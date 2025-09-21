Ajker Patrika
> প্রযুক্তি

এইচ-১বি ভিসাধারী কর্মীদের সাবধান করল আমাজন-গুগল-মাইক্রোসফট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আমাজন, গুগল এবং মাইক্রোসফট তাদের কর্মীদের কাছে ই-মেইল পাঠিয়েছে। ছবি: সংগৃহীত
আমাজন, গুগল এবং মাইক্রোসফট তাদের কর্মীদের কাছে ই-মেইল পাঠিয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন এইচ-১বি ভিসানীতির কারণে চরম অনিশ্চয়তায় পড়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত বিদেশি কর্মীরা। গত শুক্রবার হোয়াইট হাউসের এক ঘোষণায় বলা হয়েছে, এখন থেকে এইচ-১বি ভিসা আবেদনের জন্য নিয়োগকর্তাদের ১ লাখ ডলার ফি দিতে হবে। এই আকস্মিক সিদ্ধান্তের পর আমাজন, গুগল, মাইক্রোসফটের মতো শীর্ষস্থানীয় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কর্মীদের বিদেশভ্রমণ থেকে বিরত থাকতে বলেছে। এমনকি যাঁরা বর্তমানে দেশের বাইরে আছেন, তাঁদের দ্রুত যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে আসারও নির্দেশ দিয়েছে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী আমাজন, গুগল ও মাইক্রোসফট তাদের কর্মীদের কাছে ই-মেইল পাঠিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, স্থানীয় সময় রোববার রাত ১২টা ১ মিনিটে নতুন নিয়ম কার্যকর হবে। তাই এর আগেই এইচ-১বি ভিসাধারীদের যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। বিজনেস ইনসাইডার আমাজন ও মাইক্রোসফটের পাঠানো মেমোগুলো প্রকাশ করেছে।

অন্যদিকে, গুগলও একই ধরনের বার্তা কর্মীদের কাছে পাঠিয়েছে বলে জানা গেছে। তবে মাইক্রোসফটের একজন মুখপাত্র এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।

হোয়াইট হাউসের একজন কর্মকর্তা সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসকে জানিয়েছেন, এই নতুন ১ লাখ ডলারের ফি কেবল নতুন এইচ-১বি আবেদনকারীদের জন্য প্রযোজ্য হবে, বর্তমানে ভিসাধারীদের নবায়নের ক্ষেত্রে এটি কার্যকর হবে না।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত আমাজনের কর্মীরা সবচেয়ে বেশি এইচ-১বি ভিসা পেয়েছেন। এর পরে রয়েছে টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস, মাইক্রোসফট, মেটা ও অ্যাপল। এই তালিকায় গুগলের অবস্থান ষষ্ঠ।

তথ্যসূত্র: টেকক্রাঞ্চ

বিষয়:

মাইক্রোসফটতথ্যপ্রযুক্তিআমাজনগুগলডোনাল্ড ট্রাম্পভিসা
