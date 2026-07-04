পাইরেটেড সিনেমা ও ওটিটি কনটেন্ট নিয়ে টেলিগ্রামকে নোটিশ দিল ভারত

সিনেমা, ওটিটি কনটেন্ট এবং অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল উপাদানের পাইরেসি রোধে মেসেজিং প্ল্যাটফর্ম টেলিগ্রামকে নোটিশ পাঠিয়েছে ভারত সরকার। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, সমস্যাটি মোকাবিলায় কী পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে ১৫ দিনের মধ্যে টেলিগ্রামকে একটি প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে।
এনডিটিভির প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সরকারের এই পদক্ষেপের লক্ষ্য ভারতের সৃজনশীল অর্থনীতি, চলচ্চিত্রশিল্প, সম্প্রচারমাধ্যম, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম, প্রযোজক ও পরিবেশকদের স্বার্থ রক্ষা করা।
দেশটির তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের পাঠানো নোটিশে বলা হয়েছে, টেলিগ্রাম প্ল্যাটফর্মে পাইরেটেড সিনেমা, ওটিটি কনটেন্ট এবং অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল সামগ্রীর ব্যাপক বিস্তার রোধে টেলিগ্রামকে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে। সরকারি কর্মকর্তাদের মতে, পৃথক পৃথক চ্যানেল থেকে অপসারণের পরিবর্তে এবার সরকারের নজর মূল প্ল্যাটফর্মের জবাবদিহি নিশ্চিত করার দিকে।
মন্ত্রণালয় টেলিগ্রামকে জানিয়েছে, কপিরাইট লঙ্ঘন শুধু দেওয়ানি অপরাধ নয়; এটি ১৯৫৭ সালের কপিরাইট আইন এবং ১৯৫২ সালের সিনেমাটোগ্রাফি আইনের আওতায় ফৌজদারি অপরাধও।
সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তারা বলছেন, পাইরেসির সঙ্গে জড়িত প্রতিটি চ্যানেল আলাদাভাবে শনাক্ত করে সরকার ব্যবস্থা নেবে—এমন অপেক্ষায় টেলিগ্রাম বসে থাকতে পারে না। শুধু অভিযোগ পাওয়ার পর চ্যানেলভিত্তিক কনটেন্ট সরিয়ে ফেলার পদ্ধতি তথ্যপ্রযুক্তি আইন, ২০০০ এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিধিমালা, ২০২১ অনুযায়ী প্ল্যাটফর্মের ‘যথাযথ সতর্কতা’ (ডিউ ডিলিজেন্স) পালনের প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট নাও হতে পারে।
সম্প্রতি কেন্দ্র সরকার মেটার বিরুদ্ধেও এমন একটি পদক্ষেপ নিয়েছে। এর পরপরই টেলিগ্রামকে এই নোটিশ দেওয়া হলো।
গত বুধবার ভারতের ইলেকট্রনিকস ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় (মেইটিওয়াই) হোয়াটসঅ্যাপে চালু হতে যাওয়া ব্যবহারকারীর নাম (ইউজারনেম) ফিচার নিয়ে মেটাকে একটি নোটিশ দেয়। একই সময়ে শিশু যৌন নির্যাতনসংক্রান্ত কনটেন্ট প্রচারের অভিযোগে ইনস্টাগ্রামের কাছেও ব্যাখ্যা চায় ভারত সরকার।
এদিকে টেলিগ্রামের অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য চেয়েছে সরকার। বিশেষ করে প্রযোজক, ওটিটি প্ল্যাটফর্ম এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযোগ কীভাবে গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হয়, সে বিষয়ে তথ্য দিতে বলা হয়েছে।
সরকার টেলিগ্রামকে মনে করিয়ে দিয়েছে, মধ্যস্থতাকারী (ইন্টারমিডিয়ারি) হিসেবে তথ্যপ্রযুক্তি আইন ও সংশ্লিষ্ট বিধিমালার আওতায় প্ল্যাটফর্মটির যথাযথ সতর্কতা ও আইনি দায়বদ্ধতা পালন করা বাধ্যতামূলক।
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