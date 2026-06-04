Ajker Patrika
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পাকিস্তান নাকি অস্ট্রেলিয়া, সিরিজ জিতবে কে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আপডেট : ০৪ জুন ২০২৬, ১৩: ৩২
পাকিস্তান নাকি অস্ট্রেলিয়া, সিরিজ জিতবে কে
সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় ওয়ানডেতে আজ মুখোমুখি হবে পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া। ছবি: এএফপি

পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ এখন ১-১ সমতায়। লাহোরের গাদ্দাফি স্টেডিয়ামে আজ বাংলাদেশ সময় বেলা ৫টা ৩০ মিনিটে শুরু হবে সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডে। রাতে ফুটবল বিশ্বকাপ সামনে রেখে প্রীতি ম্যাচে ফ্রান্স খেলবে আইভরি কোস্টের বিপক্ষে। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

ক্রিকেট খেলা সরাসরি

তৃতীয় ওয়ানডে

পাকিস্তান-অস্ট্রেলিয়া

বিকেল ৫টা ৩০মিনিট

সরাসরি

টি স্পোর্টস

ফুটবল খেলা সরাসরি

আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ

ফ্রান্স-আইভরিকোস্ট

রাত ১টা ১০মিনিট

সরাসরি

সনি টেন ২

টেনিস খেলা সরাসরি

ফ্রেঞ্চ ওপেন

বিকেল ৪টা

সরাসরি

সনি টেন ২ ও ৪

ব্যাডমিন্টন খেলা সরাসরি

ইন্দোনেশিয়া ওপেন

সকাল ৮টা

সরাসরি

স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

বিষয়:

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