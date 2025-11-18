বিওয়াইডি বাংলাদেশে সব গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে চায়

ইমতিয়াজ নওশের
মোস্তাফিজ মিঠু
বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করা ব্র্যান্ড বিওয়াইডি। তাদের নতুন উদ্ভাবন চমকে দিচ্ছে নিয়মিত। বাংলাদেশে ব্র্যান্ডটির যাত্রা শুরু হয় ২০২৪ সালের মার্চ মাসে। দেশের বাজারে বিওয়াইডির অগ্রগতি, বৈদ্যুতিক গাড়ির চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা নিয়ে বিওয়াইডি বাংলাদেশের চিফ মার্কেটিং অফিসার ইমতিয়াজ নওশেরের মুখোমুখি হয় আজকের পত্রিকা। তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মোস্তাফিজ মিঠু।
বিওয়াইডি বিশ্বব্যাপী ব্যাপক পরিচিত একটি ব্র্যান্ড। কিন্তু বাংলাদেশে এর যাত্রা খুব বেশি দিনের নয়। আলোচনার শুরুটা আপনাদের মূল পরিচয় ও কার্যক্রম নিয়ে শুনতে চাই।
বিওয়াইডি অর্থ বিল্ড ইউর ড্রিম। শুরুতে যখন আমাদের গাড়ি উৎপাদন করি, তখন এই লাইনটা লেখা থাকত। পরে সংক্ষিপ্ত করা হয়। বিওয়াইডি শুধু গাড়ি তৈরি করে না, এটি একটি টেক প্রতিষ্ঠান। এখানে চার-পাঁচটা বিভাগ আছে। এখন বিশ্বব্যাপী কার্বন নিঃসরণ নিয়ে সচেতন হচ্ছে। আমাদের ব্র্যান্ড ভিশন ‘টু কুল দ্য আর্থ বাই ওয়ান ডিগ্রি’। আমরা পৃথিবীকে এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ঠান্ডা করতে চাই। ১৯৯৫ সালে ব্যাটারি তৈরি দিয়ে এই ব্র্যান্ডের যাত্রা শুরু হয়। নব্বইয়ের মাঝামাঝি মোবাইল ফোনের উত্থান শুরু হয়। তখনকার মোবাইল ফোনগুলো এখনো যদি পান, খুলে দেখবেন সেখানে বিওয়াইডির ব্যাটারি। আজ অবধি এই প্রতিষ্ঠান সেরা ব্যাটারি তৈরি করে। প্রায় আট বছর পর ২০০৩ সালে শিয়ান চিনচুয়ান অটোমোবাইল কিনে তারা প্রথম গাড়ি ব্যবসায় প্রবেশ করে। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। বিওয়াইডির নিজস্ব ডিজাইনের প্রথম উৎপাদিত পেট্রলচালিত গাড়ি নিয়ে আসে ২০০৫ সালে। তার নাম ছিল বিওয়াইডি এফথ্রি। পরে ২০০৮ সালে তাদের প্লাগ-ইন হাইব্রিড গাড়ি এফথ্রিডিএম বাজারে আনে। এরপর ২০০৯ সালে আসে তাদের প্রথম ব্যাটারিচালিত বৈদ্যুতিক গাড়ি ‘ই-সিক্স’। একটি বিষয় বলে রাখি, প্লাগ-ইন হাইব্রিড বিওয়াইডির ইনোভেশন। তারাই প্রথম এই প্রযুক্তি নিয়ে আসে। বাংলাদেশে আমাদের যাত্রা শুরু হয় ২০২৪ সালের মার্চে। এখন পর্যন্ত বিক্রির দিক থেকে বিওয়াইডি বেশ ভালো পর্যায়ে আছে।
আপনি বলছিলেন, গাড়ি ছাড়া আরও সেগমেন্টে বিওয়াইডির ব্যবসা রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে ব্যাটারির কথা বললেন। এসব বিষয়ে বলুন।
বিওইয়াইডি রেইল ট্রানজিট নিয়ে কাজ করে, গ্রিন এনার্জির ব্যবসা রয়েছে। ২০১৯ থেকে এই প্রতিষ্ঠান ব্লেড ব্যাটারি নিয়ে আসে। এটি হলো বিওয়াইডির তৈরি নতুন ধরনের লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি। এটাকে বলা হয় বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ ব্যাটারি। বিওয়াইডির অনেক প্রতিযোগী এই ব্যাটারি ব্যবহার করে। আমরা বাংলাদেশ থেকে প্রতিষ্ঠানকে শুধু গাড়ির প্রতিষ্ঠান হিসেবে জানি। কিন্তু ব্যবসার পরিধি এখন অনেক বড়। এখন নতুন করে চার্জিং স্টেশন যোগ হয়েছে।
বাংলাদেশে প্লাগ-ইন হাইব্রিড বা ইভি গাড়ির যাত্রা নতুন। স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এখনো রয়ে গেছে। এই বিষয়ে কী বলবেন?
চ্যালেঞ্জের আসলে শেষ নেই। আমরা যখন শুরু করি, তখন এনইভি (নিউ এনার্জি ভেহিক্যাল) গাড়ি সম্পর্কে অনেকে জানত না। বিওয়াইডি বাংলাদেশে যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তাতে আমরাই শুধু নয়, অন্যান্য এনইভি গাড়ির প্রতিষ্ঠানও সুবিধা নিতে পারছে। এ কারণে তারা আমাদের বেশ প্রশংসা করেছে এবং উৎসাহ দিচ্ছে। এ ছাড়া বিওয়াইডি নিয়ে সারা বিশ্বে ব্যাপক আলোচনা চলছে, সেগুলো কিন্তু আমাদের গ্রাহকেরা দেখছেন। এই সুনাম আমাদের কাজগুলো আরও সহজ করেছে। তবে আমাদের দুটি বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এখানে নেপালের উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও সহজ হবে। সেখানে ইমপোর্ট ডিউটি থেকে একটা গাড়ি বাজারে আনা পর্যন্ত পথটা খুব মসৃণ। এতে করে ব্যবসায়ীদের অনেক প্রতিবন্ধকতা কমে যায়। আমরা শুনেছি, বাংলাদেশেও এমন একটা পলিসি করা হচ্ছে। এমনটা হলে আশাবাদী, আমাদের এখানেও আরও সহজে গাড়ি বাজারজাত করা যাবে। এ ছাড়া বড় চ্যালেঞ্জ ছিল চার্জিং স্টেশন। এখানে সরকার থেকে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান—সবার এক হয়ে কাজ করতে হবে।
যদিও আমরা প্রতিটা গাড়ির সঙ্গে হোম চার্জার দিই। কিন্তু এটা সময়সাপেক্ষ। আবারও যদি নেপালের উদাহরণে যাই, সেখানে সরকারের বিনিয়োগে প্রায় ৬০টি ডিসি ফার্স্ট চার্জিং স্টেশন করেছে। এটা শহর থেকে দুর্গম অঞ্চলগুলোতেও এখন রয়েছে। এটা অনেক বড় সাপোর্ট।
বিওয়াইডি বা অন্যান্য বেসরকারি উদ্যোগ কি চার্জিং স্টেশন নিয়ে কাজ করছে?
হ্যাঁ। করা হচ্ছে। ২০২৫ এসে আমরা এটা খুব বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছি না। কারণ, এখন গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো মোটামুটি কাভার করা হয়েছে। ঢাকা থেকে উত্তরে গেলে সেখানে বগুড়া ও রাজশাহীতে পাবেন। অন্যদিকে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লাতেও রয়েছে। সিলেটের দিকেও পাবেন। এ ছাড়া খুলনার দিকে কাজ হচ্ছে। আমাদের গাড়িগুলো একবার চার্জে ৪২০ থেকে ৫২০ কিলোমিটার পর্যন্ত চলে। তাই আমাদের দেশে সাধারণত যে দূরত্ব, সেটা কাভার করা খুব কঠিন কিছু নয়।
কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রির পরিসর বাড়াতে সরকার থেকে কোন ধরনের সহযোগিতা আশা করছেন?
সরকার থেকে ২০৪০ সাল পর্যন্ত বৈদ্যুতিক গাড়ি এবং এর যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো আয়কর থেকে অব্যাহতি পাবে। এমন একটি নীতি সরকার নিয়েছে। এটার প্রয়োগ খুব দ্রুত আশা করি। এটি হলে আমাদের সম্ভাবনা আরও অনেক গুণ বেড়ে যাবে। গ্রাহকেরা কম দামে বৈদ্যুতিক গাড়ি পাবেন। অন্যদিকে শুধু আমরা নই, এই ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত সবার লাভ হবে।
বাংলাদেশে আপনাদের যে গাড়িগুলো পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো দাম কেমন?
এখন পর্যন্ত বিওয়াইডির যেসব গাড়ি দেশের বাজারে রয়েছে, সেগুলোর দাম ৫০ লাখ থেকে ১ কোটি টাকা। বাংলাদেশের বাজারে বিভিন্ন দামে গাড়ি পাওয়া যায়। বিওয়াইডি বাংলাদেশের সব ধরনের গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে চায়। ভবিষ্যতে আরও নতুন নতুন গাড়ি আনার পরিকল্পনা রয়েছে।
বিওয়াইডির বড় প্রতিযোগী টেসলা ছাড়াও অনেকে এখন বাজারে আছে। কোন বিষয়গুলো আপনাদের প্রতিষ্ঠানকে আলাদা করে মনে করেন?
