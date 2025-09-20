ডিসেম্বরের মধ্যে টেলিটকের ৫৭৬০ ফোরজি টাওয়ারের হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে টেলিটকের ফোরজি টাওয়ারের সংখ্যা ৫ হাজার ৭৬০টি হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।
আজ শনিবার রাতে এক ফেসবুক পোস্টে এ কথা জানান তিনি।
ফয়েজ আহমদ লিখেছেন, ‘আমরা দায়িত্ব নেওয়ার সময় সারাদেশে চার হাজারের কম ফোরজি সাইট বা টাওয়ার ছিল। বর্তমানে ফোরজি টাওয়ার ৪৭৬০, ডিসেম্বরের মধ্যে মোট ফোরজি টাওয়ারের সংখ্যা ৫৭৬০ পৌঁছে যাবে বলে আশা করছি।’
বিশেষ সহকারী আরও লিখেছেন, ’আমাদের দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে ১৭৬০+ ফোরজি টাওয়ার রিয়েলাইজ হচ্ছে। পাইপলাইনে মোট ২৪২০ টাওয়ারের প্রক্রিয়া চলমান আছে।’
