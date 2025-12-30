Ajker Patrika
প্রযুক্তি

এআই বিনিয়োগের ‘সুপারসাইকেল’ বছর

মোস্তাফিজ মিঠু
এআই বিনিয়োগের ‘সুপারসাইকেল’ বছর

চলতি বছরকে এআইয়ের জন্য ‘স্কেল-আপ ইয়ার’ বললে ভুল হবে না। স্টার্টআপ ফান্ডিং থেকে শুরু করে ডেটা সেন্টার, বিদ্যুৎ এনার্জি অবকাঠামো, জাতীয় নীতি—সবখানে এআই এখন ভূরাজনীতির খেলা।

বছরের শেষ দিকে প্রকাশিত একাধিক ডেটাসেট ও প্রতিবেদন দেখাচ্ছে, এ বছরের এআই খাতে মোট বিনিয়োগ আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় বেশি এবং বহু সূচকে রেকর্ড। উদাহরণ হিসেবে, ক্রাঞ্চবেস ডেটা অনুসারে ২০২৫ সালে এআই খাতে বিনিয়োগ হয়েছে প্রায় ২০২ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার।

ফিন্যান্সিয়াল টাইমস জানায়, ২০২৫ সালে শুধু এআই স্টার্টআপগুলোই রেকর্ড ১৫০ বিলিয়ন ডলার ফান্ডিং তুলেছে। বিশ্বের শীর্ষ অর্থনীতির দেশগুলো পরস্পর প্রতিযোগিতায় নেমেছে এআই নিয়ে—কে বেশি কম্পিউট তৈরি করবে, কে বেশি ডেটা সেন্টার গড়বে, কে ভবিষ্যতের এআই ক্ষমতা নিজের হাতে রাখবে।

যুক্তরাষ্ট্র

এ বছর এআই বিনিয়োগের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র ছিল যুক্তরাষ্ট্র। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ডেটা প্ল্যাটফর্মের হিসাব অনুযায়ী, শুধু চলতি বছর যুক্তরাষ্ট্রে এআই খাতে মোট বিনিয়োগ হয়েছে ১২০-১২৫ বিলিয়ন ডলার। এই অর্থের বড় অংশ গেছে এআই স্টার্টআপ, ফাউন্ডেশন মডেল ল্যাব, ডেটা সেন্টার এবং জিপিইউভিত্তিক কম্পিউট অবকাঠামো তৈরিতে। যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগের সবচেয়ে আলোচিত দিক ছিল মেগা স্কেল প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট। ওপেনএআই, অ্যানথ্রোপিক, এক্সএআইয়ের মতো এআই ল্যাবগুলো একেক রাউন্ডে ৫-৪০ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত মূলধন সংগ্রহ করেছে। এসব বিনিয়োগে নেতৃত্ব দিয়েছে বড় ভেঞ্চার ক্যাপিটাল ফার্ম, প্রযুক্তি জায়ান্টদের করপোরেট ভেঞ্চার শাখা এবং বৈশ্বিক বিনিয়োগ তহবিল। এর উদ্দেশ্য ছিল একটাই—বৃহৎ ভাষা মডেল এবং পরবর্তী প্রজন্মের এআই সিস্টেম প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বিশাল কম্পিউট সক্ষমতা নিশ্চিত করা।

এর পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রে এ বছর এআই ডেটা সেন্টার এবং অবকাঠামোতে নজিরবিহীন বিনিয়োগ ঘোষণা আসে। সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো স্টারগেট প্রকল্প, যেখানে ওপেনএআই, সফটব্যাংক এবং ওরাকল মিলিয়ে আগামী কয়েক বছরে সর্বোচ্চ ৫০০ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বিনিয়োগের পরিকল্পনা ঘোষণা করা হয়। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্রকে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী এআই কম্পিউট হাবে পরিণত করা, যাতে ভবিষ্যতের এআই উদ্ভাবনে দেশটি নেতৃত্ব ধরে রাখতে পারে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন

ইউরোপীয় ইউনিয়ন এআই বিনিয়োগে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে পৌঁছায় এ বছর; যাকে বলা হচ্ছে ‘এআই অ্যাজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার’। ইউরোপে সরাসরি স্টার্টআপ ফান্ডিংয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বড় আকারের ডেটা সেন্টার ও গবেষণায়। ফ্রান্স এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় রয়েছে। ২০২৫ সালে দেশটি এআই খাতে প্রায় ১০৯ বিলিয়ন ইউরো প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট প্লেজ ঘোষণা করে। এই বিনিয়োগের বড় অংশ এসেছে আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী ও মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক তহবিল থেকে। এটি মূলত হাই-ক্যাপাসিটি ডেটা সেন্টার এবং এআই কম্পিউট ক্লাস্টার নির্মাণে ব্যয় হওয়ার কথা। ফ্রান্সের লক্ষ্য ছিল ইউরোপকে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার মতো কম্পিউট সক্ষমতা দেওয়া।

