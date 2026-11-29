একটি স্বপ্ন আর এক অসম্পূর্ণ বার্তায় যেভাবে বদলে গেল গোটা বিশ্ব—জানুন ইন্টারনেটের জন্মকথা
আজ পৃথিবীর এক প্রান্তে বসে অন্য প্রান্তের মানুষের সঙ্গে মুহূর্তেই যোগাযোগ করা যায়। কয়েক সেকেন্ডে খুঁজে পাওয়া যায় হাজার হাজার তথ্য, দেখা যায় ছবি-ভিডিও, করা যায় কেনাকাটা কিংবা অফিসের কাজ। কিন্তু এই সহজ যোগাযোগের পেছনে রয়েছে দীর্ঘ এক ইতিহাস। বিশালাকৃতির কম্পিউটার, বিজ্ঞানীদের দূরদর্শী চিন্তা, শীতল যুদ্ধের উদ্বেগ আর একটি অসম্পূর্ণ বার্তা—সব মিলিয়ে জন্ম হয়েছিল আধুনিক ইন্টারনেটের।
যে স্বপ্ন দেখেছিলেন একজন বিজ্ঞানী
ষাটের দশকের শুরুর কথা। তখন কম্পিউটার বলতে বোঝাত বিশাল আকারের যন্ত্র। আস্ত একটা ঘর লাগত একটি কম্পিউটার বসাতে। আজকের মতো কম্পিউটার ছিল না ডেস্কে, ছিল না মানুষের হাতে হাতে। সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল, এক কম্পিউটার অন্য কম্পিউটারের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারত না।
কোনো একটি কম্পিউটারের তথ্য অন্যটিতে নিতে হলে ব্যবহার করতে হতো পাঞ্চ কার্ড কিংবা চৌম্বক টেপ। কখনো সেই তথ্য নিয়ে যেতে হতো দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। অর্থাৎ, তথ্য আদান-প্রদান তখন ছিল অনেকটা ডাকযোগে চিঠি পাঠানোর মতো ধীর আর কষ্টসাধ্য।
এমন সময় এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন মনোবিজ্ঞানী ও কম্পিউটার বিজ্ঞানী জে সি আর লিকলাইডার। তাঁর কল্পনায়, পৃথিবীর সব কম্পিউটার একদিন একটি বিশাল নেটওয়ার্কে যুক্ত হবে। মানুষ যেখানেই থাকুক, মুহূর্তের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান করতে পারবে।
লিকলাইডার এই কল্পিত ব্যবস্থার নাম দিয়েছিলেন ‘ইন্টারগ্যালাকটিক কম্পিউটার নেটওয়ার্ক’। নামটি শুনতে যেন মহাকাশের কোনো কল্পবিজ্ঞানের মতো। কিন্তু সেই স্বপ্নই একদিন বাস্তবের ইন্টারনেটের ভিত্তি হয়ে উঠবে, তখন তা কে জানত!
একটিমাত্র পথ নয়, তথ্য চলবে নানা পথে
ইন্টারনেটের জন্মের পেছনে আরেকটি বড় সমস্যা ছিল যোগাযোগব্যবস্থার নিরাপত্তা। তখনকার টেলিফোন নেটওয়ার্কে ব্যবহার হতো ‘সার্কিট সুইচিং’ পদ্ধতি। অর্থাৎ, দুজন মানুষের কথা বলার জন্য একটি নির্দিষ্ট সংযোগ তৈরি করা হতো। কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেই পথটি কার্যত তাদের জন্যই বরাদ্দ থাকত।
শীতল যুদ্ধের সময় বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা ছিল, যোগাযোগের এই নির্দিষ্ট পথের কোনো একটি অংশ নষ্ট হয়ে গেলে পুরো যোগাযোগব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে।
এই সমস্যার সমাধান খুঁজতে গিয়ে ষাটের দশকের মাঝামাঝি কয়েকজন বিজ্ঞানী আলাদাভাবে একটি যুগান্তকারী ধারণা নিয়ে কাজ করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন পল বারান, ডোনাল্ড ডেভিস ও লিওনার্ড ক্লেইনরক। তাঁদের ধারণার নাম ‘প্যাকেট সুইচিং’।
