Ajker Patrika
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টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
দ্বিতীয় দিনে দ্রুত গুটিয়ে গেছে বাংলাদেশ। ছবি: বিসিবি

মিরপুরে সকাল সাড়ে ৯টায় শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা। কিন্তু দ্বিতীয় দিন ৫৯ রানে শেষ ৭ উইকেট হারিয়ে ২৭২ রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ। দুপুরে লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে শুরু হবে ত্রিদেশীয় সিরিজের ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

মিরপুর টেস্ট: ২য় দিন

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

কেপটাউন টেস্ট: ৩য় দিন

দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া

বেলা ২টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া

ত্রিদেশীয় ওয়ানডে সিরিজ

ইংল্যান্ড-শ্রীলঙ্কা

বেলা ২টা

সরাসরি

পিটিভি স্পোর্টস

বিষয়:

খেলাটিভিতে আজকের খেলা
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