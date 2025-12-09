এ বছরের সেরা ৫ গেম

পল্লব শাহরিয়ার
ভিডিও গেম ইন্ডাস্ট্রি প্রতিনিয়ত বিকশিত হচ্ছে। প্রতিবছর নতুন নতুন প্রযুক্তি আর গেমপ্লে নিয়ে হাজির হচ্ছে ডেভেলপাররা। এ বছর বাস্তবসম্মত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে শুরু করে ফ্যান্টাসি এবং ইন্ডি গেমসের দারুণ সমাহার ছিল। গেমগুলো এই বছর কেবল উন্নত গ্রাফিকসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং গেমপ্লে মেকানিক এবং গভীর কাহিনি দিয়ে গেমারদের মুগ্ধ করেছে। টার্ন-বেসড আরপিজিতে রিয়েল-টাইম যুদ্ধের মিশ্রণ অথবা নিনজা ও সামুরাইয়ের দ্বৈত চরিত্র গেমিং অভিজ্ঞতাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। সে রকমই ৫টি গেম নিয়ে থাকছে এখানে।
ক্লেয়ার অবসকিউর: এক্সপেডিশন থার্টি-থ্রি
এ বছরের অন্যতম সেরা এবং আলোচিত একটি গেম ‘ক্লেয়ার অবসকিউর: এক্সপেডিশন থার্টি-থ্রি’। একটি রোল-প্লেয়িং ও রিয়েল-টাইম গেম। এতে ক্ল্যাসিক টার্ন-বেসড কমব্যাট সিস্টেম রয়েছে। গল্পের পটভূমি ১৯ শতকের শেষের দিকের ‘বেলে এপক’ দ্বারা অনুপ্রাণিত। সুন্দর ফ্যান্টাসি আর অন্ধকার রহস্যে পূর্ণ এই জগৎ লুমিয়ের নামক একটি ভাসমান শহরের বাসিন্দাদের নিয়ে। প্রতিবছর, দ্য পেইন্ট্রেস নামে এক রহস্যময়ী সত্তা একটি নির্দিষ্ট বয়সী মানুষদের মেরে ফেলে। প্লেয়াররা পেইন্ট্রেসকে ধ্বংস ও মৃত্যুর চক্র ভাঙতে এক্সপেডিশন ৩৩-এর সদস্যদের নেতৃত্ব দেয়। মেটাক্রিটিক এবং পেনক্রিটিকের মতো রিভিউ অ্যাগ্রিগেটর সাইটগুলোতে এটি ২০২৫ সালের সর্বোচ্চ রেটিংপ্রাপ্ত গেমগুলোর অন্যতম।
অ্যাসাসিনস ক্রিড শ্যাডোস
এই গেম ১৫৭৯ সাল থেকে জাপানের অশান্ত আজুচি-মোমোয়ামা যুগের গৃহযুদ্ধ এবং জাপান একীভূত করার গল্পের ওপর নির্মিত। বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চায় নাওয়ে। সে এককথায় দুর্ধর্ষ এবং বহু অস্ত্র ব্যবহার করতে পারদর্শী। এদিকে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ওডা নোবুনাগার অধীনে সামুরাই হিসেবে প্রশিক্ষণ নেয় আফ্রিকান ইয়াসুকে। সে ভারী বর্ম এবং অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে সরাসরি যুদ্ধ করতে পারদর্শী। এই দুজন প্রথমে শত্রু থেকে মিত্র হয়ে ওঠে। গল্পটি অ্যাসাসিনস এবং টেম্পলারদের মধ্যকার যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে জাপানের ইতিহাস তুলে ধরে। ইউরোপে এ বছরের এখন পর্যন্ত সেরা বিক্রীত গেম এটি।
হেডিস টু
চলতি বছর সর্বোচ্চ রেটিং পাওয়া আলোচিত গেম এটি। ২০১৯ সালে পুরস্কার পাওয়া হেডিস গেমের প্রথম অফিশিয়াল সিকুয়েল এই রোগলাইক অ্যাকশন রোল-প্লেয়িং গেমটি। অর্থাৎ, প্লেয়ারদের মৃত্যু হলে প্রতিবার তাকে প্রায় প্রথম থেকে খেলাটি শুরু করতে হয়। গল্পে দেখা যায়, টাইটান অব টাইম (ক্রোনোস) তার বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে হেডিস ও তার পরিবারকে বন্দী করে অলিম্পাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। মেলিনোয়ের লক্ষ্য হলো তার পরিবারকে উদ্ধার করা এবং ক্রোনোসকে পরাজিত করে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা। এই সিকুয়েলে প্রধান চরিত্র মেলিনোয়ে আন্ডারওয়ার্ল্ডের রাজকুমারী। রিলিজের পর হেডিস টু পিসি ও নিন্টেন্ডো সুইচে ১০০ এর মধ্যে ৯৫ মেটাস্কোর পেয়ে এ বছর সর্বোচ্চ রেটিং পাওয়া গেমগুলোর অন্যতম হয়ে উঠেছে। গেমটি দ্য গেম অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫-এ একাধিক বিভাগে মনোনীত হয়েছে।