জার্মানি এবং নেদারল্যান্ডসেও এ বছর বড় অঙ্কের বিনিয়োগ হয়েছে এআই চালিত শিল্প অটোমেশন, রোবোটিকস এবং গবেষণামুখী কম্পিউট অবকাঠামোয়। যদিও পরিমাণ ফ্রান্সের তুলনায় কিছুটা কম।

ভারত

ভারত এ বছর এআই বিনিয়োগে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। দেশটি ঘোষণা করে ‘ইন্ডিয়ান এআই মিশন’। এর আওতায় প্রায় ১০ হাজার ৩০০ কোটি রুপি বা প্রায় ১ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার সরকারি বরাদ্দ দেওয়া হয়। এই বিনিয়োগের মূল লক্ষ্য ছিল দেশীয় এআই স্টার্টআপ, গবেষণাপ্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি জিপিইউ কম্পিউট অ্যাকসেস তৈরি করা। ভারতের ক্ষেত্রে বিনিয়োগের উদ্দেশ্য ছিল বড় মডেল বানানোর চেয়ে এআইকে সাশ্রয়ী করে তোলা এবং দেশীয় শিল্প ও সেবা খাতে দ্রুত প্রয়োগ নিশ্চিত করা।

চীন

চীনের এআই বিনিয়োগ কৌশল যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ভিন্ন হলেও পরিসরে তা কোনো অংশে কম নয়। চীনে এআই খাতে বিনিয়োগ হয়েছে মূলত রাষ্ট্রীয় তহবিল ও বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের ক্যাপেক্সের মাধ্যমে। সরাসরি স্টার্টআপ ভিসি বিনিয়োগের পরিমাণ তুলনামূলক কম হলেও সামগ্রিক ব্যয় ছিল অনেক বেশি। চলতি বছর চীন সরকার কমপক্ষে ১৫০ বিলিয়ন ইউয়ান কিংবা প্রায় ২১ বিলিয়ন ডলার সমপরিমাণ নতুন রাষ্ট্রীয় ভেঞ্চার ফান্ড চালু করে; যার বড় অংশ বরাদ্দ করা হয় এআই-সম্পর্কিত ‘হার্ড টেক’ খাতে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে এআই চিপ, সেমিকন্ডাক্টর, উন্নত কম্পিউটিং সিস্টেম, কোয়ান্টাম প্রযুক্তি ও এআই চালিত শিল্প অবকাঠামো। তবে এসব বিনিয়োগের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিদেশি প্রযুক্তির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনা এবং দেশীয় এআই সক্ষমতাকে শক্তিশালী করা।

একই সঙ্গে চীনের বড় বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এআই অবকাঠামোয় বিপুল অর্থ ব্যয় করেছে ২০২৫ সালে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় বাইটড্যান্স একাই বছরে প্রায় ১৫০ বিলিয়ন ইউয়ান বা ২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্যাপেক্স ব্যয় করেছে। এর বড় অংশ গেছে এআই প্রসেসর, ডেটা সেন্টার ও নিজস্ব মডেল ট্রেনিং সক্ষমতা বাড়াতে। সব মিলিয়ে এ বছর চীনের এআই বিনিয়োগের মূল ফোকাস ছিল চিপ, কম্পিউট এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত এআই সক্ষমতা।

মধ্যপ্রাচ্য

এ বছর মধ্যপ্রাচ্য এআই বিনিয়োগে দ্রুত উত্থানশীল অঞ্চল। সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরব মিলিয়ে এআই খাতে বড় অঙ্কের বিনিয়োগ পরিকল্পনা ঘোষণা করে। এসব বিনিয়োগের বড় অংশ গেছে ডেটা সেন্টার, ক্লাউড এআই অবকাঠামো এবং এআই প্ল্যাটফর্ম তৈরিতে। এই অঞ্চলের মূল লক্ষ্য ছিল তেলনির্ভর অর্থনীতি থেকে সরে এসে ভবিষ্যতের এআইনির্ভর বৈশ্বিক অর্থনীতিতে শক্ত অবস্থান তৈরি করা।

সব মিলিয়ে এ বছর এআই খাতে বিনিয়োগ ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই এই বিনিয়োগ প্রতিবছর বাড়তে থাকবে। কারণ, ভবিষ্যতে এআই দিয়ে নিজেদের শক্তিকে বিশ্বের সামনে উপস্থাপন করবে পরাশক্তির দেশগুলো।