বিওয়াইডি সব সময় উদ্ভাবনের মধ্যে থাকে। প্রতিনিয়ত তারা নতুন অনেক কিছু উদ্ভাবন করে। আমি প্রথম যখন চীনের অফিসে যাই, দেখলাম, তাদের একটা পেটেন্ট দেয়াল আছে। যেখানে তারা তাদের পেটেন্টগুলো ঝুলিয়ে রাখে। তখন সেই সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ হাজার। তিন মাসে সেটি এখন প্রায় ৫০ হাজার। এটিই বিওয়াইডিকে আলাদা করে।
তারা এমন কিছু উদ্ভাবন করছে প্রতিনিয়ত, যেগুলোর তাদের আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।
বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করা ব্র্যান্ড বিওয়াইডি। তাদের নতুন উদ্ভাবন চমকে দিচ্ছে নিয়মিত। বাংলাদেশে ব্র্যান্ডটির যাত্রা শুরু হয় ২০২৪ সালের মার্চ মাসে। দেশের বাজারে বিওয়াইডির অগ্রগতি, বৈদ্যুতিক গাড়ির চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা নিয়ে বিওয়াইডি বাংলাদেশের চিফ মার্কেটিং অফিসার ইমতিয়াজ নওশেরের মুখোমুখি হয় আজকের পত্রিকা। তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মোস্তাফিজ মিঠু।
বিওয়াইডি বিশ্বব্যাপী ব্যাপক পরিচিত একটি ব্র্যান্ড। কিন্তু বাংলাদেশে এর যাত্রা খুব বেশি দিনের নয়। আলোচনার শুরুটা আপনাদের মূল পরিচয় ও কার্যক্রম নিয়ে শুনতে চাই।
বিওয়াইডি অর্থ বিল্ড ইউর ড্রিম। শুরুতে যখন আমাদের গাড়ি উৎপাদন করি, তখন এই লাইনটা লেখা থাকত। পরে সংক্ষিপ্ত করা হয়। বিওয়াইডি শুধু গাড়ি তৈরি করে না, এটি একটি টেক প্রতিষ্ঠান। এখানে চার-পাঁচটা বিভাগ আছে। এখন বিশ্বব্যাপী কার্বন নিঃসরণ নিয়ে সচেতন হচ্ছে। আমাদের ব্র্যান্ড ভিশন ‘টু কুল দ্য আর্থ বাই ওয়ান ডিগ্রি’। আমরা পৃথিবীকে এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ঠান্ডা করতে চাই। ১৯৯৫ সালে ব্যাটারি তৈরি দিয়ে এই ব্র্যান্ডের যাত্রা শুরু হয়। নব্বইয়ের মাঝামাঝি মোবাইল ফোনের উত্থান শুরু হয়। তখনকার মোবাইল ফোনগুলো এখনো যদি পান, খুলে দেখবেন সেখানে বিওয়াইডির ব্যাটারি। আজ অবধি এই প্রতিষ্ঠান সেরা ব্যাটারি তৈরি করে। প্রায় আট বছর পর ২০০৩ সালে শিয়ান চিনচুয়ান অটোমোবাইল কিনে তারা প্রথম গাড়ি ব্যবসায় প্রবেশ করে। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। বিওয়াইডির নিজস্ব ডিজাইনের প্রথম উৎপাদিত পেট্রলচালিত গাড়ি নিয়ে আসে ২০০৫ সালে। তার নাম ছিল বিওয়াইডি এফথ্রি। পরে ২০০৮ সালে তাদের প্লাগ-ইন হাইব্রিড গাড়ি এফথ্রিডিএম বাজারে আনে। এরপর ২০০৯ সালে আসে তাদের প্রথম ব্যাটারিচালিত বৈদ্যুতিক গাড়ি ‘ই-সিক্স’। একটি বিষয় বলে রাখি, প্লাগ-ইন হাইব্রিড বিওয়াইডির ইনোভেশন। তারাই প্রথম এই প্রযুক্তি নিয়ে আসে। বাংলাদেশে আমাদের যাত্রা শুরু হয় ২০২৪ সালের মার্চে। এখন পর্যন্ত বিক্রির দিক থেকে বিওয়াইডি বেশ ভালো পর্যায়ে আছে।
আপনি বলছিলেন, গাড়ি ছাড়া আরও সেগমেন্টে বিওয়াইডির ব্যবসা রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে ব্যাটারির কথা বললেন। এসব বিষয়ে বলুন।
বিওইয়াইডি রেইল ট্রানজিট নিয়ে কাজ করে, গ্রিন এনার্জির ব্যবসা রয়েছে। ২০১৯ থেকে এই প্রতিষ্ঠান ব্লেড ব্যাটারি নিয়ে আসে। এটি হলো বিওয়াইডির তৈরি নতুন ধরনের লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি। এটাকে বলা হয় বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ ব্যাটারি। বিওয়াইডির অনেক প্রতিযোগী এই ব্যাটারি ব্যবহার করে। আমরা বাংলাদেশ থেকে প্রতিষ্ঠানকে শুধু গাড়ির প্রতিষ্ঠান হিসেবে জানি। কিন্তু ব্যবসার পরিধি এখন অনেক বড়। এখন নতুন করে চার্জিং স্টেশন যোগ হয়েছে।
বাংলাদেশে প্লাগ-ইন হাইব্রিড বা ইভি গাড়ির যাত্রা নতুন। স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এখনো রয়ে গেছে। এই বিষয়ে কী বলবেন?
চ্যালেঞ্জের আসলে শেষ নেই। আমরা যখন শুরু করি, তখন এনইভি (নিউ এনার্জি ভেহিক্যাল) গাড়ি সম্পর্কে অনেকে জানত না। বিওয়াইডি বাংলাদেশে যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তাতে আমরাই শুধু নয়, অন্যান্য এনইভি গাড়ির প্রতিষ্ঠানও সুবিধা নিতে পারছে। এ কারণে তারা আমাদের বেশ প্রশংসা করেছে এবং উৎসাহ দিচ্ছে। এ ছাড়া বিওয়াইডি নিয়ে সারা বিশ্বে ব্যাপক আলোচনা চলছে, সেগুলো কিন্তু আমাদের গ্রাহকেরা দেখছেন। এই সুনাম আমাদের কাজগুলো আরও সহজ করেছে। তবে আমাদের দুটি বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এখানে নেপালের উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও সহজ হবে। সেখানে ইমপোর্ট ডিউটি থেকে একটা গাড়ি বাজারে আনা পর্যন্ত পথটা খুব মসৃণ। এতে করে ব্যবসায়ীদের অনেক প্রতিবন্ধকতা কমে যায়। আমরা শুনেছি, বাংলাদেশেও এমন একটা পলিসি করা হচ্ছে। এমনটা হলে আশাবাদী, আমাদের এখানেও আরও সহজে গাড়ি বাজারজাত করা যাবে। এ ছাড়া বড় চ্যালেঞ্জ ছিল চার্জিং স্টেশন। এখানে সরকার থেকে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান—সবার এক হয়ে কাজ করতে হবে।
যদিও আমরা প্রতিটা গাড়ির সঙ্গে হোম চার্জার দিই। কিন্তু এটা সময়সাপেক্ষ। আবারও যদি নেপালের উদাহরণে যাই, সেখানে সরকারের বিনিয়োগে প্রায় ৬০টি ডিসি ফার্স্ট চার্জিং স্টেশন করেছে। এটা শহর থেকে দুর্গম অঞ্চলগুলোতেও এখন রয়েছে। এটা অনেক বড় সাপোর্ট।
বিওয়াইডি বা অন্যান্য বেসরকারি উদ্যোগ কি চার্জিং স্টেশন নিয়ে কাজ করছে?
হ্যাঁ। করা হচ্ছে। ২০২৫ এসে আমরা এটা খুব বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছি না। কারণ, এখন গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো মোটামুটি কাভার করা হয়েছে। ঢাকা থেকে উত্তরে গেলে সেখানে বগুড়া ও রাজশাহীতে পাবেন। অন্যদিকে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লাতেও রয়েছে। সিলেটের দিকেও পাবেন। এ ছাড়া খুলনার দিকে কাজ হচ্ছে। আমাদের গাড়িগুলো একবার চার্জে ৪২০ থেকে ৫২০ কিলোমিটার পর্যন্ত চলে। তাই আমাদের দেশে সাধারণত যে দূরত্ব, সেটা কাভার করা খুব কঠিন কিছু নয়।
কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রির পরিসর বাড়াতে সরকার থেকে কোন ধরনের সহযোগিতা আশা করছেন?
সরকার থেকে ২০৪০ সাল পর্যন্ত বৈদ্যুতিক গাড়ি এবং এর যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো আয়কর থেকে অব্যাহতি পাবে। এমন একটি নীতি সরকার নিয়েছে। এটার প্রয়োগ খুব দ্রুত আশা করি। এটি হলে আমাদের সম্ভাবনা আরও অনেক গুণ বেড়ে যাবে। গ্রাহকেরা কম দামে বৈদ্যুতিক গাড়ি পাবেন। অন্যদিকে শুধু আমরা নই, এই ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত সবার লাভ হবে।
বাংলাদেশে আপনাদের যে গাড়িগুলো পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো দাম কেমন?
এখন পর্যন্ত বিওয়াইডির যেসব গাড়ি দেশের বাজারে রয়েছে, সেগুলোর দাম ৫০ লাখ থেকে ১ কোটি টাকা। বাংলাদেশের বাজারে বিভিন্ন দামে গাড়ি পাওয়া যায়। বিওয়াইডি বাংলাদেশের সব ধরনের গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে চায়। ভবিষ্যতে আরও নতুন নতুন গাড়ি আনার পরিকল্পনা রয়েছে।
বিওয়াইডির বড় প্রতিযোগী টেসলা ছাড়াও অনেকে এখন বাজারে আছে। কোন বিষয়গুলো আপনাদের প্রতিষ্ঠানকে আলাদা করে মনে করেন?