ডঙ্কি কং ব্যানাঞ্জা
একটি ৩ডি প্ল্যাটফর্মার অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার গেম। একা ও দুজন মিলে খেলতে পারা এ গেম এ বছরের ১৭ জুলাই প্রকাশিত হয়। ডঙ্কি কং তার শক্তিশালী ঘুষি দিয়ে দেয়াল ভাঙতে ও সুড়ঙ্গ খুঁড়তে পারে এবং ভূখণ্ডের বড় অংশ ভেঙে ছুড়ে ফেলে দিতে পারে। এটি খেলোয়াড়দের সুড়ঙ্গ পথ এবং লুকানো কোনো কিছু খুঁজে বের করার সুযোগ করে দেয়। গেমটি ভক্সেল প্রযুক্তির ওপর ভিত্তি করে তৈরি, যা এই ধ্বংসাত্মক মেকানিকস সম্ভব করেছে।
ইনগট আইল দ্বীপে ব্যানাডিয়াম জেমস নামে সোনালি কলার আকারের খনিজ আবিষ্কৃত হয়েছে। ভয়েড কোম্পানি নামে একদল শয়তান প্রাইমেট কিছু জেমস চুরি করে। ফলে তৈরি হয় বিশৃঙ্খলা। তখন ডঙ্কি কং মাটির গভীরে একটি বিশাল গহ্বরে পড়ে যায়। এ রকম গল্পের গেমটি এ বছরের সর্বোচ্চ রেটিং পাওয়া গেমগুলোর মধ্যে স্থান পেয়েছে। এটি গেম অব দ্য ইয়ারসহ অনেক পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে।
কিংডম কাম: ডেলিভারেন্স টু
এই গেম ২০২৫ সালের বাস্তবসম্মত এবং গভীর অ্যাকশন আরপিজি গেম। ফেব্রুয়ারি মাসে মুক্তি পাওয়া এ গেমের বৈশিষ্ট্য হলো প্রায় নির্ভুল ইতিহাস ও বাস্তববাদিতা। ফ্যান্টাসিহীন মধ্যযুগীয় ইউরোপের জীবনযাত্রা, যুদ্ধ এবং সংস্কৃতিকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরা হয়েছে এ গেমে। রোমান সাম্রাজ্যের বোহিমিয়া রাজ্যের একটি গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তৈরি করা হয়েছে এটি। মনোরম বোহিমিয়ান প্যারাডাইস এবং অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ রৌপ্য খনির শহর কুটেনবার্গ। শহরটিতে সরাইখানা, স্নানাগার, দুর্গসহ মধ্যযুগীয় জীবনের সব খুঁটিনাটি রয়েছে। গেমটি প্রকাশের দুই সপ্তাহের মধ্যে দুই মিলিয়ন কপি বিক্রি হয়। গেমটি এ বছরের গেম অব দ্য ইয়ার পুরস্কারের অন্যতম প্রধান দাবিদার।
টি এইচ মাহির
ভূমিকম্প এমন এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যার কোনো আগাম পূর্বাভাস পাওয়া যায় না। তবু এই দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে মানুষের চিন্তার কমতি নেই। ভূমিকম্পের পূর্বাভাস সম্পর্কে জানার কোনো উপায় না থাকলেও বিভিন্ন প্রযুক্তি ও গ্যাজেট রয়েছে, যেগুলো ভূমিকম্পের সময় নিরাপত্তা বিষয়ে বেশ কার্যকর এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে প্রয়োজনীয়।
ভূমিকম্প সতর্কতা ডিভাইস
