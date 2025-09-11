নতুন ট্রেন্ড ন্যানো ব্যানানা, নিজের থ্রিডি ফিগারিন বানাবেন যেভাবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ইন্টারনেট দুনিয়ায় প্রতিনিয়তই নতুন কিছু ভাইরাল হয়। এ বছর সবচেয়ে আলোচিত ট্রেন্ডগুলোর একটি হলো ন্যানো ব্যানানা এআই ফিগারিন। ছোট্ট, চকচকে, কার্টুনধর্মী এই থ্রিডি ফিগারিনগুলো তৈরি হচ্ছে গুগলের অত্যাধুনিক এআই টুল জেমিনি ২.৫ ফ্ল্যাশ ইমেজ ব্যবহার করে।
এ ডিজিটাল ফিগারিন দেখতে এতটাই নিখুঁত ও বাস্তবসম্মত যে, এগুলো সহজেই মন কাড়ছে সৃজনশীল মানুষদের এবং কালেক্টরদের। সোশ্যাল মিডিয়ায় এর জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়েছে ভাইরাল ঝড়ের মতো।
ন্যানো ব্যানানা কী
ন্যানো ব্যানানা হলো একধরনের এআইভিত্তিক থ্রিডি মিনিয়েচার ফিগারিন, যেগুলো দেখতে ছোটখাটো খেলনার মতো হলেও ডিজিটালই তৈরি। নামটি মূলত এসেছে অনলাইনের মিমপ্রেমী কমিউনিটি থেকে। কেউ পছন্দের পোষা প্রাণী, কেউ প্রিয় সেলিব্রিটি আবার কেউ রাজনীতিবিদের রূপেই তৈরি করছেন এই ডিজিটাল ফিগারিন।
গুগল জেমিনি ২.৫ ফ্ল্যাশ ইমেজ টুলের সাহায্যে ব্যবহারকারীরা সহজেই ছবি ও টেক্সট প্রম্পট ব্যবহার করে বানিয়ে ফেলছেন ছোট ডিজিটাল ফিগারিনস।
যে কারণে ভাইরাল এই ট্রেন্ড
সহজ ব্যবহারযোগ্যতা: জেমিনি ২.৫ ফ্ল্যাশ ইমেজ এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে, কারিগরি দক্ষতা ছাড়াই যে কেউ ব্যবহার করতে পারে।
সৃজনশীলতা ও নিয়ন্ত্রণ: ছবি, টেক্সট প্রম্পট বা উভয়ের মাধ্যমে কাস্টম ডিজাইন করা যায় নিজের মিনি ভার্সন।
সোশ্যাল মিডিয়ার প্রভাব: ইনফ্লুয়েন্সার, কনটেন্ট ক্রিয়েটর থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদেরাও নিজেদের ফিগারিন বানিয়ে শেয়ার করছেন ইনস্টাগ্রাম, টিকটক, এক্স (টুইটার) ও ইউটিউবে।
বিনা মূল্যে ও দ্রুত তৈরি: কয়েক সেকেন্ডেই তৈরি হয়ে যায় পছন্দের ডিজাইন।
ন্যানো ব্যানানা থ্রিডি ফিগারিন বানাবেন যেভাবে
নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে আপনি একদম বিনা মূল্যে বানিয়ে ফেলতে পারেন নিজের ডিজিটাল ছোট ফিগারিন—
১. গুগলের জেমিনি অ্যাপ বা ওয়েবসাইট খুলুন।
২. এরপর নিজের বা যার ডিজিটাল ফিগারিন তৈরি করবেন তাঁর ছবি আপলোড করুন। ছবি ও প্রম্পট ব্যবহার করে বা শুধু প্রম্পট দিয়েও তৈরি করা যায়। ছবি দিলে আরও ভালো ফলাফল পাওয়া যায়।
৩. এরপর ফিগারিন তৈরি একটি প্রম্পট দিতে হবে। গুগল এক্সে (টুইটার) একটি অফিশিয়াল প্রম্পট শেয়ার করেছে, যেটি ব্যবহার করে তৈরি করা যাবে থ্রিডি ফিগারিন।
প্রম্পটটি হলো—
‘Create a 1 / 7 scale commercialized figurine of the characters in the picture, in a realistic style, in a real environment. The figurine is placed on a computer desk. The figurine has a round transparent acrylic base, with no text on the base. The content on the computer screen is a 3D modeling process of this figurine. Next to the computer screen is a toy packaging box, designed in a style reminiscent of high-quality collectible figures, printed with original artwork. The packaging features two-dimensional flat illustrations. ’
৪. ওপরের প্রম্পটি কপি করে জেমিনি টেক্সট বক্সে পেস্ট করতে হবে।
৫. এরপর ‘জেনারেট’ বাটনে ক্লিক করুন। কয়েক সেকেন্ডেই রেজাল্ট চলে আসবে। পছন্দমতো না হলে প্রম্পট বা ছবি পরিবর্তন করে আবার চেষ্টা করুন।
ওপরের প্রম্পট ছাড়াও নিচের প্রম্পটগুলো ব্যবহার করতে পারেন।
প্রম্পট ১
‘A realistic 1 / 7 scale figurine of a sitting Shiba Inu, mirroring the iconic "Doge" meme expression, stands on a clear acrylic base atop a sleek wooden desk. The desk is meticulously organized, with a monitor showing the 3D sculpting process, displaying wireframes, textures, and fine details of the Shiba Inu character. A BANDAI-style toy box sits nearby with bright illustrations matching the figurine and other internet meme characters. Warm, directional light from a desk lamp highlights specific features of the figurine, creating a cozy and focused atmosphere. ’
প্রম্পট ২
‘A realistic 1 / 6 scale commercialized figurine of a smiling man in a black hoodie and a baseball cap, standing with hands in pockets, in a real environment. The figurine is placed on a computer desk on a round transparent acrylic base with no text. The computer screen displays the ZBrush modeling process of this specific figurine. Next to the computer screen is a BANDAI-style toy packaging box, featuring two-dimensional flat illustrations of the man and other similar meme characters as original artwork. ’
প্রম্পট ৩
‘Generate a 1 / 6 scale collectible figurine from the picture, styled realistically in a real-world setting. Place it on a computer desk with a transparent round base, no text. Show the ZBrush modeling on the monitor, with a BANDAI-inspired toy box next to it featuring original 2D artwork. ’
নিজেকে বা আপনার পছন্দের যেকোনো জিনিসের ফিগারিনকে রেট্রো, গেমিং বা হোলোগ্রাফিক স্টাইলে রূপ দিতে নিচের প্রম্পটগুলোও যুক্ত করতে পারেন—
১৬–বিট আর্ট মোড
‘Reimagine yourself as a 16-bit video game character on a 2D platform. ’
৩ডি হলোগ্রাম
‘Turn the [object] into a 3D transparent line art hologram. ’
তথ্যসূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া
