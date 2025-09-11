Ajker Patrika
আইফোনে কবে আসছে অ্যাপলের আইওএস ২৬ চূড়ান্ত সংস্করণ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
নতুন আইওএস ২৬ সংস্করণে থাকছে একাধিক নতুন ফিচার ও ডিজাইনের পরিবর্তন। ছবি: নিউজ বাইটস
অ্যাপল তাদের সবচেয়ে বড় ইভেন্টে ঘোষণা দিয়েছে নতুন আইফোন ১৭ সিরিজ ও আইফোন এয়ারের। সেই সঙ্গে উন্মোচন করেছে বহুল প্রতীক্ষিত আইওএস ২৬ অপারেটিং সিস্টেম, যার বেটা সংস্করণ ইতিমধ্যে উন্মুক্ত হয়েছে।

অ্যাপল জানিয়েছে, আইওএস ২৬-এর চূড়ান্ত সংস্করণ (স্টেবল রিলিজ) ১৫ সেপ্টেম্বর রাত ১২টা থেকে সব উপযুক্ত আইফোন ব্যবহারকারীর জন্য উন্মুক্ত করা হবে। নতুন আইফোনগুলোতে সফটওয়্যারটি আগে থেকেই ইনস্টল থাকবে।

অ্যাপলের নতুন ফোনগুলোর মধ্যে রয়েছে—আইফোন ১৭, আইফোন ১৭ প্রো, আইফোন ১৭ প্রো ম্যাক্স ও আইফোন এয়ার (একটি অতি পাতলা নতুন ডিজাইন)। এই নতুন মডেলগুলোতেই প্রথমবারের মতো ডিফল্ট হিসেবে আইওএস ২৬ থাকছে।

আইওএস ২৬-এ নতুন কী থাকছে

নতুন আইওএস ২৬ সংস্করণে থাকছে একাধিক নতুন ফিচার ও ডিজাইনের পরিবর্তন। দেখে নেওয়া যাক কী কী আসছে—

লিকুইড গ্লাস ইন্টারফেস: নতুন স্বচ্ছ ও পানি গড়িয়ে চলার ডিজাইন, যা আইফোন ব্যবহারের অভিজ্ঞতাকে আরও নান্দনিক করে তুলবে।

স্মার্টার সিরি: অ্যাপলের স্মার্ট সহকারী সিরি আরও প্রাঞ্জল ভাষা বোঝার ক্ষমতা, স্ক্রিনের কনটেক্সট বুঝে উত্তর দেবে বা কাজ করার সুবিধা।

নতুন কল ফিচারস: লাইভ ভয়েসমেইল, কল স্ক্রিনিং ও উন্নত কল কন্ট্রোল।

ফটো অ্যাপ রিডিজাইন: সরল লেআউট, নিজের মতো করে কালেকশন সাজানোর সুযোগ, ক্যারোসেল হাইলাইটস ও উন্নত সার্চ।

নতুন পাসওয়ার্ডস অ্যাপ: পাসওয়ার্ড, পাসকি, ওয়াইফাই লগইন ও শেয়ার্ড ক্রেডেনশিয়াল এক জায়গায় সংরক্ষণের সুযোগ।

মেসেজিং আপগ্রেড: ইমোজি ও স্টিকার ট্যাপব্যাক, টেক্সট ইফেক্ট, নির্ধারিত সময়ে মেসেজ পাঠানো এবং স্যাটেলাইট মেসেজিংয়ের পরিসর বৃদ্ধি।

আইফোন মিররিং অন ম্যাক: এখন ম্যাক থেকে সরাসরি আইফোন নিয়ন্ত্রণ করা যাবে, অডিওসহ পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের সুবিধা থাকবে।

ট্যাপ টু ক্যাশ (ওয়ালেট ফিচার) : দুই আইফোন একসঙ্গে ধরলেই টাকা ট্রান্সফার হবে।

মেইল অ্যাপ উন্নতি: এখন থেকে মেইল নিজে থেকেই ভাগ হবে—প্রাইমারি, ট্রানজ্যাকশনস, আপডেটস ও প্রমোশনস নামে।

জার্নাল অ্যাপ আপডেট: ইনসাইটস ড্যাশবোর্ড, এন্ট্রি সার্চ ও রাইটিং গোলস নামে নতুন অপশন পাওয়া যাবে জার্নাল অ্যাপ।

গেম মোড: গেম খেলার সময় কম লেটেন্সি ও উন্নত পারফরম্যান্স দেবে।

অ্যাক্সেসিবিলিটি ফিচার: আই ট্র্যাকিং, ভয়েস শর্টকাট, মিউজিক হ্যাপটিকস ও মোশন কিউ দিয়ে ব্যবহার আরও সহজ হবে।

আইওএস ২৬ কোন কোন আইফোনে মিলবে

আইওএস ২৬ আপডেট নিম্নলিখিত আইফোন মডেলগুলোতে পাওয়া যাবে:

আইফোন ১৬ই

আইফোন ১৬ ও ১৬ প্লাস

আইফোন ১৬ প্রো ও ১৬ প্রো ম্যাক্স

আইফোন ১৫ ও ১৫ প্লাস

আইফোন ১৫ প্রো ও ১৫ প্রো ম্যাক্স

আইফোন ১৪ ও ১৪ প্লাস

আইফোন ১৪ প্রো ও ১৪ প্রো ম্যাক্স

আইফোন ১৩ ও ১৩ মিনি

আইফোন ১৩ প্রো ও ১৩ প্রো ম্যাক্স

আইফোন ১২ ও ১২ মিনি

আইফোন ১২ প্রো ও ১২ প্রো ম্যাক্স

আইফোন ১১

আইফোন ১১ প্রো ও ১১ প্রো ম্যাক্স

আইফোন এসই (২য় প্রজন্ম এবং পরবর্তী ভার্সন)

তবে আইওএস ২৬-এর কিছু ফিচার, বিশেষ করে অ্যাপল ইন্টেলিজেন্স-সংক্রান্ত ফিচারগুলো শুধু আইফোন ১৬ সিরিজ ও আইফোন ১৫ প্রো বা ১৫ প্রো ম্যাক্সে কাজ করবে।

তথ্যসূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া