জাপানসহ বিভিন্ন দেশে ‘পার্সোনাল আর্থকোয়েক অ্যালার্ম ডিভাইস’ নামে একধরনের ভূমিকম্প সতর্কতা ডিভাইস ব্যবহার করা হয়। জাপান ও তাইওয়ানের বাড়িঘর, স্কুল, অফিস-আদালতে এ ডিভাইস দেখা যায়। এটি ভূকম্পনের কয়েক সেকেন্ড আগে মানুষকে সতর্ক করে। ভূমিকম্পের প্রাথমিক তরঙ্গ শনাক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সতর্কবার্তা দেয় এই ডিভাইস। পার্সোনাল আর্থকোয়েক অ্যালার্ম ডিভাইসে একধরনের যান্ত্রিক পেন্ডুলাম ও কম্পন সেন্সর রয়েছে। প্রাথমিক কম্পন শনাক্ত হলে ডিভাইসটি জোরে শব্দ করে সংকেত দেয়। আবার এ ধরনের কোনো কোনো ডিভাইস লাল বাতি জ্বালিয়ে সংকেত দেয়। এই ডিভাইস রাতে ভূমিকম্পে ও শক্তিশালী ভূমিকম্পের আগে বেশ কার্যকর।
গ্যাস শাট অফ ভাল্ভ
ভূমিকম্পের সময় গ্যাসলাইন ভেঙে যাওয়ার কারণে আগুন ধরে যাওয়া খুব সাধারণ ঘটনা। তাই এই দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেতে বিভিন্ন দেশে বাসাবাড়িতে ব্যবহার করা হয় গ্যাস শাট অফ ভাল্ভ নামক একটি ডিভাইস। এটি গুরুত্বপূর্ণ সুরক্ষা ডিভাইস, যা ভূমিকম্পের সময় কোনো ভবনে প্রাকৃতিক গ্যাস বা প্রোপেন সরবরাহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই ডিভাইস গ্যাস-সংযোগের পাইপে যুক্ত করা হয়। মোশন সেন্সর ও সোলেনয়েড ভাল্ভ ব্যবহার করা হয় এতে। ভূমিকম্পের সময় এর সেন্সর ভূকম্পন শনাক্ত করে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্যাসের সংযোগ বন্ধ করে দেয়। এই গুরুত্বপূর্ণ ডিভাইস যুক্তরাষ্ট্র, চিলি, তুরস্ক, জাপানসহ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে ব্যবহার করা হয়।
কোয়েক লাইট
ভূমিকম্প শুরু হলে অধিকাংশ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। বাসাবাড়ি থেকে হুড়োহুড়ি করে বের হতে গিয়ে অন্ধকারে পড়ে যায়; বিশেষ করে রাতে ভূমিকম্প হলে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে লাইট জ্বালাতে ভুলে যায়। ফলে সিঁড়ি দিয়ে অথবা বাসাবাড়ি থেকে বের হতে অন্ধকারে দুর্ঘটনায় পড়ে। তাই বিভিন্ন দেশে বাসাবাড়িতে কোয়েক লাইট নামে একধরনের ইমার্জেন্সি লাইট লাগানো হয়। এটি ভূমিকম্পের সময় লোডশেডিং বা অন্ধকারেও আলো জ্বালাবে। এর সেন্সর ভূকম্পন শনাক্ত করে বলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটির আলো জ্বলে। এতে ব্যাটারি ব্যবহার করা হয়। ভূমিকম্পের সময় আতঙ্ক কমাতে এবং অন্ধকার রোধ করতে এই লাইট বেশ কার্যকর।
হ্যান্ড ক্র্যাংক রেডিও
হ্যান্ড ক্র্যাংক রেডিও বা সোলার আর্থকোয়েক রেডিও নামের এই বিশেষ ধরনের রেডিও বিদ্যুৎ ছাড়াই চলতে পারে। এটি সোলার প্যানেল ও ব্যাটারির সাহায্যে চলে। ভূমিকম্পের পর বিদ্যুৎবিহীন অবস্থার জন্য এটি বানানো হয়েছে। ভূমিকম্পসহ অন্যান্য দুর্যোগের সময় এই রেডিও থেকে জরুরি আবহাওয়া বার্তা পাওয়া যাবে। কাছের আবহাওয়া স্টেশনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যাবে এর মাধ্যমে। শুধু রেডিও নয়, এতে বিশাল একটি লাইট ও ক্যাম্পিং ল্যাম্প রয়েছে। জরুরি মুহূর্তে সতর্ক করার এসওএস সাইরেনও আছে, যেটি আবহাওয়া স্টেশন থেকে সংকেত পেয়ে বেজে উঠবে। সাইরেন ছাড়াও রেডিওটিতে মোবাইল ফোনসহ জরুরি ইলেকট্রনিক ডিভাইস চার্জ দেওয়া ব্যবস্থা আছে।
সূত্র: আমাজন ও আলিবাবা
ফিচার ডেস্ক