বিওয়াইডি সব সময় উদ্ভাবনের মধ্যে থাকে। প্রতিনিয়ত তারা নতুন অনেক কিছু উদ্ভাবন করে। আমি প্রথম যখন চীনের অফিসে যাই, দেখলাম, তাদের একটা পেটেন্ট দেয়াল আছে। যেখানে তারা তাদের পেটেন্টগুলো ঝুলিয়ে রাখে। তখন সেই সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ হাজার। তিন মাসে সেটি এখন প্রায় ৫০ হাজার। এটিই বিওয়াইডিকে আলাদা করে।
তারা এমন কিছু উদ্ভাবন করছে প্রতিনিয়ত, যেগুলোর তাদের আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।
ইমতিয়াজ নওশের
মোস্তাফিজ মিঠু
বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করা ব্র্যান্ড বিওয়াইডি। তাদের নতুন উদ্ভাবন চমকে দিচ্ছে নিয়মিত। বাংলাদেশে ব্র্যান্ডটির যাত্রা শুরু হয় ২০২৪ সালের মার্চ মাসে। দেশের বাজারে বিওয়াইডির অগ্রগতি, বৈদ্যুতিক গাড়ির চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা নিয়ে বিওয়াইডি বাংলাদেশের চিফ মার্কেটিং অফিসার ইমতিয়াজ নওশেরের মুখোমুখি হয় আজকের পত্রিকা। তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মোস্তাফিজ মিঠু।
বিওয়াইডি বিশ্বব্যাপী ব্যাপক পরিচিত একটি ব্র্যান্ড। কিন্তু বাংলাদেশে এর যাত্রা খুব বেশি দিনের নয়। আলোচনার শুরুটা আপনাদের মূল পরিচয় ও কার্যক্রম নিয়ে শুনতে চাই।
বিওয়াইডি অর্থ বিল্ড ইউর ড্রিম। শুরুতে যখন আমাদের গাড়ি উৎপাদন করি, তখন এই লাইনটা লেখা থাকত। পরে সংক্ষিপ্ত করা হয়। বিওয়াইডি শুধু গাড়ি তৈরি করে না, এটি একটি টেক প্রতিষ্ঠান। এখানে চার-পাঁচটা বিভাগ আছে। এখন বিশ্বব্যাপী কার্বন নিঃসরণ নিয়ে সচেতন হচ্ছে। আমাদের ব্র্যান্ড ভিশন ‘টু কুল দ্য আর্থ বাই ওয়ান ডিগ্রি’। আমরা পৃথিবীকে এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ঠান্ডা করতে চাই। ১৯৯৫ সালে ব্যাটারি তৈরি দিয়ে এই ব্র্যান্ডের যাত্রা শুরু হয়। নব্বইয়ের মাঝামাঝি মোবাইল ফোনের উত্থান শুরু হয়। তখনকার মোবাইল ফোনগুলো এখনো যদি পান, খুলে দেখবেন সেখানে বিওয়াইডির ব্যাটারি। আজ অবধি এই প্রতিষ্ঠান সেরা ব্যাটারি তৈরি করে। প্রায় আট বছর পর ২০০৩ সালে শিয়ান চিনচুয়ান অটোমোবাইল কিনে তারা প্রথম গাড়ি ব্যবসায় প্রবেশ করে। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। বিওয়াইডির নিজস্ব ডিজাইনের প্রথম উৎপাদিত পেট্রলচালিত গাড়ি নিয়ে আসে ২০০৫ সালে। তার নাম ছিল বিওয়াইডি এফথ্রি। পরে ২০০৮ সালে তাদের প্লাগ-ইন হাইব্রিড গাড়ি এফথ্রিডিএম বাজারে আনে। এরপর ২০০৯ সালে আসে তাদের প্রথম ব্যাটারিচালিত বৈদ্যুতিক গাড়ি ‘ই-সিক্স’। একটি বিষয় বলে রাখি, প্লাগ-ইন হাইব্রিড বিওয়াইডির ইনোভেশন। তারাই প্রথম এই প্রযুক্তি নিয়ে আসে। বাংলাদেশে আমাদের যাত্রা শুরু হয় ২০২৪ সালের মার্চে। এখন পর্যন্ত বিক্রির দিক থেকে বিওয়াইডি বেশ ভালো পর্যায়ে আছে।
আপনি বলছিলেন, গাড়ি ছাড়া আরও সেগমেন্টে বিওয়াইডির ব্যবসা রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে ব্যাটারির কথা বললেন। এসব বিষয়ে বলুন।
বিওইয়াইডি রেইল ট্রানজিট নিয়ে কাজ করে, গ্রিন এনার্জির ব্যবসা রয়েছে। ২০১৯ থেকে এই প্রতিষ্ঠান ব্লেড ব্যাটারি নিয়ে আসে। এটি হলো বিওয়াইডির তৈরি নতুন ধরনের লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি। এটাকে বলা হয় বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ ব্যাটারি। বিওয়াইডির অনেক প্রতিযোগী এই ব্যাটারি ব্যবহার করে। আমরা বাংলাদেশ থেকে প্রতিষ্ঠানকে শুধু গাড়ির প্রতিষ্ঠান হিসেবে জানি। কিন্তু ব্যবসার পরিধি এখন অনেক বড়। এখন নতুন করে চার্জিং স্টেশন যোগ হয়েছে।
বাংলাদেশে প্লাগ-ইন হাইব্রিড বা ইভি গাড়ির যাত্রা নতুন। স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এখনো রয়ে গেছে। এই বিষয়ে কী বলবেন?
চ্যালেঞ্জের আসলে শেষ নেই। আমরা যখন শুরু করি, তখন এনইভি (নিউ এনার্জি ভেহিক্যাল) গাড়ি সম্পর্কে অনেকে জানত না। বিওয়াইডি বাংলাদেশে যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তাতে আমরাই শুধু নয়, অন্যান্য এনইভি গাড়ির প্রতিষ্ঠানও সুবিধা নিতে পারছে। এ কারণে তারা আমাদের বেশ প্রশংসা করেছে এবং উৎসাহ দিচ্ছে। এ ছাড়া বিওয়াইডি নিয়ে সারা বিশ্বে ব্যাপক আলোচনা চলছে, সেগুলো কিন্তু আমাদের গ্রাহকেরা দেখছেন। এই সুনাম আমাদের কাজগুলো আরও সহজ করেছে। তবে আমাদের দুটি বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এখানে নেপালের উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও সহজ হবে। সেখানে ইমপোর্ট ডিউটি থেকে একটা গাড়ি বাজারে আনা পর্যন্ত পথটা খুব মসৃণ। এতে করে ব্যবসায়ীদের অনেক প্রতিবন্ধকতা কমে যায়। আমরা শুনেছি, বাংলাদেশেও এমন একটা পলিসি করা হচ্ছে। এমনটা হলে আশাবাদী, আমাদের এখানেও আরও সহজে গাড়ি বাজারজাত করা যাবে। এ ছাড়া বড় চ্যালেঞ্জ ছিল চার্জিং স্টেশন। এখানে সরকার থেকে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান—সবার এক হয়ে কাজ করতে হবে।
যদিও আমরা প্রতিটা গাড়ির সঙ্গে হোম চার্জার দিই। কিন্তু এটা সময়সাপেক্ষ। আবারও যদি নেপালের উদাহরণে যাই, সেখানে সরকারের বিনিয়োগে প্রায় ৬০টি ডিসি ফার্স্ট চার্জিং স্টেশন করেছে। এটা শহর থেকে দুর্গম অঞ্চলগুলোতেও এখন রয়েছে। এটা অনেক বড় সাপোর্ট।
বিওয়াইডি বা অন্যান্য বেসরকারি উদ্যোগ কি চার্জিং স্টেশন নিয়ে কাজ করছে?
হ্যাঁ। করা হচ্ছে। ২০২৫ এসে আমরা এটা খুব বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছি না। কারণ, এখন গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো মোটামুটি কাভার করা হয়েছে। ঢাকা থেকে উত্তরে গেলে সেখানে বগুড়া ও রাজশাহীতে পাবেন। অন্যদিকে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লাতেও রয়েছে। সিলেটের দিকেও পাবেন। এ ছাড়া খুলনার দিকে কাজ হচ্ছে। আমাদের গাড়িগুলো একবার চার্জে ৪২০ থেকে ৫২০ কিলোমিটার পর্যন্ত চলে। তাই আমাদের দেশে সাধারণত যে দূরত্ব, সেটা কাভার করা খুব কঠিন কিছু নয়।
কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রির পরিসর বাড়াতে সরকার থেকে কোন ধরনের সহযোগিতা আশা করছেন?
সরকার থেকে ২০৪০ সাল পর্যন্ত বৈদ্যুতিক গাড়ি এবং এর যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো আয়কর থেকে অব্যাহতি পাবে। এমন একটি নীতি সরকার নিয়েছে। এটার প্রয়োগ খুব দ্রুত আশা করি। এটি হলে আমাদের সম্ভাবনা আরও অনেক গুণ বেড়ে যাবে। গ্রাহকেরা কম দামে বৈদ্যুতিক গাড়ি পাবেন। অন্যদিকে শুধু আমরা নই, এই ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত সবার লাভ হবে।
বাংলাদেশে আপনাদের যে গাড়িগুলো পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো দাম কেমন?
এখন পর্যন্ত বিওয়াইডির যেসব গাড়ি দেশের বাজারে রয়েছে, সেগুলোর দাম ৫০ লাখ থেকে ১ কোটি টাকা। বাংলাদেশের বাজারে বিভিন্ন দামে গাড়ি পাওয়া যায়। বিওয়াইডি বাংলাদেশের সব ধরনের গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে চায়। ভবিষ্যতে আরও নতুন নতুন গাড়ি আনার পরিকল্পনা রয়েছে।
বিওয়াইডির বড় প্রতিযোগী টেসলা ছাড়াও অনেকে এখন বাজারে আছে। কোন বিষয়গুলো আপনাদের প্রতিষ্ঠানকে আলাদা করে মনে করেন?
বিওয়াইডি সব সময় উদ্ভাবনের মধ্যে থাকে। প্রতিনিয়ত তারা নতুন অনেক কিছু উদ্ভাবন করে। আমি প্রথম যখন চীনের অফিসে যাই, দেখলাম, তাদের একটা পেটেন্ট দেয়াল আছে। যেখানে তারা তাদের পেটেন্টগুলো ঝুলিয়ে রাখে। তখন সেই সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ হাজার। তিন মাসে সেটি এখন প্রায় ৫০ হাজার। এটিই বিওয়াইডিকে আলাদা করে।
তারা এমন কিছু উদ্ভাবন করছে প্রতিনিয়ত, যেগুলোর তাদের আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।
বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করা ব্র্যান্ড বিওয়াইডি। তাদের নতুন উদ্ভাবন চমকে দিচ্ছে নিয়মিত। বাংলাদেশে ব্র্যান্ডটির যাত্রা শুরু হয় ২০২৪ সালের মার্চ মাসে। দেশের বাজারে বিওয়াইডির অগ্রগতি, বৈদ্যুতিক গাড়ির চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা নিয়ে বিওয়াইডি বাংলাদেশের চিফ মার্কেটিং অফিসার ইমতিয়াজ নওশেরের মুখোমুখি হয় আজকের পত্রিকা। তাঁর সাক্ষাৎকার নিয়েছেন মোস্তাফিজ মিঠু।
বিওয়াইডি বিশ্বব্যাপী ব্যাপক পরিচিত একটি ব্র্যান্ড। কিন্তু বাংলাদেশে এর যাত্রা খুব বেশি দিনের নয়। আলোচনার শুরুটা আপনাদের মূল পরিচয় ও কার্যক্রম নিয়ে শুনতে চাই।
বিওয়াইডি অর্থ বিল্ড ইউর ড্রিম। শুরুতে যখন আমাদের গাড়ি উৎপাদন করি, তখন এই লাইনটা লেখা থাকত। পরে সংক্ষিপ্ত করা হয়। বিওয়াইডি শুধু গাড়ি তৈরি করে না, এটি একটি টেক প্রতিষ্ঠান। এখানে চার-পাঁচটা বিভাগ আছে। এখন বিশ্বব্যাপী কার্বন নিঃসরণ নিয়ে সচেতন হচ্ছে। আমাদের ব্র্যান্ড ভিশন ‘টু কুল দ্য আর্থ বাই ওয়ান ডিগ্রি’। আমরা পৃথিবীকে এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড ঠান্ডা করতে চাই। ১৯৯৫ সালে ব্যাটারি তৈরি দিয়ে এই ব্র্যান্ডের যাত্রা শুরু হয়। নব্বইয়ের মাঝামাঝি মোবাইল ফোনের উত্থান শুরু হয়। তখনকার মোবাইল ফোনগুলো এখনো যদি পান, খুলে দেখবেন সেখানে বিওয়াইডির ব্যাটারি। আজ অবধি এই প্রতিষ্ঠান সেরা ব্যাটারি তৈরি করে। প্রায় আট বছর পর ২০০৩ সালে শিয়ান চিনচুয়ান অটোমোবাইল কিনে তারা প্রথম গাড়ি ব্যবসায় প্রবেশ করে। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। বিওয়াইডির নিজস্ব ডিজাইনের প্রথম উৎপাদিত পেট্রলচালিত গাড়ি নিয়ে আসে ২০০৫ সালে। তার নাম ছিল বিওয়াইডি এফথ্রি। পরে ২০০৮ সালে তাদের প্লাগ-ইন হাইব্রিড গাড়ি এফথ্রিডিএম বাজারে আনে। এরপর ২০০৯ সালে আসে তাদের প্রথম ব্যাটারিচালিত বৈদ্যুতিক গাড়ি ‘ই-সিক্স’। একটি বিষয় বলে রাখি, প্লাগ-ইন হাইব্রিড বিওয়াইডির ইনোভেশন। তারাই প্রথম এই প্রযুক্তি নিয়ে আসে। বাংলাদেশে আমাদের যাত্রা শুরু হয় ২০২৪ সালের মার্চে। এখন পর্যন্ত বিক্রির দিক থেকে বিওয়াইডি বেশ ভালো পর্যায়ে আছে।
আপনি বলছিলেন, গাড়ি ছাড়া আরও সেগমেন্টে বিওয়াইডির ব্যবসা রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে ব্যাটারির কথা বললেন। এসব বিষয়ে বলুন।
বিওইয়াইডি রেইল ট্রানজিট নিয়ে কাজ করে, গ্রিন এনার্জির ব্যবসা রয়েছে। ২০১৯ থেকে এই প্রতিষ্ঠান ব্লেড ব্যাটারি নিয়ে আসে। এটি হলো বিওয়াইডির তৈরি নতুন ধরনের লিথিয়াম আয়রন ফসফেট ব্যাটারি। এটাকে বলা হয় বিশ্বের সবচেয়ে নিরাপদ ব্যাটারি। বিওয়াইডির অনেক প্রতিযোগী এই ব্যাটারি ব্যবহার করে। আমরা বাংলাদেশ থেকে প্রতিষ্ঠানকে শুধু গাড়ির প্রতিষ্ঠান হিসেবে জানি। কিন্তু ব্যবসার পরিধি এখন অনেক বড়। এখন নতুন করে চার্জিং স্টেশন যোগ হয়েছে।
বাংলাদেশে প্লাগ-ইন হাইব্রিড বা ইভি গাড়ির যাত্রা নতুন। স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এখনো রয়ে গেছে। এই বিষয়ে কী বলবেন?
