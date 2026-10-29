টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
মিরপুরে সকাল সাড়ে ৯টায় শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা। কিন্তু দ্বিতীয় দিন ৫৯ রানে শেষ ৭ উইকেট হারিয়ে ২৭২ রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ। দুপুরে লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে শুরু হবে ত্রিদেশীয় সিরিজের ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
মিরপুর টেস্ট: ২য় দিন
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
কেপটাউন টেস্ট: ৩য় দিন
দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া
ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ
ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা
বেলা ২টা
সরাসরি
পিটিভি স্পোর্টস