কপিরাইট আইন লঙ্ঘন করছে মিডজার্নি

ফিচার ডেস্ক
এআই স্টার্টআপ মিডজার্নির বিরুদ্ধে মামলা করেছে হলিউডের স্টুডিও ওয়ার্নার ব্রস। তাদের অভিযোগ, কোনো অনুমতি ছাড়া ব্যবহারকারীদের সুপারম্যান, ব্যাটম্যান, বাগস বানি এবং অন্যান্য চরিত্রের ছবি ও ভিডিও তৈরি করতে দিচ্ছে মিডজার্নি।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, ওয়ার্নার ব্রসের অভিযোগ, আগে মিডজার্নি সাবস্ক্রাইবারদের কপিরাইট লঙ্ঘন করার মতো কনটেন্ট তৈরি করতে বাধা দিত। কিন্তু সম্প্রতি তারা এ ধরনের নিয়ম তুলে দিয়েছে।

মামলায় বলা হয়েছে, মিডজার্নি প্ল্যাটফর্মে ব্যাপকভাবে কপিরাইট লঙ্ঘন করা হলেও এ বিষয়ে গুরুত্ব দিচ্ছে না। এটি মূলত লাভের উদ্দেশ্যে পূর্বপরিকল্পিত সিদ্ধান্ত নেওয়া।

ওয়ার্নার ব্রস এই মামলায় আইন লঙ্ঘন থেকে প্রাপ্ত অর্থ ফেরত এবং ভবিষ্যতে এমন লঙ্ঘন বন্ধ করার নির্দেশ চাচ্ছে।

এর আগে জুন মাসে ওয়াল্ট ডিজনি ও ইউনিভার্সাল মিডজার্নির বিরুদ্ধে ডার্থ ভেডার, বার্ট সিম্পসন, শ্রেক ও অন্যান্য চরিত্রের কপিরাইট লঙ্ঘনের জন্য মামলা করেছিল। মিডজার্নি তখন যুক্তি দিয়েছিল, এসব চরিত্র ব্যবহার করে এআই মডেল প্রশিক্ষণ দেওয়া মার্কিন কপিরাইট আইনের ‘ফেয়ার ইউজ’ ধারার মধ্যে আসে। মিডজার্নি এখনো এই মামলার বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেনি।

উল্লেখ্য, মিডজার্নি ইমেজ জেনারেশন প্ল্যাটফর্মটি ২০২২ সালের মাঝামাঝি বেটা ভার্সন প্রকাশ করে। এর নেতৃত্বে আছেন ডেভিড হোলজ। মিডজার্নি দিয়ে ২০২২ সালের জুন মাসে ব্রিটিশ ম্যাগাজিন ‘দ্য ইকোনমিস্ট’-এর একটি সংখ্যার প্রচ্ছদ তৈরি করা হয়েছিল।

সূত্র: দ্য ভার্জ

বিষয়:

তথ্যপ্রযুক্তিঅভিযোগছাপা সংস্করণএআই
