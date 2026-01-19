১২০ গুণ জুমের মোবাইল আনল অপো

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
দেশের বাজারে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করল অপো রেনো ১৫ সিরিজ ফাইভজি। বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই স্মার্টফোন সিরিজটি উন্মোচন করা হয়। এই সিরিজের প্রধান আকর্ষণ ১২০ এক্স জুম সক্ষমতা।
ক্যামেরা ও ফিচার ‘লাইভ ওয়াইড’ স্লোগান নিয়ে আসা এই সিরিজের ক্যামেরায় রয়েছে ‘গোল্ডেন সেলফি অ্যাঙ্গেল’। এর ০.৬x আল্ট্রা-ওয়াইড ফ্রন্ট ক্যামেরা ১০০ ডিগ্রি ফিল্ড অব ভিউ নিশ্চিত করে। এ ছাড়া এতে রয়েছে ৩.৫x টেলিফটো পোর্ট্রেট লেন্স এবং ৪কে এইচডিআর আল্ট্রা-স্টেডি ভিডিও সুবিধা।
অপো বাংলাদেশ অথোরাইজড এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউটরের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডেমন ইয়াং বলেন, ‘রেনো ১৫ সিরিজ ফাইভজি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে ব্যবহারকারীরা প্রতিটি ফ্রেমে তাদের বিশ্বকে আরও বিস্তৃতভাবে ধারণ করতে পারেন।’
রেনো ১৫ সিরিজের দুটি ভেরিয়েন্ট পাওয়া যাচ্ছে:
অপো রেনো ১৫ ফাইভজি (১২ / ২৫৬ জিবি) : অরোরা হোয়াইট ও টোয়াইলাইট ব্লু রঙে, দাম ৭৯ হাজার ৯৯০ টাকা।
অপো রেনো ১৫ এফ ফাইভজি (৮ / ২৫৬ জিবি) : অরোরা ব্লু ও টোয়াইলাইট ব্লু রঙে, দাম ৫৪ হাজার ৯৯০ টাকা।
পাশাপাশি অপো প্যাড এসই এবং অপো প্যাড ৩ যথাক্রমে ৩১ হাজার ৯৯০ টাকা এবং ৫৯ হাজার ৯৯০ টাকায় বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।
দেশের বাজারে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করল অপো রেনো ১৫ সিরিজ ফাইভজি। বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারে এক জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই স্মার্টফোন সিরিজটি উন্মোচন করা হয়। এই সিরিজের প্রধান আকর্ষণ ১২০ এক্স জুম সক্ষমতা।
ক্যামেরা ও ফিচার ‘লাইভ ওয়াইড’ স্লোগান নিয়ে আসা এই সিরিজের ক্যামেরায় রয়েছে ‘গোল্ডেন সেলফি অ্যাঙ্গেল’। এর ০.৬x আল্ট্রা-ওয়াইড ফ্রন্ট ক্যামেরা ১০০ ডিগ্রি ফিল্ড অব ভিউ নিশ্চিত করে। এ ছাড়া এতে রয়েছে ৩.৫x টেলিফটো পোর্ট্রেট লেন্স এবং ৪কে এইচডিআর আল্ট্রা-স্টেডি ভিডিও সুবিধা।
অপো বাংলাদেশ অথোরাইজড এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউটরের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডেমন ইয়াং বলেন, ‘রেনো ১৫ সিরিজ ফাইভজি এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে ব্যবহারকারীরা প্রতিটি ফ্রেমে তাদের বিশ্বকে আরও বিস্তৃতভাবে ধারণ করতে পারেন।’
রেনো ১৫ সিরিজের দুটি ভেরিয়েন্ট পাওয়া যাচ্ছে:
অপো রেনো ১৫ ফাইভজি (১২ / ২৫৬ জিবি) : অরোরা হোয়াইট ও টোয়াইলাইট ব্লু রঙে, দাম ৭৯ হাজার ৯৯০ টাকা।
অপো রেনো ১৫ এফ ফাইভজি (৮ / ২৫৬ জিবি) : অরোরা ব্লু ও টোয়াইলাইট ব্লু রঙে, দাম ৫৪ হাজার ৯৯০ টাকা।
পাশাপাশি অপো প্যাড এসই এবং অপো প্যাড ৩ যথাক্রমে ৩১ হাজার ৯৯০ টাকা এবং ৫৯ হাজার ৯৯০ টাকায় বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।
ওপেনএআই জানিয়েছে, বিজ্ঞাপনগুলো চ্যাটজিপিটির দেওয়া উত্তরের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে না। ব্যবহারকারীদের এটি বিশ্বাস করা প্রয়োজন, চ্যাটজিপিটির উত্তরগুলো সব সময় বস্তুনিষ্ঠভাবে যা প্রয়োজনীয় বা কার্যকর, তার ওপর ভিত্তি করেই দেওয়া হয়।২ দিন আগে
নিউইয়র্কে করা এই মামলায় বলা হয়েছে, এক্সএআইয়ের পণ্য গ্রোক এমন এক জেনারেটিভ এআই চ্যাটবট, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে ভুক্তভোগীদের পোশাকহীন করে, অপমান করে এবং তাঁদের যৌন নিপীড়ন করে।৩ দিন আগে
কম্পিউটার মানেই কি কেবল ইলেকট্রনিক চিপ আর বিদ্যুৎ? এই ধারণা বদলে দিতে পারে বিজ্ঞানীদের নতুন এক আবিষ্কার। পশ্চিম চীনের একটি প্রাচীন সমাধিতে ২ হাজার বছর পুরোনো এক বিস্ময়কর যন্ত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে, যা আধুনিক কম্পিউটারের আদি রূপ হতে পারে বলে দাবি করছেন চীনা বিজ্ঞানীরা।৫ দিন আগে
ফ্রিল্যান্সারদের জন্য ডিজিটাল নিবন্ধন ও আইডি কার্ড ব্যবস্থাপনা প্ল্যাটফর্ম চালু করেছে সরকার। এর ফলে ফ্রিল্যান্সাররা সরকার স্বীকৃত ফ্রিল্যান্সার আইডি কার্ড পাবেন, যা ব্যাংকিং সেবা, ঋণ ও ক্রেডিট সুবিধা, আর্থিক প্রণোদনা ও সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণে সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করবে এবং পেশাগত মর্যাদা...৬ দিন আগে