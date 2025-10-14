Ajker Patrika
যেভাবে মোবাইল ফোনের গ্যালারি নিরাপদ রাখবেন

মুহাম্মদ শফিকুর রহমান 
ছবি তুলতে কে না ভালোবাসে! হাতের কাছে মোবাইল ফোন থাকলেই হলো, মুহূর্তে বন্দী করে ফেলা যায় প্রিয় দৃশ্য বা স্মৃতি। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, ভ্রমণের স্মৃতি কিংবা একান্ত মুহূর্ত—সবই জমা হয় মোবাইল ফোনের গ্যালারিতে।

কিন্তু এখানেই লুকিয়ে থাকে এক অদৃশ্য বিপদ। এই গ্যালারিতে থাকা ব্যক্তিগত ছবি অজান্তেই হ্যাক হয়ে যেতে পারে। এতে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়া থেকে ব্ল্যাকমেলের শিকার হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তবে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করে এই ঝুঁকি থেকে নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব।

এ জন্য যা করবেন—

অ্যাপ পারমিশনে সতর্ক থাকুন

গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্বস্ত অ্যাপ ছাড়া মোবাইল ফোনে ইনস্টল করতে গিয়ে গ্যালারিতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া যাবে না। তাতে ব্যক্তিগত ছবি ও ভিডিও হ্যাকারদের হাতে চলে যেতে পারে।

অপরিচিত কারও সঙ্গে ছবি শেয়ার করবেন না

সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে বা কোনো অ্যাপের মাধ্যমে অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তিগত ছবি শেয়ার করা যাবে না। একবার শেয়ার করা ছবি আপনি আর নিয়ন্ত্রণ

করতে পারবেন না।

সন্দেহজনক লিংক থেকে দূরে থাকুন

ভাইরাল ভিডিও কিংবা কোনো লোভনীয় অফারসহ সন্দেহজনক লিংকে ক্লিক করবেন না। ক্লিক করার তীব্র আকর্ষণে ছবি হয়ে যেতে পারে বেহাত। সাইবার বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে বলেছেন, এমন লিংকে ক্লিক করে অনেকে অজান্তে প্রবেশ করেন টেলিগ্রাম চ্যানেলে। এরপর সেখান থেকে আরেকটি লিংকে ক্লিক করলে সেই ব্যবহারকারীকে নিয়ে যাওয়া হয় একটি ক্লাউড স্টোরেজে। সেখানে অ্যাকসেস পেতে গেলে দিতে হয় গ্যালারিতে প্রবেশের অনুমতি বা এক্সেস। এর ফলে ব্যক্তিগত ছবি, ভিডিও কিংবা গুরুত্বপূর্ণ ফাইল চলে যেতে পারে হ্যাকারদের হাতে।

অজানা কিংবা ফ্রি অ্যাপ ইনস্টল এড়িয়ে চলুন

ফ্রি এডিটিং অ্যাপ, গেম ইত্যাদির মতো অজানা অ্যাপ ইনস্টল করা থেকে বিরত থাকুন। প্লেস্টোর থেকে অ্যাপ ইনস্টল করা কম ঝুঁকিপূর্ণ। অ্যাপটি ইনস্টল করার আগে রিভিউসহ বিস্তারিত পড়ে নিন।

ফ্রি ওয়াই-ফাই ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হবে

শপিং মল, রেস্টুরেন্ট, স্টেশন কিংবা অন্যান্য পাবলিক স্থানের ফ্রি ওয়াই-ফাই ব্যবহার করবেন না। এর মাধ্যমে হ্যাকার আপনার ফোনে প্রবেশ করে গ্যালারি, স্টোরেজ এমনকি ব্যক্তিগত তথ্যেও হাত বসাতে পারে। তবে প্রয়োজন হলে ঘরের বাইরে মোবাইল ডেটা ব্যবহার করুন।

সন্দেহজনক মেসেজে ক্লিক নয়

লোভনীয় কোনো অফারের মেসেজে ক্লিক করবেন না। তাতে আপনার মোবাইল ফোনে ট্রোজান বা ম্যালওয়্যার ইনস্টল হয়ে যেতে পারে। এতে ট্রোজান আপনার অজান্তেই মোবাইল ফোনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেবে। এর মাধ্যমে আপনার গোপন তথ্য, গ্যালারি, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, এমনকি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমও চলে যেতে পারে হ্যাকারদের হাতে।

হ্যাক হলে করণীয়

  • প্রথমে পুলিশের সাইবার ইউনিটে অভিযোগ করুন।
  • কাছের বিশ্বাসযোগ্য মানুষদের পাশে রাখুন। তাঁরা মানসিকভাবে আপনাকে শক্তি দেবেন।
  • অপ্রয়োজনীয়ভাবে বিষয়টি সবাইকে জানাবেন না।
  • নিজেকে দোষ দেবেন না। ভুল করে প্রতারণার শিকার হওয়া মানেই আপনি দোষী নন।
  • পরবর্তী সময়ে অনলাইন নিরাপত্তা নিয়ে আরও সতর্ক হোন।

অ্যাপ ভুয়া চেনার উপায়

  • ডাউনলোড হারের গতি খুব কম। এটি সাধারণত এক হাজারের নিচে।
  • রেটিং ৩.৫ এর কম।
  • অ্যাপ ইনস্টল করে স্টোরেজ, ক্যামেরা, মাইক্রোফোন ইত্যাদি ব্যবহারের অনুমতি চাইবে।

বিষয়:

মোবাইল ফোনতথ্যপ্রযুক্তিছাপা সংস্করণ
