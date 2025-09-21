Ajker Patrika
> প্রযুক্তি

ভারতের আইটি আউটসোর্স খাতে বিপর্যয় ডেকে আনবে ট্রাম্পের নতুন ভিসা ফি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
এত বড় একটি নীতিগত পরিবর্তন এক দিনের মধ্যে কার্যকর করায় ব্যবসায়ী, পেশাজীবী ও শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্বজুড়ে চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত
এত বড় একটি নীতিগত পরিবর্তন এক দিনের মধ্যে কার্যকর করায় ব্যবসায়ী, পেশাজীবী ও শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্বজুড়ে চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এইচ-১বি ভিসার জন্য বার্ষিক ১ লাখ ডলারের নতুন ফি আরোপ করায় ভারতের প্রযুক্তি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বৈশ্বিক কার্যক্রমে বড় ধরনের বিঘ্ন ঘটতে পারে বলে জানিয়েছে ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের শীর্ষ সংগঠন নাসকম। গতকাল শনিবার (২১ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে এ আশঙ্কা প্রকাশ করে সংগঠনটি।

শুক্রবার হোয়াইট হাউস এই নতুন ভিসা ফি ঘোষণা করে। এর পরপরই কিছু বড় মার্কিন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এইচ-১বি ভিসাধারী কর্মীদের যুক্তরাষ্ট্রে থেকে যাওয়ার বা দ্রুত ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের অস্থায়ী কর্মসংস্থানের ভিসা ব্যবস্থায় এটি সবচেয়ে উচ্চ প্রোফাইল সংস্কার পদক্ষেপ বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

ভারতের ২৮৩ বিলিয়ন ডলারের আইটি ও বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (বিপিও) খাতকে প্রতিনিধিত্ব করে নাসকম। প্রতিষ্ঠানটি জানায়, এত বড় একটি নীতিগত পরিবর্তন এক দিনের মধ্যে কার্যকর করায় ব্যবসা, পেশাজীবী ও শিক্ষার্থীদের জন্য বিশ্বজুড়ে চরম অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

নাসকমের মতে, এই সিদ্ধান্ত ভারতের নাগরিকদের ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করবে এবং দেশটির প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর যুক্তরাষ্ট্রে চলমান অনসাইট প্রকল্পগুলোর ধারাবাহিকতা নষ্ট করবে।

সংগঠনটি আরও জানিয়েছে, অতিরিক্ত এই ব্যয়ের কারণে প্রতিষ্ঠানগুলোকে বড় ধরনের সমন্বয় করতে হবে, যা শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই নয় বরং বৈশ্বিক চাকরির বাজার ও উদ্ভাবনব্যবস্থায় ‘রিপল ইফেক্ট’ বা ‘পর্যায়ক্রমিক প্রভাব’ পড়তে পারে।

অভ্যন্তরীণ এক ইমেইলের বরাতে সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানায়, মাইক্রোসফট, জেপিমর্গান ও আমাজন–এই তিন মার্কিন জায়ান্ট প্রতিষ্ঠান তাদের এইচ-১বি ভিসাধারী কর্মীদের যুক্তরাষ্ট্রে থেকেই কাজ চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

উল্লেখ্য, চলতি বছরের জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অভিবাসন বিষয়ে কড়া অবস্থান গ্রহণ করেছেন। এর আওতায় বৈধ অভিবাসনের কয়েকটি ক্ষেত্রও সীমিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

আইটিতথ্যপ্রযুক্তিভারতডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রভিসা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

বাংলাদেশের আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা আনতে যে ৮ পরামর্শ দিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

জাপাকে যে দোষ দেওয়া হচ্ছে, তার বড় ভাগীদার বিএনপি-জামায়াত: আনিসুল

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

বাংলাদেশের আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা আনতে যে ৮ পরামর্শ দিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর

বাংলাদেশের আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা আনতে যে ৮ পরামর্শ দিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

বাগদান সারলেন এনসিপির হান্নান মাসউদ, কনে বাগছাসের নেত্রী

বাগদান সারলেন এনসিপির হান্নান মাসউদ, কনে বাগছাসের নেত্রী

সম্পর্কিত

ভারতের আইটি আউটসোর্স খাতে বিপর্যয় ডেকে আনবে ট্রাম্পের নতুন ভিসা ফি

ভারতের আইটি আউটসোর্স খাতে বিপর্যয় ডেকে আনবে ট্রাম্পের নতুন ভিসা ফি

ডিসেম্বরের মধ্যে টেলিটকের ৫৭৬০ ফোর-জি টাওয়ার হবে

ডিসেম্বরের মধ্যে টেলিটকের ৫৭৬০ ফোর-জি টাওয়ার হবে

নিজস্ব চিপে ডিপসিকের নতুন সংস্করণ বানাল হুয়াওয়ে

নিজস্ব চিপে ডিপসিকের নতুন সংস্করণ বানাল হুয়াওয়ে

টেসলার দরজা খুলতে পারলেন না উদ্ধারকর্মীরা, পুড়ে মারা গেল শিশুসহ ৩

টেসলার দরজা খুলতে পারলেন না উদ্ধারকর্মীরা, পুড়ে মারা গেল শিশুসহ ৩