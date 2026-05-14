Ajker Patrika
ফুটবল

জয় দিয়েই পিএসজির টানা পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার উৎসব

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ১৪ মে ২০২৬, ১১: ১২
জয় দিয়েই পিএসজির টানা পাঁচবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার উৎসব
টানা পঞ্চম লিগ ওয়ানের শিরোপা জিতল পিএসজি। ছবি: সংগৃহীত

২০২৫-২৬ মৌসুমের লিগ ওয়ানের শিরোপায় এক হাত প্যারিস সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি) আগেই দিয়ে রেখেছিল। গত রাতে লেঁসের বিপক্ষে ড্র করলেই চ্যাম্পিয়ন—এমন সমীকরণ ছিল পিএসজির। কিন্তু লুইস এনরিকের দল জিতেই লিগ শিরোপা নিজেদের করে নিয়েছে।

বোলার্ট দেলেলিস স্টেডিয়ামে গত রাতে লেঁসকে ২-০ গোলে হারিয়ে লিগ ওয়ানের শিরোপা জিতেছে পিএসজি। তাতে ৩৩ ম্যাচে ৭৬ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষস্থান মজবুত করেছে প্যারিসিয়ানরা। সমান ম্যাচ খেলে দুইয়ে থাকা লেঁসের পয়েন্ট ৬৭। প্রত্যেকেই এই টুর্নামেন্টে ৩৪টি করে ম্যাচ খেলবে। যদি লেঁস নিজেদের শেষ ম্যাচ জেতে আর পিএসজি হারে, তবু পিএসজিকে টপকে যেতে পারছে না লেঁস। গত রাতের জয়ে ২০২১-২২ মৌসুম থেকে শুরু করে ২০২৫-২৬ মৌসুম পর্যন্ত টানা পাঁচবার লিগ ওয়ানের শিরোপা জিতল পিএসজি।

লেঁস-পিএসজি ম্যাচে গত রাতে প্রথম গোল আসে ২৯ মিনিটে। উসমান দেম্বেলের অ্যাসিস্টে গোল করেন খাবিচা কাভারেস্কেলিয়া। জয় যখন একরকম নিশ্চিত, তখন ব্যবধান আরও একটু বাড়িয়ে নেয় পিএসজি। ৯০ মিনিটের পর অতিরিক্ত ৩ মিনিটে গোল করেন ইব্রাহিম এমবায়ে। তাঁকে গোল করতে সহায়তা করেন দেজির দুয়ে।

ফ্রেঞ্চ সুপার কাপ ও লিগজয়ী পিএসজির ২০২৫-২৬ মৌসুমে ‘ট্রেবল’ জয়ের সুযোগও রয়েছে। বুদাপেস্টে ৩০ মে চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনালে আর্সেনালের মুখোমুখি হবে পিএসজি। এবার আর্সেনালকে হারালে টানা দ্বিতীয়বার চ্যাম্পিয়নস লিগে চ্যাম্পিয়ন হবে পিএসজি। সবশেষ ২০২৪-২৫ মৌসুমের ইউরোপ শ্রেষ্ঠত্বের টুর্নামেন্ট পিএসজি জিতেছিল ৫-০ গোলে ইন্টার মিলানকে হারিয়ে। আর আর্সেনাল জিতলে এটা তাদের জন্য প্রথম চ্যাম্পিয়নস লিগ শিরোপা হবে। ২০০৫-০৬ মৌসুমে বার্সেলোনার কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল গানার্সদের।

দেম্বেলের লক্ষ্য এবার ট্রেবল জয়ে। গত রাতে লেঁসের বিপক্ষে ২-০ গোলে জয়ের পর পিএসজি ফরোয়ার্ড বলেন, ‘৩০ মে ফাইনালের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। এটাই আমাদের মূল লক্ষ্য।’ লিগ ওয়ানে ১৪ বার চ্যাম্পিয়ন হয়ে টুর্নামেন্টে সর্বোচ্চ শিরোপা জয়ের রেকর্ডটা আরও একটু বর্ধিত করল পিএসজি। দুইয়ে থাকা সেঁত-এতিয়েন লিগ ওয়ান জিতেছে ১০ বার।

বিষয়:

খেলাফুটবলফ্রান্স ফুটবলপিএসজি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি সাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

জানুয়ারির শেষে এসএসসি ও জুনে এইচএসসির আলোচনা: শিক্ষামন্ত্রী

চূড়ান্ত অনুমোদন পেল ৩৩৪৭৪ কোটি টাকার পদ্মা ব্যারাজ প্রকল্প, কী সুফল মিলবে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

বিদেশিদের হেনস্তাকারী আকাশের বিলাসী জীবন

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি সাক্ষর

যমুনা সেতুর পরিত্যক্ত রেললাইন যুক্ত হবে সড়কে, চীনা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি সাক্ষর

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

ব্র্যাক ব্যাংকে নিয়োগ, স্নাতক পাসেই আবেদনের সুযোগ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

বাফুফের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা কোচের পদত্যাগ, গন্তব্য কি বাংলাদেশ

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

হজের যেসব দোয়া জানা জরুরি

সম্পর্কিত

হ্যাটট্রিকটা কেন মেসির নামে হলো না

হ্যাটট্রিকটা কেন মেসির নামে হলো না

বিশ্বকাপের আগে যাদের বিপক্ষে খেলে প্রস্তুতি সারবে বাংলাদেশ

বিশ্বকাপের আগে যাদের বিপক্ষে খেলে প্রস্তুতি সারবে বাংলাদেশ

ইংল্যান্ড দলে ডাক পেলেন বিপিএল খেলা এই ক্রিকেটার

ইংল্যান্ড দলে ডাক পেলেন বিপিএল খেলা এই ক্রিকেটার

বেলদের সাবেক কোচকে পেতে মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বাফুফে

বেলদের সাবেক কোচকে পেতে মন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বাফুফে