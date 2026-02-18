Ajker Patrika
প্রযুক্তি

প্রধান উপদেষ্টার ফেসবুক পেজ বন্ধ ঘোষণা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২: ৩৪
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার অফিশিয়াল ফেসবুক পেজটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের পক্ষে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে আজ বুধবার এক বিবৃতিতে ৪৪ লাখ ফলোয়ারের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজটি বন্ধের কথা জানানো হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়, ‘ধন্যবাদ! অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার অফিশিয়াল পেজটি আর সক্রিয় থাকবে না। গত ১৮ মাস সময়কালজুড়ে সকলের সহায়তা, আগ্রহ ও অংশগ্রহণের জন্য আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের সমর্থন, সহযোগিতা, সমালোচনা আমাদের যাত্রাকে আরও মূল্যবান ও সমৃদ্ধ করেছে।’

বিষয়:

ফেসবুকড. মুহাম্মদ ইউনূসসোশ্যাল মিডিয়াঅন্তর্বর্তীকালীন সরকারপ্রধান উপদেষ্টা
