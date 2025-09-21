এইচ-১বি ভিসাধারী কর্মীদের সাবধান করল আমাজন-গুগল-মাইক্রোসফট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন এইচ-১বি ভিসানীতির কারণে চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত বিদেশি কর্মীরা। গত শুক্রবার হোয়াইট হাউসের এক ঘোষণায় বলা হয়েছে, এখন থেকে এইচ-১বি ভিসা আবেদনের জন্য নিয়োগকর্তাদের ১ লাখ ডলার ফি দিতে হবে। এই আকস্মিক সিদ্ধান্তের পর আমাজন, গুগল, মাইক্রোসফটের মতো শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কর্মীদের বিদেশভ্রমণ থেকে বিরত থাকতে বলেছে। এমনকি যাঁরা বর্তমানে দেশের বাইরে আছেন, তাঁদের দ্রুত যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসারও নির্দেশ দিয়েছে।
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী আমাজন, গুগল ও মাইক্রোসফট তাদের কর্মীদের কাছে ই-মেইল পাঠিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় রোববার রাত ১২টা ১ মিনিটে নতুন নিয়ম কার্যকর হবে। তাই এর আগেই এইচ-১বি ভিসাধারীদের যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। বিজনেস ইনসাইডার আমাজন ও মাইক্রোসফটের পাঠানো মেমোগুলো প্রকাশ করেছে।
অন্যদিকে, গুগলও একই ধরনের বার্তা কর্মীদের কাছে পাঠিয়েছে বলে জানা গেছে। তবে মাইক্রোসফটের একজন মুখপাত্র এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।
হোয়াইট হাউসের একজন কর্মকর্তা সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসকে জানিয়েছেন, এই নতুন ১ লাখ ডলারের ফি কেবল নতুন এইচ-১বি আবেদনকারীদের জন্য প্রযোজ্য হবে, বর্তমানে ভিসাধারীদের নবায়নের ক্ষেত্রে এটি কার্যকর হবে না।
সরকারি তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত আমাজনের কর্মীরা সবচেয়ে বেশি এইচ-১বি ভিসা পেয়েছেন। এর পরে রয়েছে টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস, মাইক্রোসফট, মেটা ও অ্যাপল। এই তালিকায় গুগলের অবস্থান ষষ্ঠ।
তথ্যসূত্র: টেকক্রাঞ্চ
প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন এইচ-১বি ভিসানীতির কারণে চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত বিদেশি কর্মীরা। গত শুক্রবার হোয়াইট হাউসের এক ঘোষণায় বলা হয়েছে, এখন থেকে এইচ-১বি ভিসা আবেদনের জন্য নিয়োগকর্তাদের ১ লাখ ডলার ফি দিতে হবে। এই আকস্মিক সিদ্ধান্তের পর আমাজন, গুগল, মাইক্রোসফটের মতো শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কর্মীদের বিদেশভ্রমণ থেকে বিরত থাকতে বলেছে। এমনকি যাঁরা বর্তমানে দেশের বাইরে আছেন, তাঁদের দ্রুত যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসারও নির্দেশ দিয়েছে।
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী আমাজন, গুগল ও মাইক্রোসফট তাদের কর্মীদের কাছে ই-মেইল পাঠিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় রোববার রাত ১২টা ১ মিনিটে নতুন নিয়ম কার্যকর হবে। তাই এর আগেই এইচ-১বি ভিসাধারীদের যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। বিজনেস ইনসাইডার আমাজন ও মাইক্রোসফটের পাঠানো মেমোগুলো প্রকাশ করেছে।
অন্যদিকে, গুগলও একই ধরনের বার্তা কর্মীদের কাছে পাঠিয়েছে বলে জানা গেছে। তবে মাইক্রোসফটের একজন মুখপাত্র এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।
হোয়াইট হাউসের একজন কর্মকর্তা সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসকে জানিয়েছেন, এই নতুন ১ লাখ ডলারের ফি কেবল নতুন এইচ-১বি আবেদনকারীদের জন্য প্রযোজ্য হবে, বর্তমানে ভিসাধারীদের নবায়নের ক্ষেত্রে এটি কার্যকর হবে না।
সরকারি তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত আমাজনের কর্মীরা সবচেয়ে বেশি এইচ-১বি ভিসা পেয়েছেন। এর পরে রয়েছে টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস, মাইক্রোসফট, মেটা ও অ্যাপল। এই তালিকায় গুগলের অবস্থান ষষ্ঠ।
তথ্যসূত্র: টেকক্রাঞ্চ
অ্যাপল তাদের নতুন প্রজন্মের আইফোন ১৭-এর বেসিক মডেলের উৎপাদন অন্তত ৩০ শতাংশ বাড়ানোর জন্য সরবরাহকারীদের নির্দেশ দিয়েছে। গত সপ্তাহে শক্তিশালী প্রি-অর্ডার শুরুর পর এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে টেক জায়ান্ট প্রতিষ্ঠানটি। গত শুক্রবার ‘দ্য ইনফরমেশন’-এর এক প্রতিবেদনে এমন তথ্য উঠে এসেছে।১ ঘণ্টা আগে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইচ-১বি ভিসার জন্য বার্ষিক ১ লাখ ডলারের নতুন ফি আরোপ করায় ভারতের প্রযুক্তি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈশ্বিক কার্যক্রমে বড় ধরনের বিঘ্ন ঘটতে পারে বলে জানিয়েছে ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের শীর্ষ সংগঠন নাসকম। গতকাল শনিবার (২১ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে এ আশঙ্কা প্রকাশ করে সংগঠনটি।৩ ঘণ্টা আগে
চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে টেলিটকের ফোর-জি টাওয়ারের সংখ্যা ৫ হাজার ৭৬০টি হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি-বিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।১৪ ঘণ্টা আগে
ডিপসিকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেল (এআই) আর১-এর নতুন সংস্করণ চীনের প্রযুক্তি জায়ান্ট হুয়াওয়ে। তবে মডেলটিকে প্রশিক্ষণ দিতে হুয়াওয়ে নিজস্ব চিপ ব্যবহার করেছে। সেই সঙ্গে নতুন মডেলটি রাজনৈতিক সংবেদনশীল বিষয়ের আলোচনা প্রায় ১০০ শতাংশ সফলভাবে এড়াতে সক্ষম বলে দাবি করেছে কোম্পানিটি।১ দিন আগে