ইউএস ওপেনে শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখলেন সাবালেঙ্কা

ক্রীড়া ডেস্ক
নারী হোক বা পুরুষ—কোনো এককেই গত এক দশকে ইউএস ওপেনে শিরোপা ধরে রাখতে পারছিলেন না কেউ। সেই ধারাটা এবার ভাঙলেন আরিনা সাবালেঙ্কা। ফাইনালে আমান্দা অ্যানিসিমোভাকে ৬-৩,৭-৬ (৭-৩) গেমে হারিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখলেন তিনি।
আর্থার অ্যাশে স্টেডিয়ামে এ বছর গ্র্যান্ড স্লাম জেতার শেষ সুযোগ ছিল সাবালেঙ্কার সামনে। ফ্রেঞ্চ ওপেন ও উইম্বলডনের ফাইনালে উঠেও মলিন মুখে ফিরতে হয়েছে তাঁকে। এবার অবশ্য এর পুনরাবৃত্তি করতে চাননি তিনি, ‘সেই দুই ফাইনালে আবেগের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি হারিয়ে ফেলি আমি। এবারও তেমনটা ঘটুক, তা চাইনি। কিছু মুহূর্ত ছিল যেখানে আমি ভেঙে পড়ার কাছাকছি ছিলাম, কিন্তু শান্ত থেকেছি।’
জুলাইয়ে উইম্বলডনের ফাইনালেও ওঠেন অ্যানিসিমোভা। সেখানে তাঁকে হারতে হয় ইগা শিয়াতেকের কাছে। তিনি বলেন, ‘টানা দুই ফাইনাল হারাটা অনেক কষ্টদায়ক। স্বপ্নের জন্য যথেষ্ট লড়াই করিনি বলে মনে হচ্ছে।’
এই কথা শুনে ৪ গ্র্যান্ড স্লাম জেতা সাবালেঙ্কাও দেন প্রেরণার বার্তা, ‘আমি জানি ফাইনাল হারলে কতটা কষ্ট হয়। কিন্তু এই বেদনাদায়ক হারের পরেই তুমি এর আনন্দ আরও বেশি উপভোগ করবে।’
নারী হোক বা পুরুষ—কোনো এককেই গত এক দশকে ইউএস ওপেনে শিরোপা ধরে রাখতে পারছিলেন না কেউ। সেই ধারাটা এবার ভাঙলেন আরিনা সাবালেঙ্কা। ফাইনালে আমান্দা অ্যানিসিমোভাকে ৬-৩,৭-৬ (৭-৩) গেমে হারিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখলেন তিনি।
আর্থার অ্যাশে স্টেডিয়ামে এ বছর গ্র্যান্ড স্লাম জেতার শেষ সুযোগ ছিল সাবালেঙ্কার সামনে। ফ্রেঞ্চ ওপেন ও উইম্বলডনের ফাইনালে উঠেও মলিন মুখে ফিরতে হয়েছে তাঁকে। এবার অবশ্য এর পুনরাবৃত্তি করতে চাননি তিনি, ‘সেই দুই ফাইনালে আবেগের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি হারিয়ে ফেলি আমি। এবারও তেমনটা ঘটুক, তা চাইনি। কিছু মুহূর্ত ছিল যেখানে আমি ভেঙে পড়ার কাছাকছি ছিলাম, কিন্তু শান্ত থেকেছি।’
জুলাইয়ে উইম্বলডনের ফাইনালেও ওঠেন অ্যানিসিমোভা। সেখানে তাঁকে হারতে হয় ইগা শিয়াতেকের কাছে। তিনি বলেন, ‘টানা দুই ফাইনাল হারাটা অনেক কষ্টদায়ক। স্বপ্নের জন্য যথেষ্ট লড়াই করিনি বলে মনে হচ্ছে।’
এই কথা শুনে ৪ গ্র্যান্ড স্লাম জেতা সাবালেঙ্কাও দেন প্রেরণার বার্তা, ‘আমি জানি ফাইনাল হারলে কতটা কষ্ট হয়। কিন্তু এই বেদনাদায়ক হারের পরেই তুমি এর আনন্দ আরও বেশি উপভোগ করবে।’
বিশ্বকাপ বাছাইয়ে শেষ ম্যাচটি খেলে ফেলেছেন লিওনেল মেসি। ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো অবশ্য শুরুটা করলেন গতকাল। আর্মেনিয়াকে প্রথম ম্যাচে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে তাঁর দল পর্তুগাল। রোনালদো নিজেও পেয়েছেন জোড়া গোলের দেখা। তাতে একটি রেকর্ডে ছাড়িয়ে গেছেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মেসিকে।২ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তানে স্থানীয় ক্রিকেট ম্যাচ চলাকালীন বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয়েছেন একজন। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশের বাজৌর জেলায়। জেলা পুলিশ কর্মকর্তা ওয়াকাস রফিক পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম ডনকে জানান, অস্থায়ীভাবে বানানো বিস্ফোরক যন্ত্র (আইইডি) ব্যবহার করে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
সকাল ১০টা ১৫ মিনিটের এমিরেটসের ফ্লাইট ধরতে ঘণ্টা দুয়েক আগ থেকেই হাজির হচ্ছিলেন ক্রিকেটাররা। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার ফ্লাইটে যাবে আরেক বহর। সকালের বহরে ছিলেন অধিনায়ক লিটন দাস ও উইকেটরক্ষক–ব্যাটার জাকের আলী, রিশাদ, সাইফ হাসান, তানজিদ তামিম, পারভেজ হোসেন ইমন, শামীম হোসেন পাটোয়ারীরা৪ ঘণ্টা আগে
বদলি হয়ে মাঠ থেকে উঠে যাওয়ার সময় বোতল ছুড়ে সজোরে ঘুষি মারলেন ডাগআউটে। কোচের সিদ্ধান্তে নাখোশ ছিলেন বলেই হয়তো। তিনি না থাকায় বাংলাদেশের খেলায় প্রভাবও পড়ে কিছুটা। কিন্তু এভাবে ম্যাচে মেজাজ হারিয়ে কি নিজের ওপরই অযাচিত চাপ বয়ে আনছেন ফাহামিদুল ইসলাম।১৭ ঘণ্টা আগে