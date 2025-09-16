Ajker Patrika
> প্রযুক্তি

টেসলায় নিজের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করলেন মাস্ক, কিনলেন ১০০ কোটি ডলারের শেয়ার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০: ৫৫
গত শুক্রবার ২৫ কোটি ৭০ লাখ শেয়ার কেনেন ইলন মাস্ক। ছবি: প্যাট্রিক জর্জ
গত শুক্রবার ২৫ কোটি ৭০ লাখ শেয়ার কেনেন ইলন মাস্ক। ছবি: প্যাট্রিক জর্জ

টেসলার প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার বা ১০০ কোটি ডলার মূল্যের শেয়ার কিনেছেন কোম্পানিটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ইলন মাস্ক। এক নিয়ন্ত্রক নথিতে এ তথ্য দেখা যায়। এর মাধ্যমে টেসলার ওপর মাস্কের নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার হলো।

এই খবরের পরে গতকাল সোমবার দিনের শুরুর লেনদেনে টেসলার শেয়ারের দাম ৮ শতাংশের বেশি বেড়ে যায়।

টেসলা বর্তমানে রোবোট্যাক্সি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ও রোবটিকস নিয়ে উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যে পৌঁছানোর দৌড়ে আছে। প্রতিষ্ঠানটি বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা থেকে একটি প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে চাইছে। এলএসইজির তথ্য অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে মাস্কের হাতে টেসলার প্রায় ১৩ শতাংশ শেয়ার ছিল।

নিয়ন্ত্রক দাখিল অনুযায়ী, গত শুক্রবার ২৫ কোটি ৭০ লাখ শেয়ার কেনেন ইলন মাস্ক। প্রতি শেয়ারের দাম পড়েছে ৩৭২ দশমিক ৩৭ ডলার থেকে ৩৯৬ দশমিক ৫৪ ডলারের মধ্যে।

এর আগে শুক্রবার টেসলার শেয়ারের দাম ৭ শতাংশের বেশি বেড়েছিল, যা আগের দিনের প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রেখেছিল। ২০২৫ সালে এখন পর্যন্ত টেসলার শেয়ার প্রায় ২ শতাংশ নিচে থাকলেও তিন দিনের মধ্যে টানা তৃতীয় দিনের মতো প্রবৃদ্ধির দিকে এগোচ্ছে।

ইলন মাস্ক অনেক দিন ধরেই টেসলায় বেশি অংশীদারত্ব ও ভোটাধিকারের দাবি করে আসছেন। এমনকি তিনি হুমকি দিয়েছেন, যদি ২৫ শতাংশ ভোট ক্ষমতা না পান, তাহলে তিনি টেসলার বাইরে গিয়ে এআই ও রোবটিকস প্রযুক্তি তৈরি করবেন।

চলতি মাসের শুরুতেই টেসলার পরিচালনা পর্ষদ মাস্কের জন্য একটি ট্রিলিয়ন ডলারের পারিশ্রমিক প্যাকেজ প্রস্তাব করে। এটি মাস্কের নেতৃত্বের প্রতি পর্ষদের ব্যাপক আস্থার প্রতিফলন, যদিও প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে প্রবল প্রতিযোগিতা ও বৈদ্যুতিক গাড়ির দুর্বল চাহিদার চাপে রয়েছে।

এদিকে মাস্কের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিক্রিতে প্রভাব পড়েছে—এমন উদ্বেগ গত শুক্রবার টেসলার বোর্ড চেয়ার রবিন ডেনহোম। তিনি বলেন, মাস্ক এখন আবার ‘প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রবিন্দুতে’ রয়েছেন এবং হোয়াইট হাউসে কয়েক মাস কাটানোর পর পুরোপুরি টেসলায় মনোযোগ দিচ্ছেন।

উল্লেখ্য, মাস্কের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে প্রকাশ্য বিবাদ বিনিয়োগকারীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করে। এর ফলে কোম্পানির শেয়ারের ওপর চাপ পড়ে।

তথ্যসূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিইলন মাস্কটেসলা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দাওয়াত না দেওয়ায় মাদ্রাসার সব খাবার খেয়ে গেলেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা

উত্তাল ভাঙ্গা: থানাসহ চারটি সরকারি দপ্তরে হামলা-ভাঙচুর, পুলিশসহ আহত অনেকে

কক্সবাজার, মাদারীপুর ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের ডিসি প্রত্যাহার

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

শাহ আমানতে ফিরছে ফ্লাই দুবাই ও সালাম এয়ার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

মুসলিম বিশ্বে ন্যাটোর আদলে সামরিক বাহিনী গঠনে মত

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

কথিত গোয়েন্দা এনায়েতকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান এক পুলিশ কর্মকর্তা, প্রাডো গাড়িও দেন তাঁকে

জনপ্রশাসনের ১৭ কর্মকর্তাকে বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে বদলি

বিদেশে দূতাবাসে নিয়োগ পেলেন জনপ্রশাসনের ১৭ কর্মকর্তা

এনসিপির সেই নেত্রীকে দল থেকে অব্যাহতি

এনসিপির সেই নেত্রীকে দল থেকে অব্যাহতি

শাহ আমানতে ফিরছে ফ্লাই দুবাই ও সালাম এয়ার

শাহ আমানতে ফিরছে ফ্লাই দুবাই ও সালাম এয়ার

সম্পর্কিত

টেসলায় নিজের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করলেন মাস্ক, কিনলেন ১০০ কোটি ডলারের শেয়ার

টেসলায় নিজের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করলেন মাস্ক, কিনলেন ১০০ কোটি ডলারের শেয়ার

আইফোন ১৭ সিরিজে কোন মডেলের ব্যাটারি লাইফ কেমন

আইফোন ১৭ সিরিজে কোন মডেলের ব্যাটারি লাইফ কেমন

পডকাস্ট ও কনটেন্ট মনিটাইজেশন করুন এআইয়ের সঙ্গে

পডকাস্ট ও কনটেন্ট মনিটাইজেশন করুন এআইয়ের সঙ্গে

এআই শাড়ি ট্রেন্ড নিজের ছবি যেভাবে বানাবেন

এআই শাড়ি ট্রেন্ড নিজের ছবি যেভাবে বানাবেন