মোবাইল ফটোগ্রাফিতে টেলিফটো অভিজ্ঞতাকে আরও এগিয়ে নিতে ভিভো এনেছে নতুন ফ্ল্যাগশিপ এক্স৩০০ প্রো। এই স্মার্টফোনে রয়েছে জাইস অপটিকস, নতুন অপারেটিং সিস্টেম ও শক্তিশালী প্রসেসর।
এতে আছে ২০০ মেগাপিক্সেলের জাইস এপিও টেলিফটো ক্যামেরা। এর আলট্রা-সেন্সিং সেন্সর ও সিআইপিএ ৫.৫-রেটেড গিম্বল স্টেবিলাইজেশনের কারণে দূরের ছবি আরও স্থির ও পরিষ্কার হবে। বাস্তব মুহূর্তগুলোকে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে রূপ দিতে জাইস গিম্বল ক্যামেরা ও এলওয়াইটি-৮২৮ সেন্সর মানুষের চোখে দেখা প্রাকৃতিক দৃশ্যের আরও কাছাকাছি অভিজ্ঞতা দেবে। মোবাইল ফোনটিতে আছে ৫০ মেগাপিক্সেল জাইস ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা ও ৫০ মেগাপিক্সেল জাইস ওয়াইড অ্যাঙ্গেল ফ্রন্ট ক্যামেরা। এ ক্যামেরা উচ্চ ডিটেইল প্রাণবন্তসহ সেলফি ও সাধারণ ছবি দেবে। স্টেজ মোড ২ দশমিক শূন্যতে রয়েছে ফোরকে রেকর্ডিং, মোশন ফ্রিজ ও ডুয়েল-ভিউ ভিডিও।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অনলাইন প্ল্যাটফর্মে ২৩ শতাংশ শিশু মারাত্মক ঝুঁকিতে আছে। এর মধ্যে ফেসবুক সবচেয়ে বেশি অনিরাপদ। ‘বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী শিশু এবং শিশুদের অনলাইন যৌন শোষণ প্রতিরোধ’ বিষয়ক গবেষণার ফলাফলে এসব তথ্য উঠে এসেছে।
আজ সোমবার (৮ ডিসেম্বর) রাজধানীর একটি হোটেলে আন্তর্জাতিক সংস্থা ‘টেরে দেস হোমস্ নেদারল্যান্ডস (টিডিএইচ-এনএল)’ আয়োজিত কর্মশালায় এই গবেষণা তথ্য তুলে ধরেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক ড. মো. আহসান হাবিব।
গবেষণার ফলাফলে বলা হয়েছে, অন্তর্ভুক্তিমূলক সুরক্ষার অভাবে বাড়ছে শিশুদের অনলাইন যৌন শোষণসহ নানান ঝুঁকি। অনলাইনে ৮ শতাংশ শিশু আংশিক ঝুঁকিতে এবং ৬৯ শতাংশ শিশু আংশিক নিরাপদ অবস্থায় আছে। এ ক্ষেত্রে ফেসবুক ব্যবহারে সর্বোচ্চ ৭৭ শতাংশ শিশু ঝুঁকিতে আছে। এ ছাড়া ইনস্টাগ্রাম ব্যবহারে ১৫ শতাংশ ও অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারেও শিশুরা নিরাপদ নয়।
কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন টিডিএইচ-এনএলের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর নূরুল কবির। বক্তব্য দেন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. সাইদুর রহমান খান, ডিএমপির উপকমিশনার (নারী সহায়তা ও তদন্ত) ফারহানা ইয়াসমিন, প্রতিবন্ধী বিশেষজ্ঞ ও গবেষক শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, ব্লাইন্ড এডুকেশন অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশনের নির্বাহী পরিচালক মো. সাইদুল হক, অ্যাকসেস বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন মহুয়া পাল প্রমুখ।
অধ্যাপক ড. মো. আহসান হাবিব বলেন, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম অনেক সুযোগ ও সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। যে কারণে শহর থেকে গ্রামে ডিজিটাল সিস্টেম ব্যবহার প্রতিনিয়ত বাড়ছে। একই সঙ্গে অনলাইনে যৌন হয়রানিসহ নানা ধরনের ঝুঁকিও বাড়ছে, যা শিশুদের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলছে। এই ঝুঁকি মোকাবিলায় শিশুদের নিরাপদ অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও সহজলভ্য বিচারব্যবস্থায় বিনিয়োগ জরুরি।