যুক্তরাজ্য

এ বছর যুক্তরাজ্য এআই বিনিয়োগ বড় আকারে না করে নির্দিষ্ট খাতে এবং কাজের দক্ষতা বাড়ানোর দিকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। সরকার ও বেসরকারি খাত মিলিয়ে কয়েক বিলিয়ন পাউন্ডের বিনিয়োগ ঘোষণা করা হয়, যার বড় অংশ বরাদ্দ করা হয় এআই স্টার্টআপ স্কেল-আপ, গবেষণা ল্যাব এবং পাবলিক সার্ভিসে এআই প্রয়োগে।

যুক্তরাজ্যের বিনিয়োগ কৌশলের মূল উদ্দেশ্য ছিল এআইকে সরাসরি অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা; বিশেষ করে স্বাস্থ্য, ফিন্যান্স ও প্রশাসনিক সেবায়।

সূত্র: ক্রাঞ্চবেস নিউজ, ফিন্যান্সিয়াল টাইমস, রয়টার্স এবং ওয়াশিংটন পোস্ট

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিছাপা সংস্করণএআই
প্রযুক্তি

মৃত্যুর পর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের ভবিষ্যৎ কী

ফিচার ডেস্ক
মৃত্যুর পর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের ভবিষ্যৎ কী

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এখন শুধু বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলার জায়গা নয়; ব্যক্তিগত কিংবা পেশাগত অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ, তথ্য আদান-প্রদান, এমনকি সংবেদনশীল আলোচনা পর্যন্ত এসব প্ল্যাটফর্মে হয়। ফলে কোনো ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট কী হবে, এই প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

মৃত্যুর পর অ্যাকাউন্ট দীর্ঘদিন সক্রিয় থাকলে তা হ্যাকিং কিংবা তথ্য অপব্যবহারের ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। তাই জীবিত অবস্থাতেই কিংবা মৃত্যুর পর পরিবারের পক্ষ থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় অথবা মুছে ফেলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

অ্যাকাউন্ট মেমোরিয়ালাইজড বা নিষ্ক্রিয় করার বিষয়টি কী

সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট স্মরণে রাখা অথবা মুছে ফেলার জন্য কোনো একক বা অভিন্ন পদ্ধতি নেই। বিভিন্ন প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত নেয়। উদাহরণ হিসেবে, গুগলসহ কিছু প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময় (যেমন দুই বছর) অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় থাকলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তা বন্ধ করে দেয়। আবার কোনো ব্যবহারকারীর মৃত্যুর তথ্য স্বজনদের মাধ্যমে জানানো হলে অনেক ক্ষেত্রে দ্রুত অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় কিংবা মুছে ফেলার ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

ফেসবুক

ফেসবুক ব্যবহারকারীরা মেমোরিয়ালাইজেশন সেটিং চালু রাখতে পারে। জীবিত অবস্থাতেই ব্যবহারকারী ঠিক করে যেতে পারেন, মৃত্যুর পর তাঁর প্রোফাইল কে নিয়ন্ত্রণ করবেন।

এ জন্য—

  • ফেসবুকের সেটিংসে যেতে হবে
  • জেনারেল প্রোফাইল সেটিংসের নিচে থাকা মেমোরিয়ালাইজেশন অপশনে ক্লিক করতে হবে
  • ‘চুজ আ ফ্রেন্ড অপশন’-এ পছন্দের ব্যক্তির নাম লিখে ‘অ্যাড’ করতে হবে।
  • ব্যবহারকারীর মৃত্যুর পর প্রোফাইলটি মেমোরিয়ালাইজেশন হলে নির্বাচিত ব্যক্তির কাছে নোটিশ চলে যাবে।
  • এ ছাড়া কোনো ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর স্বজনেরা মৃত্যুসনদ জমা দিলে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ চাইলে সেই অ্যাকাউন্ট ডিলিট বা মেমোরিয়ালাইজড করে দেয়।

এক্স

এক্সে অ্যাকাউন্ট মেমোরিয়ালাইজড করার সুযোগ নেই। তবে মৃত ব্যক্তির স্বজনেরা চাইলে অ্যাকাউন্ট মুছে ফেলার অনুরোধ জানাতে পারেন।

এর জন্য প্রয়োজন হয়—

  • মৃত ব্যক্তির তথ্যঅনুরোধকারীর পরিচয়পত্র
  • মৃত্যুসনদ
  • সব তথ্য যাচাইয়ের পর এক্স কর্তৃপক্ষ অ্যাকাউন্টটি ডিলিট করে দেয়।

গুগল

গুগল ইতিমধ্যে জানিয়েছে, নির্দিষ্ট সময় ধরে নিষ্ক্রিয় থাকা জি-মেইলসহ গুগল অ্যাকাউন্ট স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ করে দেওয়া হবে। তবে কোনো ব্যবহারকারীর মৃত্যুর পরপরই অ্যাকাউন্ট বন্ধ করতে চাইলে স্বজনেরা গুগল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় তথ্য ও কাগজপত্র জমা দিতে পারেন।

ইনস্টাগ্রাম

ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারকারীদের অ্যাকাউন্ট মেমোরিয়ালাইজড বা সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলার সুযোগ রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইনস্টাগ্রাম থেকে একটি নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করে জমা দিতে হয়। ফরমে প্রয়োজনীয় তথ্য ও মৃত্যুসনদ সংযুক্ত করলে কর্তৃপক্ষ অনুরোধ অনুযায়ী সেই অ্যাকাউন্ট মেমোরিয়ালাইজড অথবা ডিলিট করে দেয়।

ডিজিটাল নিরাপত্তার যুগে মৃত্যুর পর সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের ভবিষ্যৎ নিয়ে আগেভাগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। এতে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষিত থাকে, তেমনি পরিবার ও স্বজনদের জন্যও অপ্রয়োজনীয় ঝামেলা কমে।

সূত্র: ডেইলি মেইল

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিসামাজিক যোগাযোগমাধ্যমছাপা সংস্করণসোশ্যাল মিডিয়া
প্রযুক্তি

২০২৬ সালে আলোচনায় থাকবে যেসব প্রযুক্তি

টি এইচ মাহির 
আপডেট : ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০: ৩০
২০২৬ সালে আলোচনায় থাকবে যেসব প্রযুক্তি

নতুন বছর মানেই প্রযুক্তির নতুন দিক। ২০২৬ সালেও প্রযুক্তির জগতে কিছু নতুন, আবার কিছু পরিচিত প্রযুক্তি বড় আলোচনায় থাকবে। বিশ্বের শীর্ষ প্রযুক্তিবিদ ও বিখ্যাত ম্যাগাজিনগুলোর বিশ্লেষণ অনুযায়ী, আগামী বছরে যেসব প্রযুক্তি সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলবে, সেগুলো ধীরে ধীরে বাস্তব জীবনের অংশ হয়ে উঠছে।

কর্মক্ষেত্রে জেনারেটিভ এআই জেনারেটিভ এআই এখন আর পরীক্ষামূলক পর্যায়ে নেই। মাত্র দুই বছর আগেও এই প্রযুক্তি মূলত পাইলট প্রকল্পে ব্যবহৃত হতো। যেমন চ্যাটবট, ছবি কিংবা ভিডিও তৈরি। কিন্তু ২০২৬ সালে এসে সেই সময় শেষ হচ্ছে। প্রযুক্তি বিশ্লেষকদের মতে, জেনারেটিভ এআই এখন পাইলট থেকে পূর্ণাঙ্গ প্ল্যাটফর্মে রূপ নিচ্ছে। এর অর্থ হলো এআই সরাসরি অফিসের দৈনন্দিন কাজে যুক্ত হবে। রিপোর্ট লেখা, ডেটা বিশ্লেষণ, কোড তৈরি, গ্রাহক সেবা—সবখানেই এআই সহকারী হিসেবে কাজ করবে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে এগিয়ে আছে ওপেনএআই। প্রতিষ্ঠানটি ২০২৬ সালের মাঝামাঝি সময় এআই-চালিত নতুন চাকরি ও দক্ষতা উন্নয়ন প্ল্যাটফর্ম চালুর পরিকল্পনা করছে। লাখ লাখ কর্মীর জন্য এআই সার্টিফিকেশন চালু করে একটি এআই-প্রস্তুত কর্মী বাহিনী তৈরিই তাদের মূল লক্ষ্য।

ডিজিটাল টুইন

ডিজিটাল টুইন নতুন কোনো প্রযুক্তি নয়, তবে ২০২৬ সালে এটি হয়ে উঠবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সহজভাবে বললে ডিজিটাল টুইন হলো কোনো বাস্তব বস্তু বা সিস্টেমের ভার্চুয়াল কপি। এই কপি রিয়েল-টাইম ডেটার মাধ্যমে বাস্তব বস্তুটির সব তথ্য দেখাতে পারে। কারখানা, ভবন বা বিমানের ডিজিটাল টুইন থাকলে কম্পিউটারে বসেই জানা যাবে সেটির বর্তমান অবস্থা, কাজের গতি, সমস্যা কিংবা সম্ভাব্য ঝুঁকি। উৎপাদন, জ্বালানি ও অবকাঠামো খাতে এই প্রযুক্তি কাজকে আরও দক্ষ ও নিরাপদ করে তুলবে। প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ২০২৬ সালে ডিজিটাল টুইন অনেক ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কো-পাইলট হিসেবে কাজ করবে।

