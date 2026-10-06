লিফট ব্যবহারে সতর্ক থাকুন

লিফট ব্যবহারের সুবিধা যেমন রয়েছে, তেমনি বিদ্যুৎ চলে গেলে বা লিফটে থাকাকালে কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। তাই লিফট ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি বিষয় জেনে রাখা জরুরি।
লিফটের সেন্সর কাজ করছে কি না, দেখে নিন। আজকাল সব লিফটেই সেন্সর থাকে। অর্থাৎ লিফটের দরজার লাইনের ওপর কোনো ব্যক্তির উপস্থিতি যাচাই করে লিফট খোলে বা বন্ধ হয়। অনেক সময় এই সেন্সর কাজ না-ও করতে পারে। সে ক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা এড়াতে লিফটে ওঠার আগে দরজার মাঝ বরাবর বা পাশে হাত রাখবেন। এতে আগেই বুঝতে পারবেন, সেন্সর কাজ করছে কি না এবং সে অনুযায়ী পরিস্থিতি বুঝে লিফট ব্যবহার করবেন।
লিফটে উঠে যে ফ্লোরে যাবেন, সেই বাটন প্রেস করার পর দেখে নিন লিফটের ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম এবং ইমার্জেন্সি স্টপ আছে কি না। হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেলে অথবা লিফটে যান্ত্রিক গোলযোগ হলে এই বাটনগুলো ব্যবহার করতে হতে পারে।
ফায়ার অ্যালার্ম বেজে উঠলে লিফট ব্যবহার করবেন না। এমন পরিস্থিতিতে ইমার্জেন্সি এক্সিটের জন্য যে সিঁড়ি রয়েছে, তা ব্যবহার করুন।
হঠাৎ লিফট বন্ধ হয়ে গেলে আতঙ্কিত হয়ে পড়বেন না। মাথা ঠান্ডা রেখে ইমার্জেন্সি কল বাটন বা ইমার্জেন্সি ফোনকল করে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করুন।
ভবনে অগ্নিকাণ্ডসহ যেকোনো দুর্ঘটনা ঘটলে বা ভূমিকম্প হলে লিফট ব্যবহার করবেন না।
সূত্র: সুইফটলিফটস ও অন্যান্য
শিক্ষার্থীদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি ও নেটওয়ার্কিং শিল্পের বাস্তব অভিজ্ঞতার সংযোগ ঘটাতে আজ সোমবার ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘লগইন ইনটু ইন্ডাস্ট্রি নেক্সট’ শীর্ষক ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাটাচমেন্ট ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম। ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান ওয়ান স্কাই কমিউনিকেশনস লিমিটেডের উদ্যোগে১১ ঘণ্টা আগে
তরুণদের উদ্ভাবনী ধারণায় অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে আইসিটিমন্ত্রী বলেন, স্টার্টআপ কোম্পানিগুলোর জন্য ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দের কথা বলা হয়েছে। তবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় উদ্ভাবনী উদ্যোগে অর্থায়নের জন্য একই ধরনের তহবিল নেই।২ দিন আগে
তথ্য ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও সংবেদনশীল তথ্যের অনুপযুক্ত ব্যবহারের অভিযোগে তিন গবেষককে বরখাস্ত করেছে চ্যাটজিপিটির নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই। বরখাস্ত গবেষকদের অন্তত দুজন প্রতিষ্ঠানের এআই নিরাপত্তা গবেষণার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের কাজের মধ্যে এমন একটি প্রকল্পও ছিল, যেখানে একটি বাইরের প্রতিষ্ঠান...৩ দিন আগে
দীর্ঘদিন ধরে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে সফল হওয়ার অন্যতম শর্ত হিসেবে ইংরেজি ভাষা শেখার কথা বলা হয়েছে। সিউলের একজন প্রকৌশলী, আবুধাবির উদ্যোক্তা, সিঙ্গাপুরের সরকারি কর্মকর্তা কিংবা প্যারিসের ব্যাংকার—নিজের মাতৃভাষা যা-ই হোক, আন্তর্জাতিক ব্যবসা, প্রযুক্তি, শিক্ষা ও কূটনীতিতে প্রতিযোগিতা করতে ইংরেজি...৩ দিন আগে