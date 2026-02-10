আইপ্যাডের সাধারণ সমস্যা ও সমাধান

আইপ্যাড এখন শুধু ট্যাবলেট নয়, অনেকের জন্য এটি অফিস, বিনোদন ও পড়াশোনার নির্ভরযোগ্য সঙ্গী। তবে প্রযুক্তি মানেই মাঝেমধ্যে ছোটখাটো ঝামেলা।
ব্যাটারি দ্রুত শেষ হলে
স্ক্রিন ফ্রিজ হয়ে গেলে
স্ক্রিন একদম সাড়া না দিলে ফোর্স রিস্টার্ট করতে হবে। সে জন্য—
ওয়াই-ফাই সংযুক্ত থেকেও ইন্টারনেট না থাকলে
চার্জ না হলে
অ্যাপ বারবার বন্ধ হলে
সূত্র: স্ল্যাশ গিয়ার
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কিংবা এআই নিয়ে আলোচনা হলে আমাদের চোখে ভেসে ওঠে সিলিকন ভ্যালি, অত্যাধুনিক ডেটা সেন্টার কিংবা বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের নাম। কিন্তু এ প্রযুক্তি বিপ্লবের পেছনে রয়েছেন ভারতের গ্রামাঞ্চলের অনেক সাধারণ মানুষ।৭ মিনিট আগে
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই ধীরে ধীরে চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রায় সব স্তরে ঢুকে পড়ছে। রোগ নির্ণয় থেকে শুরু করে অস্ত্রোপচার—সবখানেই এই প্রযুক্তিকে ভবিষ্যতের বিপ্লব হিসেবে তুলে ধরছেন এর প্রবক্তারা। কিন্তু একই সঙ্গে সামনে আসছে উদ্বেগজনক কিছু প্রতিবেদন।১১ ঘণ্টা আগে
বিশ্বের শীর্ষ ধনী ব্যক্তিত্ব ইলন মাস্ক রোববার বলেছেন, স্পেসএক্স এখন চাঁদে একটি ‘সেল্ফ গ্রোয়িং সিটি’ বা ‘স্বয়ং-বিকশিত শহর’ গড়ার দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। তাঁর মতে, দশ বছরের কম সময়ের মধ্যেই এটি সম্ভব হতে পারে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।১৮ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশনস কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) মোবাইল ভার্চুয়াল নেটওয়ার্ক অপারেটর (এমভিএনও) সিম ও ট্রিপল প্লে সেবা চালু করেছে। আজ রোববার বিটিসিএলের রমনা অফিসে এ সেবার পাইলট কার্যক্রম উদ্বোধন করেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ সহকারী...২ দিন আগে