এই পদ্ধতিতে বড় কোনো বার্তাকে ছোট ছোট ডিজিটাল অংশে ভাগ করে পাঠানো হয়। প্রতিটি অংশকে বলা হয় ‘প্যাকেট’। প্যাকেটগুলো একই পথে না গিয়ে নেটওয়ার্কের সুবিধাজনক বিভিন্ন পথ ধরে গন্তব্যে পৌঁছাতে পারে। পরে গন্তব্যের কম্পিউটার সেগুলোকে আবার একত্র করে মূল বার্তা তৈরি করে।
ভাবুন, আপনি একটি বড় বই পাঠাতে চান। বইটি এক বাক্সে না ভরে কয়েকটি ছোট বাক্সে ভাগ করে পাঠালেন। কোনো একটি রাস্তা বন্ধ থাকলে বাক্সগুলো অন্য রাস্তা দিয়ে পৌঁছে যাবে। গন্তব্যে সব বাক্স একত্র করলেই পাওয়া যাবে পুরো বই। প্যাকেট সুইচিংয়ের ধারণাটিও অনেকটা এমন।
১৯৬৯: ইন্টারনেটের প্রথম বার্তা ছিল মাত্র দুটি অক্ষর
১৯৬৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগের গবেষণা সংস্থা অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রজেক্টস এজেন্সি (এআরপিএ) এই ধারণাকে বাস্তবে পরীক্ষা করার উদ্যোগ নেয়। তৈরি হয় আরপানেট (ARPANET)—চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটারকে যুক্ত করে গড়ে তোলা একটি নেটওয়ার্ক।
সেই বছরের ২৯ অক্টোবর। রাতে যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া, লস অ্যাঞ্জেলেসের (ইউসিএলএ) একটি কম্পিউটারের সামনে বসেছিলেন এক শিক্ষার্থী প্রোগ্রামার। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, স্ট্যানফোর্ডের একটি কম্পিউটারে ‘LOGIN’ শব্দটি পাঠানো।
তিনি প্রথমে টাইপ করলেন ‘L’। সেটি পৌঁছাল। এরপর ‘O’—সেটিও পৌঁছে গেল। কিন্তু তৃতীয় অক্ষরটি পাঠানোর আগেই সিস্টেমটি ক্র্যাশ করল।
ফলে ইতিহাসের প্রথম কম্পিউটার-টু-কম্পিউটার বার্তাটি হয়ে রইল মাত্র দুটি অক্ষর—‘LO’।
মজার ব্যাপার হলো, যে শব্দটি পাঠানোর কথা ছিল, সেটি ছিল ‘LOGIN’। অথচ প্রযুক্তির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে গেল অসম্পূর্ণ সেই ‘LO’। যেন আধুনিক ইন্টারনেটের প্রথম অভিবাদন।
আলাদা নেটওয়ার্কগুলোকে এক করল যে নিয়ম
আরপানেটের সাফল্যের পর ধীরে ধীরে আরও অনেক নেটওয়ার্ক তৈরি হতে থাকে। কিন্তু নতুন সমস্যা দেখা দিল। একেকটি নেটওয়ার্ক একেক ধরনের নিয়মে কাজ করত। ফলে একটি নেটওয়ার্কের কম্পিউটার অন্য নেটওয়ার্কের সঙ্গে সহজে যোগাযোগ করতে পারত না।
এই সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলেন দুই প্রকৌশলী—ভিন্টন সার্ফ ও রবার্ট কান। তাঁরা তৈরি করলেন এমন একটি যোগাযোগব্যবস্থা, যার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন নেটওয়ার্ক একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।
এই ব্যবস্থার নাম টিসিপি/আইপি (TCP/IP)। সহজ করে বললে, এটি ছিল নেটওয়ার্কগুলোর মধ্যে যোগাযোগের একটি সাধারণ নিয়ম। এই নিয়ম মেনে চললে আলাদা নেটওয়ার্কও একে অপরের কাছে তথ্য পাঠাতে পারত।
১৯৮৩ সালের ১ জানুয়ারি আরপানেট আনুষ্ঠানিকভাবে টিসিপি/আইপি ব্যবস্থায় যুক্ত হয়। দিনটিকে আধুনিক ইন্টারনেটের জন্মদিন হিসেবে ব্যাপকভাবে স্মরণ করা হয়। কারণ, এর মাধ্যমে তৈরি হয় ‘নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক’—যেখানে অসংখ্য আলাদা নেটওয়ার্ক একসঙ্গে কাজ করতে পারে।
