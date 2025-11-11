২০২৫ সালে প্রযুক্তিতে এগিয়ে ৫ দেশ

Ajker Patrika
প্রযুক্তির জগতে ব্যাপক পরিবর্তনশীল একটি বছরের শেষ প্রান্তে আমরা। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিকস, ডিপটেক এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির বিকাশ আজ বিশ্ব অর্থনীতিকে নতুন সম্ভাবনার দিকে নিয়ে যাচ্ছে। উদ্ভাবন, বিনিয়োগ আর দূরদর্শিতার দৌড়ে প্রযুক্তি খাতে কয়েকটি দেশ রয়েছে শীর্ষস্থানীয় অবস্থানে। গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্সের এই বছরের তালিকা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। দেখে নিন, সেই তালিকায় কোন কোন দেশ রয়েছে উদ্ভাবনের শীর্ষে।

invation-[Converted]-01

সুইজারল্যান্ড: উদ্ভাবনের রাজধানী

গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স ২০২৫-এ সুইজারল্যান্ড টানা ১৫তম বছরের মতো বিশ্বের শীর্ষ উদ্ভাবনী দেশ হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করেছে। গবেষণা, প্রযুক্তি ও অর্থনীতির ভারসাম্যে গড়া দেশটি এখন ডিপটেক, রোবোটিকস, বায়োটেক ও পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি খাতে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ইটিএইচ জুরিখ ও ইপিএফের মতো বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা ও স্টার্টআপ ইন্ডাস্ট্রিতে অনন্য ভূমিকা রাখছে। ২০১৯-২৫ সালের মধ্যে দেশটির মোট ভেঞ্চার ক্যাপিটালের প্রায় ৬০ শতাংশ গেছে ডিপটেক সেক্টরে। এ বছর মাইক্রোসফট ঘোষণা দিয়েছিল, সুইজারল্যান্ডে ৪০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ক্লাউড অবকাঠামো উন্নয়নে। একই বছরে দেশটি ইউরোপের প্রথম অনুমোদিত ব্লক চেইনভিত্তিক ট্রেডিং সিস্টেম চালু করেছে, যা ডিজিটাল ফাইন্যান্স খাতের নতুন দিক উন্মোচন করেছে। সুইজারল্যান্ডের শক্তি হলো এর উদ্ভাবনের সংস্কৃতি। যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্প ও সরকার একই সঙ্গে কাজ করে। উন্নত অবকাঠামো, গবেষণানির্ভর অর্থনীতি এবং উচ্চ দক্ষ মানবসম্পদ দেশটির উদ্ভাবনকে টেকসই করেছে।

tecnolgo-02

সুইডেন: ইউরোপের প্রযুক্তি শক্তি

২০২৫ সালে প্রযুক্তি ও উদ্ভাবনের দৌড়ে ইউরোপের শীর্ষে উঠে এসেছে সুইডেন। গবেষণা, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি এবং ডিজিটাল অবকাঠামোর শক্ত ভিত্তি দেশটিকে এই অবস্থানে নিয়ে এসেছে। সুইডেনের বড় শক্তি হলো এর সমন্বিত প্রযুক্তি ইকোসিস্টেম। দেশটিতে বিশ্ববিদ্যালয়, স্টার্টআপ ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান একসঙ্গে কাজ করছে নতুন উদ্ভাবন তৈরিতে।

চলতি বছর কানাডার বিনিয়োগ সংস্থা ব্রুকফিল্ড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ঘোষণা দিয়েছে, তারা সুইডেনে প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করে একটি বিশাল এআই ডেটা সেন্টার নির্মাণ করবে। এই প্রকল্প সম্পন্ন করা হলে দেশটি ইউরোপের বড় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা অবকাঠামো কেন্দ্রগুলোর একটিতে দাঁড়াবে। পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তিতেও দেশটির অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। কার্বন-নিউট্রাল ইন্ডাস্ট্রি, বৈদ্যুতিক যান ও নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারে সুইডেন বিশ্বে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। সরকারি নীতি, স্বচ্ছ অর্থনৈতিক পরিবেশ এবং উদ্ভাবনে উদার সহায়তা তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য আদর্শ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে দেশটিতে।

ai

যুক্তরাষ্ট্র: এআই ও কোয়ান্টাম যুগের পথিকৃৎ

এ বছর প্রযুক্তি জগতে আরও প্রভাব বেড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, মহাকাশ প্রযুক্তি, সেমিকন্ডাক্টর এবং কোয়ান্টাম কম্পিউটিং—দেশটি নেতৃত্ব দিচ্ছে সব ক্ষেত্রে। তালিকায় যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় অবস্থানে থাকলেও বিনিয়োগ ও গবেষণার দিক থেকে এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় প্রযুক্তি বাজার। ওপেনএআই, গুগল ডিপমাইন্ড, অ্যাপল ও মেটার মতো শীর্ষ প্রতিষ্ঠানগুলো এআই এবং জেনারেটিভ মডেল উন্নয়নে নতুন ধাপ অতিক্রম করেছে। একই সঙ্গে, টেক্সাস

