছবি: সংগৃহীত
গান শোনার জনপ্রিয় অ্যাপ স্পটিফাই ফ্রি ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন সুবিধা চালু করেছে। এবার থেকে বিনা মূল্যের ব্যবহারকারীরাও নির্দিষ্ট গান বেছে শুনতে পারবেন। এত দিন তাঁদের শুধু প্লেলিস্ট শাফল করে গান শোনার সুযোগ ছিল এবং গান স্কিপ করার ওপরও ছিল সীমাবদ্ধতা।

স্পটিফাই জানিয়েছে, ব্যবহারকারীরা এখন থেকে নির্দিষ্ট গান সার্চ করে চালাতে পারবেন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শেয়ার করা গান লিংকও খুলে শুনতে পারবেন। নতুন এই সুবিধাগুলো গতকাল সোমবার থেকে বিশ্বব্যাপী চালু হয়েছে।

স্পটিফাইয়ের মোট ব্যবহারকারীর একটি বড় অংশ—প্রায় ৬০ শতাংশই ফ্রি ব্যবহারকারী। চলতি বছরের জুলাইয়ে প্রতিষ্ঠানটি জানায়, তাদের মাসিক সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৬৯৬ মিলিয়ন, যার মধ্যে ২৭৬ মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার (প্রিমিয়াম গ্রাহক)।

তবে ফ্রি ব্যবহারের অভিজ্ঞতা এখনো সীমিত কিছু শর্তে বাধা। প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট টেকক্রাঞ্চকে স্পটিফাইয়ের একজন মুখপাত্র জানান, ফ্রি ব্যবহারকারীদের প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ ‘অন ডিমান্ড টাইম’ দেওয়া হবে। এই সময়সীমা অতিক্রম করার পর ব্যবহারকারীদের আগের মতো নির্দিষ্টসংখ্যক গান স্কিপ করার নিয়ম মেনে চলতে হবে।

‘অন ডিমান্ড টাইম’ কতক্ষণ থাকবে—এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি স্পটিফাই।

স্পটিফাইয়ের বিজ্ঞাপন অভিজ্ঞতা ফ্রি ব্যবহারকারীদের জন্য বদলাবে কি না, সে বিষয়েও প্রতিষ্ঠানটি কিছু জানায়নি।

এই পরিবর্তনগুলো আসছে ঠিক তখনই, যখন স্পটিফাইয়ের সবচেয়ে বড় বিজ্ঞাপন মৌসুম শুরু হতে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটি জুলাইয়ের আয়ের প্রতিবেদনে জানায়, চতুর্থ প্রান্তিকে তাদের বিজ্ঞাপন আয় সবচেয়ে বেশি হয়, কারণ, ছুটির মৌসুমে বিজ্ঞাপনের চাহিদা বেশি থাকে।

এ ছাড়া জুলাইয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্পটিফাইয়ের সাবস্ক্রাইবার সংখ্যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১২ শতাংশ এবং ফ্রি ব্যবহারকারী ১০ দশমিক ৫ শতাংশ বেড়েছে।

চলতি বছরের সর্বশেষ প্রান্তিকে প্রতিষ্ঠানটির আয় আগের বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২০ কোটি ইউরো, যা প্রায় ৪৯৫ কোটি মার্কিন ডলার।

গত এক বছরে স্পটিফাইয়ের শেয়ারের দাম বেড়েছে প্রায় ১০৮ শতাংশ।

তথ্যসূত্র: বিজনেস ইনসাইডার

