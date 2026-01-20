ফিরে এসেছে মোবাইল ফোন এইচটিসি

ফিচার ডেস্ক
বিশ্বখ্যাত মোবাইল ব্র্যান্ড এইচটিসি এখন বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে। দেশীয় কারখানায় উৎপাদিত হচ্ছে মোবাইল ফোনটি। সম্প্রতি দেশের বাজারে আনুষ্ঠানিকভাবে পাওয়া উন্মুক্ত করা হয়েছে এইচটিসির নতুন মডেল ওয়াইল্ড ফায়ার ই৭ লাইফ।
বিশ্বের প্রথম টাচস্ক্রিন হ্যান্ডসেট এবং প্রথম অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন নির্মাতা হিসেবে খ্যাত এইচটিসি একসময় বিশ্ববাজারে শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছিল। দীর্ঘ বিরতির পর বাংলাদেশকে বেছে নিয়ে আবারও বাজারে ফিরছে এই কিংবদন্তি ব্র্যান্ড। দেশের কারখানায় তৈরি এই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এখন বিশ্বমানের মোবাইল ফোন উৎপাদনকারী দেশের তালিকায় নাম লেখাল। তাইওয়ানভিত্তিক এইচটিসি ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এক বছরের মাথায় তারা বিশ্বের প্রথম টাচস্ক্রিন ওয়্যারলেস হ
বিশ্বখ্যাত মোবাইল ব্র্যান্ড এইচটিসি এখন বাংলাদেশে তৈরি হচ্ছে। দেশীয় কারখানায় উৎপাদিত হচ্ছে মোবাইল ফোনটি। সম্প্রতি দেশের বাজারে আনুষ্ঠানিকভাবে পাওয়া উন্মুক্ত করা হয়েছে এইচটিসির নতুন মডেল ওয়াইল্ড ফায়ার ই৭ লাইফ।
বিশ্বের প্রথম টাচস্ক্রিন হ্যান্ডসেট এবং প্রথম অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন নির্মাতা হিসেবে খ্যাত এইচটিসি একসময় বিশ্ববাজারে শীর্ষ স্থান ধরে রেখেছিল। দীর্ঘ বিরতির পর বাংলাদেশকে বেছে নিয়ে আবারও বাজারে ফিরছে এই কিংবদন্তি ব্র্যান্ড। দেশের কারখানায় তৈরি এই মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বাংলাদেশ এখন বিশ্বমানের মোবাইল ফোন উৎপাদনকারী দেশের তালিকায় নাম লেখাল। তাইওয়ানভিত্তিক এইচটিসি ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এক বছরের মাথায় তারা বিশ্বের প্রথম টাচস্ক্রিন ওয়্যারলেস হ
সম্প্রতি এক সাইবার সিকিউরিটি গবেষক মাইক্রোসফট কোপাইলটে ত্রুটি খুঁজে পেয়েছেন, যা ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত তথ্য চুরি করতে পারে। ডেটা সিকিউরিটি রিসার্চ ফার্ম ভ্যারোনিস থ্রেট ল্যাবস একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।১ ঘণ্টা আগে
আইফোন ১৬ থেকে অ্যাপল একটি নতুন ক্যামেরা কন্ট্রোল যুক্ত করেছে। এটি মোবাইল ফোনের পাশে থাকা একটি বিশেষ ধরনের কন্ট্রোল। শুরুতে অনেকে ভেবেছিলেন, এটি পেশাদার ক্যামেরার মতো শাটার বাটনের কাজ করবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। তবু সঠিকভাবে ব্যবহার জানা থাকলে এই ক্যামেরা কন্ট্রোল বেশ কাজে লাগে।১ ঘণ্টা আগে
বাসায় গ্যাস নেই। আবার গ্যাস থাকলেও চাপ কম। এমন অবস্থা হলে ভাবতে হয় গ্যাসের বিকল্প কী হতে পারে। এ ক্ষেত্রে প্রথমে বিবেচনায় আসে ইনডাকশন ও ইনফ্রারেড চুলার কথা। দুটিই বিদ্যুতে চলে। তবে চুলা দুটির মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
দেশের বাজারে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করল অপো রেনো ১৫ সিরিজ ফাইভজি। বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই স্মার্টফোন সিরিজটি উন্মোচন করা হয়। এই সিরিজের প্রধান আকর্ষণ ১২০ এক্স জুম সক্ষমতা।১৮ ঘণ্টা আগে