একদিকে প্রশংসা, অন্যদিকে সমালোচনার মুখে অস্ট্রেলিয়া

শিশুদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ
ফিচার ডেস্ক
১৬ বছরের নিচে সবার জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার নিষিদ্ধের ঘোষণা বেশ কয়েক মাসে আগে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। এবার সেই ঘোষণা আইন হিসেবে চালু করতে চলেছে দেশটি। বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে ১০ ডিসেম্বর থেকে এমন আইন প্রয়োগ করতে যাচ্ছে দেশটি।
আইন কার্যকর হলে অস্ট্রেলিয়ার কোনো কিশোর-কিশোরী আর নিজের নামে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অ্যাকাউন্ট খুলে ব্যবহার করতে পারবে না। ইনস্টাগ্রাম এরই মধ্যে জানিয়ে দিয়েছে, তাদের প্ল্যাটফর্মে ১৩ থেকে ১৫ বছর বয়সী প্রায় সাড়ে ৩ লাখ অস্ট্রেলিয়ান আছে, যারা শিগগির অ্যাকাউন্ট হারাতে যাচ্ছে।
আইন করা হলেও এখন পর্যন্ত অনেক কিছুই সরকার নির্দিষ্টভাবে ঠিক করে দেয়নি। এ নিয়েও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ এবং দেশ-বিদেশের অনেকে এই নীতির সমালোচনা করছেন। এখানে বয়স যাচাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু সরকার এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো ব্যবস্থা নির্ধারণ করে দেয়নি। তবে প্রতিটি প্ল্যাটফর্মকে নিজস্ব প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই কার্যক্রম চালাতে বলা হয়েছে। তবে ব্যবহারকারী ভিডিও সেলফি বা সরকারি পরিচয়পত্র জমা দিয়ে বয়স প্রমাণ করতে পারবে।
কোন প্ল্যাটফর্ম এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে, সেটিও পুরোপুরি নির্ধারিত নয়। তবে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, স্ন্যাপচ্যাট, টিকটক, টুইচ ও কিক নিশ্চিতভাবে এই আইনের আওতায় আছে। প্রচুর শিক্ষামূলক কনটেন্ট থাকা সত্ত্বেও ইউটিউবকে এই তালিকায় রাখা হয়েছে। তবে রোবলক্স, পিন্টারেস্ট ও হোয়াটসঅ্যাপ এখনো তালিকার বাইরে রয়েছে। তালিকা পর্যালোচনা চলছে এবং প্রয়োজনে আরও প্ল্যাটফর্ম যুক্ত করা হতে পারে নিষিদ্ধের তালিকায়।
সর্বোচ্চ ৩২ মিলিয়ন ডলার জরিমানা
কিশোরেরা যে এই নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের দিকে ঝুঁকবে, সে বিষয়ে সরকার অবগত। নকল আইডি ব্যবহার, ছবি এডিট করে বয়স বাড়িয়ে দেখানো, এমনকি এআই দিয়ে মুখের বয়স বদলে দেওয়া, এমন সব সম্ভাবনার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাই প্ল্যাটফর্মগুলোকে নিজেদের মতো ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।
তবে আইন যদি না মানে, তাহলে প্ল্যাটফর্মগুলোকে সর্বোচ্চ ৩২ মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত জরিমানা গুনতে হবে। আসলে সমস্যাটা হলো, ঠিক কী করলে আইন মানা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে, সেটিও এখনো পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়নি।
সুপ্রিম কোর্টে দুই কিশোরের চ্যালেঞ্জ
এই নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বেশ সোচ্চার অস্ট্রেলিয়ার কিশোর-কিশোরীরা। তারা বলছে, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোর প্ল্যাটফর্ম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার বদলে অনলাইন প্রতারণা এবং ক্ষতিকর কনটেন্ট সরাতে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।
