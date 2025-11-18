Ajker Patrika
প্রযুক্তি

ক্লাউডফ্লেয়ারের সমস্যায় ওয়েবসাইট অচল হয়ে পড়ে কেন, এটি কী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৮ নভেম্বর ২০২৫, ২২: ১৯
ওয়েবসাইটের মেমোরি, গতি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে যে প্রযুক্তি, তার নাম ক্লাউড কম্পিউটিং। বিশ্বজুড়ে নানা ক্লাউড কম্পিউটিং প্রযুক্তি ও প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসবের মধ্যে ক্লাউডফ্লেয়ার অন্যতম একটি। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা সার্ভার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে এটি একটি অদৃশ্য ঢালের মতো কাজ করে, যা সাইবার হামলা ঠেকিয়ে ওয়েব পেজ লোডিংয়ের সময় কমিয়ে আনে।

আজকের ডিজিটাল যুগে ওয়েবসাইটই হলো একটি প্রতিষ্ঠানের অনলাইন পরিচয়। কিন্তু এই পরিচিতিকে দ্রুত ও নিরাপদ রাখা এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এখানেই ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে আমেরিকান ওয়েব ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও সিকিউরিটি কোম্পানি ক্লাউডফ্লেয়ার। এটি একটি কনটেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক (সিডিএন), ক্লাউড সিকিউরিটি প্ল্যাটফর্ম এবং ডোমেইন নেম সার্ভার (ডিএনএস) প্রদানকারী হিসেবে পরিচিত।

ক্লাউডফ্লেয়ার কী?

ক্লাউডফ্লেয়ার হলো একধরনের রিভার্স প্রক্সি পরিষেবা। সহজ ভাষায়, এটি ওয়েবসাইট এবং ভিজিটরদের মধ্যে একটি মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে। যখন কোনো ইন্টারনেট ব্যবহারকারী কোনো ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে চান, তখন তাঁদের রিকোয়েস্ট সরাসরি মূল সার্ভারে (Origin Server) না গিয়ে প্রথমে ক্লাউডফ্লেয়ারের বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা সার্ভার নেটওয়ার্কে পৌঁছায়। ক্লাউডফ্লেয়ার সেই রিকোয়েস্ট যাচাই করে মূল সার্ভারে প্রবেশাধিকার দেয়।

ক্লাউডফ্লেয়ারের মূল লক্ষ্য হলো—ইন্টারনেটকে আরও দ্রুত, নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলা।

কীভাবে কাজ করে?

ক্লাউডফ্লেয়ারের কাজ করার পদ্ধতি মূলত দুটি প্রধান স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে: গতির অপটিমাইজেশন এবং নিরাপত্তা।

ক্লাউডফ্লেয়ার একটি বিশাল কনটেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক (সিডিএন) পরিচালনা করে। এই নেটওয়ার্ক বিশ্বজুড়ে ৩০০-রও বেশি শহরে স্থাপিত এজ সার্ভার (Edge Server) বা ডেটা সেন্টার নিয়ে গঠিত। এরপরই আসে ক্যাশিং (Caching) বা সংরক্ষণ। ক্লাউডফ্লেয়ার ওয়েবসাইটের স্থির ফাইল (যেমন—ছবি, সিএসএস ফাইল, জাভাস্ক্রিপ্ট) তার নিকটস্থ এজ সার্ভারগুলোতে সংরক্ষণ করে রাখে।

যখন কোনো ভিজিটর ওয়েবসাইটে ঢুকতে চান, তখন রিকোয়েস্টটি মূল সার্ভারের পরিবর্তে ভৌগোলিকভাবে তার সবচেয়ে কাছের এজ সার্ভার থেকে পরিবেশন করা হয়। এতে মূল সার্ভারের দূরত্ব কমে যাওয়ায় ডেটা আদান-প্রদানে সময় কমে লাগে। ফলে, ওয়েবসাইট চোখের পলকে লোড হয়।

রিভার্স প্রক্সি হিসেবে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে ক্লাউডফ্লেয়ার। রিভার্স প্রক্সি হিসেবে ক্লাউডফ্লেয়ার মূল সার্ভারকে সরাসরি ইন্টারনেট থেকে আড়াল করে রাখে।

এ ছাড়া এটি ডিস্ট্রিবিউটেড ডিনায়াল অব সার্ভিস (DDoS) আক্রমণ থেকে ওয়েবসাইটকে রক্ষা করে। ক্ষতিকারক ট্র্যাফিক মূল সার্ভারে পৌঁছানোর আগেই ক্লাউডফ্লেয়ারের নেটওয়ার্ক তা শুষে নেয় এবং ফিল্টার করে ব্লক করে দেয়। ক্লাউডফ্লেয়ার ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ফায়ারওয়াল ব্যবহার করে, যা SQL ইনজেকশন বা ক্রস-সাইট স্ক্রিপ্টিং (XSS)-এর মতো সাধারণ ওয়েব দুর্বলতাগুলোর বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয়।