চ্যালেঞ্জের আসলে শেষ নেই। আমরা যখন শুরু করি, তখন এনইভি (নিউ এনার্জি ভেহিক্যাল) গাড়ি সম্পর্কে অনেকে জানত না। বিওয়াইডি বাংলাদেশে যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে, তাতে আমরাই শুধু নয়, অন্যান্য এনইভি গাড়ির প্রতিষ্ঠানও সুবিধা নিতে পারছে। এ কারণে তারা আমাদের বেশ প্রশংসা করেছে এবং উৎসাহ দিচ্ছে। এ ছাড়া বিওয়াইডি নিয়ে সারা বিশ্বে ব্যাপক আলোচনা চলছে, সেগুলো কিন্তু আমাদের গ্রাহকেরা দেখছেন। এই সুনাম আমাদের কাজগুলো আরও সহজ করেছে। তবে আমাদের দুটি বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এখানে নেপালের উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও সহজ হবে। সেখানে ইমপোর্ট ডিউটি থেকে একটা গাড়ি বাজারে আনা পর্যন্ত পথটা খুব মসৃণ। এতে করে ব্যবসায়ীদের অনেক প্রতিবন্ধকতা কমে যায়। আমরা শুনেছি, বাংলাদেশেও এমন একটা পলিসি করা হচ্ছে। এমনটা হলে আশাবাদী, আমাদের এখানেও আরও সহজে গাড়ি বাজারজাত করা যাবে। এ ছাড়া বড় চ্যালেঞ্জ ছিল চার্জিং স্টেশন। এখানে সরকার থেকে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান—সবার এক হয়ে কাজ করতে হবে।
যদিও আমরা প্রতিটা গাড়ির সঙ্গে হোম চার্জার দিই। কিন্তু এটা সময়সাপেক্ষ। আবারও যদি নেপালের উদাহরণে যাই, সেখানে সরকারের বিনিয়োগে প্রায় ৬০টি ডিসি ফার্স্ট চার্জিং স্টেশন করেছে। এটা শহর থেকে দুর্গম অঞ্চলগুলোতেও এখন রয়েছে। এটা অনেক বড় সাপোর্ট।
বিওয়াইডি বা অন্যান্য বেসরকারি উদ্যোগ কি চার্জিং স্টেশন নিয়ে কাজ করছে?
হ্যাঁ। করা হচ্ছে। ২০২৫ এসে আমরা এটা খুব বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছি না। কারণ, এখন গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলো মোটামুটি কাভার করা হয়েছে। ঢাকা থেকে উত্তরে গেলে সেখানে বগুড়া ও রাজশাহীতে পাবেন। অন্যদিকে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লাতেও রয়েছে। সিলেটের দিকেও পাবেন। এ ছাড়া খুলনার দিকে কাজ হচ্ছে। আমাদের গাড়িগুলো একবার চার্জে ৪২০ থেকে ৫২০ কিলোমিটার পর্যন্ত চলে। তাই আমাদের দেশে সাধারণত যে দূরত্ব, সেটা কাভার করা খুব কঠিন কিছু নয়।
কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রির পরিসর বাড়াতে সরকার থেকে কোন ধরনের সহযোগিতা আশা করছেন?
সরকার থেকে ২০৪০ সাল পর্যন্ত বৈদ্যুতিক গাড়ি এবং এর যন্ত্রাংশ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো আয়কর থেকে অব্যাহতি পাবে। এমন একটি নীতি সরকার নিয়েছে। এটার প্রয়োগ খুব দ্রুত আশা করি। এটি হলে আমাদের সম্ভাবনা আরও অনেক গুণ বেড়ে যাবে। গ্রাহকেরা কম দামে বৈদ্যুতিক গাড়ি পাবেন। অন্যদিকে শুধু আমরা নই, এই ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত সবার লাভ হবে।
বাংলাদেশে আপনাদের যে গাড়িগুলো পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো দাম কেমন?
এখন পর্যন্ত বিওয়াইডির যেসব গাড়ি দেশের বাজারে রয়েছে, সেগুলোর দাম ৫০ লাখ থেকে ১ কোটি টাকা। বাংলাদেশের বাজারে বিভিন্ন দামে গাড়ি পাওয়া যায়। বিওয়াইডি বাংলাদেশের সব ধরনের গ্রাহকের কাছে পৌঁছাতে চায়। ভবিষ্যতে আরও নতুন নতুন গাড়ি আনার পরিকল্পনা রয়েছে।
বিওয়াইডির বড় প্রতিযোগী টেসলা ছাড়াও অনেকে এখন বাজারে আছে। কোন বিষয়গুলো আপনাদের প্রতিষ্ঠানকে আলাদা করে মনে করেন?
বিওয়াইডি সব সময় উদ্ভাবনের মধ্যে থাকে। প্রতিনিয়ত তারা নতুন অনেক কিছু উদ্ভাবন করে। আমি প্রথম যখন চীনের অফিসে যাই, দেখলাম, তাদের একটা পেটেন্ট দেয়াল আছে। যেখানে তারা তাদের পেটেন্টগুলো ঝুলিয়ে রাখে। তখন সেই সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০ হাজার। তিন মাসে সেটি এখন প্রায় ৫০ হাজার। এটিই বিওয়াইডিকে আলাদা করে।
তারা এমন কিছু উদ্ভাবন করছে প্রতিনিয়ত, যেগুলোর তাদের আরও এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) দেওয়া সব তথ্যকে ‘অন্ধভাবে বিশ্বাস’ করা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন গুগলের মূল কোম্পানি অ্যালফাবেটের প্রধান নির্বাহী (সিইও) সুন্দর পিচাই। বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন তিনি।৩২ মিনিট আগে
ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে তীব্র মন্দার কারণে বিটকয়েনের দরপতন অব্যাহত রয়েছে। সাত মাসের মধ্যে প্রথমবার ৯০ হাজার ডলারের নিচে নেমে গেছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছানোর পর এই দরপতন হলো। এর ফলে চলতি বছরের সমস্ত অর্জন মুছে গেছে বলে মন্তব্য করেছে ব্লুমবার্গ।১ ঘণ্টা আগে
যদি নিজের ইউটিউব চ্যানেলের দর্শক আপনি বাড়াতে চান, তাহলে ভিডিওর গুণমান এবং চ্যানেলের উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। বিশ্বজুড়ে মানুষ প্রতিদিন ১ বিলিয়নের বেশি ঘণ্টা ইউটিউব ভিডিও দেখছে। আপনার ভিডিওকেও সেই তালিকায় রাখতে হলে কিছু টিপস কাজে লাগাতে পারেন।৩ ঘণ্টা আগে
স্যামসাং স্মার্টফোনে ল্যান্ডফল নামে নতুন একধরনের স্পাইওয়্যার শনাক্ত হয়েছে। এটি প্রথম ধরা পড়ে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে। পরে জানা যায়, স্যামসাং গ্যালাক্সি সিরিজের একটি অজানা দুর্বলতাকে ব্যবহার করে প্রায় এক বছর ধরে এই স্পাইওয়্যার তথ্য চুরি করছিল। স্যামসাং নিজেও এ দুর্বলতা সম্পর্কে জানত না।৪ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) দেওয়া সব তথ্যকে ‘অন্ধভাবে বিশ্বাস’ করা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন গুগলের মূল কোম্পানি অ্যালফাবেটের প্রধান নির্বাহী (সিইও) সুন্দর পিচাই। বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন তিনি।
সুন্দর পিচাই বলেন, এআই মডেলগুলো ‘ভুল করার প্রবণতা’ রাখে। শুধুমাত্র এআই প্রযুক্তির ওপর নির্ভর না করে অন্যান্য উপায়েও যাচাই করা উচিত।
তিনি বলেন, ‘এ কারণেই মানুষ গুগল সার্চ ব্যবহার করে, আর আমাদের আরও কিছু পণ্য আছে যেগুলো সঠিক তথ্য সরবরাহে বেশি নির্ভরযোগ্য।’
যদিও এআই টুলস সৃজনশীলভাবে কিছু লিখতে চাইলে সহায়ক, তবু পিচাই বলেন, এই টুলগুলো যেসব কাজে ভালো, সেভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং এদের বলা সবকিছু অন্ধভাবে বিশ্বাস করা যাবে না।
তিনি বিবিসিকে বলেন, ‘আমরা যতটা সম্ভব সঠিক তথ্য দেওয়ার জন্য বিপুল পরিমাণ পরিশ্রম করি। তবে বর্তমান আধুনিক এআই প্রযুক্তিতেও কিছু ভুল হওয়ার প্রবণতা আছে।’
প্রযুক্তি দুনিয়া গুগলের নতুন ভোক্তাবিষয়ক এআই মডেল জেমিনি ৩.০–এর সর্বশেষ উন্মোচনের অপেক্ষায় ছিল। ইতোমধ্যেই এই মডেল চ্যাটজিপিটি থেকে হারানো বাজারের অংশ ফিরে পেতে শুরু করেছে।
এ বছরের মে মাস থেকে গুগল সার্চে নতুন একটি ‘এআই মোড’ যুক্ত করা শুরু করে, যেখানে ব্যবহারকারীরা যেন কোনো বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলছেন এমন অভিজ্ঞতা দিতে জেমিনি চ্যাটবটকে সংযুক্ত করা হয়েছে। সে সময় পিচাই জানান, সার্চে জেমিনির সংযুক্তি এআই প্ল্যাটফর্ম রূপান্তরের এক নতুন ধাপ নির্দেশ করে।
চ্যাটজিপিটির মতো এআই সেবার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে গুগলের এই উদ্যোগ।
এ বছরের শুরুর দিকে বিবিসির এক গবেষণায় দেখা যায়, এআই চ্যাটবটগুলো সংবাদ প্রতিবেদন ভুলভাবে সংক্ষেপ করেছে। বিবিসির কনটেন্ট নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ওপেনএআইয়ের চ্যাটজিপিটি, মাইক্রোসফটের কোপাইলট, গুগলের জেমিনি এবং পারপ্লেক্সিটি এআই সবগুলোই ভুল তথ্য দিয়েছে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। গবেষণা অনুযায়ী এআই–এর দেওয়া উত্তরে ‘উল্লেখযোগ্য ভুলত্রুটি’ ছিল।
বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সুন্দর পিচাই বলেন, প্রযুক্তি যত দ্রুত এগোচ্ছে এবং সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব ঠেকাতে যে ধরনের নিরাপত্তাব্যবস্থা যুক্ত করা হচ্ছে তার মধ্যে টানাপোড়েন তৈরি হচ্ছে।
সুন্দর পিচাই বলেন, অ্যালফাবেটের ক্ষেত্রে এই টানাপোড়েন সামলানোর অর্থ হলো ‘একই সঙ্গে সাহসী এবং দায়িত্বশীল থাকা।’
তিনি বলেন, ‘আমরা এই সময়টিকে দ্রুত অতিক্রম করছি। আমার মনে হয় ভোক্তারাও এটি চাইছেন।’
পিচাই জানান, এআই–এ বিনিয়োগ বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে গুগল এআই নিরাপত্তায়ও বিনিয়োগ বাড়িয়েছে। তিনি বলেন, ‘উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমরা এমন প্রযুক্তি ওপেন সোর্স করছি, যার মাধ্যমে বোঝা যাবে কোনো ছবি এআই–এর তৈরি কি না।’
প্রযুক্তি ধনকুবের ইলন মাস্ক ওপেনএআই–এর প্রতিষ্ঠাতাদের বলেছিলেন, গুগলের মালিকানাধীন ডিপমাইন্ড এআই–নির্ভর এক ধরনের ‘স্বৈরতন্ত্র’ তৈরি করতে পারে। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে পিচাই বলেন, ‘এত শক্তিশালী প্রযুক্তির মালিকানা কোনো একক কোম্পানির হাতে থাকা উচিত নয়।’
বর্তমানে এআই নিয়ে বহু কোম্পানি কাজ করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘যদি একটিমাত্র কোম্পানি এআই প্রযুক্তি তৈরি করত এবং সবাইকে সেটাই ব্যবহার করতে হতো, তাহলে আমিও উদ্বিগ্ন হতাম। কিন্তু আমরা এখনো সেই পরিস্থিতি থেকে অনেক দূরে।’
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) দেওয়া সব তথ্যকে ‘অন্ধভাবে বিশ্বাস’ করা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন গুগলের মূল কোম্পানি অ্যালফাবেটের প্রধান নির্বাহী (সিইও) সুন্দর পিচাই। বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন তিনি।
সুন্দর পিচাই বলেন, এআই মডেলগুলো ‘ভুল করার প্রবণতা’ রাখে। শুধুমাত্র এআই প্রযুক্তির ওপর নির্ভর না করে অন্যান্য উপায়েও যাচাই করা উচিত।
তিনি বলেন, ‘এ কারণেই মানুষ গুগল সার্চ ব্যবহার করে, আর আমাদের আরও কিছু পণ্য আছে যেগুলো সঠিক তথ্য সরবরাহে বেশি নির্ভরযোগ্য।’
যদিও এআই টুলস সৃজনশীলভাবে কিছু লিখতে চাইলে সহায়ক, তবু পিচাই বলেন, এই টুলগুলো যেসব কাজে ভালো, সেভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং এদের বলা সবকিছু অন্ধভাবে বিশ্বাস করা যাবে না।
তিনি বিবিসিকে বলেন, ‘আমরা যতটা সম্ভব সঠিক তথ্য দেওয়ার জন্য বিপুল পরিমাণ পরিশ্রম করি। তবে বর্তমান আধুনিক এআই প্রযুক্তিতেও কিছু ভুল হওয়ার প্রবণতা আছে।’
প্রযুক্তি দুনিয়া গুগলের নতুন ভোক্তাবিষয়ক এআই মডেল জেমিনি ৩.০–এর সর্বশেষ উন্মোচনের অপেক্ষায় ছিল। ইতোমধ্যেই এই মডেল চ্যাটজিপিটি থেকে হারানো বাজারের অংশ ফিরে পেতে শুরু করেছে।
এ বছরের মে মাস থেকে গুগল সার্চে নতুন একটি ‘এআই মোড’ যুক্ত করা শুরু করে, যেখানে ব্যবহারকারীরা যেন কোনো বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলছেন এমন অভিজ্ঞতা দিতে জেমিনি চ্যাটবটকে সংযুক্ত করা হয়েছে। সে সময় পিচাই জানান, সার্চে জেমিনির সংযুক্তি এআই প্ল্যাটফর্ম রূপান্তরের এক নতুন ধাপ নির্দেশ করে।
চ্যাটজিপিটির মতো এআই সেবার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে গুগলের এই উদ্যোগ।
এ বছরের শুরুর দিকে বিবিসির এক গবেষণায় দেখা যায়, এআই চ্যাটবটগুলো সংবাদ প্রতিবেদন ভুলভাবে সংক্ষেপ করেছে। বিবিসির কনটেন্ট নিয়ে প্রশ্ন করা হলে ওপেনএআইয়ের চ্যাটজিপিটি, মাইক্রোসফটের কোপাইলট, গুগলের জেমিনি এবং পারপ্লেক্সিটি এআই সবগুলোই ভুল তথ্য দিয়েছে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে। গবেষণা অনুযায়ী এআই–এর দেওয়া উত্তরে ‘উল্লেখযোগ্য ভুলত্রুটি’ ছিল।
বিবিসিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সুন্দর পিচাই বলেন, প্রযুক্তি যত দ্রুত এগোচ্ছে এবং সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাব ঠেকাতে যে ধরনের নিরাপত্তাব্যবস্থা যুক্ত করা হচ্ছে তার মধ্যে টানাপোড়েন তৈরি হচ্ছে।
সুন্দর পিচাই বলেন, অ্যালফাবেটের ক্ষেত্রে এই টানাপোড়েন সামলানোর অর্থ হলো ‘একই সঙ্গে সাহসী এবং দায়িত্বশীল থাকা।’
তিনি বলেন, ‘আমরা এই সময়টিকে দ্রুত অতিক্রম করছি। আমার মনে হয় ভোক্তারাও এটি চাইছেন।’
পিচাই জানান, এআই–এ বিনিয়োগ বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে গুগল এআই নিরাপত্তায়ও বিনিয়োগ বাড়িয়েছে। তিনি বলেন, ‘উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমরা এমন প্রযুক্তি ওপেন সোর্স করছি, যার মাধ্যমে বোঝা যাবে কোনো ছবি এআই–এর তৈরি কি না।’
প্রযুক্তি ধনকুবের ইলন মাস্ক ওপেনএআই–এর প্রতিষ্ঠাতাদের বলেছিলেন, গুগলের মালিকানাধীন ডিপমাইন্ড এআই–নির্ভর এক ধরনের ‘স্বৈরতন্ত্র’ তৈরি করতে পারে। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে পিচাই বলেন, ‘এত শক্তিশালী প্রযুক্তির মালিকানা কোনো একক কোম্পানির হাতে থাকা উচিত নয়।’
বর্তমানে এআই নিয়ে বহু কোম্পানি কাজ করছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘যদি একটিমাত্র কোম্পানি এআই প্রযুক্তি তৈরি করত এবং সবাইকে সেটাই ব্যবহার করতে হতো, তাহলে আমিও উদ্বিগ্ন হতাম। কিন্তু আমরা এখনো সেই পরিস্থিতি থেকে অনেক দূরে।’
বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করা ব্র্যান্ড বিওয়াইডি। তাদের নতুন উদ্ভাবন চমকে দিচ্ছে নিয়মিত। বাংলাদেশে ব্র্যান্ডটির যাত্রা শুরু হয় ২০২৪ সালের মার্চ মাসে। দেশের বাজারে বিওয়াইডির অগ্রগতি, বৈদ্যুতিক গাড়ির চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা২ ঘণ্টা আগে
ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে তীব্র মন্দার কারণে বিটকয়েনের দরপতন অব্যাহত রয়েছে। সাত মাসের মধ্যে প্রথমবার ৯০ হাজার ডলারের নিচে নেমে গেছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছানোর পর এই দরপতন হলো। এর ফলে চলতি বছরের সমস্ত অর্জন মুছে গেছে বলে মন্তব্য করেছে ব্লুমবার্গ।১ ঘণ্টা আগে
যদি নিজের ইউটিউব চ্যানেলের দর্শক আপনি বাড়াতে চান, তাহলে ভিডিওর গুণমান এবং চ্যানেলের উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। বিশ্বজুড়ে মানুষ প্রতিদিন ১ বিলিয়নের বেশি ঘণ্টা ইউটিউব ভিডিও দেখছে। আপনার ভিডিওকেও সেই তালিকায় রাখতে হলে কিছু টিপস কাজে লাগাতে পারেন।৩ ঘণ্টা আগে
স্যামসাং স্মার্টফোনে ল্যান্ডফল নামে নতুন একধরনের স্পাইওয়্যার শনাক্ত হয়েছে। এটি প্রথম ধরা পড়ে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে। পরে জানা যায়, স্যামসাং গ্যালাক্সি সিরিজের একটি অজানা দুর্বলতাকে ব্যবহার করে প্রায় এক বছর ধরে এই স্পাইওয়্যার তথ্য চুরি করছিল। স্যামসাং নিজেও এ দুর্বলতা সম্পর্কে জানত না।৪ ঘণ্টা আগে
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে তীব্র মন্দার কারণে বিটকয়েনের দরপতন অব্যাহত রয়েছে। সাত মাসের মধ্যে প্রথমবার ৯০ হাজার ডলারের নিচে নেমে গেছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছানোর পর এই দরপতন হলো। এর ফলে চলতি বছরের সমস্ত অর্জন মুছে গেছে বলে মন্তব্য করেছে ব্লুমবার্গ।
