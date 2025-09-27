Ajker Patrika
> প্রযুক্তি

ফেসবুক–ইনস্টাগ্রামে চালু হচ্ছে সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে ফ্রি সংস্করণ ব্যবহার করার জন্য বিজ্ঞাপন দেখতে হবে। ছবি: সার্চ ইঞ্জিন জার্নাল
ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে ফ্রি সংস্করণ ব্যবহার করার জন্য বিজ্ঞাপন দেখতে হবে। ছবি: সার্চ ইঞ্জিন জার্নাল

যুক্তরাজ্যের ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে বিজ্ঞাপনবিহীন সংস্করণ চালু করতে যাচ্ছে মার্ক জাকারবার্গের প্রতিষ্ঠান মেটা। ব্যক্তিগতকৃত বিজ্ঞাপন নিয়ে দেশটির নিয়ন্ত্রক সংস্থার সতর্কতার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। এই সেবার জন্য যুক্তরাজ্যের ওয়েব সংস্করণের ব্যবহারকারীদের মানে ২ দশমিক ৯৯ পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৪৮৬ টাকা) ও মোবাইল ব্যবহারকারীদের ৩ দশমিক ৯৯ পাউন্ড (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৬৪৯ টাকা) দিতে হবে।

যেসব ব্যবহারকারীর ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট একে অপরের সঙ্গে যুক্ত আছে, তারা শুধু একটি সাবস্ক্রিপশন ফি দিলেই চলবে।

এক বিবৃতিতে মেটা জানায়, যুক্তরাজ্যে অবস্থানরত ব্যবহারকারীরা এখন দুটি অপশন পাচ্ছে। ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের বিনা মূল্যের সংস্করণ ব্যবহার করার জন্য বিজ্ঞাপন দেখতে হবে। আর নির্দিষ্ট মাসিক ফি দিয়ে বিজ্ঞাপনমুক্ত অভিজ্ঞতা উপভোগ করা যাবে।

প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, নতুন এই সেবা ধাপে ধাপে চালু করা হবে। যাঁরা সাবস্ক্রিপশন নেবেন না, তাঁরা আগের মতোই বিজ্ঞাপন দেখতে থাকবেন।

এর আগে ইউরোপীয় ইউনিয়নেও একই ধরনের সাবস্ক্রিপশন সেবা চালু করে মেটা। তবে ইউরোপীয় কমিশনের মতে, ডিজিটাল মার্কেটস অ্যাক্ট লঙ্ঘন করেছে মেটা। এ আইনের লক্ষ্য হচ্ছে বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোকে নিয়ন্ত্রণে আনা। চলতি বছর এই আইন লঙ্ঘনের কারণে মেটাকে ২০০ মিলিয়ন ইউরো জরিমানা করে কমিশন।

কমিশনের অভিযোগ, মেটা বিজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহারকারীর কম তথ্য (যেমন—লিঙ্গ, বয়স ও অবস্থান) ব্যবহার করে একটি বিনা মূল্যের সংস্করণ চালু করতে পারত, তবে তা করেনি।

এদিকে মেটার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে যুক্তরাজ্যের তথ্য অধিকার সংস্থা ইনফরমেশন কমিশনার অফিস (আইসিও)।

চলতি বছর আইসিও বলেছিল, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের উচিত তাঁদের তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে ‘অপ্ট আউট’ বা না বলার সুযোগ থাকা। এর আগে ব্যক্তিগত তথ্য ব্যবহার করে বিজ্ঞাপন দেখানো নিয়ে মেটার বিরুদ্ধে মামলা করে মানবাধিকার কর্মী তানিয়া ও’ক্যারল। শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি তাঁর তথ্য ব্যবহার বন্ধে সম্মত হয়।

সেই মামলার নিষ্পত্তির পর মেটা জানিয়েছিল, তারা বিজ্ঞাপনবিহীন একটি সাবস্ক্রিপশন মডেল বিবেচনা করছে।

যুক্তরাজ্যের আইন সংস্থা টিএলটির অংশীদার গ্যারেথ ওলডেইল বলেন, মেটার সাবস্ক্রিপশন মডেল নিয়ে আইসিওর সমর্থন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের অবস্থানের পার্থক্য তুলে ধরে।

তিনি বলেন, ‘এই অবস্থান ব্যবসাবান্ধব এবং এটি দেখায় যে, যুক্তরাজ্যের সরকার ডিজিটাল অর্থনীতির বিকাশে নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোকে আরও সহায়ক হতে বলছে। তবে এতে করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের অবস্থানের ফারাক আরও কিছুটা বেড়ে গেল।’

তথ্যসূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

বিষয়:

যুক্তরাজ্যতথ্যপ্রযুক্তিমেটাইনস্টাগ্রামপ্রযুক্তিপণ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

সুপার ওভারে শ্রীলঙ্কাকে হারাল ভারত

বাংলাদেশ ব্যাংকের চিঠি: ইসলামী ব্যাংকের বিশেষ যোগ্যতা মূল্যায়ন পরীক্ষা কাল

জুলাই যোদ্ধা মামুনুর রশীদকে অপহরণের ঘটনায় গুপ্ত মহলের কাঁচা নাটক ব্যর্থ হয়েছে: তারিকুল

যশোরের ভবদহ: উৎসবহীন পূজার আয়োজন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

ইসরায়েলের সতর্কবার্তা উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক জলসীমায় গাজা অভিমুখী ৫০ নৌযান

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

মামুনের কথা অসংগতিপূর্ণ, আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে: পুলিশ

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

শুটিং স্পটে মডেলকে দলবদ্ধ ধর্ষণ, পরিচালকসহ ৩ জনের নামে মামলা

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

যুক্তরাষ্ট্রে যেতে চেয়েছিলেন সোহেল তাজ, ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিমানবন্দর থেকে

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

জাতিসংঘে নেতানিয়াহুর ভাষণের সময় বেরিয়ে গেলেন বহু দেশের প্রতিনিধি

সম্পর্কিত

ফেসবুক–ইনস্টাগ্রামে চালু হচ্ছে সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান

ফেসবুক–ইনস্টাগ্রামে চালু হচ্ছে সাবস্ক্রিপশন প্ল্যান

চিপের সংখ্যা অনুযায়ী বিদেশি ইলেকট্রনিকস পণ্যে শুল্ক আরোপের চিন্তা ট্রাম্প প্রশাসনের

চিপের সংখ্যা অনুযায়ী বিদেশি ইলেকট্রনিকস পণ্যে শুল্ক আরোপের চিন্তা ট্রাম্প প্রশাসনের

ডট বাংলা ও ডট বিডি ডোমেইন দ্রুত উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

ডট বাংলা ও ডট বিডি ডোমেইন দ্রুত উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব

টিকটক বিক্রি চূড়ান্ত, মূল্য ১৪ বিলিয়ন ডলার: ট্রাম্প

টিকটক বিক্রি চূড়ান্ত, মূল্য ১৪ বিলিয়ন ডলার: ট্রাম্প