এটি ক্ষতিকারক বট এবং অতিরিক্ত ক্রলার ভিজিট থেকে ওয়েবসাইটকে রক্ষা করে, যা সার্ভারের ওপর চাপ কমায়। ক্লাউডফ্লেয়ার বিনা মূল্যে SSL/TLS এনক্রিপশন সার্টিফিকেট সরবরাহ করে, যা ভিজিটর ও ওয়েবসাইটের মধ্যে ডেটা ট্রান্সমিশনকে নিরাপদ ও এনক্রিপ্টেড রাখে।

ক্লাউডফ্লেয়ারের পরিধি কতটুকু?

ক্লাউডফ্লেয়ারের নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি এবং এর সেবার বৈচিত্র্য একে ইন্টারনেটের অন্যতম বৃহৎ অবকাঠামোতে পরিণত করেছে।

বিভিন্ন জনপ্রিয় প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিসংখ্যান প্রদানকারী সংস্থা W3Techs-এর মতে, বিশ্বের মোট ওয়েবসাইটের মধ্যে ক্লাউডফ্লেয়ার বর্তমানে ইন্টারনেটের ১৯% থেকে ২৫%-এর বেশি ওয়েবসাইটকে তাদের ওয়েব সার্ভার বা সিকিউরিটি পরিষেবার মাধ্যমে সাপোর্ট করে।

শীর্ষস্থানীয় ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে এটি বিশ্বব্যাপী শীর্ষ ১০ লাখ ওয়েবসাইটের প্রায় ৩২%-এর বেশি বা এক-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি ওয়েবসাইটকে পরিষেবা দেয়।

তবে কনটেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক বা সিডিএন বাজারে ক্লাউডফ্লেয়ারের আধিপত্য সবচেয়ে বেশি। যেসব ওয়েবসাইট CDN বা রিভার্স প্রক্সি ব্যবহার করে, তাদের ৭৯% থেকে ৮০%-এর বেশি ক্লাউডফ্লেয়ার ব্যবহার করে।

সক্রিয় ওয়েবসাইটের সংখ্যাগত দিক থেকে ক্লাউডফ্লেয়ার বিশ্বব্যাপী ৭ দশমিক ৫ মিলিয়ন থেকে ২৪ মিলিয়নেরও বেশি সক্রিয় ওয়েবসাইট চালায়।

ক্লাউডফ্লেয়ার বিশ্বব্যাপী ৩০০টিরও বেশি শহরে ডেটা সেন্টার নিয়ে গঠিত একটি বিশাল গ্লোবাল নেটওয়ার্ক পরিচালনা করে। এটি ইন্টারনেটের ট্র্যাফিকের একটি বিশাল অংশ, গড়ে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ৪ কোটি ৫০ লেখা HTTP রিকোয়েস্ট গ্রহণ করে থাকে।

শুধু সিডিএন ও নিরাপত্তা নয়, ক্লাউডফ্লেয়ারের বাইরেও অসংখ্য পরিষেবা দেয়, যেমন—দ্রুত এবং গোপনীয় ডোমেইন নেম সার্ভার DNS সার্ভিস (1.1.1.1) প্রদান। এজ কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ডেভেলপারদের এজ সার্ভারে সরাসরি অ্যাপ্লিকেশন তৈরি ও স্থাপন করতে দেয়। জিরো ট্রাস্ট সিকিউরিটি হিসেবে করপোরেট নেটওয়ার্ক এবং অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আধুনিক নিরাপত্তা সমাধান।

বিশ্বের লাখ লাখ ওয়েবসাইট, ব্লগ এবং অনলাইন পরিষেবা তাদের গতি ও নিরাপত্তার জন্য ক্লাউডফ্লেয়ারের ওপর নির্ভর করে। ছোট ব্লগ থেকে শুরু করে বৃহৎ ই-কমার্স সাইট এবং বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানও এর সেবা গ্রহণ করে।

মোটকথা, ক্লাউডফ্লেয়ার আধুনিক ইন্টারনেটের গতি, নিরাপত্তা এবং নির্ভরযোগ্যতার মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করে। ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতাকে দ্রুত ও নিরাপদ করাই এর মূলমন্ত্র।

বিষয়:

ইন্টারনেটতথ্যপ্রযুক্তিওয়েবসাইটনেটওয়ার্ক
Google News Icon

