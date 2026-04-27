বিশ্বকাপের অর্থ-পুরস্কার বাড়াচ্ছে ফিফা

২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে দেড় মাসও বাকি নেই। এরই মধ্যে ‘দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থের’ দামামাম বেজে গেছে। মার্কিন মুলুকে হতে যাওয়া এই বিশ্বকাপে অর্থ পুরস্কার বাড়ানোর কথা ভাবছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা।
মূলত বেশ কয়েকটি জাতীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বকাপে অর্থ পুরস্কার বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। আগামীকাল ভ্যানকুভারে হতে যাওয়া ফিফা কাউন্সিলের এক সভায় এই পরিকল্পনা অনুমোদিত হবে বলে জানা গেছে। বার্তা সংস্থা প্রেস অ্যাসোসিয়েশনকে ফিফার এক মুখপ্রাত্র বলেন, ‘২০২৬ বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করা সব দলের আর্থিক অনুদান এবং ২১১ সদস্য দেশের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের জন্য উন্নয়ন তহবিল বাড়ানোর প্রস্তাব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।’
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপসহ চার বছরের এই চক্রে ১৩ বিলিয়ন ডলার আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ফিফা। বাংলাদেশি মুদ্রায় তা ১ লাখ ৫৯ হাজার ২৪৯ কোটি টাকা। যেখানে এই ফুটবল বিশ্বকাপ থেকেই আয় হবে ৯ বিলিয়ন ডলার (১ লাখ ১০ হাজার ২৪৯ কোটি টাকা)। প্রেস অ্যাসোসিয়েশনকে ফিফার এক মুখপাত্র বলেন, ‘২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপ পুরো বিশ্ব ফুটবলের জন্য যুগান্তকারী হতে যাচ্ছে। ফিফা ফরওয়ার্ড প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমরা ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী আর্থিক অবস্থানে থাকতে পেরে গর্বিত। আলোচনা সাপেক্ষে বিস্তারিত তথ্য পরে জানানো হবে।’
ফিফা গত বছরের ডিসেম্বরে রেকর্ড ৭২৭ মিলিয়ন ডলারের অর্থ পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। বাংলাদেশি মুদ্রায় তা ৮৯০৬ কোটি টাকা। যেখানে ৪৮টি অংশগ্রহণকারী দলের প্রত্যেকে কমপক্ষে ১ কোটি ৫ লাখ ডলার (১২৮ কোটি ৬২ লাখ টাকা) এবং চ্যাম্পিয়ন দলের ৫ কোটি ডলার (৬১২ কোটি ৫০ লাখ টাকা) পাওয়ার কথা ছিল।
ফিফার প্রাথমিক বণ্টন পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রত্যেক রাউন্ডে উত্তীর্ণ হওয়ায় অর্থ পুরস্কার খুব সামান্য বাড়ে। রাউন্ড অব থার্টি টুতে পৌঁছানোয় অতিরিক্ত ২০ লাখ ডলার, শেষ ষোলোর জন্য আরও ৪০ লাখ ডলার এবং কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠায় আরও ৮০ লাখ ডলার দেওয়া হয়।
এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে প্রেস অ্যাসোসিয়েশন এবং দ্য গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে জানা গিয়েছিল যে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয় হতে যাওয়া বিশ্বকাপে কিছু ইউরোপীয় দল আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা করেছে। কারণ, এই বিশ্বকাপের খরচ ২০২২ কাতার ফুটবল বিশ্বকাপের চেয়ে অনেক বেশি হবে। এ কারণেই অর্থ-পুরস্কার বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে ফিফা। সব জানা যাবে আগামীকাল।
১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত হবে ৪৮ দলের বিশ্বকাপ। যুক্তরাষ্ট্রের ১১ শহর, মেক্সিকোর তিন ও কানাডার দুই শহরে হবে আগামী বিশ্বকাপ। এবারই প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে ৪৮ দল। আর্জেন্টিনা নামবে শিরোপা ধরে রাখার লড়াইয়ে।
