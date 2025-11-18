Ajker Patrika
প্রযুক্তি

ক্লাউডফ্লেয়ার বিপর্যয়ে বিশ্বজুড়ে ইন্টারনেটে বিঘ্ন, বাংলাদেশেও অচল অনেক সাইট

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৮ নভেম্বর ২০২৫, ২০: ৫৫
ক্লাউডফ্লেয়ার বিপর্যয়ে বিশ্বজুড়ে ইন্টারনেটে বিঘ্ন, বাংলাদেশেও অচল অনেক সাইট

ওয়েবসাইটগুলোর ইন্টারনেট ট্রাফিক সুরক্ষা ও ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান ক্লাউডফ্লেয়ারে সমস্যা দেখা দিয়েছে। এতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অগণিত ওয়েবসাইট ও অ্যাপের সেবায় বিঘ্ন ঘটছে।

আজ মঙ্গলবার ভোরে ক্লাউডফ্লেয়ারে বিষয়টি নিশ্চিত করে জানায়, তাদের বৈশ্বিক নেটওয়ার্কে সমস্যা দেখা দিয়েছে।

স্থানীয় সময় সকাল ৭টার কিছু আগে এক স্ট্যাটাস আপডেটে প্রতিষ্ঠানটি জানায়, ‘বিভিন্ন গ্রাহককে প্রভাবিত করতে পারে এমন একটি সমস্যার বিষয়ে ক্লাউডফ্লেয়ার অবগত এবং তা তদন্ত করছে। আমরা সমস্যার পূর্ণমাত্রা বুঝতে এবং সমাধানের জন্য কাজ করছি।’

প্রায় ২০ মিনিট পরের একটি আপডেটে তারা জানায়, পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। ‘আমরা সেবাগুলোকে পুনরুদ্ধার হতে দেখছি, তবে সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া চলাকালে গ্রাহকেরা স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি বিঘ্নতার সম্মুখীন হতে পারেন।’

ক্লাউডফ্লেয়ার ওয়েবসাইটগুলোকে সাইবার হামলা থেকে রক্ষা করতে এবং দ্রুত কনটেন্ট লোড করতে সহায়ক বিভিন্ন টুল সরবরাহ করে।

ক্লাউডফ্লেয়ারের সমস্যার কারণে বহু অনলাইন সেবা প্রভাবিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে ইলন মাক্সের এক্স (সাবেক টুইটার) এবং অনলাইন গেম লিগ অব লিজেন্ডস।

অনলাইন আউটেজ ট্র্যাকার জানিয়েছে, স্পটিফাই, অ্যামাজন এবং ওপেনএআই-ও বিঘ্নতার মুখে পড়েছিল।

অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেসে (এডব্লিউ) ত্রুটি দেখা দেওয়ার এক মাস পর এই বিপর্যয় দেখা দিল। ওই সময় দীর্ঘ সময় ধরে বড় পরিসরে অনলাইন সেবায় সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল।

বিষয়:

অ্যাপইন্টারনেটতথ্যপ্রযুক্তিওয়েবসাইট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

৭ কলেজ নিয়ে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় গঠনে নীতিগত সিদ্ধান্ত, অধ্যাদেশ চূড়ান্তের অপেক্ষা

৭ কলেজ নিয়ে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় গঠনে নীতিগত সিদ্ধান্ত, অধ্যাদেশ চূড়ান্তের অপেক্ষা

অবৈধ মোবাইল ফোনের দিন শেষ!

অবৈধ মোবাইল ফোনের দিন শেষ!

বিএনপি নেতাকে হত্যা: মৃত্যুর আগে ১১ জনকে দায়ী করা ভিডিও ভাইরাল

বিএনপি নেতাকে হত্যা: মৃত্যুর আগে ১১ জনকে দায়ী করা ভিডিও ভাইরাল

হাসিনার বিচার ভুক্তভোগীদের জন্য ‘গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত’: জাতিসংঘ

হাসিনার বিচার ভুক্তভোগীদের জন্য ‘গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত’: জাতিসংঘ

কিবরিয়ার বুকে-পিঠে-মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ৭টি গুলি করে হেলমেট পরা তিনজন

কিবরিয়ার বুকে-পিঠে-মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে ৭টি গুলি করে হেলমেট পরা তিনজন