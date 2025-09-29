Ajker Patrika
স্ন্যাপচ্যাটের ‘মেমোরিজ’ ফিচারে বড় পরিবর্তন, ফ্রি স্টোরেজ আনলিমিটেড থাকছে না

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
এই তিনটি প্ল্যানের মধ্যে দুটি পাবেন স্ন্যাপচ্যাট প্লাস সাবস্ক্রাইবাররা। ছবি: বিবম
মেসেজিং অ্যাপ স্ন্যাপচ্যাটের অন্যতম জনপ্রিয় ফিচার হলো ‘মেমোরিজ’। অ্যাপটির ক্যামেরা ছবি তুললে তা ব্যবহারকারীর অ্যাকাউন্টে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্মৃতি হিসেবে সেভ হয়ে থাকে। এসব ছবি রাখার জন্য ২০১৬ সাল থেকে সীমাহীন স্টোরেজ সুবিধা দিয়ে আসছিল স্ন্যাপচ্যাট। তবে এবার তা বদলে যাচ্ছে।

মেমোরিজ ফিচারে ব্যবহারকারীরা এখন বিনা মূল্যে স্টোরেজ পাবেন মাত্র ৫ জিবি (গিগাবাইট)। এরপর অতিরিক্ত স্টোরেজের জন্য ব্যবহারকারীদের নতুন তিনটি পেইড প্ল্যানের মধ্যে একটিতে সাবস্ক্রাইব করতে হবে। এই তিনটি প্ল্যানের মধ্যে দুটি পাবেন স্ন্যাপচ্যাট প্লাস সাবস্ক্রাইবাররা এবং একটি প্ল্যান থাকবে স্ন্যাপচ্যাট প্ল্যাটিনাম ব্যবহারকারীদের জন্য।

স্ন্যাপচ্যাটের অফিশিয়াল ব্লগে জানানো হয়েছে, যারা ৫ জিবির বেশি ডেটা মেমোরিজে সেভ করবেন, তাঁদের অবশ্যই নতুন স্টোরেজ প্ল্যানের জন্য পেমেন্ট করতে হবে। তবে বেশির ভাগ ব্যবহারকারীর স্টোরেজ ৫ জিবির নিচে থাকার কারণে এই পরিবর্তন তাঁদের ওপর প্রভাব ফেলবে না। যাঁরা সীমা অতিক্রম করবেন, তাঁরা নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী প্ল্যান বেছে নিতে পারবেন।

নতুন তিনটি পেইড প্ল্যান হলো—১০০ জিবি ও ২৫০ জিবি প্ল্যান স্ন্যাপচ্যাট প্লাস সাবস্ক্রাইবারদের জন্য এবং ৫ টেরাবাইট স্টোরেজ প্ল্যান স্ন্যাপচ্যাট প্ল্যাটিনাম ব্যবহারকারীদের জন্য।

এই পরিবর্তনে ব্যবহারকারীদের সুবিধার জন্য স্ন্যাপচ্যাট ৫ জিবির বেশি মেমোরিজের জন্য ১২ মাসের অস্থায়ী স্টোরেজ দেবে। অর্থাৎ, ব্যবহারকারীরা এই সময়ের মধ্যে প্ল্যান আপগ্রেড করতে পারবেন বা তাঁদের স্ন্যাপ ডিভাইসে ডাউনলোড করে রাখতে পারবেন। এর মধ্যে কোনো সাবস্ক্রিপশন না কিনলে অতিরিক্ত ডেটা মুছে ফেলা হবে।

স্ন্যাপচ্যাটের মেমোরিজ ফিচার এখন অনেকটা ডিজিটাল ডায়েরির মতো কাজ করে। এখানে ব্যবহারকারীরা নিজেরা পছন্দের স্ন্যাপ, স্টোরি ও ব্যক্তিগত মুহূর্তগুলো সেভ করে রাখতে পারেন।

স্ন্যাপচ্যাটের এই পরিবর্তন বড় একটি ধাপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে মেমোরিজ ফিচার সম্পূর্ণ বিনা মূল্যে ব্যবহার করা যাচ্ছিল। অনেক ব্যবহারকারীর কাছে এই পদক্ষেপ বিরক্তিকর হতে পারে। স্ন্যাপচ্যাট বলছে, এই সিদ্ধান্ত তাদের সিস্টেমকে দীর্ঘ মেয়াদে নির্ভরযোগ্য রাখতে সাহায্য করবে এবং ডেটার ভারসাম্য রক্ষা করবে।