হাইপার অটোমেশন

হাইপার অটোমেশন মানে শুধু কাজ স্বয়ংক্রিয় করা নয়, বরং যতটা সম্ভব মানব হস্তক্ষেপ ছাড়াই পুরো প্রক্রিয়াকে অটোমেট করা। এখানে ব্যবহার করা হয় রোবোটিক প্রসেস অটোমেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মেশিন লার্নিং ও এআই এজেন্ট।

এই পদ্ধতিতে একটি সফটওয়্যারের ওপর নির্ভর না করে একাধিক প্রযুক্তিকে একসঙ্গে কাজে লাগানো হয়। ফলে জটিল কাজও সহজ হয়ে যায়। শিল্প পর্যবেক্ষকদের মত অনুযায়ী, ২০২৬ সালের মধ্যে প্রতিষ্ঠানগুলো এইচআর, সরবরাহ ব্যবস্থা, হিসাবরক্ষণ ও গ্রাহক সেবায় হাইপার অটোমেশনের ওপর বেশি নির্ভর করবে। এতে অনেক প্রতিষ্ঠানের খরচ ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমে আসতে পারে।

hyper-automation

ডোমেন-স্পেসিফিক ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল

বর্তমান বড় ভাষা মডেলগুলো (এলএলএম) অনেক কাজে ভালো হলেও নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক বা শিল্প খাতে সব সময় যথেষ্ট নির্ভুল নয়। এই সীমাবদ্ধতা কাটাতেই আসছে ডোমেন-স্পেসিফিক ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল বা ডিএসএলএম। এই মডেলগুলো নির্দিষ্ট কোনো খাতের তথ্য দিয়ে প্রশিক্ষিত হয়। যেমন স্বাস্থ্য, আইন কিংয়বা ব্যাংকিং।

ফলে সাধারণ মডেলের তুলনায় এগুলো বেশি নির্ভরযোগ্য এবং কার্যকর। উদাহরণস্বরূপ, স্বাস্থ্য খাতের জন্য তৈরি একটি ভাষা মডেল চিকিৎসাসংক্রান্ত তথ্য অনেক ভালো বুঝতে পারে। প্রযুক্তিবিদদের ধারণা অনুযায়ী, ২০২৬ সালে ডিএসএলএম হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এআই প্রযুক্তিগুলোর একটি।

জিরো ট্রাস্ট আর্কিটেকচার

সাইবার নিরাপত্তায় ২০২৬ সালে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় হতে যাচ্ছে জিরো ট্রাস্ট আর্কিটেকচার। মডেলটির মূল ধারণা খুব সহজ, তা হলো ‘কাউকে বিশ্বাস না করে, যাচাই করা।’ এই পদ্ধতিতে কোনো ব্যবহারকারী, ডিভাইস বা নেটওয়ার্ককে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিশ্বাস করা হয় না। প্রতিটি অ্যাকসেস অনুরোধ আলাদাভাবে যাচাই করতে হয়। বিষয়টি অনেকটা বিমানবন্দরের নিরাপত্তাব্যবস্থার মতো। প্রতিটি ধাপে পরীক্ষা। ফলে যদি কোনো হ্যাকার নেটওয়ার্কে ঢুকেও পড়ে, তার কার্যক্রম খুব সীমিত থাকে। বর্তমানে করপোরেট নেটওয়ার্কগুলো ক্লাউড, রিমোট ওয়ার্ক ও বিভিন্ন সিস্টেমে ছড়িয়ে আছে। এই জটিলতার কারণে জিরো ট্রাস্ট মডেল আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। পূর্বাভাস মতে, ২০২৬ সালের মধ্যে ৬০ শতাংশ প্রতিষ্ঠান জিরো ট্রাস্ট আর্কিটেকচার এবং এআই-চালিত সাইবার বিশ্লেষণ ব্যবহার করবে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, ২০২৬ সালে প্রযুক্তি বাস্তব জীবনের কাজকে সহজ, নিরাপদ ও দক্ষ করে তোলার প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠবে। জেনারেটিভ এআই থেকে শুরু করে সাইবার নিরাপত্তা—সব ক্ষেত্রে প্রযুক্তি আরও পরিণত ও ব্যবহারিক রূপ নেবে।

সূত্র: টেকনোলজি ম্যাগাজিন ও ফোর্বস

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিছাপা সংস্করণএআই
প্রযুক্তি

সার্চিংয়ের পাশাপাশি ক্রোম ব্রাউজারে যেসব কাজ করা যায়

ফিচার ডেস্ক
সার্চিংয়ের পাশাপাশি ক্রোম ব্রাউজারে যেসব কাজ করা যায়

গুগল ক্রোম ব্রাউজার আমরা প্রতিদিন ব্যবহার করলেও এর অ্যাড্রেসবার কিংবা ওমনিবক্সে থাকা অনেক দরকারি ফিচার জানার বাইরে থাকে। শুধু সার্চিং নয়, এই অ্যাড্রেসবার থেকে অনেক কাজ দ্রুততম সময়ে করা সম্ভব। এটি অফিস কিংবা অনলাইন মিটিংয়ে সময় বাঁচাতে সাহায্য করে।