সমাজসেবা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. সাইদুর রহমান খান বলেন, শিশুরা এখনো বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। ইন্টারনেটের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান ফাঁদে পড়ছে তারা। শিশুর সুস্থ বিকাশের স্বার্থে এগুলো বন্ধ করতে হবে। শিশুদের নিরাপদ ও সুস্থ ভবিষ্যতের জন্য কমিউনিটির অন্তর্ভুক্তি জরুরি। এ বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ নিতে হবে।
সভাপতির বক্তব্যে টিডিএইচ-এনএলের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর নূরুল কবির বলেন, প্রতিবন্ধী শিশুরা বিশ্বব্যাপী সবচেয়ে অবহেলিত ও বঞ্চিত গোষ্ঠীগুলোর একটি। বিশ্বে যেখানে প্রায় ১৬ শতাংশ মানুষ প্রতিবন্ধী, সেখানে বাংলাদেশের সরকারি হিসাব মাত্র ২ দশমিক ৮ শতাংশ। এটি দীর্ঘদিনের অবমূল্যায়ন, সামাজিক কলঙ্ক ও অদৃশ্য থাকার সমস্যাকে তুলে ধরে। সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে জন্ম নেওয়া এসব মনোভাব প্রায়ই শিক্ষা, চলাচল ও সমাজজীবনে সমান অংশগ্রহণের সুযোগকে বাধাগ্রস্ত করে। শিশুদের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও কঠিন।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
অপো বাংলাদেশে একমাত্র স্মার্টফোন ব্র্যান্ড হিসেবে নতুন উন্মোচিত হওয়া অপো এ৬ এবং অপো এ৬এক্স মডেলের স্মার্টফোনের সঙ্গে দুই বছরের ওয়ারেন্টিসহ ৯০ দিনের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি নিয়ে এসেছে। বার্ষিক ও’ফ্যানস ফেস্টিভাল উপলক্ষে চালু হয়েছে এই প্রথম সুরক্ষা ব্যবস্থা। ক্রেতারা কেনার তারিখ থেকে সম্পূর্ণ ৯০ দিনের জন্য রিপ্লেসমেন্ট সাপোর্ট উপভোগ করতে পারবেন।
অপো এ৬ ডিভাইসে ব্যবহার করা হয়েছে ৭০০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার ব্যাটারি। অতিরিক্ত সুরক্ষা হিসেবে এতে রয়েছে আইপি ৬৯ আল্টিমেট ওয়াটার অ্যান্ড ডাস্ট রেসিস্ট্যান্স এবং ডিভাইসের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য রয়েছে উন্নত সুপারকুল ভিসি সিস্টেম। ডিভাইসটি অরোরা গোল্ড ও স্যাফায়ার ব্লুর মতো প্রাণবন্ত রঙে বাজারে এসেছে।
অপো এ৬এক্স ফোনে রয়েছে শক্তিশালী স্ন্যাপড্রাগন ৬৮৫ প্রসেসর, ৬৫০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের ব্যাটারি এবং ১২০ হার্জ আলট্রা ব্রাইট ডিসপ্লে। আইস ব্লু ও প্লাম পার্পলের মতো আকর্ষণীয় রঙে পাওয়া যাচ্ছে ডিভাইসটি।
অপো বাংলাদেশের অথোরাইজড এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউটরের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডেমন ইয়ং বলেন, অপো এ৬ ও এ৬এক্স ইন্ডাস্ট্রিতে প্রথমবারের মতো ৯০ দিনের রিপ্লেসমেন্ট পলিসি ও বর্ধিত দুই বছরের ওয়ারেন্টি নিয়ে এসেছে। এই উদ্যোগটি গুণগত মানের প্রতি আমাদের অবিচল প্রতিশ্রুতি এবং একইসাথে, ও’ফ্যানস কমিউনিটির প্রতি আমাদের গভীর নিষ্ঠার শক্তিশালী প্রতিফলন।
