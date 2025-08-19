প্রস্তুতির ঘাটতি নিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে চোখ বাংলাদেশের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
হকি এশিয়া কাপ শুরু হতে বাকি আর ৮ দিন। অংশ নেওয়া দলগুলো প্রস্তুতির জন্য লম্বা সময় পেয়ে থাকলেও ব্যতিক্রম বাংলাদেশ। এশিয়ান হকি ফেডারেশন থেকে খেলার নিশ্চয়তাই পেয়েছে গতকাল। তাই প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে বেশ তড়িঘড়ি করে।
নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে এশিয়া কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে পাকিস্তান। ভারতের দাবি, তারা ভিসা দিতে ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু পাকিস্তান হকি ফেডারেশন দল পাঠাতে রাজি হয়নি।
বিষয়টি নিয়ে আগে দোলাচলে ছিল বাংলাদেশ। দুই প্রতিবেশী দেশের দ্বন্দ্ব চলমান থাকায় শেষ পর্যন্ত হাতে এল এশিয়া কাপের টিকিট। এমনটা যে হবে, আগে টের পেয়েছিল বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন। জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ সামনে রেখে চলমান অনূর্ধ্ব-২১ দলের ক্যাম্পের সঙ্গে মিলে তাই জাতীয় দলের খেলোয়াড়দেরও ডাকা। সপ্তাহখানেক ধরে ২৮ খেলোয়াড় নিয়ে মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে অনুশীলন করাচ্ছেন মশিউর রহমান বিপ্লব। ২৭ আগস্ট থেকে ভারতের বিহারে শুরু হতে যাওয়া এশিয়া কাপেও কোচের দায়িত্ব থাকছে তাঁর কাঁধে।
স্বল্প সময়ের প্রস্তুতিতে বড় কিছুর স্বপ্ন দেখাটা বাস্তবসম্মত হবে না। খেলোয়াড়েরাও তাই সেদিকে তাকাচ্ছেন না। তবে কোনো টুর্নামেন্টে নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এগোতে হয়। বাংলাদেশের লক্ষ্য থাকবে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে জায়গা করে নেওয়া। ৮ দলের মধ্যে এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন দল বাদে সেরা ৫ দল সুযোগ পাবে বিশ্বকাপ বাছাই খেলার। চ্যাম্পিয়ন দল সরাসরি জায়গা করে নেবে আগামী বছর নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়ামে অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপে।
এশিয়া কাপে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সাফল্য পঞ্চম হওয়া। সেটাও ১৯৮২ সালের প্রথম আসরে। শেষ দুটি এশিয়া কাপে অবশ্য ছয়ে থেকে শেষ করেছে। এবার ছয়ে থাকার পথটা কঠিন হলেও চেষ্টার কমতি থাকবে না বলে জানালেন পুষ্কর খীসা মিমো। এশিয়া কাপে নিজেদের লক্ষ্য নিয়ে আজকের পত্রিকাকে অভিজ্ঞ এই খেলোয়াড় বলেন, ‘আমাদের জন্য ভালো খবর, এশিয়া কাপে খেলব। ছয়ে থাকতে পারলে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলার সুযোগ রয়েছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে চেষ্টা করছি যতটুকু পারা যায়। এশিয়ার সেরা দলগুলো খেলবে। আমাদের পর্যায়ের দল হচ্ছে ওমান ও চায়নিজ তাইপে। আমরা সেই লক্ষ্য নিয়ে যাব। ছয়ে থাকতে পারব, এটা বলাও মুশকিল। তবে হতাশ করতে চাই না।’
মিমোর দুশ্চিন্তা প্রস্তুতির ঘাটতি নিয়ে, ‘স্বল্প সময়ে প্রস্তুতি নিতে গেলে কিছু সমস্যা হয়ে যায়; বিশেষ করে গেম প্ল্যানিংয়ে। একটা টুর্নামেন্টের প্রস্তুতির জন্য অন্তত দুই মাস সময় লাগে। আমরা ওই সময়টা পাইনি।’
