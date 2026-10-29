এশিয়া কাপ আর্চারিতে বাংলাদেশের আরেক সোনা

এশিয়া কাপ আর্চারিতে বাংলাদেশের আরেক সোনা
শুরুতে হোঁচট খেয়েছিল বাংলাদেশ। প্রথম সেট হেরে পিছিয়ে পড়ার পর ঘুরে দাঁড়িয়ে কাজাখস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপ আর্চারিতে সোনা জিতেছে বাংলাদেশের রিকার্ভ পুরুষ দল।
ইরাকের সুলাইমানিয়ায় আজ ফাইনালে কাজাখস্তানকে ৬-২ সেট পয়েন্টে হারিয়েছেন আবদুর রহমান আলিফ, সাগর ইসলাম ও আবদুল্লাহ আল মোহাম্মদ রাফি। প্রথম সেটে ৫০-৫৩ পয়েন্টে হেরে ২-০ ব্যবধানে পিছিয়ে পড়লেও পরের তিন সেট জিতে সোনা নিশ্চিত করেন বাংলাদেশের আর্চাররা।
দ্বিতীয় সেটে ৫৫-৫৪ পয়েন্টে জিতে ম্যাচে সমতা ফেরায় বাংলাদেশ। এরপর তৃতীয় সেটে ৫৫-৫২ পয়েন্টের জয় তুলে নিয়ে এগিয়ে যান সাগর-আলিফ-রাফিরা। চতুর্থ সেটে লড়াই হয়েছে হাড্ডাহাড্ডি। শেষ পর্যন্ত ৫২-৫১ পয়েন্টে সেটটি জিতে ৬-২ ব্যবধানে ফাইনাল শেষ করে বাংলাদেশ।
সেমিফাইনালে উজবেকিস্তানকে ৬-০ সেট পয়েন্টে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল বাংলাদেশ। সোনার লড়াইয়ে কাজাখস্তানকে হারিয়ে সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখলেন সাগর, আলিফ ও রাফি। এর আগে গতকাল সোনা জিতেছে কম্পাউন্ড নারী দল। আজ সোনার লড়াইয়ে রিকার্ভ নারী বিভাগে সায়মা সালাহ উদ্দিন ও কম্পাউন্ড নারী বিভাগে তির-ধনুক হাতে নামবেন বন্যা আক্তার।