এমনকি মানবাধিকারকর্মীদের সমর্থনে ১৫ বছর বয়সী দুজন কিশোর এই নীতির বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করেছে। তাদের যুক্তি, এই আইন তাদের স্বাধীনভাবে যোগাযোগের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে। তাদের একজন নোয়া জোন্স বিবিসিকে বলে, অনলাইনের ক্ষতিকর দিক আছে ঠিকই; তাই বলে ১৬ বছরের নিচের সবাইকে নিষিদ্ধ করাই সমাধান নয়; বরং অনলাইন থেকে ক্ষতিকর কনটেন্ট সরানোর নিয়ম চালু করা এবং শক্ত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত সরকারের।
সব মিলিয়ে আইনটি বাস্তবায়নের শুরুতে অস্ট্রেলিয়া একধরনের পরীক্ষার মুখোমুখি হচ্ছে। এই আইনের একদিকে আছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ক্ষতি থেকে শিশুদের সুরক্ষা, অন্যদিকে রয়েছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও প্রযুক্তিগত বাস্তবতা। সবকিছু মিলিয়ে আগামী কয়েক মাসে এ বিষয়ে বিশ্বের নজর থাকবে অস্ট্রেলিয়ার ওপর।
সূত্র: বিবিসি ও ব্লুমবার্গ
ফিচার ডেস্ক
বিদেশি ভাষায় কোনো ভিডিও দেখার সময় ৩ সাবটাইটেল জরুরি। কিন্তু অনেক ভিডিওতে সেটি থাকে না। একসময় বিষয়টি ব্যাপক পীড়া দিলেও সাবটাইটেল তৈরি এখন খুব সহজ।
ভিডিও দেখার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাবটাইটেল তৈরির জন্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে জনপ্রিয় মিডিয়া প্লেয়ার অ্যাপ ভিএলসি। এই ফিচারের মাধ্যমে একাধিক ভাষায় সাবটাইটেল তৈরি করে দেবে অ্যাপটি। ফলে ভিডিওতে সাবটাইটেল না থাকলেও আর কোনো সমস্যা হবে না।
ওপেন সোর্স এআই মডেল ব্যবহার করে চলমান ভিডিওর জন্য সাবটাইটেল তৈরি করবে ফিচারটি। ভিডিওতে কী বলা হচ্ছে, তা ট্রান্সক্রাইব করতে এবং তারপর সেটি নির্বাচিত ভাষায় অনুবাদ করতে এআই মডেলটি ব্যবহার করা হবে।
এটি ব্যবহারকারীদের পিসিতে স্থানীয়ভাবে সাবটাইটেল তৈরি করবে। ফলে কোনো তৃতীয় পক্ষের সার্ভারের ওপর নির্ভর করতে হবে না। বাড়তি সুবিধা হলো, অফলাইনেও এই সাবটাইটেল দেখা যাবে। ভিএলসির চিফ মার্কেটিং অফিসার নাতাশা হোল্টজহাউসার বলেন, ‘এই উদ্ভাবন শুধু সাবটাইটেল সম্পর্কিত নয়; এটি অন্তর্ভুক্তির বিষয় এবং বৈশ্বিক কনটেন্ট উপভোগের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করার বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।’
ভিএলসি মিডিয়া প্লেয়ার একটি ওপেন-সোর্স সফটওয়্যার, যা ভিডিও ও অডিও প্লেব্যাকের জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি উইন্ডোজ, ম্যাকওএস, লিনাক্স, অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএসের মতো একাধিক প্ল্যাটফর্মে চালানো যায়। ২০০১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় ভিএলসি। এরপর এটি বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় মিডিয়া প্লেয়ার হয়ে ওঠে।
সূত্র: দ্য ভার্জ
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
