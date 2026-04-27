বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড প্রথম টি-টোয়েন্টি দেখবেন কোথায়

ওয়ানডে সিরিজে নিউজিল্যান্ডকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। এবার তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে মুখোমুখি হবে দুই দল। বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে শুরু হবে প্রথম টি-টোয়েন্টি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। এ ছাড়া আইপিএল ও দক্ষিণ আফ্রিকা-ভারত নারী ক্রিকেটের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিও রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
|ম্যাচ
|মুখোমুখি কারা
|শুরুর সময়
|সরাসরি সম্প্রচার
|প্রথম টি-টোয়েন্টি
|বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড
|বেলা ২টা
|টি স্পোর্টস
|আইপিএল
|দিল্লি-বেঙ্গালুরু
|রাত ৮টা
|স্টার স্পোর্টস ১ ও ৩
|মেয়েদের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি
|দক্ষিণ আফ্রিকা-ভারত
|সন্ধ্যা ৬টা
|স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
