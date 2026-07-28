Ajker Patrika
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প্রযুক্তি

স্টারলিংককে টেক্কা দিতে ৫১০০ স্যাটেলাইট পাঠাবে আমাজন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
স্টারলিংককে টেক্কা দিতে ৫১০০ স্যাটেলাইট পাঠাবে আমাজন
জেফ বেজোসের প্রতিষ্ঠান আমাজন লিও মহাশূন্যে ৫ হাজারের বেশি স্যাটেলাইট পাঠানোর পরিকল্পনা করছে। প্রতীকী ছবি

বিশ্বের যেসব অঞ্চলে মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্ক ঠিকমতো পৌঁছায় না, সেখানে নেটওয়ার্কের সমস্যা দূর করতে ৫ হাজারের বেশি নতুন স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের প্রস্তুতি নিচ্ছে জেফ বেজোসের প্রতিষ্ঠান আমাজন। প্রতিষ্ঠানটির এই উদ্যোগ ইলন মাস্কের স্টারলিংকের জন্য নতুন এক বড় চ্যালেঞ্জ হতে যাচ্ছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

আমাজন জানিয়েছে, তাদের উন্নত ‘আমাজন লিও’ স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিশ্বের দুর্গম এলাকাতেও সাধারণ স্মার্টফোন সরাসরি সংযোগ পাবে। যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে জমা দেওয়া এক নথিতে আমাজন বলেছে, তাদের নতুন স্যাটেলাইট নক্ষত্রমণ্ডল (কনস্টেলেশন) এমন সব এলাকায় মোবাইল সংযোগ পৌঁছে দেবে, যেখানে বর্তমানে কোনো নেটওয়ার্ক নেই। প্রতিষ্ঠানটির ভাষায়, এটি বর্তমান নেটওয়ার্কের আওতার বাইরে থাকা মানুষদেরও সংযুক্ত করবে এবং তথাকথিত ‘নট-স্পট’ বা নেটওয়ার্কবিহীন এলাকা দূর করবে।

এর আগে থেকেই আমাজন হাজার হাজার স্যাটেলাইট তৈরি ও মহাকাশে পাঠানোর কাজ করছে, যেগুলো গ্রাহকদের স্যাটেলাইট ডিশে ইন্টারনেট সিগন্যাল পাঠাতে সক্ষম। তবে নতুন পরিকল্পনায় আমাজন জানিয়েছে, ৫ হাজার ১০৫টি স্যাটেলাইটের এই নতুন নেটওয়ার্ক শুধু ইন্টারনেটই নয়, বরং ভয়েস কল, ডেটা, টেক্সট মেসেজ এবং জরুরি ফোনকলের সুবিধাও দেবে। এটি সম্ভব হবে নতুন রেডিও স্পেকট্রাম ব্যবহার করে, যা আমাজন চলতি বছরের শুরুতে ১১ বিলিয়ন ডলার (প্রায় ৮ বিলিয়ন পাউন্ড) মূল্যের একটি চুক্তির মাধ্যমে অধিগ্রহণ করেছে।

প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, ২০২৮ সাল থেকে এই নতুন স্যাটেলাইটগুলো উৎক্ষেপণ শুরু হবে। এর আগে চলতি বছরের শুরুতেই আমাজন যুক্তরাষ্ট্রের স্যাটেলাইট কোম্পানি গ্লোবস্টার অধিগ্রহণের জন্য একটি চুক্তি করে। এর ফলে আমাজন অতিরিক্ত মোবাইল স্পেকট্রাম পেয়েছে, যা ব্যবহার করে তারা পূর্ণাঙ্গ মোবাইল সেবা চালু করতে চায়।

বর্তমানে আমাজন তাদের স্যাটেলাইট বিভাগকে আমাজন লিও প্রকল্পের সঙ্গে একীভূত করছে। গ্লোবস্টার এরই মধ্যে অ্যাপলের সঙ্গে কাজ করছে। তাদের প্রযুক্তি ব্যবহার করেই আইফোনের এসওএস বার্তা পাঠানোর স্যাটেলাইটভিত্তিক মোবাইল ডেটা সেবা চালু রয়েছে।

আমাজন ২০১৯ সালে প্রথম তাদের স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের পরিকল্পনা প্রকাশ করে। এটি ছিল জেফ বেজোসের প্রধান নির্বাহী (সিইও) পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর দুই বছর আগে। উল্লেখ্য, বিজ্ঞান কল্পকাহিনিভিত্তিক সিরিজ স্টার ট্রেকের ভক্ত বেজোসের আরেকটি প্রতিষ্ঠান হলো রকেট নির্মাতা ব্লু অরিজিন।

এ পর্যন্ত আমাজন তাদের মূল পরিকল্পনার ৩ হাজারের বেশি স্যাটেলাইটের মধ্যে মাত্র ৩৯০টি উৎক্ষেপণ করতে পেরেছে। ফলে তাদের সেবা এখনো ইলন মাস্কের স্টারলিংক থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর কক্ষপথে স্টারলিংকের প্রায় ১১ হাজার সক্রিয় স্যাটেলাইট রয়েছে।

স্টারলিংক অনেক দিন ধরেই মহাকাশ থেকে সরাসরি স্মার্টফোনে মোবাইল সিগন্যাল পাঠানোর প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে। এ জন্য তারা যুক্তরাষ্ট্রের টি–মোবাইল এবং যুক্তরাজ্যের ভার্জিন মিডিয়া ও২–সহ বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করেছে। আমাজনের লক্ষ্য ছিল চলতি বছরের শেষ নাগাদ তাদের স্যাটেলাইটভিত্তিক ব্রডব্যান্ড সেবা বাণিজ্যিকভাবে চালু করা। তবে বিভিন্ন বিলম্ব ও প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে সেই পরিকল্পনা পিছিয়ে গেছে।

এসব সমস্যার মধ্যে অন্যতম ছিল ব্লু অরিজিনের একটি রকেট উৎক্ষেপণস্থল কেপ ক্যানাভেরালে বিস্ফোরিত হওয়া। এই দুর্ঘটনার কারণে আমাজনের স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের অন্যতম প্রধান রকেট কিছু সময়ের জন্য ব্যবহার বন্ধ রাখতে হয়।

এ ছাড়া এই নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে আমাজন যুক্তরাজ্যের ভোডাফোনের সঙ্গেও প্রতিযোগিতায় নামবে। ভোডাফোন যুক্তরাষ্ট্রের স্যাটেলাইট কোম্পানি এএসটি–এর সঙ্গে যৌথভাবে মহাকাশ থেকে মোবাইল সিগন্যাল সরবরাহের পরিকল্পনা করছে। অন্যদিকে, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ব্রডব্যান্ড কভারেজ বাড়াতে আমাজনেরও ভোডাফোনের সঙ্গে একটি আলাদা চুক্তি রয়েছে।

বিষয়:

ইন্টারনেটতথ্যপ্রযুক্তিআমাজনগবেষণাযুক্তরাষ্ট্রনেটওয়ার্কমহাকাশস্টারলিংক
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