বছরের শুরু থেকে ধরে রাখা সব লাভ মুছে দিয়ে, সপ্তাহান্তে বিটকয়েনের দরপতন শুরু হয় যখন এটি ৯৩ হাজার ৭১৪ ডলারের নিচে নেমে যায়। অক্টোবরের ৬ তারিখে ট্রাম্প প্রশাসনের ক্রিপ্টো-বান্ধব অবস্থানের আশাবাদে বিটকয়েনের দাম ১ লাখ ২৬ হাজার ২৫১ ডলার পৌঁছায়, যা সর্বকালের সর্বোচ্চ। তবে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অপ্রত্যাশিত শুল্ক-সম্পর্কিত মন্তব্যের কারণে বৈশ্বিক বাজারে অস্থিরতা তৈরি হলে সেই উত্থান দ্রুত ভেস্তে যায়।
গতকাল সোমবার এই বিক্রি আরও গভীর হয়, যখন বিটকয়েন ৯১ হাজার ৫০০ ডলারের বাধা পেরিয়ে যায়। ব্যবসায়ীরা তখন দ্রুত অতিরিক্ত ক্ষতি থেকে বাঁচতে হেজ (ঝুঁকি কমানো) করার জন্য ছুটতে থাকে। ডেরিবিট (কয়েনবেসের মালিকানাধীন) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, অপশন কার্যকলাপও ক্রমবর্ধমান হতাশাকে প্রতিফলিত করছে। ৯০ হাজার, ৮৫ হাজার, এবং ৮০ হাজার ডলারে দরপতনের বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য চুক্তির ব্যাপক চাহিদা দেখা যায়।
আসলে, ব্যবসায়ীরা শুধু নভেম্বর মাসের শেষের দিকে মেয়াদ শেষ হতে যাওয়া ৭৪০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি পরিমাণে বিয়ারিশ (মন্দা) চুক্তি কিনে নিয়েছে, যা বুলিশ (তেজি) বাজিকে বহুলাংশে ছাড়িয়ে গেছে। ব্লুমবার্গ জানিয়েছে, হেজিংয়ের এই বৃদ্ধি বাজার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এই বিশ্বাসকে জোরদার করেছে যে এই পতন এখনও শেষ হয়নি, কারণ বড় বিনিয়োগকারীরা বাজার থেকে সরে যাচ্ছে।
এই উল্টো গতিটি মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে বিটকয়েনের উল্কাপাতের মতো উত্থানের পরেই এল। অবশ্য ক্রিপ্টোকারেন্সির জগৎ এমনই অস্থির। বিশ্লেষকেরা সতর্ক করেছেন, বর্তমান এই গতি বজায় থাকলে, আগামী দিনগুলিতে ক্রিপ্টো টোকেনটি আরও নিম্ন স্তরে নেমে যেতে পারে।
এর আগে নভেম্বরের শুরুতে, ফেডারেল রিজার্ভের সতর্ক অবস্থানের কারণে বিটকয়েন প্রায় ১ লাখ ৭ হাজার ডলারে নেমে আসে, যা সর্বকালের সর্বোচ্চ স্তর থেকে প্রায় ১৫ শতাংশ কম ছিল। যদিও ফেড সুদের হার কমিয়েছে এবং ডিসেম্বরের মধ্যে পরিমাণগত কঠোরতা শিথিল করার ইঙ্গিত দিয়েছে। ফেড চেয়ার জেরোম পাওয়েল স্পষ্ট করে দেন, ডিসেম্বরে আরও একবার হার কমানোর নিশ্চয়তা নেই। এই সতর্কতাই বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।
ব্লুমবার্গ বলেছে, এই বিক্রি বাজারে একটি মানসিক প্রভাব ফেলেছে: বিনিয়োগকারীরা এতটাই লোকসানে আছেন যে তারা আরও কেনার সাহস পাচ্ছেন না, আবার এখনই লোকসান কাটিয়ে উঠতে প্রস্তুতও নন। ডেটা-অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্ম কয়েনমার্কেটক্যাপ দ্বারা সংকলিত একটি সেন্টিমেন্ট ইনডেক্স নির্দেশ করে, ক্রিপ্টো ট্রেডাররা ‘চরম ভীতির’ মধ্যে আছেন।
ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে তীব্র মন্দার কারণে বিটকয়েনের দরপতন অব্যাহত রয়েছে। সাত মাসের মধ্যে প্রথমবার ৯০ হাজার ডলারের নিচে নেমে গেছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছানোর পর এই দরপতন হলো। এর ফলে চলতি বছরের সমস্ত অর্জন মুছে গেছে বলে মন্তব্য করেছে ব্লুমবার্গ।
বছরের শুরু থেকে ধরে রাখা সব লাভ মুছে দিয়ে, সপ্তাহান্তে বিটকয়েনের দরপতন শুরু হয় যখন এটি ৯৩ হাজার ৭১৪ ডলারের নিচে নেমে যায়। অক্টোবরের ৬ তারিখে ট্রাম্প প্রশাসনের ক্রিপ্টো-বান্ধব অবস্থানের আশাবাদে বিটকয়েনের দাম ১ লাখ ২৬ হাজার ২৫১ ডলার পৌঁছায়, যা সর্বকালের সর্বোচ্চ। তবে, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের অপ্রত্যাশিত শুল্ক-সম্পর্কিত মন্তব্যের কারণে বৈশ্বিক বাজারে অস্থিরতা তৈরি হলে সেই উত্থান দ্রুত ভেস্তে যায়।
গতকাল সোমবার এই বিক্রি আরও গভীর হয়, যখন বিটকয়েন ৯১ হাজার ৫০০ ডলারের বাধা পেরিয়ে যায়। ব্যবসায়ীরা তখন দ্রুত অতিরিক্ত ক্ষতি থেকে বাঁচতে হেজ (ঝুঁকি কমানো) করার জন্য ছুটতে থাকে। ডেরিবিট (কয়েনবেসের মালিকানাধীন) থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, অপশন কার্যকলাপও ক্রমবর্ধমান হতাশাকে প্রতিফলিত করছে। ৯০ হাজার, ৮৫ হাজার, এবং ৮০ হাজার ডলারে দরপতনের বিরুদ্ধে সুরক্ষার জন্য চুক্তির ব্যাপক চাহিদা দেখা যায়।
আসলে, ব্যবসায়ীরা শুধু নভেম্বর মাসের শেষের দিকে মেয়াদ শেষ হতে যাওয়া ৭৪০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি পরিমাণে বিয়ারিশ (মন্দা) চুক্তি কিনে নিয়েছে, যা বুলিশ (তেজি) বাজিকে বহুলাংশে ছাড়িয়ে গেছে। ব্লুমবার্গ জানিয়েছে, হেজিংয়ের এই বৃদ্ধি বাজার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এই বিশ্বাসকে জোরদার করেছে যে এই পতন এখনও শেষ হয়নি, কারণ বড় বিনিয়োগকারীরা বাজার থেকে সরে যাচ্ছে।
এই উল্টো গতিটি মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে বিটকয়েনের উল্কাপাতের মতো উত্থানের পরেই এল। অবশ্য ক্রিপ্টোকারেন্সির জগৎ এমনই অস্থির। বিশ্লেষকেরা সতর্ক করেছেন, বর্তমান এই গতি বজায় থাকলে, আগামী দিনগুলিতে ক্রিপ্টো টোকেনটি আরও নিম্ন স্তরে নেমে যেতে পারে।
এর আগে নভেম্বরের শুরুতে, ফেডারেল রিজার্ভের সতর্ক অবস্থানের কারণে বিটকয়েন প্রায় ১ লাখ ৭ হাজার ডলারে নেমে আসে, যা সর্বকালের সর্বোচ্চ স্তর থেকে প্রায় ১৫ শতাংশ কম ছিল। যদিও ফেড সুদের হার কমিয়েছে এবং ডিসেম্বরের মধ্যে পরিমাণগত কঠোরতা শিথিল করার ইঙ্গিত দিয়েছে। ফেড চেয়ার জেরোম পাওয়েল স্পষ্ট করে দেন, ডিসেম্বরে আরও একবার হার কমানোর নিশ্চয়তা নেই। এই সতর্কতাই বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।
ব্লুমবার্গ বলেছে, এই বিক্রি বাজারে একটি মানসিক প্রভাব ফেলেছে: বিনিয়োগকারীরা এতটাই লোকসানে আছেন যে তারা আরও কেনার সাহস পাচ্ছেন না, আবার এখনই লোকসান কাটিয়ে উঠতে প্রস্তুতও নন। ডেটা-অ্যানালিটিক্স প্ল্যাটফর্ম কয়েনমার্কেটক্যাপ দ্বারা সংকলিত একটি সেন্টিমেন্ট ইনডেক্স নির্দেশ করে, ক্রিপ্টো ট্রেডাররা ‘চরম ভীতির’ মধ্যে আছেন।
বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করা ব্র্যান্ড বিওয়াইডি। তাদের নতুন উদ্ভাবন চমকে দিচ্ছে নিয়মিত। বাংলাদেশে ব্র্যান্ডটির যাত্রা শুরু হয় ২০২৪ সালের মার্চ মাসে। দেশের বাজারে বিওয়াইডির অগ্রগতি, বৈদ্যুতিক গাড়ির চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা২ ঘণ্টা আগে
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) দেওয়া সব তথ্যকে ‘অন্ধভাবে বিশ্বাস’ করা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন গুগলের মূল কোম্পানি অ্যালফাবেটের প্রধান নির্বাহী (সিইও) সুন্দর পিচাই। বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন তিনি।৩২ মিনিট আগে
যদি নিজের ইউটিউব চ্যানেলের দর্শক আপনি বাড়াতে চান, তাহলে ভিডিওর গুণমান এবং চ্যানেলের উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। বিশ্বজুড়ে মানুষ প্রতিদিন ১ বিলিয়নের বেশি ঘণ্টা ইউটিউব ভিডিও দেখছে। আপনার ভিডিওকেও সেই তালিকায় রাখতে হলে কিছু টিপস কাজে লাগাতে পারেন।৩ ঘণ্টা আগে
স্যামসাং স্মার্টফোনে ল্যান্ডফল নামে নতুন একধরনের স্পাইওয়্যার শনাক্ত হয়েছে। এটি প্রথম ধরা পড়ে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে। পরে জানা যায়, স্যামসাং গ্যালাক্সি সিরিজের একটি অজানা দুর্বলতাকে ব্যবহার করে প্রায় এক বছর ধরে এই স্পাইওয়্যার তথ্য চুরি করছিল। স্যামসাং নিজেও এ দুর্বলতা সম্পর্কে জানত না।৪ ঘণ্টা আগে
ফিচার ডেস্ক