এআই চ্যাট ও শর্টকাট

অ্যাড্রেসবারে @gemini, @history, @bookmarks, @tabs লিখে সরাসরি ব্রাউজারের নির্দিষ্ট ফিচারে ঢোকা যায়।

আবহাওয়া দেখা

ইংরেজিতে ওয়েদার লিখলেই তাপমাত্রা দেখা যাবে। নির্দিষ্ট এলাকার জন্য জায়গার নাম যোগ করলে সেই এলাকার আবহাওয়ার তথ্য দেখাবে।

ডকস, শিট ও স্লাইড তৈরি

docs.new, sheet.new কিংবা slides.new লিখে এন্টার চাপলেই নতুন ফাইল খুলে যাবে। নতুন উইন্ডোতে খুলতে চাইলে Shift + Enter

চাপতে হবে।

ই-মেইল পাঠানো

লিখলে সরাসরি মেইল লেখার অপশন খুলে যাবে।

টাইমার ও ক্যালকুলেটর

‘টাইমার টেন মিনিটস’ লিখে টাইমার চালু করা যায়। ১০‍ ‍+ ১০ বা অন্য হিসাব লিখলেই অ্যাড্রেসবার ক্যালকুলেটরের মতো কাজ করে।

ক্রোমের অ্যাড্রেসবার শুধু ইউআরএল লেখার জায়গা নয়; এটি একটি দ্রুত কাজের টুল। সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারলে দৈনন্দিন কাজ অনেক সহজ ও দ্রুত হয়ে যায়।

সূত্র: অ্যান্ড্রয়েড অথরিটি

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিগুগলছাপা সংস্করণ
প্রযুক্তি

প্রযুক্তির দখল কার হাতে

পল্লব শাহরিয়ার
প্রযুক্তির দখল কার হাতে

একসময় বিশ্বক্ষমতার হিসাব কষা হতো অস্ত্রের সংখ্যা কিংবা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পরিসংখ্যানে। কিন্তু ২০২৫ সালে এসে সেই সমীকরণ বদলে গেছে। এখন ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, চিপ, রোবট, মহাকাশ, বৈদ্যুতিক গাড়ি ও তথ্যের নিয়ন্ত্রণ। এই প্রযুক্তির ময়দানেই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দুই পরাশক্তি—যুক্তরাষ্ট্র ও চীন।

যুক্তরাষ্ট্র প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের প্রতীক হয়ে উঠেছে বহু দশক ধরে। অন্যদিকে চীন দেখিয়ে দিয়েছে পরিকল্পনা আর গতির সমন্বয়ে কত দ্রুত প্রযুক্তিকে বাস্তব শক্তিতে রূপ দেওয়া যায়। ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে এই দুই দেশের প্রযুক্তি ব্যবসা আর উদ্ভাবনের চিত্র দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায়, এটা কোনো একতরফা লড়াই নয়। যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে মৌলিক গবেষণা, এআই সফটওয়্যার ও স্টার্টআপ সংস্কৃতিতে। আবার চীন এগিয়ে রয়েছে উৎপাদন, বাস্তব প্রয়োগ এবং প্রযুক্তিকে জাতীয় কৌশলের অংশ বানানোয়।

এআই প্রযুক্তিতে এগিয়ে যুক্তরাষ্ট্র, পিছিয়ে থেকেও বিপজ্জনক চীন

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই এখন প্রযুক্তির বড় যুদ্ধক্ষেত্র। কে আগে ভালো এআই বানাবে, সেটা এখন আর শুধু ব্যবসার প্রশ্ন নয়; এটা ক্ষমতা, নিরাপত্তা আর ভবিষ্যৎ প্রভাবেরও প্রশ্ন। ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে যদি যুক্তরাষ্ট্র আর চীনের দিকে তাকাই, তাহলে একটা অদ্ভুত কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা চোখে পড়ে। আর তা হলো, যুক্তরাষ্ট্র স্পষ্টভাবে এআই প্রযুক্তিতে এগিয়ে রয়েছে।

