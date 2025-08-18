গুগলের বিরুদ্ধে এবার অস্ট্রেলিয়ায় মামলা, বড় অঙ্কের জরিমানা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মার্কিন প্রযুক্তি জায়ান্ট অ্যালফাবেটের মালিকানাধীন গুগলের বিরুদ্ধে একচেটিয়া ব্যবসার অভিযোগে অ্যান্টিট্রাস্ট মামলা দায়ের করেছে অস্ট্রেলিয়ার প্রতিযোগিতা ও ভোক্তা কমিশন (এসিসিসি)। অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, অস্ট্রেলিয়ার টেলিকম অপারেটর টেলস্ট্রা এবং সিঙ্গাপুর টেলিকমিউনিকেশনসের মালিকানাধীন অপটাসের সঙ্গে গুগল এমন একটি সমঝোতায় পৌঁছেছিল, যাতে অ্যান্ড্রয়েড ফোনে শুধু গুগল সার্চ প্রি-ইনস্টল করা থাকত।
এসিসিসি জানায়, ২০১৯ সালের ডিসেম্বর থেকে ২০২১ সালের মার্চ পর্যন্ত গুগল এশিয়া প্যাসিফিক, টেলস্ট্রা ও অপটাসের সঙ্গে একচেটিয়া সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহারের চুক্তি করে। এর আওতায়, টেলস্ট্রা ও অপটাস তাদের বিক্রি করা অ্যান্ড্রয়েড ফোনে শুধু গুগল সার্চ প্রি-ইনস্টল করত এবং এর বিনিময়ে গুগলের বিজ্ঞাপন থেকে আয় করা অর্থের একটি অংশ পেত।
এক বিবৃতিতে এসিসিসি জানায়, এই সমঝোতার মাধ্যমে গুগল অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের জন্য অন্য কোনো সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহারের পথ কার্যত বন্ধ করে দেয়।
গুগল কর্তৃপক্ষ অভিযোগ স্বীকার করেছে এবং অস্ট্রেলিয়ান ফেডারেল কোর্টে ৫৫ মিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলার (প্রায় ৩৫ দশমিক ৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) জরিমানা দেওয়ার বিষয়ে সম্মত হয়েছে।
কমিশন জানায়, এক যৌথ প্রতিশ্রুতিতে গুগল এশিয়া প্যাসিফিক এবং গুগল এলএলসি বলেছে, তারা অ্যান্ড্রয়েড ফোন প্রস্তুতকারক ও টেলিকম প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে করা চুক্তি থেকে এই ধরনের প্রি-ইনস্টলেশন ও ডিফল্ট সার্চ ইঞ্জিন-সংক্রান্ত শর্তগুলো বাদ দেবে।
এসিসিসি চেয়ার গিনা ক্যাস-গটলিয়েব বলেন, ‘আজকের এই রায় ভবিষ্যতে লাখ লাখ অস্ট্রেলিয়ান গ্রাহকের জন্য সার্চ ইঞ্জিন বাছাইয়ের সুযোগ বাড়াবে এবং প্রতিযোগী সার্চ পরিষেবা প্রদানকারীরা অস্ট্রেলিয়ান বাজারে নিজেদের উপস্থিতি জানান দেওয়ার সুযোগ পাবে।’ তবে এই বিষয়ে গুগল, টেলস্ট্রা এবং অপটাস—তিন পক্ষের কেউই কোনো মন্তব্য করেনি।
গুগলের বিরুদ্ধে অ্যান্ট্রিট্রাস্ট মামলা আগেও দায়ের করা হয়েছে। চলতি বছরের এপ্রিলে গুগলের বিরুদ্ধে ৫ বিলিয়ন পাউন্ড বা ৬৬০ কোটি ডলারের মামলা করে যুক্তরাজ্য। অনলাইন সার্চ বাজারে নিজেদের আধিপত্যের অপব্যবহার করে বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগে এই মামলা করা হয়।
তথ্যসূত্র: রয়টার্স