প্রস্তুতির এই ঘাটতি হতো না যদি এএইচএফ কাপের সেরা দুইয়ে থাকত বাংলাদেশ। টানা চারবারের চ্যাম্পিয়ন হয়েও গত এপ্রিলে সর্বশেষ আসরে শিরোপা ধরে রাখতে পারেনি। এমনকি ফাইনালেও উঠতে পারেনি। ফলে ৪৩ বছর পর সুযোগ হারায় এশিয়া কাপ খেলার। সেই আক্ষেপ উবে গেছে পাকিস্তান সরে যাওয়ার কারণে। এএইচএফ কাপের ব্যর্থতায় দলে এসেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। সেই টুর্নামেন্টে অধিনায়কত্ব করা মিমো জানেন না, এশিয়া কাপে তিনি নেতৃত্বে থাকবেন কি না, ‘এএইচএফ কাপের পর অনেক কিছুতে পরিবর্তন এসেছে। কোচিংয়েও বদল এসেছে। অনেক খেলোয়াড়ও পরিবর্তন হয়েছে। তাই কে অধিনায়ক হবে, সেটা এখনো ঠিক হয়নি।’
ফেডারেশন থেকে খেলোয়াড়দের তেমন কোনো প্রত্যাশার চাপও দেওয়া হচ্ছে না। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লে. কর্নেল রিয়াজুল হাসান (অব.) বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্যটা খুব সহজ—ভালো খেলা। আমাদের র্যাঙ্কিং (২৯) যেটা আছে, সেটা ধরে রাখার চেষ্টা করব। ১০ দিনের প্রস্তুতিতে তো এশিয়া কাপের মতো মঞ্চে আর সেভাবে খেলা যায় না।’
বাংলাদেশ ছাড়াও স্বাগতিক ভারতসহ এশিয়া কাপে খেলবে চীন, মালয়েশিয়া, চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ওমান ও চায়নিজ তাইপে। আট দলকে ভাগ করা হবে দুই পুলে। সেরা দুটি দল খেলবে সেমিফাইনালে, ৭ সেপ্টেম্বর ফাইনাল। পুল এখনো চূড়ান্ত না হলেও গতকাল ট্রফি উন্মোচন করেছে ভারতীয় হকি ফেডারেশন।
হকি এশিয়া কাপ শুরু হতে বাকি আর ৮ দিন। অংশ নেওয়া দলগুলো প্রস্তুতির জন্য লম্বা সময় পেয়ে থাকলেও ব্যতিক্রম বাংলাদেশ। এশিয়ান হকি ফেডারেশন থেকে খেলার নিশ্চয়তাই পেয়েছে গতকাল। তাই প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে বেশ তড়িঘড়ি করে।
নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে এশিয়া কাপ থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে পাকিস্তান। ভারতের দাবি, তারা ভিসা দিতে ইচ্ছুক ছিল। কিন্তু পাকিস্তান হকি ফেডারেশন দল পাঠাতে রাজি হয়নি।
বিষয়টি নিয়ে আগে দোলাচলে ছিল বাংলাদেশ। দুই প্রতিবেশী দেশের দ্বন্দ্ব চলমান থাকায় শেষ পর্যন্ত হাতে এল এশিয়া কাপের টিকিট। এমনটা যে হবে, আগে টের পেয়েছিল বাংলাদেশ হকি ফেডারেশন। জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ সামনে রেখে চলমান অনূর্ধ্ব-২১ দলের ক্যাম্পের সঙ্গে মিলে তাই জাতীয় দলের খেলোয়াড়দেরও ডাকা। সপ্তাহখানেক ধরে ২৮ খেলোয়াড় নিয়ে মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়ামে অনুশীলন করাচ্ছেন মশিউর রহমান বিপ্লব। ২৭ আগস্ট থেকে ভারতের বিহারে শুরু হতে যাওয়া এশিয়া কাপেও কোচের দায়িত্ব থাকছে তাঁর কাঁধে।
স্বল্প সময়ের প্রস্তুতিতে বড় কিছুর স্বপ্ন দেখাটা বাস্তবসম্মত হবে না। খেলোয়াড়েরাও তাই সেদিকে তাকাচ্ছেন না। তবে কোনো টুর্নামেন্টে নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এগোতে হয়। বাংলাদেশের লক্ষ্য থাকবে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে জায়গা করে নেওয়া। ৮ দলের মধ্যে এশিয়া কাপে চ্যাম্পিয়ন দল বাদে সেরা ৫ দল সুযোগ পাবে বিশ্বকাপ বাছাই খেলার। চ্যাম্পিয়ন দল সরাসরি জায়গা করে নেবে আগামী বছর নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়ামে অনুষ্ঠেয় বিশ্বকাপে।
এশিয়া কাপে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ সাফল্য পঞ্চম হওয়া। সেটাও ১৯৮২ সালের প্রথম আসরে। শেষ দুটি এশিয়া কাপে অবশ্য ছয়ে থেকে শেষ করেছে। এবার ছয়ে থাকার পথটা কঠিন হলেও চেষ্টার কমতি থাকবে না বলে জানালেন পুষ্কর খীসা মিমো। এশিয়া কাপে নিজেদের লক্ষ্য নিয়ে আজকের পত্রিকাকে অভিজ্ঞ এই খেলোয়াড় বলেন, ‘আমাদের জন্য ভালো খবর, এশিয়া কাপে খেলব। ছয়ে থাকতে পারলে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে খেলার সুযোগ রয়েছে। স্বল্প সময়ের মধ্যে চেষ্টা করছি যতটুকু পারা যায়। এশিয়ার সেরা দলগুলো খেলবে। আমাদের পর্যায়ের দল হচ্ছে ওমান ও চায়নিজ তাইপে। আমরা সেই লক্ষ্য নিয়ে যাব। ছয়ে থাকতে পারব, এটা বলাও মুশকিল। তবে হতাশ করতে চাই না।’
মিমোর দুশ্চিন্তা প্রস্তুতির ঘাটতি নিয়ে, ‘স্বল্প সময়ে প্রস্তুতি নিতে গেলে কিছু সমস্যা হয়ে যায়; বিশেষ করে গেম প্ল্যানিংয়ে। একটা টুর্নামেন্টের প্রস্তুতির জন্য অন্তত দুই মাস সময় লাগে। আমরা ওই সময়টা পাইনি।’
প্রস্তুতির এই ঘাটতি হতো না যদি এএইচএফ কাপের সেরা দুইয়ে থাকত বাংলাদেশ। টানা চারবারের চ্যাম্পিয়ন হয়েও গত এপ্রিলে সর্বশেষ আসরে শিরোপা ধরে রাখতে পারেনি। এমনকি ফাইনালেও উঠতে পারেনি। ফলে ৪৩ বছর পর সুযোগ হারায় এশিয়া কাপ খেলার। সেই আক্ষেপ উবে গেছে পাকিস্তান সরে যাওয়ার কারণে। এএইচএফ কাপের ব্যর্থতায় দলে এসেছে পরিবর্তনের ছোঁয়া। সেই টুর্নামেন্টে অধিনায়কত্ব করা মিমো জানেন না, এশিয়া কাপে তিনি নেতৃত্বে থাকবেন কি না, ‘এএইচএফ কাপের পর অনেক কিছুতে পরিবর্তন এসেছে। কোচিংয়েও বদল এসেছে। অনেক খেলোয়াড়ও পরিবর্তন হয়েছে। তাই কে অধিনায়ক হবে, সেটা এখনো ঠিক হয়নি।’
ফেডারেশন থেকে খেলোয়াড়দের তেমন কোনো প্রত্যাশার চাপও দেওয়া হচ্ছে না। ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক লে. কর্নেল রিয়াজুল হাসান (অব.) বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্যটা খুব সহজ—ভালো খেলা। আমাদের র্যাঙ্কিং (২৯) যেটা আছে, সেটা ধরে রাখার চেষ্টা করব। ১০ দিনের প্রস্তুতিতে তো এশিয়া কাপের মতো মঞ্চে আর সেভাবে খেলা যায় না।’
বাংলাদেশ ছাড়াও স্বাগতিক ভারতসহ এশিয়া কাপে খেলবে চীন, মালয়েশিয়া, চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ওমান ও চায়নিজ তাইপে। আট দলকে ভাগ করা হবে দুই পুলে। সেরা দুটি দল খেলবে সেমিফাইনালে, ৭ সেপ্টেম্বর ফাইনাল। পুল এখনো চূড়ান্ত না হলেও গতকাল ট্রফি উন্মোচন করেছে ভারতীয় হকি ফেডারেশন।
দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চল থেকে সবার আগে ২০২৬ বিশ্বকাপের মূলপর্বের টিকিট কেটেছে আর্জেন্টিনা। সেপ্টেম্বরে ভেনেজুয়েলা ও ইকুয়েডরের বিপক্ষে বাছাইপর্বের দুটি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা।৩০ মিনিট আগে
কেয়ার্নসে কিছুক্ষণ পরই সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে মাঠে নামছে অস্ট্রেলিয়া-দক্ষিণ আফ্রিকা। এই সময় বড় ধাক্কা খেল প্রোটিয়ারা। ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন দলটির তারকা পেসার কাগিসো রাবাদা।১ ঘণ্টা আগে
২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের মূলপর্বে খেলার যোগ্যতা আগেই অর্জন করেছে ব্রাজিল। বাছাইপর্বের যে দুটি ম্যাচ বাকি, সেগুলো সেলেসাওদের জন্য নিজেদের ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ। এই দুই ম্যাচের জন্য ব্রাজিল দলে নেইমার ফিরছেন বলে শোনা যাচ্ছে।১ ঘণ্টা আগে
জাতীয় নারী হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতার প্রথম পর্ব থেকে সেমিফাইনালে উঠেছে বাংলাদেশ আনসার ও বাংলাদেশ পুলিশ। ‘এ’ গ্রুপ থেকে ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট আনসারের। ‘বি’ গ্রুপ থেকে ৪ ম্যাচের সব কটিতে জিতে ১২ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ।১৪ ঘণ্টা আগে