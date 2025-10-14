স্মার্ট চশমা থেকে এআই চশমা

টি এইচ মাহির
একটা সময় স্মার্ট গ্লাস বা স্মার্ট চশমা প্রযুক্তি জগতে ব্যাপক সাড়া ফেলে। স্মার্ট চশমায় মূলত নোটিফিকেশন দেখা, ছবি তোলা ইত্যাদি করা যেত। বর্তমানে এর সঙ্গে এআই যুক্ত করা হচ্ছে। তাই চশমা চোখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এআই চারপাশের পরিবেশ বুঝতে, শুনতে এবং সরাসরি সহায়তা করতে পারে। যেমন এআই চশমাগুলো সরাসরি কথার অনুবাদ করতে পারে। রাস্তায় এগুলো পরে চলতে গিয়ে অপরিচিত ভাষায় লেখা সাইনবোর্ড অনুবাদ করা যাবে এক ক্লিকেই। আবার ভয়েস সহকারী হিসেবেও কাজ করছে এগুলো। গাড়ি কিংবা সাইকেল চালানোর কাজেও সহায়ক এআই চশমা। আর স্বাস্থ্য বা ফিটনেস ট্র্যাকিংয়ে এআই রিকগনিশনের ফিচার তো আছেই।
চলতি বছর এআই চশমার ব্যাপক প্রসার হয়। সম্প্রতি মেটার এআই চশমা ব্যাপক সাড়া ফেলে। এমনকি কিছুদিন আগে মার্ক জাকারবার্গ বলেছেন, ‘ভবিষ্যতে স্মার্টফোনের জায়গা দখল করবে এআই চশমা।’
ব্রিলিয়ান্ট ল্যাবসের হ্যালো
সিঙ্গাপুরভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ব্রিলিয়ান্ট ল্যাবসের এআই চশমা ‘হ্যালো’ পাতলা এআই চশমা হিসেবে খ্যাত। এর ওজন মাত্র ৪০ গ্রাম। এতে রয়েছে মাইক্রো কালার ওলেড ডিসপ্লে। অডিওর জন্য রয়েছে বোন কন্ডাকশন স্পিকার। এই চশমায় প্রায় ১৪ ঘণ্টা পর্যন্ত চার্জ থাকার দাবি করেছে এর নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান। এর ব্যাটারি, স্পিকার, মাইক, প্রসেসর ও সেন্সর চশমার ডাঁটা বা হাতলের শেষ অংশে জুড়ে দেওয়া আছে। এই চশমায় ফিচার হিসেবে আছে নোয়া নামের এক এআই সহকারী। এটি ২০টির বেশি ভাষা জানে। তাই ভাষান্তরে সহায়তা করবে। আবার এটি দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতি ধরে রাখতে পারে।
বাইডু এআই গ্লাস
চীনের প্রতিষ্ঠান বাইডু যে এআই চশমা এনেছে, তা চীনা লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল চালিত প্রথম এ ধরনের চশমা। জিয়াওডু নামের এই এআই চশমায় ফটোগ্রাফি, রিয়েল-টাইম মোবাইল প্রশ্নোত্তর, ক্যালরি ট্র্যাকিং, ভিজুয়াল ও অডিও অনুবাদ বা ভাষান্তর ফিচার রয়েছে। ৪৫ গ্রাম ওজনের এই চশমায় একটি ১৬ মেগাপিক্সেল আলট্রা-ওয়াইড ক্যামেরা রয়েছে। সেই ক্যামেরায় ৫৬ ঘণ্টা পর্যন্ত স্ট্যান্ডবাই টাইম রয়েছে এবং এটি ৫ ঘণ্টার বেশি সময় একটানা ব্যবহার করা যায়। মাত্র ৩০ মিনিটে সম্পূর্ণ চার্জ হয় এই এআই চশমা। এতে চারটি মাইক্রোফোন রয়েছে অডিও রেকর্ডের জন্য। বাইডু ভ্রমণপ্রেমী ভ্লগারদের কথা চিন্তা করে এটি বাজারে আনছে; যাতে ভ্লগাররা হাতে ক্যামেরার রাখার বদলে চোখে চশমা পরেই ভিডিও করতে পারে।
মেটার এআই চশমা
এ বছর এআই চশমা নিয়ে বেশি আলোচনা তৈরি হয় মেটার এআই চশমা নিয়ে। মেটা ও ওকলি যৌথভাবে এআই চালিত এই স্মার্ট চশমা তৈরি করেছে। এটি পানি প্রতিরোধী। এইচএসটিএন নামে এই চশমায় রয়েছে হাই রেজল্যুশনের ক্যামেরা। পুরোপুরি চার্জে সময় নেয় ৪০ মিনিট। এতে মেটা এআই যুক্ত করা হয়েছে। এটি সরাসরি অনুবাদ, ভিজুয়াল রিকগনিশন ও ইন্টার্যাকটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট ফিচারসমৃদ্ধ। এইচএসটিএন নামের চশমাটি এ বছরের শেষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাজারে ছাড়ার কথা জানিয়েছে মেটা।
প্রযুক্তির এই দ্রুত পরিবর্তনের যুগে এআই চশমা শুধু গ্যাজেট নয়, নতুন এক সূচনা। স্মার্টফোনের পর মানুষের চোখের সামনে তথ্য, অনুবাদ, সহায়তা—সবকিছু এনে দিচ্ছে এই চশমা।
সূত্র: দ্য ভার্জ, ব্রিলিয়ান্ট ল্যাবস
