এআই দিয়ে যেভাবে সিভি তৈরি করবেন

ফিচার ডেস্ক
চাকরির আবেদন মানেই সিভি তৈরি করা। কিন্তু এখন আর সেটি কঠিন বা সময়সাপেক্ষ নয়। এআই টুল ব্যবহার করে খুব সহজে তৈরি করা যায় যেকোনো পেশার উপযোগী সিভি। নিয়োগদাতার কাছে নিজেকে উপস্থাপনের প্রথম ধাপ সিভি। এটি যত পরিষ্কার, সংক্ষিপ্ত ও আকর্ষণীয় হবে, চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনাও তত বাড়বে।
তবে সমস্যা হয় তখনই, যখন নিজের কাজের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা আর শিক্ষাগত যোগ্যতা কয়েক পাতার মধ্যে সাজাতে হয়। অনেকে এই সিভি তৈরি করতে গিয়ে দ্বিধায় পড়ে যান। ঠিক এই জায়গায় এআই হতে পারে আপনার গুরুত্বপূর্ণ সহকারী। আপনি শুধু নিজের তথ্যগুলো সঠিকভাবে দিলে এআই টুল; যেমন ডিপসিক, চ্যাটজিপিটি, জেমিনাই অথবা মাইক্রোসফট কো-পাইলট গুছিয়ে একটি সিভি তৈরি করে দেবে। এগুলোর বেশির ভাগই ফ্রি ভার্সনে পাওয়া যায়।
এআই কীভাবে সাহায্য করে
তথ্য সংগঠিত করা, সারসংক্ষেপ লেখা ও গঠন ঠিক রাখা। এই তিনটি কাজ এআই দারুণভাবে করতে পারে। আপনি নিজের অভিজ্ঞতা ও অন্যান্য তথ্য দিলে এআই সেটিকে সঠিক ফরম্যাটে সাজিয়ে দেবে।
শুরু করার আগে প্রস্তুতি নিন
এআই থেকে ভালো ফল পেতে হলে আগে কিছু প্রস্তুতি নেওয়া দরকার—
সিভি সেকশন ঠিক করুন
সিভি লেখার একটু ধারাবাহিক নিয়ম থাকে। কোন তথ্যের পর কোন তথ্য দেবেন, সেটি ঠিক করতে হবে।
ব্যক্তিগত তথ্য নিরাপদ রাখুন
সাইবার নিরাপত্তার জন্য কোনো এআই টুলে ই-মেইল, মোবাইল ফোন নম্বর বা ঠিকানা দেবেন না। এসব তথ্য আপনি পরে নিজে যুক্ত করুন। এটি ডেটা লিক বা ভবিষ্যৎ ঝুঁকি থেকে আপনাকে সুরক্ষিত রাখবে।
নিজের মতো করে সাজান
এআই লেখা সব সময় যাচাই করুন
পুরো নির্দেশনা দেওয়া শেষ হলে সেটি এআইকে একটা পিডিএফ ফরম্যাট তৈরি করে দিতে বলুন। আপনি চাইলে পছন্দের টেমপ্লেট দিয়ে সেটির মতোও সাজাতে পারেন। সবশেষে ফাইলটি ডাউনলোড করুন।
সূত্র: সি-নেট