ও অ্যারিজোনায় টিএসএমসি ও ইনটেল তাদের সেমিকন্ডাক্টর কারখানা সম্প্রসারণে প্রায় ২০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে, যা বৈশ্বিক চিপ সংকট মোকাবিলায় যুগান্তকারী ভূমিকা রাখবে। মহাকাশ প্রযুক্তিতে স্পেসএক্স, ব্লু অরিজিন ও নাসা একসঙ্গে কাজ করছে তাদের মিশন বাস্তবায়নে, যার লক্ষ্য ২০২৬ সালের মধ্যে আবারও মানুষকে চাঁদে পাঠানো। তবে সমালোচকেরা বলছেন, প্রযুক্তি বিকাশের পাশাপাশি নৈতিকতা, ডেটা সুরক্ষা এবং শ্রমবাজারে অটোমেশনের প্রভাব নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে আরও মনোযোগী হতে হবে। সব মিলিয়ে, ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্র প্রমাণ করেছে, প্রযুক্তি শুধু শক্তির প্রতীক নয়; বরং জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্থিতি এবং মানব অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি।

Robitics

দক্ষিণ কোরিয়া: রোবোটিকসের ভবিষ্যৎ

এ বছরে দক্ষিণ কোরিয়া আবারও প্রমাণ করেছে, প্রযুক্তিতে তারাও নেতৃত্ব দিতে পারে। দেশটি এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকন্ডাক্টর, রোবোটিকস ও স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে এশিয়ার শক্তিশালী অর্থনীতিগুলোর একটি। গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স ২০২৫-এ দক্ষিণ কোরিয়া শীর্ষ পাঁচে জায়গা করে নিয়েছে। এটি তাদের গবেষণা ও প্রযুক্তি বিনিয়োগের ধারাবাহিক সাফল্যের প্রতিফলন।

চলতি বছর দেশটির সরকার ঘোষণা করেছে ‘ডিজিটাল কোরিয়া ২০৩০’ কর্মসূচি। এর লক্ষ্য এআই, ৬জি যোগাযোগব্যবস্থা ও স্মার্ট সিটির উন্নয়নকে এগিয়ে নেওয়া। স্যামসাং ইলেকট্রনিকস একাই ৪৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করছে পরবর্তী প্রজন্মের চিপ কারখানা নির্মাণে। এ ছাড়া এসকে হাইনিক্স ২০ বিলিয়ন ডলারের প্রকল্প হাতে নিয়েছে মেমোরি টেকনোলজির উন্নয়নে।

এসব বিনিয়োগ দেশটিকে বৈশ্বিক সেমিকন্ডাক্টর সরবরাহ শৃঙ্খলে প্রধান অবস্থানে রাখবে। রোবোটিকস ও এআইচালিত উৎপাদনেও দক্ষিণ কোরিয়া দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। শিল্পক্ষেত্রে ১০ হাজার শ্রমিকের বিপরীতে রোবটের সংখ্যা এখন ১ হাজার ছাড়িয়েছে, যা বিশ্বে সর্বোচ্চ। পাশাপাশি দেশটি শিক্ষা ও গবেষণায় ডিজিটাল দক্ষতা বাড়াতে ‘এআই ট্যালেন্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড’ চালু করেছে, যার মাধ্যমে আগামী পাঁচ বছরে ১ লাখ দক্ষ প্রযুক্তি পেশাজীবী গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে।

gren tech-01

সিঙ্গাপুর: স্মার্ট সিটি ও গ্রিন টেক মডেল

সিঙ্গাপুর আবারও প্রমাণ করেছে, ছোট ভূখণ্ড মানেই সম্ভাবনা কম নয়। প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও নীতি—সমন্বয়ের অসাধারণ মডেল গড়ে দেশটি এখন এশিয়ার অন্যতম ডিজিটাল সুপারপাওয়ার। তালিকায় সিঙ্গাপুর এশিয়ার

মধ্যে দ্বিতীয় এবং বিশ্বে সপ্তম স্থানে। দেশটির প্রধান শক্তি হলো, সরকারি নেতৃত্বে পরিচালিত ‘স্মার্ট ন্যাশন ২০৩০’ কর্মসূচি, যার অধীনে এ বছর চালু হয়েছে ‘ন্যাশনাল এআই স্ট্র্যাটেজি ২.০’। এর লক্ষ্য কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার নিরাপত্তা এবং ডেটা গভর্ন্যান্সে বৈশ্বিক মান নির্ধারণ।

দেশটির সরকার ইতিমধ্যে ৫ বিলিয়ন সিঙ্গাপুরি ডলার বরাদ্দ দিয়েছে এআই গবেষণা, স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি ও ফিনটেক স্টার্টআপে বিনিয়োগে। সিঙ্গাপুরের প্রযুক্তি সাফল্যের আরেক স্তম্ভ হলো তার উন্নত ডিজিটাল অবকাঠামো। দেশটি এ বছর বিশ্বের প্রথম সম্পূর্ণ ৫-জি সক্ষম নগররাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। পাশাপাশি, টেক জায়ান্ট গুগল ও আমাজন এখানে নতুন ক্লাউড রিজিয়ন স্থাপন করেছে। এ ছাড়া সিঙ্গাপুর পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বিশেষ জোর দিচ্ছে। ‘গ্রিন ডেটা সেন্টার রোডম্যাপ’ পরিকল্পনার মাধ্যমে তারা শক্তি এবং দক্ষ ডেটা সেন্টার উন্নয়নে বৈশ্বিক নেতৃত্ব নিচ্ছে।

এ ছাড়া গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্সের তালিকায় থাকা প্রথম দশটি দেশের অন্য পাঁচটি দেশ হলো যুক্তরাজ্য, ফিনল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক ও চীন। তালিকায় ভারতের অবস্থান ৩৮তম।