যদি নিজের ইউটিউব চ্যানেলের দর্শক আপনি বাড়াতে চান, তাহলে ভিডিওর গুণমান এবং চ্যানেলের উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। বিশ্বজুড়ে মানুষ প্রতিদিন ১ বিলিয়নের বেশি ঘণ্টা ইউটিউব ভিডিও দেখছে। আপনার ভিডিওকেও সেই তালিকায় রাখতে হলে কিছু টিপস কাজে লাগাতে পারেন।
চ্যানেলের জন্য সঠিক নাম বাছাই
সহজে মনে থাকে, চ্যানেলের নাম এমন হওয়া উচিত। আপনি কোন বিষয়ের ভিডিও তৈরি করছেন, চ্যানেলের নাম থেকে যেন সেটি বোঝা যায়।
বিষয়বস্তু ঠিক করা
আপনি কোন ধরনের ভিডিও বানাতে চান, সেটি ঠিক করুন। যেমন কুকিং, ইয়োগা বা গেমিং ইত্যাদি। এতে দর্শক আপনাকে সহজে খুঁজে পাবে।
চ্যানেল অপটিমাইজ করা
চ্যানেলের প্রোফাইল ছবি, ব্যানার, ভিডিও ওয়াটারমার্ক, চ্যানেলের বর্ণনা, যোগাযোগের তথ্য এবং ফিচার করা ভিডিও ঠিকভাবে দিন। এটি চ্যানেলকে পেশাদার দেখায় এবং দর্শক সহজে বিশ্বাস করে।
শুরুতে ফোকাস রাখা
প্রথম কয়েকটি ভিডিওতে একই ধরনের বিষয় রাখুন। এটি দর্শকে বোঝাবে, আপনার চ্যানেলের মূল বিষয় কী। যেমন গ্রাফিক ডিজাইন সফটওয়্যার চ্যানেল হলে প্রথমে এ-সংক্রান্ত ভিডিও সিরিজ বানান।
চোখে পড়ার মতো থাম্বনেইল বানানো
ভিডিওর থাম্বনেইল দর্শকের প্রথম নজর ধরে রাখে। স্পষ্ট ছবি, বড় ও সংক্ষিপ্ত লেখা ব্যবহার করুন। প্রয়োজন হলে রঙিন বা সৃজনশীল উপাদান যোগ করুন।
দর্শকদের আকর্ষণ করা
প্রথম ১০ সেকেন্ড গুরুত্বপূর্ণ। দর্শককে আকর্ষণ করতে প্রশ্ন, চমকপ্রদ তথ্য বা ছোটগল্প ব্যবহার করুন।
নিয়মিত ভিডিও আপলোড করুন
সপ্তাহে একবার অথবা দুই সপ্তাহে একবার ভিডিও আপলোডের মতো সময়সূচি ঠিক করুন। আপনি কতগুলো ভিডিও দিচ্ছেন, তার চেয়ে নিয়ম ঠিক রাখা গুরুত্বপূর্ণ।
ভিডিও বর্ণনা পুরোটা লেখা
ভিডিওতে কী দেখানো হয়েছে, বর্ণনা অংশে তা স্পষ্টভাবে লিখুন। প্রয়োজন হলে কি-ওয়ার্ড ব্যবহার করুন, টাইমস্ট্যাম্প দিন এবং আপনার সোশ্যাল মিডিয়া লিংক, ওয়েবসাইট ও যোগাযোগের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করুন।
ভিডিও সিরিজ বানানো
ভিডিও সিরিজ দর্শকদের বেশ আকর্ষণ করে। সে কারণে এক ভিডিও দেখার পর দর্শক আগের কিংবা পরের ভিডিও দেখতে আগ্রহী হয়। প্লেলিস্ট তৈরি করে এটি আরও সহজ করা যায়।
প্রথমে নিখুঁত হওয়ার চেষ্টা না করা
ভালো ভিডিও বানানো গুরুত্বপূর্ণ, নিখুঁত ভিডিও নয়। স্মার্টফোন, ট্রাইপড এবং ভালো আলো, সাউন্ড দিয়ে শুরু করতে পারেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো, নিয়মিত কনটেন্ট তৈরি করা এবং ভুল থেকে শেখা।
ভিডিওতে দর্শকদের আনন্দ দেওয়া
ভিডিওর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, দর্শককে কোনো তথ্য, সমাধান বা আনন্দ দেওয়া। সহজ টিপস, হাউ-টু ভিডিও বা যেকোনো শিক্ষণীয় বিষয়ে তৈরি করে আপনার চ্যানেলে আপলোড করুন।
যদি নিজের ইউটিউব চ্যানেলের দর্শক আপনি বাড়াতে চান, তাহলে ভিডিওর গুণমান এবং চ্যানেলের উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। বিশ্বজুড়ে মানুষ প্রতিদিন ১ বিলিয়নের বেশি ঘণ্টা ইউটিউব ভিডিও দেখছে। আপনার ভিডিওকেও সেই তালিকায় রাখতে হলে কিছু টিপস কাজে লাগাতে পারেন।
চ্যানেলের জন্য সঠিক নাম বাছাই
সহজে মনে থাকে, চ্যানেলের নাম এমন হওয়া উচিত। আপনি কোন বিষয়ের ভিডিও তৈরি করছেন, চ্যানেলের নাম থেকে যেন সেটি বোঝা যায়।
বিষয়বস্তু ঠিক করা
আপনি কোন ধরনের ভিডিও বানাতে চান, সেটি ঠিক করুন। যেমন কুকিং, ইয়োগা বা গেমিং ইত্যাদি। এতে দর্শক আপনাকে সহজে খুঁজে পাবে।
চ্যানেল অপটিমাইজ করা
চ্যানেলের প্রোফাইল ছবি, ব্যানার, ভিডিও ওয়াটারমার্ক, চ্যানেলের বর্ণনা, যোগাযোগের তথ্য এবং ফিচার করা ভিডিও ঠিকভাবে দিন। এটি চ্যানেলকে পেশাদার দেখায় এবং দর্শক সহজে বিশ্বাস করে।
শুরুতে ফোকাস রাখা
প্রথম কয়েকটি ভিডিওতে একই ধরনের বিষয় রাখুন। এটি দর্শকে বোঝাবে, আপনার চ্যানেলের মূল বিষয় কী। যেমন গ্রাফিক ডিজাইন সফটওয়্যার চ্যানেল হলে প্রথমে এ-সংক্রান্ত ভিডিও সিরিজ বানান।
চোখে পড়ার মতো থাম্বনেইল বানানো
ভিডিওর থাম্বনেইল দর্শকের প্রথম নজর ধরে রাখে। স্পষ্ট ছবি, বড় ও সংক্ষিপ্ত লেখা ব্যবহার করুন। প্রয়োজন হলে রঙিন বা সৃজনশীল উপাদান যোগ করুন।
দর্শকদের আকর্ষণ করা
প্রথম ১০ সেকেন্ড গুরুত্বপূর্ণ। দর্শককে আকর্ষণ করতে প্রশ্ন, চমকপ্রদ তথ্য বা ছোটগল্প ব্যবহার করুন।
নিয়মিত ভিডিও আপলোড করুন
সপ্তাহে একবার অথবা দুই সপ্তাহে একবার ভিডিও আপলোডের মতো সময়সূচি ঠিক করুন। আপনি কতগুলো ভিডিও দিচ্ছেন, তার চেয়ে নিয়ম ঠিক রাখা গুরুত্বপূর্ণ।
ভিডিও বর্ণনা পুরোটা লেখা
ভিডিওতে কী দেখানো হয়েছে, বর্ণনা অংশে তা স্পষ্টভাবে লিখুন। প্রয়োজন হলে কি-ওয়ার্ড ব্যবহার করুন, টাইমস্ট্যাম্প দিন এবং আপনার সোশ্যাল মিডিয়া লিংক, ওয়েবসাইট ও যোগাযোগের তথ্য অন্তর্ভুক্ত করুন।
ভিডিও সিরিজ বানানো
ভিডিও সিরিজ দর্শকদের বেশ আকর্ষণ করে। সে কারণে এক ভিডিও দেখার পর দর্শক আগের কিংবা পরের ভিডিও দেখতে আগ্রহী হয়। প্লেলিস্ট তৈরি করে এটি আরও সহজ করা যায়।
প্রথমে নিখুঁত হওয়ার চেষ্টা না করা
ভালো ভিডিও বানানো গুরুত্বপূর্ণ, নিখুঁত ভিডিও নয়। স্মার্টফোন, ট্রাইপড এবং ভালো আলো, সাউন্ড দিয়ে শুরু করতে পারেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো, নিয়মিত কনটেন্ট তৈরি করা এবং ভুল থেকে শেখা।
ভিডিওতে দর্শকদের আনন্দ দেওয়া
ভিডিওর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, দর্শককে কোনো তথ্য, সমাধান বা আনন্দ দেওয়া। সহজ টিপস, হাউ-টু ভিডিও বা যেকোনো শিক্ষণীয় বিষয়ে তৈরি করে আপনার চ্যানেলে আপলোড করুন।
বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করা ব্র্যান্ড বিওয়াইডি। তাদের নতুন উদ্ভাবন চমকে দিচ্ছে নিয়মিত। বাংলাদেশে ব্র্যান্ডটির যাত্রা শুরু হয় ২০২৪ সালের মার্চ মাসে। দেশের বাজারে বিওয়াইডির অগ্রগতি, বৈদ্যুতিক গাড়ির চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা২ ঘণ্টা আগে
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) দেওয়া সব তথ্যকে ‘অন্ধভাবে বিশ্বাস’ করা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন গুগলের মূল কোম্পানি অ্যালফাবেটের প্রধান নির্বাহী (সিইও) সুন্দর পিচাই। বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন তিনি।৩২ মিনিট আগে
ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে তীব্র মন্দার কারণে বিটকয়েনের দরপতন অব্যাহত রয়েছে। সাত মাসের মধ্যে প্রথমবার ৯০ হাজার ডলারের নিচে নেমে গেছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছানোর পর এই দরপতন হলো। এর ফলে চলতি বছরের সমস্ত অর্জন মুছে গেছে বলে মন্তব্য করেছে ব্লুমবার্গ।১ ঘণ্টা আগে
স্যামসাং স্মার্টফোনে ল্যান্ডফল নামে নতুন একধরনের স্পাইওয়্যার শনাক্ত হয়েছে। এটি প্রথম ধরা পড়ে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে। পরে জানা যায়, স্যামসাং গ্যালাক্সি সিরিজের একটি অজানা দুর্বলতাকে ব্যবহার করে প্রায় এক বছর ধরে এই স্পাইওয়্যার তথ্য চুরি করছিল। স্যামসাং নিজেও এ দুর্বলতা সম্পর্কে জানত না।৪ ঘণ্টা আগে
টি এইচ মাহির
স্যামসাং স্মার্টফোনে ল্যান্ডফল নামে নতুন একধরনের স্পাইওয়্যার শনাক্ত হয়েছে। এটি প্রথম ধরা পড়ে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে। পরে জানা যায়, স্যামসাং গ্যালাক্সি সিরিজের একটি অজানা দুর্বলতাকে ব্যবহার করে প্রায় এক বছর ধরে এই স্পাইওয়্যার তথ্য চুরি করছিল। স্যামসাং নিজেও এ দুর্বলতা সম্পর্কে জানত না। ২০২৫ সালের এপ্রিলে প্রতিষ্ঠানটি সমস্যার সমাধান দেয় এবং নিরাপত্তা আপডেট প্রকাশ করে। এর আগপর্যন্ত মূলত গ্যালাক্সি সিরিজের মোবাইল ফোনগুলোতেই ল্যান্ডফল আক্রমণ চালানো হচ্ছিল।