বিজ্ঞানীদের জগৎ থেকে সাধারণ মানুষের হাতে
তবে তখনো ইন্টারনেট সাধারণ মানুষের জন্য সহজলভ্য ছিল না। এটি মূলত বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী ও সরকারি গবেষকদের কাজেই ব্যবহার হতো। তথ্য আদান-প্রদান করা যেত, কিন্তু আজকের মতো ওয়েবসাইট খুলে ছবি দেখা, লেখা পড়া কিংবা এক লিংক থেকে অন্য লিংকে যাওয়ার সুবিধা ছিল না।
এই অবস্থার পরিবর্তন আনলেন ব্রিটিশ কম্পিউটার বিজ্ঞানী টিম বার্নার্স-লি। ১৯৮৯ সালে সুইজারল্যান্ডের সার্ন (CERN) গবেষণাগারে কাজ করার সময় তিনি দেখলেন, বিভিন্ন কম্পিউটারে ছড়িয়ে থাকা গবেষণার তথ্য খুঁজে পাওয়া এবং একটির সঙ্গে অন্যটির সম্পর্ক বোঝা বিজ্ঞানীদের জন্য বেশ কঠিন।
টিম বার্নার্স-লি এমন একটি ব্যবস্থা তৈরির চিন্তা করলেন, যেখানে তথ্য একে অপরের সঙ্গে যুক্ত থাকবে। একটি নথি থেকে অন্য নথিতে যেতে পারবে মানুষ, শুধু একটি লিংকে ক্লিক করেই।
এভাবেই জন্ম নিল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব (World Wide Web)। তৈরি হলো ওয়েবপেজ, হাইপারলিংক ও ব্রাউজারের ধারণা, যা তথ্য খোঁজা ও পড়াকে অনেক সহজ করে দিল।
এখানে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি—ইন্টারনেট আর ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব এক জিনিস নয়। ইন্টারনেট হলো বিশ্বজুড়ে সংযুক্ত নেটওয়ার্কের অবকাঠামো। আর ওয়েব হলো সেই ইন্টারনেটের ওপর চলা একটি তথ্যভিত্তিক সেবা, যার মাধ্যমে আমরা ওয়েবসাইট ও লিংক ব্যবহার করি।
ডায়াল-আপের শব্দ থেকে স্মার্টফোনের পর্দা
নব্বইয়ের দশকে সহজে ব্যবহারযোগ্য ওয়েব ব্রাউজার আসতে শুরু করল। বাণিজ্যিক ব্যবহারের বাধাও ধীরে ধীরে কমে গেল। ফলে ইন্টারনেট আর শুধু গবেষণাগারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না—ছড়িয়ে পড়ল সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে।
সেই সময় ইন্টারনেটে যুক্ত হতে অনেকেরই ব্যবহার করতে হতো ডায়াল-আপ মডেম। ফোনের লাইনে সংযোগ নেওয়ার সময় মডেম থেকে বের হতো এক অদ্ভুত কিচিরমিচির শব্দ। সংযোগ পেতে কখনো অপেক্ষা করতে হতো, কখনো মাঝপথে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত।
এরপর এল দ্রুতগতির ব্রডব্যান্ড, ফাইবার অপটিক, ওয়াই-ফাই এবং স্মার্টফোন। ইন্টারনেট হয়ে উঠল আরও দ্রুত, সহজ ও সর্বব্যাপী।
আজ আমরা যে ইন্টারনেট ব্যবহার করি, তা শুধু একটি প্রযুক্তি নয়; এটি আমাদের কাজ, শিক্ষা, সংবাদ, বিনোদন, ব্যবসা ও যোগাযোগের অবিচ্ছেদ্য অংশ।
ষাটের দশকে লিকলাইডারের কল্পনায় যে পৃথিবী ছিল—যেখানে মানুষ ও কম্পিউটার দূরত্ব ভুলে তথ্য আদান-প্রদান করবে—আজ সেই পৃথিবীই আমাদের দৈনন্দিন বাস্তবতা।
একটি বিশাল কম্পিউটার থেকে শুরু হয়েছিল যাত্রা। প্রথম বার্তা ছিল মাত্র ‘LO’। আর সেই ছোট্ট অসম্পূর্ণ বার্তার পথ ধরেই একদিন গোটা পৃথিবী হয়ে উঠল সংযুক্ত—এক অদৃশ্য নেটওয়ার্কে, যার নাম ইন্টারনেট।