শিক্ষার্থীদের জন্য বিনা মূল্যে জেমিনি প্রো

ফিচার ডেস্ক
গুগল তাদের এআই প্ল্যাটফর্ম জেমিনি প্রো এক বছরের জন্য শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছে। তালিকায় বাংলাদেশও রয়েছে। এই সুযোগ শিক্ষার্থীদের গবেষণা, অ্যাসাইনমেন্ট, কোডিং, প্রতিবেদন তৈরি, ভিডিও প্রজেক্টসহ নানা শিক্ষামূলক কাজে সহায়তা করবে। সুযোগটি চলতি বছরের ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রযোজ্য।
যোগ্যতা
এই সুবিধা পেতে শিক্ষার্থীদের বয়স ১৮ বছর বা তার বেশি হতে হবে এবং দেশের যেকোনো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি থাকতে হবে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অফিশিয়াল ই-মেইল ব্যবহার করে গুগল অ্যাকাউন্টে লগইন করতে হবে। যাচাইপ্রক্রিয়া সফল হলে তাঁরা এই সুযোগ উপভোগ করতে পারবেন।
সুবিধা
আবেদন প্রক্রিয়া
শিক্ষার্থীদের প্রথমে গুগলের স্টুডেন্ট পেজে গিয়ে ‘সাইন আপ’ অপশন নির্বাচন করতে হবে। এরপর দেশ হিসেবে বাংলাদেশ নির্বাচন করতে হবে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচন করার পর শিক্ষার্থী ই-মেইল ব্যবহার করে যাচাই সম্পন্ন করতে হবে। প্রয়োজনীয় পরিচয়ের প্রমাণ আপলোড করার পর ট্রায়াল সাবস্ক্রিপশন চালু হবে।
এই সুযোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নত করতে পারবেন।
সূত্র: গুগল হেল্প
গুগল তাদের এআই প্ল্যাটফর্ম জেমিনি প্রো এক বছরের জন্য শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছে। তালিকায় বাংলাদেশও রয়েছে। এই সুযোগ শিক্ষার্থীদের গবেষণা, অ্যাসাইনমেন্ট, কোডিং, প্রতিবেদন তৈরি, ভিডিও প্রজেক্টসহ নানা শিক্ষামূলক কাজে সহায়তা করবে। সুযোগটি চলতি বছরের ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রযোজ্য।
যোগ্যতা
এই সুবিধা পেতে শিক্ষার্থীদের বয়স ১৮ বছর বা তার বেশি হতে হবে এবং দেশের যেকোনো উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি থাকতে হবে। শিক্ষার্থীদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অফিশিয়াল ই-মেইল ব্যবহার করে গুগল অ্যাকাউন্টে লগইন করতে হবে। যাচাইপ্রক্রিয়া সফল হলে তাঁরা এই সুযোগ উপভোগ করতে পারবেন।
সুবিধা
আবেদন প্রক্রিয়া
শিক্ষার্থীদের প্রথমে গুগলের স্টুডেন্ট পেজে গিয়ে ‘সাইন আপ’ অপশন নির্বাচন করতে হবে। এরপর দেশ হিসেবে বাংলাদেশ নির্বাচন করতে হবে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নির্বাচন করার পর শিক্ষার্থী ই-মেইল ব্যবহার করে যাচাই সম্পন্ন করতে হবে। প্রয়োজনীয় পরিচয়ের প্রমাণ আপলোড করার পর ট্রায়াল সাবস্ক্রিপশন চালু হবে।
এই সুযোগের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নত করতে পারবেন।
সূত্র: গুগল হেল্প
একটা সময় স্মার্ট গ্লাস বা স্মার্ট চশমা প্রযুক্তি জগতে ব্যাপক সাড়া ফেলে। স্মার্ট চশমায় মূলত নোটিফিকেশন দেখা, ছবি তোলা ইত্যাদি করা যেত। বর্তমানে এর সঙ্গে এআই যুক্ত করা হচ্ছে। তাই চশমা চোখে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এআই চারপাশের পরিবেশ বুঝতে, শুনতে এবং সরাসরি সহায়তা করতে পারে।২১ মিনিট আগে
স্মার্টফোন ব্র্যান্ড রিয়েলমি, মোবাইল স্ট্রিট ফটোগ্রাফির ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম নেতৃত্বস্থানীয় প্রতিষ্ঠান রিকো ইমেজিং কোম্পানি লিমিটেডের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারত্বের ঘোষণা দিয়েছে। আগামী ১৪ অক্টোবর চীনের বেইজিংয়ে এক জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে এই অংশীদারত্বের ঘোষণা দেওয়া হবে।২ দিন আগে
দেশে প্রথমবারের মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ভিত্তিক জাতীয় প্রতিযোগিতা ‘ভিশনএক্সন: এআই-পাওয়ার্ড ন্যাশনাল ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ ২০২৫’ আয়োজন করতে যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ (সিএসইডিইউ)।২ দিন আগে
জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ এবার নতুন একটি ফিচার চালু করেছে। এর মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা তাঁদের ফেসবুক প্রোফাইল লিংক সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপ প্রোফাইলে যুক্ত করতে পারবেন। ফলে মেটার বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে (যেমন—হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক) কোনো ব্যবহারকারীকে সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে।২ দিন আগে