পালো অল্টো নেটওয়ার্কসের ইউনিট ৪২-এর গবেষকেরা জানান, ল্যান্ডফল স্যামসাংয়ের জিরো ডে দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে আক্রান্ত ডিভাইসে গুপ্তচরবৃত্তি করছিল। আক্রমণের মূল কেন্দ্র ছিল স্যামসাংয়ের ইমেজ প্রসেসিং লাইব্রেরির একটি গুরুতর নিরাপত্তা ত্রুটি। এমন ত্রুটির কারণে শুধু একটি ছবি পাঠিয়েই মোবাইল ফোনের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া সম্ভব ছিল। ভুক্তভোগীর কোনো ক্লিক দরকার হতো না। আক্রমণকারীরা ডিএনজি বা ডিজিটাল নেগেটিভ ফাইলের ভেতরে ক্ষতিকর কোড ঢুকিয়ে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে তা পাঠিয়ে দিত। কিন্তু ছবিটি খোলা না হলেও ল্যান্ডফল সক্রিয় হয়ে যেত।
ল্যান্ডফল সক্রিয় হলে আক্রমণকারী বিস্তৃত নজরদারি চালাতে পারে। স্পাইওয়্যারটিতে দুটি মডিউল থাকে, যা মোবাইল ফোনে এর স্থায়িত্ব ধরে রাখে এবং নজরদারির ক্ষমতা বাড়ায়। এটি অডিও কল রেকর্ড করতে পারে, মাইক্রোফোনের অডিও সংগ্রহ করতে পারে, স্মার্টফোনের লোকেশন ট্র্যাক করতে পারে। মোবাইল ফোনের ছবি, এসএমএস, কল লগ, ইনস্টল করা অ্যাপের তথ্য, সিমের ডেটা, আইএমইআই, এমনকি ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডেটাও চুরি করতে পারে।
ইউনিট ৪২-এর তদন্তে দেখা গেছে, ল্যান্ডফলের লক্ষ্যবস্তু ছিল বিশেষ করে স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২২, এস২৩, এস২৪, জেড ফোল্ড ৪ এবং জেড ফ্লিপ ৪ মডেলগুলো। আক্রমণ বেশি দেখা গেছে ইরাক, ইরান, তুরস্ক ও মরক্কোর মতো মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে। কে বা কারা এই স্পাইওয়্যার পরিচালনা করছে, তা স্পষ্ট নয়। তবে ল্যান্ডফলের অবকাঠামো স্টিলথ ফ্যালকন নামে পরিচিত এক স্পাইওয়্যার হুমকি গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলে যায়। এই গোষ্ঠী আগে সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের টার্গেট হিসেবে ব্যবহার করেছে।
স্যামসাং জানায়, তারা দেরিতে হলেও দুর্বলতা শনাক্ত করে এপ্রিলে একটি নিরাপত্তা প্যাচ প্রকাশ করেছে। তাই নিরাপদ থাকতে স্যামসাংয়ের সাম্প্রতিক সিকিউরিটি আপডেট ইনস্টল করা গুরুত্বপূর্ণ। অপরিচিত প্রেরকের মেসেজ ও ছবি এড়িয়ে চলা, মেসেজিং অ্যাপে অটোসেভ বন্ধ রাখা এবং সন্দেহজনক ফাইল স্ক্যানের জন্য অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। ল্যান্ডফল সব ডিভাইসে গণহারে আক্রমণ না চালালেও অ্যান্ড্রয়েড ১৩ থেকে ১৫ চালিত মোবাইল ফোনগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।
সূত্র: টেকক্রাঞ্চ, সাইবার সিকিউর ফক্স
স্যামসাং স্মার্টফোনে ল্যান্ডফল নামে নতুন একধরনের স্পাইওয়্যার শনাক্ত হয়েছে। এটি প্রথম ধরা পড়ে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে। পরে জানা যায়, স্যামসাং গ্যালাক্সি সিরিজের একটি অজানা দুর্বলতাকে ব্যবহার করে প্রায় এক বছর ধরে এই স্পাইওয়্যার তথ্য চুরি করছিল। স্যামসাং নিজেও এ দুর্বলতা সম্পর্কে জানত না। ২০২৫ সালের এপ্রিলে প্রতিষ্ঠানটি সমস্যার সমাধান দেয় এবং নিরাপত্তা আপডেট প্রকাশ করে। এর আগপর্যন্ত মূলত গ্যালাক্সি সিরিজের মোবাইল ফোনগুলোতেই ল্যান্ডফল আক্রমণ চালানো হচ্ছিল।
পালো অল্টো নেটওয়ার্কসের ইউনিট ৪২-এর গবেষকেরা জানান, ল্যান্ডফল স্যামসাংয়ের জিরো ডে দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে আক্রান্ত ডিভাইসে গুপ্তচরবৃত্তি করছিল। আক্রমণের মূল কেন্দ্র ছিল স্যামসাংয়ের ইমেজ প্রসেসিং লাইব্রেরির একটি গুরুতর নিরাপত্তা ত্রুটি। এমন ত্রুটির কারণে শুধু একটি ছবি পাঠিয়েই মোবাইল ফোনের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া সম্ভব ছিল। ভুক্তভোগীর কোনো ক্লিক দরকার হতো না। আক্রমণকারীরা ডিএনজি বা ডিজিটাল নেগেটিভ ফাইলের ভেতরে ক্ষতিকর কোড ঢুকিয়ে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে তা পাঠিয়ে দিত। কিন্তু ছবিটি খোলা না হলেও ল্যান্ডফল সক্রিয় হয়ে যেত।
ল্যান্ডফল সক্রিয় হলে আক্রমণকারী বিস্তৃত নজরদারি চালাতে পারে। স্পাইওয়্যারটিতে দুটি মডিউল থাকে, যা মোবাইল ফোনে এর স্থায়িত্ব ধরে রাখে এবং নজরদারির ক্ষমতা বাড়ায়। এটি অডিও কল রেকর্ড করতে পারে, মাইক্রোফোনের অডিও সংগ্রহ করতে পারে, স্মার্টফোনের লোকেশন ট্র্যাক করতে পারে। মোবাইল ফোনের ছবি, এসএমএস, কল লগ, ইনস্টল করা অ্যাপের তথ্য, সিমের ডেটা, আইএমইআই, এমনকি ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডেটাও চুরি করতে পারে।
ইউনিট ৪২-এর তদন্তে দেখা গেছে, ল্যান্ডফলের লক্ষ্যবস্তু ছিল বিশেষ করে স্যামসাং গ্যালাক্সি এস২২, এস২৩, এস২৪, জেড ফোল্ড ৪ এবং জেড ফ্লিপ ৪ মডেলগুলো। আক্রমণ বেশি দেখা গেছে ইরাক, ইরান, তুরস্ক ও মরক্কোর মতো মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশে। কে বা কারা এই স্পাইওয়্যার পরিচালনা করছে, তা স্পষ্ট নয়। তবে ল্যান্ডফলের অবকাঠামো স্টিলথ ফ্যালকন নামে পরিচিত এক স্পাইওয়্যার হুমকি গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলে যায়। এই গোষ্ঠী আগে সাংবাদিক ও সংবাদকর্মীদের টার্গেট হিসেবে ব্যবহার করেছে।
স্যামসাং জানায়, তারা দেরিতে হলেও দুর্বলতা শনাক্ত করে এপ্রিলে একটি নিরাপত্তা প্যাচ প্রকাশ করেছে। তাই নিরাপদ থাকতে স্যামসাংয়ের সাম্প্রতিক সিকিউরিটি আপডেট ইনস্টল করা গুরুত্বপূর্ণ। অপরিচিত প্রেরকের মেসেজ ও ছবি এড়িয়ে চলা, মেসেজিং অ্যাপে অটোসেভ বন্ধ রাখা এবং সন্দেহজনক ফাইল স্ক্যানের জন্য অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়। ল্যান্ডফল সব ডিভাইসে গণহারে আক্রমণ না চালালেও অ্যান্ড্রয়েড ১৩ থেকে ১৫ চালিত মোবাইল ফোনগুলো ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।
সূত্র: টেকক্রাঞ্চ, সাইবার সিকিউর ফক্স
বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করা ব্র্যান্ড বিওয়াইডি। তাদের নতুন উদ্ভাবন চমকে দিচ্ছে নিয়মিত। বাংলাদেশে ব্র্যান্ডটির যাত্রা শুরু হয় ২০২৪ সালের মার্চ মাসে। দেশের বাজারে বিওয়াইডির অগ্রগতি, বৈদ্যুতিক গাড়ির চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা২ ঘণ্টা আগে
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) দেওয়া সব তথ্যকে ‘অন্ধভাবে বিশ্বাস’ করা উচিত নয় বলে মন্তব্য করেছেন গুগলের মূল কোম্পানি অ্যালফাবেটের প্রধান নির্বাহী (সিইও) সুন্দর পিচাই। বিবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এ কথা বলেন তিনি।৩২ মিনিট আগে
ক্রিপ্টোকারেন্সি বাজারে তীব্র মন্দার কারণে বিটকয়েনের দরপতন অব্যাহত রয়েছে। সাত মাসের মধ্যে প্রথমবার ৯০ হাজার ডলারের নিচে নেমে গেছে। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছানোর পর এই দরপতন হলো। এর ফলে চলতি বছরের সমস্ত অর্জন মুছে গেছে বলে মন্তব্য করেছে ব্লুমবার্গ।১ ঘণ্টা আগে
যদি নিজের ইউটিউব চ্যানেলের দর্শক আপনি বাড়াতে চান, তাহলে ভিডিওর গুণমান এবং চ্যানেলের উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। বিশ্বজুড়ে মানুষ প্রতিদিন ১ বিলিয়নের বেশি ঘণ্টা ইউটিউব ভিডিও দেখছে। আপনার ভিডিওকেও সেই তালিকায় রাখতে হলে কিছু টিপস কাজে লাগাতে পারেন।৩ ঘণ্টা আগে