চ্যাটজিপিটি দিয়ে পুরোনো সাদাকালো ছবি রঙিন করবেন যেভাবে

ধাপ ৩: নিচের মতো একটি প্রম্পট দিন:

‘Convert this black and white photo into a naturally colorised version that looks like an authentic color photograph. ’

ধাপ ৪: আপনি চাইলে ছবির বিষয়ে কিছু অতিরিক্ত তথ্য দিয়ে চ্যাটজিপিটিকে আরও নিখুঁতভাবে নির্দেশনা দিতে পারেন। যেমন:

ছবিতে যেন ত্বকের রং, চোখের রং এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক টেক্সচারগুলো বাস্তবসম্মত ও স্বাভাবিকভাবে ফুটে ওঠে।

ছবি যদি কোনো নির্দিষ্ট সময় বা যুগের হয়ে থাকে, তবে সে অনুযায়ী ঐতিহাসিকভাবে যথাযথ রং বেছে নিতে বলুন।

ছবির আসল বিবরণ, টেক্সচার ও কনট্রাস্ট যেন অক্ষুণ্ন থাকে, যাতে তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বজায় থাকে।

অনাবশ্যক উজ্জ্বল রং (অতিরিক্ত স্যাচুরেশন), স্টাইলাইজড ফিল্টার কিংবা এআইয়ের কৃত্রিম কোনো চিহ্ন যেন ছবিতে না থাকে।

ছবি যদি কোনো রাস্তা, প্রকৃতি বা স্থাপত্যের দৃশ্য হয়, তবে আকাশ, গাছপালা, কাপড়, ভবন ইত্যাদিতে বাস্তবভিত্তিক রং প্রয়োগ করতে বলুন।

রঙের এমন ভারসাম্য রাখতে হবে, যাতে ছবির মূল আবহ, আবেগ ও সময়ের অনুভূতি অটুট থাকে।

এর জন্য এ ধরনের প্রম্পট ব্যবহার করতে পারেন—‘This is my parents wedding photo. It was taken in the 1970 s. Please keep the colours natural.

ধাপ ৫: এরপর সাধারণত কয়েক সেকেন্ডেই ছবিটির রঙিন সংস্করণ তৈরি করে দেবে চ্যাটজিপিটি।

ধাপ ৬: আপনি যদি ফলাফলে সন্তুষ্ট হন, তাহলে সেই রঙিন ছবি ডাউনলোড করে রাখতে বা পরিবারের সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন।