ভারতে হঠাৎ কেন হোয়াটসঅ্যাপকে ছাড়িয়ে গেল দেশীয় মেসেজিং অ্যাপ

হোয়াটসঅ্যাপ দীর্ঘদিন ধরে ভারতের ডিজিটাল যোগাযোগব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা হোক বা অফিসের জরুরি বার্তা—সব ক্ষেত্রেই হোয়াটসঅ্যাপ একক আধিপত্য বিস্তার করেছে। তবে সম্প্রতি হোয়াটসঅ্যাপকে পেছনে ফেলে ভারতের অ্যাপ স্টোরের সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং বিভাগে ১ নম্বরে অবস্থান করছে দেশীয় অ্যাপ আরাত্তাই।
অ্যাপটি তৈরি করেছে ভারতীয় আইটি জায়ান্ট জোহো করপোরেশন। সম্প্রতি অ্যাপটির দৈনিক সাইন-আপের সংখ্যা প্রায় ৩ হাজার থেকে ৩ লাখ ৫০ হাজারে উঠে গেছে মাত্র তিন দিনের মধ্যে।
এই আকস্মিক সাফল্যের পেছনে রয়েছে সরকারি উৎসাহ, সোশ্যাল মিডিয়ার চর্চা, এবং ‘গোপনীয়তা প্রথম’ নীতির ওপর জোর দিয়ে বিশ্বখ্যাত অ্যাপগুলোর বিকল্প হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা। অনেক ব্যবহারকারী ইতিমধ্যেই ভারতীয় বাজারে হোয়াটসঅ্যাপের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ‘আরাত্তাই’কে আখ্যায়িত করছেন।
আরাত্তাই অ্যাপ কী
‘আরাত্তাই’ শব্দের অর্থ তামিলে ‘আলাপ-আলোচনা’। ২০২১ সালে জোহো করপোরেশন এই অ্যাপটি একটি সাইড প্রজেক্ট হিসেবে চালু করেছিল। তবে সম্প্রতি এটি জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। আরাত্তাইতে রয়েছে ওয়ান টু ওয়ান চ্যাট, গ্রুপ চ্যাট, ভয়েস নোট, ছবি ও ভিডিও শেয়ারিং, স্টোরিজ এবং ব্রডকাস্ট চ্যানেলসহ নানা ফিচার। তবে ভারতীয়দের জন্য অ্যাপটি ব্যবহার বড় সুবিধা হলো—এটি সম্পূর্ণ ভারতে তৈরি, স্পাইওয়্যার মুক্ত এবং গোপনীয়তা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি প্ল্যাটফর্ম।
আরাত্তাইয়ের প্রধান ফিচারসমূহ
আড়াই বছরের পুরোনো হলেও, আরাত্তাই নতুন কিছু উদ্ভাবন করছে না, বরং পরিচিত ও প্রয়োজনীয় ফিচারগুলো দিচ্ছে—
হঠাৎ জনপ্রিয় হয়ে ওঠার কারণ
২০২১ থেকে আরাত্তাই অ্যাপ স্টোরে ছিল। তবে ভারতের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধরমেন্দ্র প্রধান দেশবাসীকে দেশীয় ডিজিটাল সলিউশনগুলো ব্যবহারে উৎসাহিত করার পরই আরাত্তাই বেশি জনপ্রিয়তা পায়। সরকারি সমর্থন পেয়ে অ্যাপটি আইওএস ও অ্যান্ড্রয়েড প্ল্যাটফর্মে প্রথম স্থান অর্জন করল। এরপর সোশ্যাল মিডিয়ায় তুলনা আর আলোচনা শুরু হয়ে ভাইরাল হয়ে যায়।
জোহোর সহপ্রতিষ্ঠাতা শ্রীধর ভেম্বু এক পোস্টে জানিয়েছেন, মাত্র তিন দিনে নতুন ব্যবহারকারী বাড়ল ৩ হাজার থেকে ৩ লাখ ৫০ হাজারে। তাঁরা প্রস্তুত করছেন আরও বিশাল সাইজের সার্ভার কাঠামো। কারণ, এই বৃদ্ধির ধারা ধারাবাহিক।
হঠাৎ এত বড় আকারে জনপ্রিয়তা পাওয়ায় আরাত্তাইয়ের সার্ভার সামলাতে কিছু অসুবিধা দেখা দিয়েছে। নতুন ব্যবহারকারীদের মধ্যে অনেকে ওটিপি পেতে দেরি, কন্টাক্ট সিঙ্কিং সমস্যা ও মাঝেমধ্যে কল ফেইল হওয়ার অভিযোগ করেছেন। জোহো জানিয়েছে, সার্ভার স্থিতিশীল করতে কয়েক দিন সময় লাগবে। শ্রীধর ভেম্বু জানিয়েছেন, নভেম্বর মাসে বড় আপডেট এবং প্রচার পরিকল্পনা ছিল। তবে এত বড় প্রবৃদ্ধি আগেই আসায় এখন কোম্পানির পুরো মনোযোগ সার্ভার সম্প্রসারণ ও সমস্যা সমাধানে নিয়োজিত।
এদিকে ৫০ হাজারেরও বেশি ভারতীয় হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করে। তাই এটি ভারতীয়রা ব্যক্তিগত ও পেশাগত উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করে। তাই আরাত্তাইয়ের আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তা পেলেও সেটি ধরে রাখতে এবং ব্যবহারকারীদের সন্তুষ্ট রাখা বেশ চ্যালেঞ্জিং। সবচেয়ে বড় ফারাক হলো—অ্যাপের কলগুলো এনক্রিপ্টেড হলেও চ্যাটগুলো এখনো এন্ড টু এন্ড এনক্রিপ্টেড নয়। মূলত এই ফিচারের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়।
তথ্যসূত্র: ইন্ডিয়া টুডে
