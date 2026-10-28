Ajker Patrika
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টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

ক্রীড়া ডেস্ক    
টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
আজ শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রথম টেস্ট। ছবি: ক্রিকইনফো

মিরপুরে সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রথম টেস্ট। কেপটাউনে বেলা আড়াইটায় দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়ার সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু হবে। ভারত-জিম্বাবুয়ে নারী ক্রিকেটের তৃতীয় ওয়ানডেও রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

মিরপুর টেস্ট: প্রথম দিন

বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ

সকাল ৯টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

কেপটাউন টেস্ট: ২য় দিন

দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া

বেলা ২টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া

মেয়েদের তৃতীয় ওয়ানডে

ভারত-জিম্বাবুয়ে

বেলা ২টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ২

কাবাডি খেলা সরাসরি

কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপ

বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া

সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ৩

বিষয়:

খেলাটিভিতে আজকের খেলা
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