অ্যামাজন ও গুগল যৌথভাবে নতুন মাল্টিক্লাউড নেটওয়ার্কিং সেবা চালু করেছে। এটি নিরবচ্ছিন্ন ও দ্রুতগতির ক্লাউড সংযোগের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এক বিবৃতিতে সংস্থা দুটি জানিয়েছে, ইন্টারনেট বিভ্রাটের কারণে যখন বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটছে, ঠিক সে সময় উদ্যোগটি নেওয়া হলো।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই নতুন উদ্যোগের ফলে গ্রাহকেরা মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে দুই কোম্পানির কম্পিউটিং প্ল্যাটফর্মের মধ্যে ব্যক্তিগত ও উচ্চগতির সংযোগ স্থাপন করতে পারবেন, যার জন্য আগে কয়েক সপ্তাহ সময় লাগত।
গত ২০ অক্টোবর অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেসের (এডব্লিউএস) একটি বড়সড় বিভ্রাটে বিশ্বব্যাপী হাজারো ওয়েবসাইট অচল হয়ে যায়। স্ন্যাপচ্যাট, ডুয়োলিঙ্গো, জুম ও গেমিং প্ল্যাটফর্ম রোব্লোক্সের মতো জনপ্রিয় অ্যাপও সেই সময় অফলাইনে পড়ে। বিশ্লেষক প্রতিষ্ঠান প্যারামেট্রিক্সের মতে, ওই বিভ্রাটে মার্কিন কোম্পানিগুলোর ৫০ থেকে ৬৫ কোটি ডলার ক্ষতি হয়।
ওই ঘটনার ঠিক এক মাস পরেই এই যৌথ মাল্টিক্লাউড সেবা চালুর ঘোষণা এল। অ্যামাজন জানিয়েছে, তাদের এডব্লিউএস ইন্টারকানেক্ট-মাল্টিকানেক্ট প্রযুক্তি এখন গুগল ক্লাউডের ক্রোস-ক্লাউড ইন্টারকানেক্ট সেবার সঙ্গে যুক্ত হবে। দুই পক্ষের মতে, এতে নেটওয়ার্ক ইন্টার-অপারেবিলিটি বা পারস্পরিক সংযোগ আরও সহজ হবে এবং ক্লাউড থেকে ক্লাউডে ডেটা আদান-প্রদান অনেক দ্রুত ও নির্ভরযোগ্য হবে।
এডব্লিউএসের নেটওয়ার্ক সার্ভিসেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট রবার্ট কেনেডি বলেন, এডব্লিউএস ও গুগল ক্লাউডের এই সহযোগিতা মাল্টিক্লাউড সংযোগে একটি মৌলিক পরিবর্তন আনবে।
গুগল ক্লাউডের ক্লাউড নেটওয়ার্কিং বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট রব এনস বলেন, এই নেটওয়ার্কের লক্ষ্য হলো গ্রাহকদের জন্য বিভিন্ন ক্লাউডের মধ্যে তথ্য ও অ্যাপ্লিকেশন স্থানান্তর আরও সুবিধাজনক করা।
গুগল ক্লাউড জানিয়েছে, ক্লাউডভিত্তিক সফটওয়্যার কোম্পানি ইতিমধ্যে এই নতুন নেটওয়ার্কিং পদ্ধতির প্রাথমিক ব্যবহারকারীদের মধ্যে রয়েছে।
বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্লাউডসেবা দেয় এডব্লিউএস। এর পরেই রয়েছে মাইক্রোসফটের অ্যাজুর ও তারপর গুগল ক্লাউড। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) ক্রমবর্ধমান চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে অ্যালফাবেট (গুগলের মূল সংস্থা), মাইক্রোসফট, অ্যামাজনের মতো প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো ইন্টারনেট ট্রাফিক পরিচালনার জন্য অবকাঠামো নির্মাণে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ভারতের টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয় গোপনে স্মার্টফোন নির্মাতাদের নির্দেশ দিয়েছে, নতুন সব ডিভাইসে দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত সাইবার নিরাপত্তা অ্যাপ প্রি-ইনস্টল করে দিতে হবে। অর্থাৎ, ভারত সরকার নির্দেশিত এই অ্যাপটি ফোনে বিল্ট–ইন অবস্থায় রাখতে হবে। এই অ্যাপ মুছে ফেলার সুযোগও থাকবে না। সরকারি আদেশটি দেখায় যে, বিষয়টি নিঃসন্দেহে অ্যাপলসহ গোপনীয়তা-সংশ্লিষ্ট মহলের আপত্তির মুখে পড়তে পারে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে সাইবার অপরাধ ও হ্যাকিং বেড়ে যাওয়ায় ভারত এমন পথে হাঁটছে, যেমনটি বিশ্বের নানা দেশ অনুসরণ করেছে। সর্বশেষ রাশিয়াও এই পথে হেঁটেছে। চুরি যাওয়া ফোন ব্যবহার করে প্রতারণা ঠেকানো বা রাষ্ট্র-নির্দেশিত সেবা প্রচারে বাধ্যতামূলক অ্যাপ ইনস্টলের নিয়ম এর অংশ।
