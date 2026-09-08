সেমিতে ওঠার লড়াইয়ে নামছে বাংলাদেশ, খেলা দেখবেন কোথায়

বাংলাদেশ-সংযুক্ত আরব আমিরাত দুই দলেরই পয়েন্ট ২। আজ যে দল জিতবে, তারাই উঠবে সেমিফাইনালে। দুবাইয়ে বাংলাদেশ সময় আজ রাত ৮টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে বাংলাদেশ-আরব আমিরাত ম্যাচ। এই ম্যাচ সরাসরি সম্প্রচার করবে টি স্পোর্টস ও সনি টেন ৪। এছাড়া রাতে শুরু হচ্ছে চ্যাম্পিয়নস লিগের ২০২৬-২৭ মৌসুম। সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে বাংলাদেশ সময় রাত ১টায় শুরু হবে রিয়াল মাদ্রিদ-ইন্টার মিলান ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
নারী এশিয়া কাপ
বাংলাদেশ-আরব আমিরাত
রাত ৮টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও সনি টেন ৪
ফুটবল খেলা সরাসরি
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
রিয়াল মাদ্রিদ–ইন্টার মিলান
রাত ১টা
সরাসরি
সনি টেন ২
পোর্তো-ম্যান সিটি
রাত ১টা
সরাসরি
সনি লিভ
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