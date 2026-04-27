বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড প্রথম টি-টোয়েন্টি দেখবেন কোথায়

আজ শুরু হচ্ছে বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ছবি: বিসিবি

ওয়ানডে সিরিজে নিউজিল্যান্ডকে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছে বাংলাদেশ। এবার তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে মুখোমুখি হবে দুই দল। বাংলাদেশ সময় বেলা ২টায় চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে শুরু হবে প্রথম টি-টোয়েন্টি। ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। এ ছাড়া আইপিএল ও দক্ষিণ আফ্রিকা-ভারত নারী ক্রিকেটের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিও রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

টিভিতে আজকের খেলা (২৭ এপ্রিল, ২০২৬)
ম্যাচমুখোমুখি কারাশুরুর সময় সরাসরি সম্প্রচার
প্রথম টি-টোয়েন্টিবাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ডবেলা ২টাটি স্পোর্টস
আইপিএলদিল্লি-বেঙ্গালুরুরাত ৮টাস্টার স্পোর্টস ১ ও ৩
মেয়েদের দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিদক্ষিণ আফ্রিকা-ভারতসন্ধ্যা ৬টাস্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

