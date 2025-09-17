Ajker Patrika
> প্রযুক্তি

নিজস্ব চিপে বিশাল এআই ডেটা সেন্টার বানাল চীন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

চীনের টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠান চায়না ইউনিকম দেশীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) চিপ ব্যবহার করে একটি বৃহৎ ডেটা সেন্টার নির্মাণ করেছে। চীনের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার সংস্থা সিসিটিভি (সিসিটিভি) গতকাল মঙ্গলবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি নিষেধাজ্ঞার মুখে চীন এখন স্বনির্ভরতার পথে জোর কদমে এগিয়ে যাচ্ছে।

চীনের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ ছিংহাইয়ের রাজধানী শিনিংয়ে অবস্থিত ডেটা সেন্টারটিতে মোট বিনিয়োগ প্রায় ৩৯০ মিলিয়ন ডলার। ছিংহাই প্রাদেশিক সরকারের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, এটি সম্পূর্ণ হলে ২০ হাজার পেটাফ্লপস কম্পিউটিং ক্ষমতা অর্জন করবে। এখন পর্যন্ত ৩ হাজার ৫৭৯ পেটাফ্লপস সক্ষমতা গড়ে তোলা হয়েছে, যার জন্য প্রায় ২৩ হাজার দেশীয় এআই চিপ ব্যবহার করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, পেটাফ্লপস (petaflops) হলো কম্পিউটারের গণনা বা প্রসেসিং ক্ষমতা পরিমাপের একটি একক। এটি মূলত বোঝায়, একটি সুপারকম্পিউটার প্রতি সেকেন্ডে কতটুকু গাণিতিক হিসাব করতে পারে।

সিসিটিভি জানিয়েছে, এসব চিপের প্রায় ৭২ শতাংশ সরবরাহ করেছে আলিবাবার চিপ ইউনিট ‘টি-হেড’। বাকি চিপগুলো এসেছে মেটা-এক্স, বিরেন টেক ও ঝংহাও সিনইং নামক কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে। ভবিষ্যতে টেকঅরিজিন, মুর থ্রেডস এবং এনফ্লেইম থেকেও চিপ কেনার পরিকল্পনা রয়েছে।

আলিবাবার টি-হেড একটি শক্তিশালী এআই চিপ ‘পিপিইউ’ তৈরি করেছে, যাতে ৯৬ গিগাবাইট মেমোরি এবং এইচবিএম২ই প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। এইচবিএম২ই হলো একধরনের উল্লম্বভাবে স্তরবিন্যাস করা ডিআরএএম চিপ, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চিপের জন্য বিশেষভাবে ডিজাইন করা।

সিসিটিভির খবরে আলিবাবার পিপিইউ ‍চিপটিকে যুক্তরাষ্ট্রের এনভিডিয়ার সর্বশেষ এবং বর্তমানে চীনে বিক্রির অনুমতি থাকা এইচ ২০ মডেলের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এতে বোঝানো হয়েছে, প্রযুক্তিগত দিক থেকে দেশীয় চিপগুলো এখন মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বীদের চেয়ে কম শক্তিশালী নয়।

এদিকে গত সোমবার বেইজিং জানিয়েছে, এনভিডিয়ার বিরুদ্ধে একটি প্রাথমিক তদন্তে অ্যান্টি-মনোপলি বা প্রতিযোগিতাবিরোধী আইন লঙ্ঘনের প্রমাণ পাওয়া গেছে।

চায়না ইউনিকম, আলিবাবা, বিরেন, মেটা-এক্স, এনফ্লেইম, টেকঅরিজিন এবং ঝংহাও সিনইং এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি।

চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের চলমান প্রযুক্তি দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে দেশটির সরকার ঘরোয়া চিপ ব্যবহারে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে মার্কিন কোম্পানি এনভিডিয়ার চিপ থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিচ্ছে।

তথ্যসূত্র: রয়টার্স

বিষয়:

চীনতথ্যপ্রযুক্তিকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাএআই
