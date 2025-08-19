ওয়াই-ফাই ধীরে চললে কী করবেন

ফিচার ডেস্ক
ঘরের ইন্টারনেট হঠাৎ ধীরে চলতে শুরু করেছে। ভিডিও দেখতে গিয়ে বারবার থেমে যায়। অনেকে মনে করেন, সমস্যা রাউটার কিংবা ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারে। কিন্তু সত্যি বলতে, সমস্যার পেছনে থাকতে পারে আপনার ঘরের সাধারণ জিনিসপত্র। আয়না, ধাতব ফার্নিচার, মাইক্রোওয়েভ, ব্লুটুথ ডিভাইস, এমনকি অ্যাকুয়ারিয়ামও ওয়াই-ফাই সিগন্যাল ব্লক করে। এতে গতি কমে যায় এবং সিগন্যালের কভারেজ সংকুচিত হয়।
সাধারণ জিনিস কীভাবে বাধা দেয়
সহজ সমাধান
এ ধরনের সমস্যার সমাধান করতে কোনো খরচের প্রয়োজন নেই। শুধু কিছু সহজ কাজ করলে যথেষ্ট। রাউটারকে মধ্যবর্তী, উঁচু ও খোলা জায়গায় রাখুন, দেয়াল বা কোনা থেকে দূরে। যেসব জিনিস সিগন্যালকে বাধা দিচ্ছে; যেমন আয়না, বড় ধাতব ফার্নিচার, ব্লুটুথ ডিভাইস, মাইক্রোওয়েভ, অ্যাকুয়ারিয়াম সেগুলো সরিয়ে নিন কিংবা রাউটার থেকে দূরে রাখুন।
এই ছোট পরিবর্তনগুলো আপনার ওয়াই-ফাই স্পিড, কভারেজ ও স্থিতিশীলতা বাড়াতে পারে। এতে ডাউনলোড দ্রুত হবে, স্ট্রিমিং মসৃণ হবে, গেমিং ল্যাগ মুক্ত থাকবে এবং ভিডিও কলও থাকবে বাধাহীন।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া
ঘরের ইন্টারনেট হঠাৎ ধীরে চলতে শুরু করেছে। ভিডিও দেখতে গিয়ে বারবার থেমে যায়। অনেকে মনে করেন, সমস্যা রাউটার কিংবা ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডারে। কিন্তু সত্যি বলতে, সমস্যার পেছনে থাকতে পারে আপনার ঘরের সাধারণ জিনিসপত্র। আয়না, ধাতব ফার্নিচার, মাইক্রোওয়েভ, ব্লুটুথ ডিভাইস, এমনকি অ্যাকুয়ারিয়ামও ওয়াই-ফাই সিগন্যাল ব্লক করে। এতে গতি কমে যায় এবং সিগন্যালের কভারেজ সংকুচিত হয়।
সাধারণ জিনিস কীভাবে বাধা দেয়
সহজ সমাধান
এ ধরনের সমস্যার সমাধান করতে কোনো খরচের প্রয়োজন নেই। শুধু কিছু সহজ কাজ করলে যথেষ্ট। রাউটারকে মধ্যবর্তী, উঁচু ও খোলা জায়গায় রাখুন, দেয়াল বা কোনা থেকে দূরে। যেসব জিনিস সিগন্যালকে বাধা দিচ্ছে; যেমন আয়না, বড় ধাতব ফার্নিচার, ব্লুটুথ ডিভাইস, মাইক্রোওয়েভ, অ্যাকুয়ারিয়াম সেগুলো সরিয়ে নিন কিংবা রাউটার থেকে দূরে রাখুন।
এই ছোট পরিবর্তনগুলো আপনার ওয়াই-ফাই স্পিড, কভারেজ ও স্থিতিশীলতা বাড়াতে পারে। এতে ডাউনলোড দ্রুত হবে, স্ট্রিমিং মসৃণ হবে, গেমিং ল্যাগ মুক্ত থাকবে এবং ভিডিও কলও থাকবে বাধাহীন।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া
একটা সময় ছিল, যখন শুধু বড় সেলিব্রিটি কিংবা মিডিয়া ব্যক্তিত্বই ব্র্যান্ড প্রমোশনের মাধ্যমে আয় করতেন। তবে আজকের ডিজিটাল যুগে এই চিত্র বদলে গেছে। এখন সাধারণ তরুণ-তরুণীও স্মার্টফোন হাতে নিয়ে টিকটকের মাধ্যমে নিজের পরিচিতি তৈরি করতে পারেন। এমনকি বড় ব্র্যান্ডগুলোর কাছ থেকে সরাসরি অর্থ উপার্জনের সুযোগ পান।১ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের একটি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান বিশ্বের প্রথম ‘ফ্লাইং কার’ বা উড়ন্ত গাড়ি উদ্ভাবনের দাবি করেছে। সম্প্রতি প্রতিষ্ঠানটি ক্যালিফোর্নিয়ার একটি দাঁড়ানো গাড়ির ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়ার সফল পরীক্ষা চালিয়েছে।১৭ ঘণ্টা আগে
প্রযুক্তি জগতে স্মার্টফোন নিয়ে অ্যাপল ও স্যামসাংয়ের প্রতিযোগিতা বরাবরই আলোচনার কেন্দ্রে থাকে। ২০১৪ সালে বড় পর্দার ফোনে এগিয়ে ছিল স্যামসাং, আর অ্যাপল ভক্তরা চাইছিলেন একটি বড় স্ক্রিনের আইফোন। অবশেষে আইফোন ৬ আনার মাধ্যমে অ্যাপল সেই দাবি পূরণ করে। সেবার জয় হয়েছিল অ্যাপলের।১৭ ঘণ্টা আগে
ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও ডিজিটাল পরিচয় চুরির নতুন এক কৌশলে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন বহু ব্যবহারকারী। প্রতারণার এই নতুন রূপটি পরিচিত হচ্ছে ‘হোয়াটসঅ্যাপ স্ক্রিন-শেয়ারিং প্রতারণা’ নামে। সরল এই কৌশলেই প্রতারকেরা ব্যবহারকারীর একান্ত ব্যক্তিগত তথ্য ও ব্যাংক অ্যাক্সেস হাতিয়ে নিচ্ছে বলে সতর্ক করেছে বিভিন্ন সাইবার১৯ ঘণ্টা আগে