ইনস্টাগ্রামে রিপোস্ট সুবিধাসহ যুক্ত হলো নতুন তিন ফিচার

অনলাইন ডেস্ক
অন্যদের ফিড পোস্ট এবং ভিডিও রিল রিপোস্ট করতে পারবেন ইনস্টাগ্রামের ব্যবহারকারীরা। ছবি: ম্যাকরিউমারস
ব্যবহারকারীদের জন্য ইনস্টাগ্রামে নতুন তিন ফিচার আনছে ইনস্টাগ্রাম। জনপ্রিয় এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাপে নতুন কয়েকটি ফিচার যুক্ত করেছে মূল প্রতিষ্ঠান মেটা। এতে থাকছে ‘রিপোস্ট’ অপশন, লোকেশন শেয়ারের জন্য ইনস্টাগ্রাম ম্যাপ এবং রিলসে নতুন ‘ফ্রেন্ডস’ ট্যাব।

গত ৬ আগস্ট প্রকাশিত এক ব্লগ পোস্টে মেটা জানায়, অন্যরা কী করছে বা কী শেয়ার করছে, তা জানতে অনেকেই ইনস্টাগ্রামে প্রবেশ করে। এবার নতুন রিপোস্ট, ইনস্টাগ্রাম অ্যাপ ও ফ্রেন্ডসের ট্যাবের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা বন্ধুদের সঙ্গে আরও ভালোভাবে সংযুক্ত থাকতে পারবেন।

ইনস্টাগ্রামে রিপোস্ট করার সুযোগ

এক্সের (সাবেক টুইটার) মতো এখন ইনস্টাগ্রামেও ব্যবহারকারীরা অন্যদের ফিড পোস্ট এবং ভিডিও রিল রিপোস্ট করতে পারবেন।

রিপোস্ট করা কনটেন্ট ব্যবহারকারীর ফলোয়ারদের ফিডে এবং প্রোফাইলে যুক্ত হওয়া নতুন রিপোস্ট ট্যাবে দেখা যাবে। সেই সঙ্গে কনটেন্টের মূল ক্রিয়েটরকে অবশ্যই ক্রেডিট দেওয়া হবে। ফিচারটি কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ করে দেবে।’

ইনস্টাগ্রাম ম্যাপ

গতকাল ৬ আগস্ট থেকে যুক্তরাষ্ট্রে চালু হওয়া এই ফিচারে ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীরা চাইলে নিজেদের সর্বশেষ অবস্থান নির্দিষ্ট কিছু অ্যাকাউন্টের সঙ্গে শেয়ার করতে পারবেন। ইনস্টাগ্রামের ডিএম ইনবক্সের ওপরের অংশে এই ম্যাপ ফিচার দেখা যাবে।

অবশ্য, এটি চাইলে যেকোনো সময় বন্ধ করে দেওয়া যাবে।

ইনস্টাগ্রাম ম্যাপ ব্যবহার করে ব্যবহারকারীরা বন্ধুদের কনসার্ট লোকেশন বা ইনস্টাগ্রাম রিলে দেখা রেস্টুরেন্টের ঠিকানার মতো লোকেশনভিত্তিক কনটেন্ট দেখতে পারবেন।

এই আপডেট ইনস্টাগ্রামের সাম্প্রতিক নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপের ধারাবাহিকতা। গত ২৩ জুলাই কিশোর ব্যবহারকারীদের জন্য ডিরেক্ট মেসেজে নিরাপত্তা ফিচার চালু করে মেটা। পাশাপাশি প্রাপ্তবয়স্কদের পরিচালিত শিশুদের অ্যাকাউন্টেও নতুন সুরক্ষাব্যবস্থা আনা হয়।

মেটা জানায়, ‘কিশোর–কিশোরীরা লোকেশন শেয়ার করলে অভিভাবকেরা একটি নোটিফিকেশন পাবেন। এতে আপনি লোকেশন শেয়ারিং নিরাপদভাবে ব্যবহারের ব্যাপারে কথা বলার সুযোগ পাবেন। আপনি চাইলে এটি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন এবং দেখতে পারবেন আপনার সন্তান কাদের সঙ্গে অবস্থান শেয়ার করছে।’

রিলসে ‘ফ্রেন্ডস’ ট্যাব

রিলস ব্যবহারকারীদের জন্য আসছে নতুন একটি ফ্রেন্ডস ট্যাব। এই ট্যাবে বন্ধুরা কোন রিলসগুলো পছন্দ করছে বা কমেন্ট করছে তা দেখা যাবে। এ ছাড়া এই ট্যাবে আপনি সহজে বন্ধুদের সঙ্গে রিলস নিয়ে আলোচনা শুরু করতে পারবেন। তবে ব্যবহারকারীরা চাইলে নিজের লাইক বা কমেন্ট আড়াল করতে পারবেন, যাতে তা অন্যদের ফ্রেন্ডস ট্যাবে না আসে।

কিছু ব্যবহারকারীর জন্য ফিচারটি আগেই চালু হয়েছে। এখন ধীরে ধীরে সবার জন্য চালু করা হবে বলে জানিয়েছ মেটা।

বিষয়:

অ্যাপতথ্যপ্রযুক্তিমেটাইনস্টাগ্রামপ্রযুক্তিপণ্যফিচার
