Ajker Patrika
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প্রযুক্তি

লিফট ব্যবহারে সতর্ক থাকুন

ফিচার ডেস্ক  
লিফট ব্যবহারে সতর্ক থাকুন

লিফট ব্যবহারের সুবিধা যেমন রয়েছে, তেমনি বিদ্যুৎ চলে গেলে বা লিফটে থাকাকালে কোনো যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। তাই লিফট ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি বিষয় জেনে রাখা জরুরি।

লিফটের সেন্সর কাজ করছে কি না, দেখে নিন। আজকাল সব লিফটেই সেন্সর থাকে। অর্থাৎ লিফটের দরজার লাইনের ওপর কোনো ব্যক্তির উপস্থিতি যাচাই করে লিফট খোলে বা বন্ধ হয়। অনেক সময় এই সেন্সর কাজ না-ও করতে পারে। সে ক্ষেত্রে অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা এড়াতে লিফটে ওঠার আগে দরজার মাঝ বরাবর বা পাশে হাত রাখবেন। এতে আগেই বুঝতে পারবেন, সেন্সর কাজ করছে কি না এবং সে অনুযায়ী পরিস্থিতি বুঝে লিফট ব্যবহার করবেন।

লিফটে উঠে যে ফ্লোরে যাবেন, সেই বাটন প্রেস করার পর দেখে নিন লিফটের ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম এবং ইমার্জেন্সি স্টপ আছে কি না। হঠাৎ বিদ্যুৎ চলে গেলে অথবা লিফটে যান্ত্রিক গোলযোগ হলে এই বাটনগুলো ব্যবহার করতে হতে পারে।

ফায়ার অ্যালার্ম বেজে উঠলে লিফট ব্যবহার করবেন না। এমন পরিস্থিতিতে ইমার্জেন্সি এক্সিটের জন্য যে সিঁড়ি রয়েছে, তা ব্যবহার করুন।

হঠাৎ লিফট বন্ধ হয়ে গেলে আতঙ্কিত হয়ে পড়বেন না। মাথা ঠান্ডা রেখে ইমার্জেন্সি কল বাটন বা ইমার্জেন্সি ফোনকল করে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করুন।

ভবনে অগ্নিকাণ্ডসহ যেকোনো দুর্ঘটনা ঘটলে বা ভূমিকম্প হলে লিফট ব্যবহার করবেন না।

সূত্র: সুইফটলিফটস ও অন্যান্য

বিষয়:

বিদ্যুৎতথ্যপ্রযুক্তিছাপা সংস্করণ
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