এ ছাড়া চীন পিছিয়েও ভীষণভাবে বিপজ্জনক!এআই উদ্ভাবনের মূল শিকড় এখনো মূলত যুক্তরাষ্ট্রে। বড় ভাষা মডেল, জেনারেটিভ এআই, মাল্টিমোডাল সিস্টেম—এই ধারণাগুলোর জন্ম, বিকাশ আর পরিপক্বতা বেশির ভাগই যুক্তরাষ্ট্রে হয়েছে। শুধু প্রযুক্তি নয়, এর পেছনে আরও আছে গবেষণা, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পের সংযোগ, ঝুঁকি নেওয়ার সাহস এবং বিশাল বিনিয়োগ। এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে এআই দ্রুত গবেষণা থেকে পণ্যে রূপ নেয়। নতুন কোনো ধারণা জন্মানোর পর সেটাকে স্টার্টআপ, সফটওয়্যার বা প্ল্যাটফর্মে পরিণত করতে খুব বেশি সময় লাগে না।

এআই সফটওয়্যারগুলোর নিয়ন্ত্রণ, বিশ্বের প্রভাবশালী এআই প্ল্যাটফর্ম, ডেভেলপার টুলস আর ক্লাউড অবকাঠামোর বড় অংশই যুক্তরাষ্ট্রের হাতে। এর মানে শুধু ভালো এআই বানানো নয়, বরং বিশ্ব কীভাবে এআই ব্যবহার করবে, সেটার মানদণ্ডও তারা ঠিক করছে। কিন্তু চীনের এআই যাত্রা একেবারে ভিন্ন পথে। চীন হয়তো যুক্তরাষ্ট্রের মতো সবচেয়ে উন্নত কিংবা সৃজনশীল এআই এখনো বানাতে পারেনি। কিন্তু তারা যেটা করেছে, সেটাই তাদের সবচেয়ে বিপজ্জনক করে তুলেছে। এআই প্রযুক্তিকে তারা দ্রুত, ব্যাপক এবং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বাস্তবে নামিয়েছে।

চীনে এআই কোনো পরীক্ষাগারের বিষয় নয়; এটা শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থায়, কারখানায় উৎপাদনে, সরকারি প্রশাসনে, নজরদারি ব্যবস্থায় আর সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ঢুকে গেছে। বিশাল জনসংখ্যা আর ডেটার সুবিধা নিয়ে চীন এআই প্রশিক্ষণ ও প্রয়োগে এমন স্কেল তৈরি করেছে, যা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অনেক সময় সম্ভব হয় না।

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, চীনে এআই প্রযুক্তির উন্নয়ন শুধু ব্যবসার হাতে নেই। রাষ্ট্র সরাসরি এই খেলায় আছে। এতে গতি বেড়েছে, সিদ্ধান্ত দ্রুত হয়েছে, আর প্রযুক্তি সরাসরি জাতীয় কৌশলের অংশ হয়ে উঠেছে। ঠিক এখানেই চীন পিছিয়ে থেকেও হয়ে গেছে বিপজ্জনক।

চিপ যুদ্ধ: এই লড়াই এআইয়ের ভবিষ্যৎ কেন ঠিক করবে

এআই নিয়ে সব কথা এসে ঠেকে যায় যে বিষয়ে, তার নাম চিপ। যত বুদ্ধিমান অ্যালগরিদমই বানানো হোক, শক্তিশালী চিপ ছাড়া এআই আসলে অচল। তাই যুক্তরাষ্ট্র আর চীনের প্রযুক্তি প্রতিযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবেদনশীল যুদ্ধটা হচ্ছে এই সেমিকন্ডাক্টর কিংবা চিপ নিয়ে।

এ মুহূর্তে বাস্তবতা হলো, চিপের দুনিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে আছে; বিশেষ করে এআইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেসর, ডিজাইন সফটওয়্যার আর আর্কিটেকচারের বড় অংশ এখনো আমেরিকান প্রতিষ্ঠানগুলোর হাতে। ফলে বিশ্বজুড়ে যত আধুনিক এআই তৈরি হচ্ছে, তার মস্তিষ্কের বড় অংশই কোনো না কোনোভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তির ওপর নির্ভরশীল।

এই এগিয়ে থাকার কারণ শুধু প্রযুক্তি নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ ইকোসিস্টেম। গবেষণা, ডিজাইন, সফটওয়্যার টুল, ক্লাউড অবকাঠামো—দেশটিতে সব একসঙ্গে কাজ করছে। ফলে নতুন এআই মডেল তৈরি করতে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে আছে দ্রুততা ও স্থায়িত্ব—দুটোই।

চীনের সমস্যা শুরু এখানেই, আর তাই এখান থেকে তাদের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। কারণ, চীন খুব ভালোভাবে বুঝে গেছে যে তারা যদি চিপের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকে, তাহলে এআইতে সত্যিকারের স্বাধীনতা কখনোই আসবে না। তাই ২০২৫ সালে চীন যা করছে, সেটা হলো সরাসরি প্রযুক্তিগত বাধা ভাঙার চেষ্টা না করে; বরং বিকল্প পথ তৈরি করা।

