চলার পথে চার্জ হবে বৈদ্যুতিক গাড়ি

ফিচার ডেস্ক
নরওয়ের ট্রন্ডহেইম শহরে এমন একটি নতুন রাস্তা চালু করা হয়েছে, যেখানে চলতে চলতেই বৈদ্যুতিক গাড়ি চার্জ নিতে পারবে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে কোনো জায়গায় থেমে তারপর গাড়ি চার্জ করতে হবে না। রাস্তার নিচে থাকা লুকানো কয়েল থেকে বিদ্যুৎ পেয়ে চলার সময়ই চার্জ হবে গাড়ি। এ জন্য বৈদ্যুতিক গাড়িগুলোতে চার্জ নেওয়ার বিশেষ যন্ত্র অবশ্যই থাকতে হবে।
এই প্রযুক্তির নাম ইনডাকটিভ চার্জিং। এটি কার্যকর করার জন্য নির্দিষ্ট রাস্তাগুলোর নিচে বিশেষভাবে কপার কয়েল বসানো হয়। এগুলো একটি চৌম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করে বলে ব্যাটারি চার্জ হতে থাকে।
নরওয়ের সরকার এই প্রকল্পে ২২ দশমিক ৪ মিলিয়ন নরওয়েজীয় ক্রোনা ব্যয় করেছে। এর প্রধান কারণ, নরওয়ে সরকার চলতি বছরের মধ্যে দেশ থেকে ডিজেল এবং পেট্রলচালিত গাড়ি পুরোপুরি বন্ধ করে বৈদ্যুতিক গাড়ির শতভাগ ব্যবহার শুরু করতে চায়।
ট্রন্ডহেইমে শীতকালে তুষার ও বরফ পড়ে বলে ইনডাকটিভ চার্জিং প্রযুক্তি বাস্তবায়নের জন্য এ জায়গা বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি সফল হলে পর্যায়ক্রমে এমন বেতার চার্জিং রোড অন্য বরফপূর্ণ বা শীতল এলাকায় তৈরি হবে। পরীক্ষামূলকভাবে এই রাস্তায় চীনের দুটি প্রতিষ্ঠানের বৈদ্যুতিক বাস ব্যবহার করা হচ্ছে।
এই প্রযুক্তির পরীক্ষা সফল হলে ভবিষ্যতে চার্জিং স্টেশন খুঁজে সময় নষ্ট করতে হবে না। এ ছাড়া পরিবহনব্যবস্থাকে এটি আরও পরিবেশবান্ধব করবে।
সূত্র: স্টেম নিউজ
নরওয়ের ট্রন্ডহেইম শহরে এমন একটি নতুন রাস্তা চালু করা হয়েছে, যেখানে চলতে চলতেই বৈদ্যুতিক গাড়ি চার্জ নিতে পারবে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে কোনো জায়গায় থেমে তারপর গাড়ি চার্জ করতে হবে না। রাস্তার নিচে থাকা লুকানো কয়েল থেকে বিদ্যুৎ পেয়ে চলার সময়ই চার্জ হবে গাড়ি। এ জন্য বৈদ্যুতিক গাড়িগুলোতে চার্জ নেওয়ার বিশেষ যন্ত্র অবশ্যই থাকতে হবে।
এই প্রযুক্তির নাম ইনডাকটিভ চার্জিং। এটি কার্যকর করার জন্য নির্দিষ্ট রাস্তাগুলোর নিচে বিশেষভাবে কপার কয়েল বসানো হয়। এগুলো একটি চৌম্বকীয় ক্ষেত্র তৈরি করে বলে ব্যাটারি চার্জ হতে থাকে।
নরওয়ের সরকার এই প্রকল্পে ২২ দশমিক ৪ মিলিয়ন নরওয়েজীয় ক্রোনা ব্যয় করেছে। এর প্রধান কারণ, নরওয়ে সরকার চলতি বছরের মধ্যে দেশ থেকে ডিজেল এবং পেট্রলচালিত গাড়ি পুরোপুরি বন্ধ করে বৈদ্যুতিক গাড়ির শতভাগ ব্যবহার শুরু করতে চায়।
ট্রন্ডহেইমে শীতকালে তুষার ও বরফ পড়ে বলে ইনডাকটিভ চার্জিং প্রযুক্তি বাস্তবায়নের জন্য এ জায়গা বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটি সফল হলে পর্যায়ক্রমে এমন বেতার চার্জিং রোড অন্য বরফপূর্ণ বা শীতল এলাকায় তৈরি হবে। পরীক্ষামূলকভাবে এই রাস্তায় চীনের দুটি প্রতিষ্ঠানের বৈদ্যুতিক বাস ব্যবহার করা হচ্ছে।
এই প্রযুক্তির পরীক্ষা সফল হলে ভবিষ্যতে চার্জিং স্টেশন খুঁজে সময় নষ্ট করতে হবে না। এ ছাড়া পরিবহনব্যবস্থাকে এটি আরও পরিবেশবান্ধব করবে।
সূত্র: স্টেম নিউজ
অ্যাপলের অ্যাপ স্টোর নীতিমালা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছেন বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি উদ্যোক্তা এবং এক্সএআইয়ের প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্ক। নিজের এক্স (সাবেক টুইটার) অ্যাকাউন্টে পিন করা একটি পোস্টে মাস্ক দাবি করেন, অ্যাপল ইচ্ছাকৃতভাবে ওপেনএআই ছাড়া অন্য কোনো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক কোম্পানিকে অ্যাপ স্টোরের র্য৪২ মিনিট আগে
বিশ্বের জনপ্রিয় এআই চ্যাটবট চ্যাটজিপিটির নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ওপেনএআই সম্প্রতি তাদের সর্বশেষ সংস্করণ জিপিটি-৫ উন্মোচন করেছে। প্রতিষ্ঠানটি দাবি করছে, এই মডেলটি মানুষের পিএইচডি লেভেলের দক্ষ!১ ঘণ্টা আগে
স্মার্টফোন আসক্তি অনেকের কাছে ব্যাপক মাথাব্যথার কারণ। বিরতিহীন স্মার্টফোন স্ক্রলিংয়ের কারণে অন্যান্য কাজে মনোযোগ নষ্ট হয়। তা ছাড়া মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। তবে স্মার্টফোনের আসক্তি কমানো যায় স্মার্টফোন দিয়েই। বিভিন্ন অ্যাপ দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসা যায়। দেখে নিন১ ঘণ্টা আগে
ফ্রিল্যান্সিং শিল্পে এখন কাজের মান বজায় রেখে সঠিক সময়ে কাজ সম্পন্ন করাই হলো বড় প্রতিযোগিতা। এ পরিস্থিতিতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কিংবা এআই ফ্রিল্যান্সারদের জন্য আধুনিক হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। ডিজাইন২ ঘণ্টা আগে