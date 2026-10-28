টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন

টিভিতে আজ কোথায় কোন খেলা দেখবেন
মিরপুরে সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের প্রথম টেস্ট। কেপটাউনে বেলা আড়াইটায় দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়ার সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলা শুরু হবে। ভারত-জিম্বাবুয়ে নারী ক্রিকেটের তৃতীয় ওয়ানডেও রয়েছে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
মিরপুর টেস্ট: প্রথম দিন
বাংলাদেশ-ওয়েস্ট ইন্ডিজ
সকাল ৯টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস
কেপটাউন টেস্ট: ২য় দিন
দক্ষিণ আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া
বেলা ২টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
ইউরোস্পোর্ট ইন্ডিয়া
মেয়েদের তৃতীয় ওয়ানডে
ভারত-জিম্বাবুয়ে
বেলা ২টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ২
কাবাডি খেলা সরাসরি
কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপ
বাংলাদেশ-অস্ট্রেলিয়া
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ৩