চীন এখন চিপের ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে স্বনির্ভর হওয়ার কৌশল নিয়েছে। উন্নত চিপে সীমাবদ্ধতা থাকলেও তারা মাঝারি ক্ষমতার চিপকে বড় পরিসরে ব্যবহার করে এআই চালানোর পদ্ধতি তৈরি করছে। এটা আপাতদৃষ্টে দুর্বলতা মনে হলেও আসলে এটা ভিন্নধর্মী শক্তি। এতে চীন এমন এআই সিস্টেম বানাতে শিখছে, যেগুলো কম খরচে, কম রিসোর্সে কাজ করতে পারে। ভবিষ্যতে এই দক্ষতাই বড় সুবিধা হয়ে উঠতে পারে; বিশেষ করে উন্নয়নশীল বাজারে।

আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ। চীনে চিপ উন্নয়ন শুধু বেসরকারি খাতের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়নি। সরাসরি অর্থ, নীতি আর দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছে রাষ্ট্র। এতে ফল আসতে সময় লাগলেও ধারাবাহিকতা নষ্ট হচ্ছে না। এই চিপ যুদ্ধের প্রভাব সরাসরি এআইয়ের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে দেবে। কারণ, যে দেশ বেশি শক্তিশালী ও সহজলভ্য চিপ বানাতে পারবে, সে দেশই বেশি এআই প্রশিক্ষণ চালাতে পারবে, দ্রুত নতুন মডেল আনতে পারবে এবং বিশ্ববাজারে নিজের মানদণ্ড চাপিয়ে দিতে পারবে।

ডিফেন্স টেক ও সাইবার নিরাপত্তা

প্রযুক্তির আরও একটি ক্ষেত্র আছে, যা সরাসরি জাতীয় নিরাপত্তা এবং বৈশ্বিক প্রভাবকে আঘাত বা শক্তি দিতে পারে। এটি হলো ডিফেন্স টেক ও সাইবার নিরাপত্তা। ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রতিযোগিতা এখানেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি এখানে এসেছে দুটো দিক থেকে। প্রথমত, উচ্চমানের গবেষণা এবং উদ্ভাবনের ওপর ভিত্তি করে। এআই-চালিত ড্রোন, নজরদারি প্রযুক্তি, আধুনিক স্যাটেলাইট সিস্টেম এবং প্রতিরক্ষা-সম্পর্কিত সেন্সর—এসব ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র এখনো বিশ্বনেতা। দ্বিতীয়ত হলো, অভিজ্ঞতা। দীর্ঘমেয়াদি প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের ইতিহাস এবং বহুজাতিক সহযোগিতা যুক্তরাষ্ট্রকে এগিয়ে রেখেছে; বিশেষ করে জটিল সাইবার ডিফেন্স এবং মহাকাশভিত্তিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে।

অন্যদিকে চীনের কৌশল আলাদা। তারা এখানে দ্রুততা ও পরিসরকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে চীন দ্রুত নতুন প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। সাইবার নিরাপত্তায় চীন এখন বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকর কার্যক্রম চালাচ্ছে। এটি শুধু আক্রমণাত্মক নয়, প্রতিরক্ষা ও নজরদারিতেও সমানভাবে শক্তিশালী।

ভবিষ্যতের প্রযুক্তি দৌড়ে কারা এগিয়ে

২০২৫ সালে প্রযুক্তি লড়াই শুধু উদ্ভাবনের নয়; এটি ক্ষমতা, বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় কৌশলের প্রতিফলন। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রতিযোগিতা অনেকটা দুই ভিন্ন পথের গল্প—একটি দেশ স্বাধীন উদ্ভাবন ও স্টার্টআপের ওপর নির্ভরশীল, অন্যটি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা ও দ্রুত বাস্তবায়নের কৌশলে এগিয়ে।

এই দ্বন্দ্ব একে অপরকে বাতিল করে না; বরং দুই দেশের প্রযুক্তি প্রতিযোগিতা আরও ধারালো ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করে। ভবিষ্যতের প্রযুক্তিতে উদ্ভাবন + বাস্তবায়ন + নিরাপত্তা—এই তিনের সমন্বয় যে দেশ ভালো করতে পারবে, সেই দেশ আগামী দশকের প্রযুক্তিগত প্রভাব নির্ধারণ করবে। সংক্ষেপে, ২০২৫ সালের প্রযুক্তি মানচিত্র বলছে, উদ্ভাবনের দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র, বাস্তব প্রয়োগের দিক থেকে চীন, আর বিশ্ব এই দুই শক্তির প্রতিযোগিতার মধ্যে টেকসই প্রযুক্তি ভবিষ্যতের দিকে এগোচ্ছে।

বিষয়:

চিপতথ্যপ্রযুক্তিবৈদ্যুতিক গাড়িকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাছাপা সংস্করণ
