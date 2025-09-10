Ajker Patrika
বেসিসের নতুন প্রশাসক আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ্‌ খান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ২৮
বেসিসের নতুন প্রশাসক আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ্‌ খান। ছবি: সংগৃহীত
বেসিসের নতুন প্রশাসক আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ্‌ খান। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার অ্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস) এর নতুন প্রশাসক হিসেবে যোগদান করেছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ্ খান। বুধবার দুপুরে নবনিযুক্ত প্রশাসক বেসিস কার্যালয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বেসিস-এর বেশ কয়েকজন সদস্যসহ বেসিস সচিবালয়ের কর্মকর্তারা।

নবযিযুক্ত প্রশাসক বেসিস বোর্ডরুমে এক সংক্ষিপ্ত মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ খান তার উপর অর্পিত দ্বায়িত্ব পালনে বেসিস সচিবালয়ের কর্মকর্তারা এবং সকল মেম্বারদের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।

এর আগে সোমবার (০৮ সেপ্টেম্বর) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বাণিজ্য সংগঠন-২ শাখা এর মহাপরিচালক (অঃদাঃ) মুহাম্মদ রেহান উদ্দিন- এর সই করা এক অফিস আদেশে বেসিসের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ পান তিনি।

আদেশে বলা হয়, বাণিজ্য সংগঠন আইন, ২০২২ এর ১৭ ধারা মোতাবেক সংগঠনটির সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সরকারের অনুমোদনক্রমে জনাব আবুল খায়ের মোহাম্মদ হাফিজুল্লাহ্ খান, যুগ্মসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়-কে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সফটওয়্যার এন্ড ইনফরমেশন সার্ভিসেস (বেসিস)-এর প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হলো।

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিসরকারবেসিসমন্ত্রণালয়