অ্যাপলের সঙ্গে অতীতে ভারতের টেলিকম নিয়ন্ত্রক অ্যান্টি-স্প্যাম অ্যাপ নিয়ে ঝামেলায় জড়িয়েছিল। এবার অ্যাপলও নতুন আদেশের আওতায় পড়েছে। স্যামসাং, ভিভো, অপ্পো ও শাওমি প্রভৃতি সংস্থাও এতে অন্তর্ভুক্ত।
গত ২৮ নভেম্বর জারি হওয়া এই নির্দেশনা স্মার্টফোন কোম্পানিগুলোকে ৯০ দিনের সময় দিয়েছে। এর মধ্যে নতুন সব ডিভাইসে সরকারের ‘সঞ্চার সাথী’ অ্যাপ প্রি-ইনস্টল করতে হবে এবং ব্যবহারকারীরা এটি বন্ধ বা অপসারণ করতে পারবে না।
নির্দেশনাটি জনসমক্ষে প্রকাশ করা হয়নি; নির্দিষ্ট কিছু কোম্পানিকে ব্যক্তিগতভাবে পাঠানো হয়েছে। প্রযুক্তি-আইন বিশেষজ্ঞদের একজন জানিয়েছেন, ভারতের এই পদক্ষেপ উদ্বেগ সৃষ্টি করবে। ইন্টারনেট অধিকারকর্মী মিশি চৌধুরী জানান, ‘সরকার কার্যত ব্যবহারকারীর সম্মতিকেই অর্থহীন করে ফেলছে।’ এ ধরনের বাধ্যতামূলক অ্যাপ ইনস্টল করার নির্দেশ দিয়ে গত আগস্টে রাশিয়া সমালোচনার মুখে পড়েছিল।
বিশ্বের বৃহত্তম মোবাইল বাজারগুলোর একটি ভারত। এখানে ১২০ কোটির বেশি গ্রাহক। সরকারি তথ্য বলছে, জানুয়ারিতে চালু হওয়া অ্যাপটি এখন পর্যন্ত ৭ লাখের বেশি হারানো ফোন উদ্ধার করতে সাহায্য করেছে; শুধু অক্টোবরেই ৫০ হাজার ফোন ফিরে এসেছে।
ভারত সরকার জানিয়েছে, ডুপ্লিকেট বা নকল আইএমইআই নম্বরের মাধ্যমে নেটওয়ার্ক অপব্যবহার ও প্রতারণার মতো গুরুতর সাইবার ঝুঁকি মোকাবিলায় অ্যাপটি অপরিহার্য।
কাউন্টারপয়েন্ট রিসার্চের মতে, ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে ভারতের সাড়ে ৭৩ কোটি স্মার্টফোনের মধ্যে প্রায় সাড়ে ৪ শতাংশে অ্যাপলের আইওএস ছিল; বাকি সবই অ্যান্ড্রয়েডভিত্তিক।
অ্যাপল নিজের অ্যাপ প্রি-ইনস্টল করে ঠিকই, কিন্তু তাদের নীতিমালা অনুযায়ী কোনো সরকারি বা তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ বিক্রির আগে ফোনে দেওয়া যায় না। বিষয়টি সরাসরি জানেন এমন একজন সূত্র এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। কাউন্টার পয়েন্টের গবেষণা পরিচালক তরুণ পাঠক বলেন, ‘অ্যাপল ইতিহাসে কখনো এ ধরনের অনুরোধ সহজে মানেনি। সম্ভবত তারা সমঝোতার চেষ্টা করবে। বাধ্যতামূলক প্রি-ইনস্টলের বদলে ব্যবহারকারীকে অ্যাপ ইনস্টলে উৎসাহিত করার প্রস্তাব দিতে পারে।’
অ্যাপল, গুগল, স্যামসাং ও শাওমি এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। ভারতের টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ও সাড়া দেয়নি।
অ্যাপটির মূল উদ্দেশ্য হলো সব টেলিকম নেটওয়ার্কে হারানো বা চুরি যাওয়া ফোন ব্লক ও ট্র্যাক করা। এটি ব্যবহারকারীদের প্রতারণামূলক সংযোগ শনাক্ত ও বিচ্ছিন্ন করতেও সাহায্য করে। চালুর পর থেকে অ্যাপটি পাঁচ মিলিয়নের বেশি বার ডাউনলোড হয়েছে। এটি ৩৭ লাখের বেশি হারানো বা চুরি যাওয়া ফোন ব্লক করতে সাহায্য করেছে, আর ৩ কোটি প্রতারণামূলক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। সরকার বলছে, অ্যাপটি সাইবার হুমকি প্রতিরোধে সহায়ক এবং হারানো ফোন শনাক্ত ও ট্র্যাক করতে পুলিশকে সহযোগিতা করে। একই সঙ্গে কালোবাজারে নকল ডিভাইস ঢোকার পথও বন্ধ করে।
ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
বার্তাকক্ষে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এখন আর ভবিষ্যৎ নয়, বর্তমান। কনটেন্ট তৈরি থেকে শুরু করে তথ্য যাচাই, ডেটা বিশ্লেষণ ও অটোমেশন—সবখানে এআই এখন সাংবাদিকদের সহায়ক মাধ্যম। কিন্তু এই শক্তিশালী টুলকে কীভাবে দায়িত্বশীল ও কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যায়, এমন প্রশ্নের উত্তর জানতে শনিবার (২৯ নভেম্বর) রাজধানীর ধানমন্ডিতে বিসিএস ইনোভেশন সেন্টারে একটি কর্মশালার উদ্যোগ নেয় বাংলাদেশ আইসিটি জার্নালিস্ট ফোরাম (বিআইজেএফ)।
‘এআই ইন জার্নালিজম: ইমপ্যাক্ট, চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড দ্য ওয়ে ফরওয়ার্ড’ শিরোনামে কর্মশালায় অংশ নেন সংগঠনের নিবন্ধিত সদস্যরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. সাইফুল আলম চৌধুরী প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় বলেন, এআই কোনো জাদুর চেরাগ নয়। আলাদিনের চেরাগের মতো এআই যত ভালোভাবে ঘষবেন, ততই ভালো ফল দেবে। এক টুল দিয়ে সব কাজ না করে, প্রয়োজনভেদে টুল ব্যবহার করতে হবে। বিশ্বের সব বড় সংবাদমাধ্যম এরই মধ্যে এআই প্রযুক্তিকে নিউজরুমের অবিচ্ছেদ্য অংশ করেছে। বাংলাদেশের সাংবাদিকদের দক্ষতা বাড়ানোর সময় এখনই, এমনটি না হলে শঙ্কা রয়েছে পিছিয়ে পড়ার।
কর্মশালায় ব্যবহারিক কয়েকটি দিক উপস্থাপন করেন দ্য ডেইলি স্টারের ডিজিটাল গ্রোথ এডিটর আজাদ বেগ। পিন পয়েন্ট এআই ও নোটবুক এলএমের মাধ্যমে কীভাবে দ্রুত ও মানসম্মত প্রতিবেদন তৈরি করা যায়, তা দেখান। এআই ভুল ওয়েবসাইট বা পুরোনো তথ্য থেকে উত্তর দিতে পারে। তাই সাংবাদিকের মূল দায়িত্ব তথ্য যাচাই করা। এটা কখনোই এআইয়ের ওপর ছেড়ে দেওয়া যাবে না।
কর্মশালা সঞ্চালনা করেন বিআইজেএফের সভাপতি হিটলার এ. হালিম। স্বাগত বক্তব্যে সহসভাপতি ভূঁইয়া ইনাম লেনিন বলেন, ‘আগে ফটোশপ এসেছিল, এখন এআই। প্রযুক্তি বদলেছে, আমাদেরও বদলাতে হবে।’
সাধারণ সম্পাদক সাব্বিন হাসান বলেন, সময়ের দক্ষতা বাড়ানোর তাগিদ থেকেই এমন বিষয়ে কর্মশালার উদ্যোগ নেওয়া। তারই ধারাবাহিকতায় আগামীতে এ ধরনের কর্মশালার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।
কর্মশালা শেষে অংশগ্রহণকারীর হাতে সনদ তুলে দেন প্রশিক্ষক ড. সাইফুল আলম চৌধুরী, বিআইজেএফ নির্বাহী কমিটির সদস্যরা এবং বিসিএস মহাসচিব মো. মনিরুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ আবুল হাসান ও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান আবু চৌধুরী তুহিন।
মনিরুল ইসলাম বলেন, হার্ডওয়্যার বাজারে নকল ও রিফারবিশড গ্যাজেটের ছড়াছড়ি। আইসিটি সাংবাদিকদের এ বিষয়ে দৃষ্টি প্রত্যাশা করছি। দীর্ঘ চার বছর পর আগামী ২৯ থেকে ৩১ জানুয়ারি ‘বিসিএস ডিজিটাল ডিভাইস ও ইনোভেশন এক্সপো’ আয়োজন করা হচ্ছে।
বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির (বিসিএস) সহযোগিতায় ও প্রযুক্তি ব্র্যান্ড গিগাবাইট বাংলাদেশের পৃষ্ঠপোষকতায় এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
